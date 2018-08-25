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الرئيسية | مدارات | هل دفعت تهديدات البوليساريو المغرب إلى إعادة التجنيد الاجباري؟

هل دفعت تهديدات البوليساريو المغرب إلى إعادة التجنيد الاجباري؟

هل دفعت تهديدات البوليساريو المغرب إلى إعادة التجنيد الاجباري؟
هسبريس- عبد السلام الشامخ
السبت 25 غشت 2018 - 11:00

وسطَ أجواءٍ مُكهربة تعكَّر فيها صفْو السماء في ملف الصحراء، جاء قانون الخدمة العسكرية، الذي يعود للمرة الأولى منذ إلغائه سنة 2006 بأوامر ملكية.

وفيما اختارت الحكومة الصمت إزاء سياق وضع القانون، ذهبت أوساط كثيرة إلى ربط عودة تجنيد الشباب في المغرب بتأزم الأوضاع في الصحراء وظهور بوادر حرب بين المغرب وجبهة البوليساريو، مما "دفع المغرب إلى تقوية جبهته الداخلية استعداداً لأيِّ تحركٍ محتمل في الصحراء".

وكانت التطورات العاصفة التي ميّزت شهر أبريل جعلت قضية الصحراء ضمن أولويات الدولة، حكومة ونظاماً، وكان النقاش آنذاك على أشدّه بشأن عودة التجنيد الإجباري إلى المغرب، من أجل دعم أفراد القوات المسلحة الموجودة في الصحراء ضد أي حرب محتملة مع عناصر جبهة البوليساريو، التي كثفت تحركاتها المشبوهة في المناطق المشمولة بنزع السلاح.

وربطت تقارير إعلامية جزائرية قرار الرباط بإعادة التجنيد الإجباري في صفوف الشباب المغاربة برغبة المملكة في تقوية جبهتها الداخلية استعدادا لأي خيار ممكن في الملف الذي يخص الصحراء، خاصة بعد التلويح بالتصعيد العسكري.

وكانت الحكومة المغربية قد صادقت على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، الذي يؤكد أنه بموجب مقتضيات الفصل الـ38 من الدستور تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.

وفي هذا السياق أوضح هشام معتضد، الخبير المغربي في الدراسات الإستراتيجية بأن ملف الصحراء خاصة، والأوضاع بمنطقة الساحل والصحراء عامة لهما دور كبير في الاتجاه الذي ينحوه المغرب لتفعيل قانون التجنيد الإجباري.

وأبرز أنه "إلى جانب أزمة القيم، والبحث عن تلاحم اجتماعي أكثر حيوية، وبالإضافة إلى تقوية الحس الوطني والمسؤولية المواطنة، فإن لملف الصحراء والوضع الإقليمي بالمنطقة دورا أساسيا في الاتجاه نحو تفعيل هذا القانون".

واعتبر الباحث المقيم في مونتريال أن "العديد من مراكز الأبحاث الدولية، خاصة ذات الاختصاص المتعلق بالسياسات الأمنية، ترى أن انتهاج التجنيد الإجباري كاختيار مجتمعي، يمكن أن تراهن عليه البلدان المتواجدة في مناطق ذات أوضاع إقليمية شبيهة بالساحل والصحراء لمواجهة أي تطورات أو انفلات أمني في المنطقة".

