الملك محمد السادس: معتزون بالصداقة مع أمريكا

هسبريس من الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب ملك المغرب لرئيس أمريكا عن "أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الأمريكي الصديق بموصول الرقي والازدهار".

كما عبر الملك محمد السادس عن "الاعتزاز بأواصر الصداقة التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين، وبعلاقات التعاون المثمر والتقدير المتبادل التي تجمعهما".

وضمت البرقية حرص المغرب على مواصلة العمل مع أمريكا من أجل إثراء علاقاتهما والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يعطي الشراكة الاستراتيجية المغربية الأمريكية دينامية قوية ومتجددة.

"إذ أشيد بالحوار الاستراتيجي الذي تم إرساؤه بين بلدينا، أؤكد لفخامتكم الأهمية التي توليها المملكة المغربية لتعزيز التشاور والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، في كل ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح العليا لشعبينا الصديقين، ويسهم في ترسيخ قيم الحرية والتعايش والأمن والسلم في العالم"، يردف الملك محمد السادس بهذه المناسبة.