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بنشماش يكتب: بعد ورقة المظلومية .. المقاطعة تسقط أقنعة الحكومة

بنشماش يكتب: بعد ورقة المظلومية .. المقاطعة تسقط أقنعة الحكومة
حكيم بنشماش*
الاثنين 11 يونيو 2018 - 10:00

نقطة نظام ثانية

يتيح التحليل المعمق للتحولات الديمغرافية والثقافية والسياسية الجارية في بنية المجتمع المغربي في ارتباطها بمتغيرات البيئتين الجهوية والدولية الوقوف على حقيقة تفقأ العين، إذ يمكن الجزم بأن ثمة "سلطة خامسة" قيد التشكل والتبلور، وهي في طريقها إلى أن تصبح سلطة قائمة بذاتها، لا تزاحم السلط الأربع المعروفة فقط، بل وتفرض عليها – جميعها - قائمة أولوياتها وجدول أعمالها.

ولعل ما يميز هذه السلطة الناشئة هو أساس تشكلها وقاعدتها العريضة، حيث إن حوالي 15 أو 16 مليونا من المواطنين المرتبطين بشبكة الأنترنيت، وهم في غالبيتهم الساحقة، حسب دراسات موثقة لمؤسسات وطنية، من فاقدي الثقة في الأحزاب والنقابات والبرلمان والحكومة، يجدون في العالم الأزرق، وفي منتديات التواصل الاجتماعي خصوصا، فضاءات مفتوحة للتعبير عن تطلعاتهم وانتظاراتهم.

وبغض النظر عن عدم وجود دراسة علمية دقيقة عن معنى انبثاق "سلطة خامسة" بالنسبة إلى حاضر ومستقبل بلد كالمغرب، يطمح إلى إحراز الانعطافة التاريخية الحاسمة عبر المرور من مرحلة "الانتقال الديمقراطي" إلى سيرورة "توطيد البناء الديمقراطي"، فإنه من المؤكد أن ثمة لاعبا جديدا /مجددا بصدد تدشين حقبة جديدة في التاريخ المعاصر للبلد، حقبة سيكون لها بالتأكيد ما بعدها.

ومن الناحية الواقعية، فقد دشن هذا اللاعب الجديد مسارات جديدة للتعبير عن الرأي وإبداع ميكانزمات جديدة للاحتجاج، ومن بين تجلياتها طغيان وملء مساحات كبيرة من حيث النقاشات الدائرة في فضاءات "السلطة الخامسة" وفي "الهوامش" الأخرى السياسية والإعلامية للحديث والتعبئة وتدبير مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية.

لقد أسهمت المقاطعة في إرباك الحكومة إلى حد غير مسبوق، وأسقطت كل الأقنعة عنها، وكشفت عجزها المزمن وحالة التيه وفقدان البوصلة التي هي فيها. والأسباب كثيرة ومتعددة؛ أهمها أن هذه الحكومة، بعد سقوط ورقة المظلومية وتهافت خرافة التماسيح والعفاريت، تعاني من أعطاب مزمنة، من المرجح أنها غير قابلة للمعالجة ولا حتى للترميم، ليس أقلها ما طبع ويطبع تشكيلتها وهجانة هويتها.

ليس المجال يتسع لجرد الأدلة والبراهين التي تثبت صحة ما نحن بصدده، إذ تكفي الإشارة إلى قصورها وعجزها الصارخين وغير المسبوقين عن تقديم أجوبة مقنعة بشأن الأسئلة الكثيرة التي طرحتها وتطرحها المقاطعة؛ ومنها، على الخصوص، أربعة أسئلة جوهرية عالقة تنتظر أفعالا وأجوبة فعلية وناجعة وليس ترديد شعارات جوفاء أو إصدار تصريحات تزيد من صب الزيت على النار أو القيام بشطحات بهلوانية على شاكلة ما قام به الوزير المتظاهر، ويتعلق الأمر بـ:

سؤال تدني القدرة الشرائية لقطاع عريض من المغاربة،

سؤال التدهور الحاد لمكانة الطبقة المتوسطة في المجتمع،

سؤال تعطيل وظائف المؤسسات، ومنها تلك التي يفترض أن "تحمي" قواعد المنافسة وأن تتصدى لتغول اقتصاد السوق والنيوليبرالية المتوحشة،

سؤال حماية وتشجيع المقاولات الوطنية ومناخ الاستثمار بشكل عام.

