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كُتّاب وآراء
ظفر القوات المسلحة بدبابات "أبرامز" الأمريكية يقلق جيران المملكة
ما زالَ إقبالُ المغرب المُتزايد على دبابات "أبرامز" الأمريكية الشهيرة يُثيرُ فضول الإسبان، الذين لمْ يعودوا يخْفون توجُّسهم من التنوع الذي باتَ يميّزُ المنظومة العسكرية المغربية؛ فقد ذكر تقرير إسباني حديث أن "القوات المسلحة الملكية المغربية تلقَّتْ ما لا يقلُّ عن 127 دبابة من طراز أبرامز من الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيراً إلى أن "هذه الدبابات ستسهمُ في تحديثِ الأسطول العسكري المغربي".
ووفقاً لما نشره الموقع الإسباني Infodefensa ، المُتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، فإن "صوراً من الأقمار الصناعية أظْهرت أن المغرب يملكُ بالفعل 127 دبابة على الأقل من مائتي دبابة من طراز أبرامز M1A1 سمحت الولايات المتحدة ببيْعها إلى المغرب"، مورداً أن "هذه الدبابات ستسهم في تحديث قدراته العسكرية في الوقت الذي تعزز فيه إمكانية العمل المشترك مع الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين".
وتبعاً لما جاء في التقرير الإسباني، فإن "الصفقة العسكرية تمّت بموجب عقد البيع العسكري الأجنبي (FMS)، حيث قامت شركة General Dynamics Systems المشرفة على العقد، بترقية دبابات M1A1 في تكوين الدروع الخاصة للبيع إلى المملكة"؛ مشيراً إلى أن "خزان M1A1 SA المتقدم يتميزُ بالمشاهد الأساسية للمدفعين، وتقنية الأشعة تحت الحمراء الجديدة من الجيل الأول المتقدم، ونظام تتبع القوة الأزرق لتعزيز الفعالية في ساحة المعركة.
وكانت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي (DSCA) قد أعلنت سنة 2012 أن المغرب قد طلب شراء 200 دبابة فائض من طراز M1A1 بالإضافة إلى الأجزاء والمعدات والدعم اللوجستيكي والتدريب. كما أشارت DSCA إلى أن "هذه الحزمة من تحسينات دبابات m1a1 ستسهمُ في تحديث أسطول الدبابات المغربي، مما يعزز قدرتها على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".
مولاي هشام معتضد، الأستاذ والباحث في العلوم السياسية والاستراتيجية في كندا، يعتبرُ أن "الاهتمام الإسباني بالأسطول العسكري المغربي فيهِ نوعٌ من الاستفسار غير المباشر عن هذا الطلب الفائض لـ 200 دبابة من طراز M1A1 من الولايات المتحدة الامريكية"، مبرزاً أن "إقحام الإشارة إلى رصد صور عبر الأقمار الصناعية في التقارير الإسبانية يدخلُ في باب استعراض الجانب التكنولوجي للأجهزة الإسبانية في الموضوع؛ خاصة بعد دخول المغرب مجال اقتناء الأقمار الصناعية ذات نفس الأبعاد الجيواستراتيجية".
ويعدد المحلل الاستراتيجي، في تصريح لهسبريس، مميزات المنظومة الدفاعية لهذه الدبابات، إذ إن المغرب سيتمكن من تعزيز جناح الدفاع الأرضي بدبابات خزان متقدم بالمشاهد الأساسية للمدفعين، وتقنية الأشعة تحت الحمراء الجديدة من الجيل الأول من الجيل المتقدم، ونظام تتبع القوة الأزرق لتعزيز الفعالية في ساحة المعركة.
أما من الناحية التقنية، فقد قال معتضد إن عملية الترقية التي ألحقت بهذا الصنف من الدبابات قبل استلامها من طرف المغرب اعتمدت على توفير وتركيب AN / VRC-87E و50 AN / VRC-89E قناة أرضية قابلة للتصدير وأنظمة راديو محمولة جواً (SINCGARS).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
الجيش الاسبانى 27 علامية
الجيش المغ بي 67 علامية
.
30 دبابة من هادو اللي شرينا كيسواو ثمن اتفاقية الصيد البحري مع أوربا.
إلى رقم 3. الإجابة على سؤالك هنا.
127 دبابة لا يقلق لا إسبانيا و لا موريتانيا و لا البوزبال
و بالتحديد لا يبالي بكم أحد في الجزائر.
جيش المغرب المرتبة 55 عالميا و 1276 دبابة
.
جيش إسبانياالمرتبة 19 عالميا 327 دبابة
جيش الجزائر المرتبة 23 عالميا 2405 دبابة
جيش البرتغال المرتبة 63 عالميا 133 دبابة
جيش موريتانيا المرتبة. 129 عالميا 33 دبابة
جيش البوزبال و عنده 102 دبابة