وأضاف، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "التطورات الأخيرة بالمنطقة، خاصة تلك المتعلقة بالتحركات الميدانية، تحتم على المغرب أن يكون أكثر يقظة وحرصا ومستعدا بشكل دائم للتجاوب مع أي مخاطر يمكنها أن تهدد استقراره أو المساس بوحدة أراضيه"، مشيرا إلى أن تفعيل هذا القانون يتماشى ومتطلبات الوضع الجيواستراتيجي والتحديات الراهنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - Free Mind السبت 25 غشت 2018 - 11:11
التجنيد الإجباري هي إستراتيجية للمسؤولين لتدجين الشباب من أجل الإستمرار في نهب ثروات البلاد
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30
2 - الأوسي نبيل - فرنسا السبت 25 غشت 2018 - 11:13
انا مواطن مغربي 36 سنة و اب لولدين انا مستعد لدفاع عن وطني المغرب تحت راية ولي الامر محمد السادس ضد اي عدو يهدد امن و استقرار المغرب
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-12
3 - anversois السبت 25 غشت 2018 - 11:14
اشمن تهديدات ولا بوليزاريو..هادوك نطلقو عليهم غي جمهور الرجاء..
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68
4 - احمد السبت 25 غشت 2018 - 11:14
وان تكن فإن حفنة من المرتزقة لا تستحق ترويع فئة من المواطنين ببعترة أوراق مستقبل أبناءهم بسنة من التجنيد القهري
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17
5 - simo danmark السبت 25 غشت 2018 - 11:15
التجنيد الإجباري هدفه الحد من الجريمة المتفشية في المجتمع المغربي.و جل السجون المغربية مكتضة ....والدفع بالمشرملين لتحمل أعمالهم الاجرامية واخدهم بيدهم الى الطريق الصحيح....ماكاين لا بوليزاريو ولا هم يحزنون
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30
6 - Hooollandddddddssss السبت 25 غشت 2018 - 11:15
لا اظن ان التجنيد له علاقة بطرف خارجي تماما انما...
المغرب يشتري العتاد وذلك يتطلب رجال
ثانيا عساكر اوشكوا علي التقاعد
عساكر ينتقلون لمهام في الخرج
عساكر يتوقفون طوعا عن الخدمة العسكرية
هناك عساكر طردوا من الخدمة بعد سنين طوال من السربيس والسبب كان قطعة حشيش. نطلب من الملك ان يدخل هؤولاء المساكين لنظام التقاعد لانهم خطؤوا
الله الوطن الملك
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-17
7 - حلالة 59 السبت 25 غشت 2018 - 11:18
التجنيد الاجباري جاء بعد الاحتجاجات التي قام بها الشبان مؤخرا. و ليتفادى المخزن هذه المشاكل الخطيرة بالنسبة له و التي هي في الأصل دعوة لتصحيح المصار الدموقراطي ارتءى المخزن خطة محكمة لترسيخ الشعار الثلاتي للبلاد في عقل و روح الشباب لينبطح أرضا و يعيش تحت رحمة الفسدة.و ليس في حب الوطن
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11
8 - مقاطعون السبت 25 غشت 2018 - 11:20
لا للتجنيد الاجباري
نعم للحريات.
لا اريد شبابنا ان يضيع سنة و ابناءكم يدرسون في احسن الجامعات.
قصة الفاسية اللي قالت : " على تأداو الشلوح ؟ ايوا ارا لو حأو يطرطأو فالسطاح "
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4
9 - الرجال عند اقوالها السبت 25 غشت 2018 - 11:20
ليست تهديدات البوليزاريو وانما لتكوين رجال المستقبل. والمغرب ارتكب خطأ كبير لما توقف عن التجنيد الاجباري .اما بوزبال سوف يمر عبر المراحل التي مرت عليه طوال نصف القرن .والسلام
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31
10 - رشيد من فرنسا مغربي السبت 25 غشت 2018 - 11:21
لدي رأي المرجو أن تنشروه وهو أن بلدي المغرب تحكمه عصابات سلاحها الفقر والتهميش والزرواطة والحكرة وتعياشت والخنوع والركوع لهم واليوم سيجندون أبناء الوطن المقهور لأجل تخويفهم وزرع سياسة تعياشت فيهم . مكاين لا بوليساريو لا حمص وشكرا
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9
11 - YOUSSEF السبت 25 غشت 2018 - 11:21
تهديدات البوليزاريو ومن يدعمها ويسلحها تفرض على المغرب اكثر من التجنيد الاجباري على جميع المستويات : العسكرية والسياسية والاقتصادية والسياحية والتعليمية والصحية والصناعية والثقافية والرياضية وكل شيء، حتى يكون الوطن للمواطن والمواطن للوطن، انداك سيحترمك الاعداء وسيحسبون لك الف حساب.
