رصيف الصحافة: السلطات تواصل تخفيف القيود على ساكنة طنجة

هسبريس من الرباط

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "المساء" التي كتبت أن السلطات المحلية بمدينة طنجة قررت تمديد عمل المقاهي إلى غاية الساعة الحادية عشرة بدل العاشرة ليلا، فيما تم تمديد عمل المطاعم إلى غاية منتصف الليل بدل الحادية عشرة ليلا.

كما سمحت السلطات للمواطنين بولوج بعض المنتزهات، التي كانت مغلقة في وجه العموم، مثل حديقة "فيلا هاريس" ومنتزه بيرديكاريس، وشرعت بعض النوادي الرياضية في استقبال منخرطيها.

وجاءت هذه القرارات لتواكب التحسن الذي شهده الوضع الوبائي بمنطقة الشمال على وجه العموم، ومدينة طنجة على وجه الخصوص، حيث نزل مؤشر الإصابة بفيروس كورونا في مدينة طنجة إلى ما دون خمس إصابات في كل مائة ألف نسمة.

ونشرت الجريدة ذاتها أن الاستيلاء على الأراضي السلالية أشعل الاحتجاجات في قلعة السراغنة، بحيث خرج العشرات من المواطنين انطلاقا من مركز العامرية بدائرة بني عامر صوب مقر العمالة للتنديد بالخروقات التي تطال أراضيهم.

المحتجون رفعوا شعارات تطالب برحيل ممثلي وزارة الداخلية، وحل المشكل بشكل نهائي، حيث ازداد الترامي على أراض بحفر الآبار وغرس الأشجار، أمام صمت السلطات المحلية، والتغاضي على آلات الحفر بشكل رسمي.

كما طالب المحتجون السلطات بالتدخل لمنع تنازلات عن الأرض بالجماعة الترابية العمرية، ومتابعة المترامين، وتطبيق القانون عليهم، والحد من سلوكات مسؤول في الداخلية، من سب واستفزاز وضرب بعض مرتادي الدائرة.

وأفادت "المساء" أيضا بأن الجمارك أعلنت تراجع تهريب السجائر بالمغرب إلى 1.37 بالمائة سنة 2020 مقابل 5.23 في المائة سنة 2019، و3.73 بالمائة سنة 2018، وذلك بفضل مجهودات إدارة الجمارك والسلطات المحلية المعنية بالمراقبة، من شرطة ودرك وكذا فاعلين اقتصاديين، من أجل تطبيق القانون وزجر كل مخالفة بهذا الخصوص.

المنبر الإعلامي ذاته أورد أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأيت اعميرة اعتقلت مستشارا جماعيا ينتمي إلى الجماعة الترابية أيغود بإقليم اليوسفية، وعون سلطة بالجماعة ذاتها، ضمن ستة أشخاص من بينهم ثلاث فتيات، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد والخيانة الزوجية بضعية فلاحية بدوار باخير، التابع لجماعة أيت اعميرة إقليم اشتوكة أيت باها.

وقد جرى اقتياد الجميع إلى مركز الدرك الملكي بأيت اعميرة لاستكمال البحث معهم في المنسوب إليهم، قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة التي أمرت بوضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشرافها.

"أخبار اليوم" ورد بها أن إدارة الجمارك طالبت بغرامة تتجاوز 47 مليار سنتيم ضد متهمين في جريمة مقهى لاكريم، ويتعلق الأمر بمالك المقهى التي وقعت فيها الجريمة، والشقيق الأكبر للمحرض المفترض على الجريمة المحكوم ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 40 ألف درهم، لإدانته بجنحتي إنتاج وتصدير مخدر الشيرا والمشاركة في الاتجار بالمخدرات، وابن عمهما المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا على خلفية متابعته بتقديم مساعدة عمدا وعن علم لأفراد عصابة إجرامية، والمشاركة في إنتاج المخدرات والاتجار بها.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإخباري ذاته أن الاجتماع الذي عقد بين ممثلي الأحزاب السياسية ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لم ينجح في التوصل إلى حل بخصوص القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، في ظل تمسك حزب العدالة والتنمية برفض هذه الطريقة في احتسابه.