وفي خضم تداعيات هذه المقاطعة وما واكبها من نقاشات وردود فعل متباينة، وباستحضار فرضية قدرة الديناميات التي تنتجها "السلطة الخامسة" على ارتياد آفاق واحتمالات لا يمكن التنبؤ بها بسبب غياب أو ضعف الرؤى الاستشرافية؛ فاللحظة تستوجب الوقوف، ليس فقط على معطى جوهري يشكل حلقة مفقودة، لم تحض بالدراسة والبحث المعمقين، ويتمثل في التساؤل المفصلي عن التكلفة التي يؤديها وسيؤديها البلد من جراء "حجز" ورهن وكبح الحكومة لإمكانات وفرص التطور الوطني في مختلف المجالات، وهي إمكانات وفرص موجودة وحقيقية، بل التنبيه أيضا إلى أن هناك اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، حاجة ملحة ومستعجلة إلى "إنقاذ" البلد من حكومة "اعتقلت" المجتمع ورهنته بشكل خطير.

وبالقدر نفسه من الإلحاح، ولأننا أهدرنا الكثير من الفرص والكثير من الزمن والكثير من الجهد والطاقة في معارك دونكيشوتية وفي صراعات شعوبية خاوية، هناك أيضا حاجة موضوعية مجتمعية لمعالجة الكوابح والعجز الخطير في تحريك قطار الأوراش الإصلاحية الكبرى بالسرعة والوتيرة اللازمتين ومواكبة الديناميات الإصلاحية التي ما فتئ جلالة الملك يشدد ويذكر بضرورة الانكباب عليها بالروح الوطنية العالية وليس بالحسابات السياسوية الصغيرة، علما بأن الأمر يتعلق هنا بمشاريع وبرامج حاملة لمفاتيح وحلول، ليس فقط للانتظارات والمطالب المشروعة المستعجلة للمواطنين، ولكن أيضا وأساسا مفاتيح وحلول معالجة المعضلات التنموية ذات الأثر المهيكل والمستدام على المجتمع والدولة.

خلاصة القول، فإذا كان المكون الأغلبي للحكومة، بعد أن استنفد كافة مبررات فشله وسقوط المشجب الذي اعتاد على أن يعلق عليه عجزه المزمن، غير قادر على بلوغ سقف المسؤولية الدستورية وحجمها ومداها المخولة له، فمن حق الأصوات المجتمعية المعارضة وكذا المعارضة المؤسساتية كامتداد لتلك الأصوات المعبرة عن نفسها في صيغة "سلطة خامسة"، أقول من حقها تجريب الإمكانات الدستورية المتاحة. كما من حقها بل ومن واجبها أن تطرح على أجندة الحوار الوطني مسألة معالجة "الكوابح" الموجودة في الوثيقة الدستورية نفسها.

إن الحفاظ على المكتسبات الكبيرة التي حققتها بلادنا واستثمار الإمكانات الواعدة التي تتوفر عليها تستوجبان الاشتغال على تحويل التحديات التي نواجهها إلى فرص.. لذلك، بات من المطلوب اليوم ، وباستعجال، إعادة تصويب الفعل السياسي والمؤسساتي باتجاه إعطاء دفعة أقوى لقطار الإصلاح وإعادة ضخ الدماء في شرايين الوعد الدستوري بما يضمن الإقلاع السياسي والاقتصادي والمجتمعي المأمول والذي يشكل إحدى الأولويات القصوى لحزب الأصالة والمعاصرة ومعه كل من يعنيه "إنقاذ الوطن"، و"تحرير" طاقاته المهدورة والمكبلة جراء حالة الحجز والرهن والوهن المفروضة عليه باسم شرعيات زائفة.

