مصدر أمني يكشف مصدر الأسلحة الوظيفية لرجال الشرطة بالمغرب

هسبريس من الرباط

فندت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة الخبر الذي نشره موقع أجنبي زعم بأن المغرب اعتاد اقتناء معدات وتجهيزات أمنية إسرائيلية، وبأن الأسلحة الوظيفية التي ظهرت في الاستعراض السنوي للوحدات الأمنية الخاصة، بمناسبة تخليد الذكرى الـ62 لتأسيس الأمن الوطني، من صنع إسرائيلي.

وشدّدت المديرية العامة للأمن الوطني، على أن "صفقة اقتناء تلك الأسلحة الوظيفية تم إبرامها مع شركة أوروبية متخصصة، وأن هذه الصفقة خضعت لأحكام ومقتضيات قانون الصفقات العمومية بالمغرب"؛ وهو ما يدحض المزاعم التي ذهبت إلى وجود اتصال وتعاقد أمني مع شركات إسرائيلية".

وكان موقع menadefense.net، المعروف بخطه التحريري القريب من الجيش الجزائري بحكم أن أكثر من 90 في المائة من مقالاته تهتم بالقوات المسلحة الجزائرية، قد نشر مقالا على هامش الاستعراض الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة يوم الأربعاء 16 ماي الجاري، بمناسبة تخليد الذكرى الـ62 لتأسيسها.

وسلط الموقع المقرب من "جنرالات الجزائر" الضوء فقط على نوع محدد من الأسلحة النارية التي قال بأنها إسرائيلية، قبل أن يزعم بأن المغرب اعتاد اقتناء تجهيزات ومعدات مماثلة من المصدر نفسه.

وفي تعقيبه على هذا المقال، أكد مصدر أمني التكذيب أن الموقع الإخباري المذكور اختار النظر إلى استعراضات الشرطة المغربية من منظار مغاير، كما أنه اختار سياقا زمنيا محددا في محاولة لتصريف رسائل غير بريئة.

واستطرد بأن "الشركة التي تم التعاقد معها لاقتناء الأسلحة المذكورة هي شركة أوروبية متخصصة في هذا النوع من الأسلحة النارية، وأن صفقات اقتناء الأسلحة الوظيفية سواء الفردية أو الجماعية الموضوعة رهن إشارة موظفي الشرطة، وكذا المجموعات الخاصة المكلفة بالأبحاث والتدخلات تخضع لأحكام قانون الصفقات العمومية، مثل صفقات الملابس والعربات والصيانة وغيرها من المعدات والتجهيزات، وأن هذا القانون هو الذي يحدد بشكل دقيق شروط التعاقد وفق احتياجات المصالح الأمنية".

وختم المصدر الأمني تصريحه بنفي الادعاءات التي نشرها الموقع الإخباري الأجنبي، بشكل قاطع، والتي اعتبرها "مجرد مزاعم تعتمد فقط على مطابقات للصور انطلاقا من محرك البحث على شبكة الأنترنت".

واطلعت هسبريس على نسخ من عقود الصفقة التي أبرمتها المديرية العامة للأمن الوطني مع الشركة الأوروبية المزودة، والموقعة على التوالي في فبراير 2017 و20 فبراير 2018؛ وهي العقود التي تحمل توقيع الممثل القانوني للشركة الأوروبية، وتستعرض بشكل دقيق نوعية الأسلحة النارية الوظيفية المتعاقد بشأنها.