في المقابل، حقق الاجتماع تقدما في معظم التعديلات الأخرى المطروحة، من قبيل رفع تمثيلية النساء وتعديل القانون التنظيمي للأحزاب.

وأضافت "أخبار اليوم" أن الخلاف أصبح حادا بين الحلفاء في الحكومة؛ فمن جهة هناك أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، المتمسكة باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، ومن جهة أخرى، هناك حزب "البيجيدي" الذي يطالب بالإبقاء على حساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة لأن تغييره يمس بمقاعده المنتظرة في الاقتراع.

أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن الحبيب الشوباني، رئيس مجلس درعة تافيلالت، أعلن عن تأجيل أشغال الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

ووفق الورقية ذاتها، فإن المعارضة، التي تمتلك الأغلبية بجهة درعة تافيلالت، تتهم الشوباني بأنه يشتغل بطريقة انفرادية تخدم أجندة سياسية أوقفت عجلة التنمية بالجهة منذ ما يزيد عن سنتين، وأن مجلس الجهة لم ينجز أية مشاريع تنموية بعد أربع سنوات من التسيير.

وأضاف الخبر أن الأعضاء المنتمين للمعارضة دعوا إلى محاسبة الأعمال التي يقوم بها رئيس مجلس درعة تافيلالت، لا سيما أن الجهة تحتاج إلى تمييز إيجابي، نظرا لخصوصياتها وافتقارها للبنيات التحتية المناسبة.

وفي خبر آخر، كتبت المنبر الورقي نفسه أن منظمة التعاون الإسلامي أشادت بيقظة الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لخطر الإرهاب، على خلفية تفكيك خلية إرهابية تنشط بمدينة طنجة، وأكدت وقوفها مع المغرب في كل ما يتخذه من إجراءات لمكافحة التطرف والإرهاب للحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

ونشرت "الأحداث المغربية" كذلك أن مجموعة من المنظمات غير الحكومية بإقليم شفشاون أنهت مشروعا يدعم تسجيل الأطفال بالحالة المدنية، وذلك لتيسير ولوجهم إلى التعليم الابتدائي برسم الموسم الدراسي 2020-2021.

وقد سمح هذا المشروع، طيلة مدته، بتسجيل أكثر من 497 طفلا في الحالة المدنية من خلال توعية أكثر من 2500 شخص وتسوية أكثر من 858 ملفا في إقليم شفشاون، خصوصا في الجماعة الحضرية لشفشاون والجماعات القروية لواوزاكان، تامورت، وبني سميح.

وإلى جريدة "بيان اليوم" التي ورد بها أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش ستنظر في ملف الفنانة دنيا باطما ومن معها على خلفية حساب "حمزة مون بيبي"، المعروف بتشهيره بالفنانين، يوم 7 أكتوبر الجاري.

وأشار الخبر إلى أن الجلسة السابقة، التي عقدت عن بعد في إطار الإجراءات الاحتياطية لمنع تفشي فيروس كورونا، عرفت تقدم دفاع المتهمات بملتمس يرمي إلى عقد جلسة حضورية بحضور المتهمات وكذا المطالبين بالحق المدني، وهو الملتمس الذي وافقت عليه المحكمة.

ونشرت "بيان اليوم" أيضا أن مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة صادق على مجموعة من المشاريع التي تهم مجموعة من أقاليم الجهة، يفوق غلافها المالي 608 ملايين درهم.

ومن ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، إحداث منطقة صناعية للتقنيات الحديثة، وإطلاق الشطر الثاني من مشروع مشتل المقاولين الشباب، ومركب للمهن والحرف بسلا.