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15
12 - حماد السبت 25 غشت 2018 - 11:23
لا اظن ان مسالة التهديدات من طرف مرتزقة البوليساريو قد تصل بالمغرب الى هذه الدرجة من التاهب.
فحسب اعتقادي ان المسالة تتعلق بتاهيل الشباب في اطار اهداف بيداغوجية وخصوصا للذين لم يكملوا دراستهم وبالتالي لم يصلوا الى مستوى المواطن الصالح الدي تهدف اليه المنظومة التعليمية.
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18
13 - المعقول السبت 25 غشت 2018 - 11:24
التجنيد الاجباري سببه وعي الشباب المغربي وتصديه للفساد الى حد امتلأت بهم السجون ولم تعد ترعبهم .وايضا لم تعد تؤثر فيهم ترهات خطباء وزير الاضرحة بابداء فروض الولاء والطاعة وسخطهم على مؤسسات الدولة وفك ارتباطهم بموطنهم فاصبحوا كقنابل موقوتة في وجه لوبيات الفساد وهذا ما دفع المخزن للتخلص منهم عبر نفيهم نحو سجن اجباري لتهجينهم وتدجينهم من جديد .بينما يستثنى قطاع الطرق والشماكرية وحتى ابناء الفاسدين من الخذمة.فكفى ضحكا على الشعب وشماعة البوليزاريو اصبحت محترقة..العياشة واسيادهم واصحاب الاوسمة لسان حالهم يقول لابناء المزاليط كقول اليهود لموسى..إذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون .رفعت الجلسة.المرجوا النشر واحترام الرأي
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15
14 - احديك السبت 25 غشت 2018 - 11:25
كلنا مع التضحية ادا اقتضى الأمر كدلك؛ فهو واجب وطني تعلق الأمر بملف الصحراء أو أي ملف آخر؛ والمغاربة مشهود لهم بهاته الشهامة كما ان التاريخ يشهد على دلك وفي محطات مختلفة في العالم.....
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-5
15 - انور السبت 25 غشت 2018 - 11:25
المضاهرات... في الشمال وفي عدة مناطق في المغرب هي التي دفعت بالمخزن إلى إعادة التجنيد الاجباري . لان احس ان نهاية عمر النظام قد بدا يقترب ليتحرر الشعب من هيمنة النظامي العلوي على رقابنا. الشعوب الحرة كلها تحررت من انظمة العروش الملكية واصبحت الشعوب هي صاحبة الحكم والقرار وتخلصت من التخلف وعبودية الحكام
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10
16 - wood السبت 25 غشت 2018 - 11:26
اغلب التحليلات الجادة تسير في اتجاه ان مسألة التجنيد الإجباري هو سلاح جديد مخزني بٱمتياز ينضاف الى ترسانة كبيرة من القوانين التي سنها على مدى عقود يستعملها إنتقائيا و ٱنتقاميا ضد من يشاء ، و سيشهره بالدرجة الأولى ضد المعارضين ، فبعد حملة الاعتقالات التي طالت المئات من الناشطين و الحقوقيين و مع تزايد مظاهر السخط الشعبي التي تظهر بالخصوص على مواقع التواصل الاجتماعي و التي جرت عليه الكثير من الانتقادات تفتقت عقلية المخزن على التجنيد لتأذيب المعارضين مدعيا انها مسالة قانونية و معمول بها في اغلب دول العام و ان السلطة تقوم فقط بعملها و واجبها مع انه ستكون كالعادة انتقائية و سيتم توظيفه لاغراض غير بريئة خصوص ان العدد الذي سيتم تجنيده هزيل جدا و ليس له اي تأثير سواء على البطالة أو غيرها . فالتجنيد إما أن يكون شاملا و ضمن المعايير التي تعتمدها الدول التي تحترم نفسها أو لا يكون !!!
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5
17 - joker السبت 25 غشت 2018 - 11:31
ندافعو على الوطن مرحبى عل الراس و العين ، و لكن بغينا حتى الوطن ديالن إدافع علينى .
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17
18 - عمران السبت 25 غشت 2018 - 11:31
من لم يستحظر الجزائر أولا....تم الضفة الشمالية ثانيا.....والوضاع الخارجية والداخلية ثالثا.......فمستواه سياسيا هو مستوى البواجدة...وما أكثرهم .
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-2
19 - افران الاطلس المتوسط السبت 25 غشت 2018 - 11:31
ليس "البوليساريو" هو من يملي القانون على المغرب او يدفعه للتجنيد العسكري علينا إيجاد جيش جيل المستقبل . على المغرب ايقتناء غواصات جديدة في اقرب وقت ممكن والعديد من المروحيات القتالية بكمية الكافية .