إن حزب الأصالة والمعاصرة، المسكون بهواجس المساهمة في البناء، لا يجد حرجا في طرح السؤال الذي يتحاشاه كثيرون: هل يستقيم كبح ورهن إمكانات التطور الوطني باسم "شرعية انتخابية" هي في الواقع ليست شيئا آخر غير "شرعية" قاعدة انتخابية لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا لمجتمع يريد أن يتقدم إلى الأمام؟

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - quesion الاثنين 11 يونيو 2018 - 10:14
نفس الادوار بممتلين مختلفين......
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2 - كونوا تحشمموا الاثنين 11 يونيو 2018 - 10:18
اش كالوا زمان بدلوا فيل بفيلة كونوا تحشموا كلكم بحال بحال واش كاين شحكومة في تاريخ المغرب فشلات وحشمات تم استقلات والو..
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3 - Mohamed الاثنين 11 يونيو 2018 - 10:20
حزب الاصالة لزم نجربوه وهو الحزب الدي يحمل مشروع تطوير المجتمع المغربي...اقول للمغاربة ان يجربوه ..اما العدالة كنت من المدافعين عنها و لكن ابانت في فشلها حزب لا يحمل حلول للمشاكل المواطن اليومي...حزب فاشل
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4 - المنيعي الاثنين 11 يونيو 2018 - 10:20
المقاطعة تسقط أقنعة الحكومة وكذلك بالطبع أقنعة المحكومة في بلادنا السعيدة.
والمقاطعة القادمة ستشمل الصناديق كذلك
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5 - رضوان الداودي الاثنين 11 يونيو 2018 - 10:21
كلكم سواسية لم نكن نتق باي احد منكم ولقد أكدتم ذالك لنا حتى حزبك عندما يصل الى الأغلبية هو سيحمي الأغنياء ومستتمرين الأجانب اما المواطن ليس لهم ايو قيما
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6 - الأقنعة الشفافة الاثنين 11 يونيو 2018 - 10:21
لو كان هدا التحليل جاء من طرف شخص حر اي لا ينتمي ولا يسير أي حزب من احزاب الدكاكين السياسية لكان الموضوع دو مصداقية. اما ان يأتي شخص امين عام لحزب معين فهاد شئ لا يقبل . فحزب الأصالة والمعاصرة من الأحزاب التي تشارك الحكومة في قرارارتها سواءا كان في المعارضة او معها . القناع الدي يتكلم عنه فضح الأحزاب برمتها وكدلك الحكومة المولودة من صلب الأحزاب التي تمتل المشهد الوطني.
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7 - زياد الاثنين 11 يونيو 2018 - 10:23
أين هو ملتمس الرقابة . حان دور الأصالة والمعاصرة لمعرفت قدرات الحزب .
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8 - بوزيان الاثنين 11 يونيو 2018 - 10:23
هل هذه سياسة أم تحريض على الفوضى والفتن ؟
هل هذه سياسة الجرّار الجديدة التى يمكنكم بها استقطاب الشباب ؟
هل هذه هي مدرستكم التى من المفروض أن تبشر بالخير وتساعد على حل المشاكل التى يتخبّط فيها جل المواطنون ؟
قالوا " ما تبدّل صاحبك غير بلّى أكفس منه "
ليست سياسة هذه التى تصرّح بها وأنت لك مسئولية في المغرب قبل أن تكون مسئولية الجرار؟
كفاكم تهريجا وبثا للتفرقة وشحن المواطنين بالكذب والتلفيق وخرجان الطريق
نحن نعرفكم في الشمال كله منذ أن كنتم معارضون للنظام والحكم
واليوم وبعد وصولكم لقمة المناصب تدلون بتصريحات مشحونة بالبغض والحقد على الأمة بكاملها وتسعون إلى خلق جو من الكراهية والسخط عوضا عن تثقيف الشباب وتجيههم توجيها سليما خاليا من الأحقاد والنزعات
لن تحققوا أهدافكم بهذه السياسة التى تعارض طموحات المواطنين
لقد سبقكم العماري وخرج فارغ اليدين وكانت عاقبته سخط المواطنين وغضبهم مما أدّى به إلى تقديم استقالته بل إلى طرده من مهامه الحزبية
وأخشى إذا ما سلكت نفس الطريق ونفس السياسة أن تكون عاقبتك وخيمة لا شك فيها
ورغم التوجيهات الملكية لجميع الأحزاب بالتوجيه والتأطير والتنظيم فقد خاب الظن فيك
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9 - شريد الليل الاثنين 11 يونيو 2018 - 10:24
حكومة مفروضة ومكونة من أحزاب لا تجمعها إلى المصلحة الشخصية والحزبية. الحكومة تمشي براسين لكل واحد أجندته الخاصة. الطبيب النفسي يحاول قرائة ما من حقه القيام به تجاه الشعب ويصطدم برجل الأعمال اللدي دائما همه هو الربح ولا يحب الخسارة. إدا على هده الحكومة الاستقالة أو الإقالة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس. لأحداث حكومة وطنية غير محزبة ربما تكون هناك آمال منها.......?
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10 - مدوخخخخ الاثنين 11 يونيو 2018 - 10:28
المقاطعة أسقطت أقنعة الحكومة و المعارضة و الأحزاب المخزنية و ناكد أنها أسقطت أقنعة الملك و حاشته لأنه إلى يومنا هذا لم و لن نسمع ردت فعله فهل هو مع حزب الشعب كما قال لنا في يوم من الأيام

