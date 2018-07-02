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الرئيسية | مدارات | الملك يختار قضاء عطلة الصيف في مدن الشمال

الملك يختار قضاء عطلة الصيف في مدن الشمال

الملك يختار قضاء عطلة الصيف في مدن الشمال
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 21:10

مباشرة بعد تدشينه الطريق المداري الحضري الرباط ـ سلا 2 الذي يروم تخفيف الاكتظاظ المروري بين المدينتين التوأم، غادر الملك محمد السادس العاصمة صوب مدينة تطوان التي حل بها عصر اليوم.

ويرتقب أن يمضي العاهل المغربي جزء من عطلته الصيفية، كما دأب على ذلك في سنوات مضت، متنقلا بين "الحمامة البيضاء" و"عروس الشمال" طنجة، وأيضا مدينة المضيق حيث سيقضي العديد من الأيام في قصره الشاطئي بهذه المدينة الوديعة.

وكان الجالس على عرش المملكة قد عاد قبل يومين إلى أرض الوطن من عطلة خاصة أمضاها في فرنسا، اغتنمها لإجراء فحوصات اعتيادية عقب إجرائه عملية طبية على مستوى وتيرة نبض القلب قبل أسابيع خلت بمصحة باريسية، وكللت بنجاج باهر.

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