المقاطعين لهم الشكر والتقدير أسقطوا اقنعتكم جميعا

الشعب المغربي يستحق أفضل منكم بكثير
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11 - مغربي غيور على بلده الاثنين 11 يونيو 2018 - 10:32
بعدما أصبحت ورقة أخنوش محروقة، يطلع علينا المخزن بمرشحه الجديد بنشماش الى العلن، ويريد هذا الأخير تعاطف الشعب معه من خلال دعمه للمقاطعة وكأنه شخص من المداويخ، لكن كل واحد يجلس في أحد الغرفتين فهو ليس من المداويخ بل يأكل أموال الشعب المقهور دون إحداث أي تغيير، فنحن شعب المداويخ تعرف من هو حكامنا الفعلي الملك والمخزن فلا غير.
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12 - وداع الاثنين 11 يونيو 2018 - 10:33
فقدنا الثقة الكاملة لا فأحزاب ولا فبرلمان ولا فحكومة، السبب هو أننا بالنسبة لهم أصوات انتخابية فقط ووسيلة للوصول للسلطة. نريد تخفيض أثمان المنتحات وتحسين جودتها، ومحاربة الإحتكار وتحريم زواج المال بالسلطة والزيادة فالأجور وعدم تجميدها. #مقاطعون
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13 - Adnaane الاثنين 11 يونيو 2018 - 10:38
اي طبقة متوسطة تتحدث عنها يا سيدي. فقط فترة الاستعمار عرفت طبقة متوسطة بمفهومها الصحيح، في مغرب اليوم هناك غنى فاحشا وفقرا مفدعا.
لا تحمل الحكومة ما لا طاقة له به، وانت تعلم من يمسك بزمام الأمور في البلاد.
الاصلاح والاوراش الكبرى في ظل الاستبداد والفساد سياسة فاشلة
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14 - JAMAL1958 الاثنين 11 يونيو 2018 - 10:40
لااظن المغاربة يتقون في الاحزاب.....لُذِغَ المغابة من نفس الجحر آلآف المرات...برامجكم كاحزاب صالحة للعلف...الله يعفو على الاحزاب...مساكين...
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15 - sethnakht12 الاثنين 11 يونيو 2018 - 10:40
كلشي علا داك "امتدادا لتلك الاصوات"
فهمتوني ؛)
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16 - عبد المجيد المغربي الاثنين 11 يونيو 2018 - 10:41
حسبي الله ونعم الوكيل، الآن قد ظهر البطل الذي سوف يكشف قناع الحكومة، و الذي يريد أن يصل إلى أهدافه السياسية بالركوب على حملة المقاطعة التي انجزها الشعب الحر، لدى سؤال يحيرني، لماذا تنازل لك العماري عن المنصب؟ أم هو تعيين من طرف صاحب المشروع أقصد الحزب؟ وما هي هذه اللعبة الجديدة التي يتريدون لعبها بعد فشل لعبة حزب الحمامة للوصول إلى رئاسة الحكومة. هل هي نفس اللعبة السياسية الحقيرة المفضوحة؟...عما قريب سوف تاخدون راحة طويلة المدى لأن الشعب استيقظ من سباته.
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