Ce n'est pas le Polisario qui dicte la loi au Maroc ou qui paie le recrutement militaire, il faut trouver l'armée de la génération future. Le Maroc devrait acquérir de nouveaux sous-marins dès que possible et de nombreux hélicoptères de combat en quantité suffisante. et plus d'avion de chasse de différente vecteurs
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3
20 - السوسي من مونتريال السبت 25 غشت 2018 - 11:31
التجنيد الالزامي واجب مقدس يجب أن يكون ضرورة،فهو يزيد الوطن قوة وهيبة! وما التوفيق الا من عند الله، اتفقوا واتكلوا ولاتتناقضوا فتفشلوا
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3
21 - Adam السبت 25 غشت 2018 - 11:32
البوليزاريو نكرة في قاموس المنتظم الدولي وكل من يراهن عليها فهو يدافع عن مصالحه وامتيازاته الخاصة .فبدون الدعم الاجنبي لا تساوي شيءا ....اما ان يتدرع المحللون بهده الدولة الوهمية لتبرير قضية التجنيد الاجباري للشباب فهو مجانب للصواب لان الشباب المغربي يتطلع الى ممارسة سياسية سليمة وناجعة تراعي مطالب الشعب في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمجالية بعيدا عن منطق الاجبار والاكراه القاءم على التميير الطبقي واغناء الاغنياء وتفقير الفقراء فمند وصول حزب الندالة الى السلطة والقرارات المتخدة كانت تصب في خدام الدولة على حساب فقراء ورعاع هدا البلد التعيس
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5
22 - Eagle Eye السبت 25 غشت 2018 - 11:38
هناك دوافع متعددة لاعادة الخدمة العسكرية الاجبارية، منها تقوية الجبهة الداخلية وافراغ السجون والمعتقلات من المتسكعين من الشباب للزج بهم في مراكز التدريب العسكري والقضاء او محاولة القضاء على البطالة في صفوف الشباب بزجهم في الخدمة العسكرية وبعدها، وهو الاهم، ببعثهم للخدمة في بعثات حفض السلام الاممية في المناطق المتوطرة من العالم. هذا العامل الاخير يدر اموالا كثيرة على المغرب ويرفع من سمعته ومعنوياته عالميا.
شكرا على نشر الراي الاخر.
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-1
23 - عبدالكريم بوشيخي السبت 25 غشت 2018 - 11:38
الاستعداد لسحق الاعداء و تحطيم احلامهم يجب ان يستمر على مدار الساعة لا يمكن ربطه بالتجنيد الاجباري او شيئ اخر لان الجيش المغربي النظامي قادر عدة و عددا بالحاق اكبر هزيمة مذلة باعدائه لكن التجنيد الاجباري سيكون مفيدا حينما تلتحق وحدات الجيش المغربي بجبهات القتال في الشمال او الجنوب لان جيش الاحتياط سيكون رديفا للجيش الملكي و سيقوم بمهمات الدعم و الاسناد و اللوجيستيك و التموين من الخلف لان اي معركة قادمة مع الاعداء ستكون شبيهة بملاحم وادي المخازن و الصحراء و امكالة حينما حطم الجيش المغربي ببسالته و شجاعته اطماع و احلام القوى المعادية و دونت كتب التاريخ تلك الصفحات البطولية المشرقة التي اعطت للامبراطورية المغربية هيبتها في العالم فالتجنيد الاجباري مازال الا قانونا لم يدخل حيز التنفيد لكن اعداء المغرب و على راسهم النظام الجزائري و اقزام البوليساريو اصيبوا بالهلع لانهم يعرفون ان الجيش المغربي هو عقدتهم الابدية هو الذي يقف في وجههم هو الذي سيهزمهم هو الذي تتحطم عليه اطماعهم هو الذي سيلتف من حولهم و يسوقهم مثل القطيع كاسرى نحو مراكز الاعتقال لذالك هم حساسون للغاية من اي اجراء يتعلق بجيشنا.
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-6
24 - مواطن السبت 25 غشت 2018 - 11:45
مول التعليق 2 و 6 من فرنسا و هولاندا هاحنا كنستناوكم باش تجيو دوزو الخدمة العسكرية. كنت كنضن العياشة غي فالداخل سعا كاينين تا فالخارج. اوا اللي تربى على العبودية ما ميعرفش شي حاجة اخرى. زيدون علاش غي الخدمة العسكرية. رجعوا البسبورات الحمراء ديالكم و اجيو تعيشوا هنا في احسن بلد في العالم علاش مكرفسين ريوسكوم في الخارج
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1
25 - smail السبت 25 غشت 2018 - 11:47
العنوان الانسب هو هل دفعت الاحتجاجات المتزايدة الدولة الى اعتماد التجنيد الاجباري من اجل امتصاص هذا الاحتقان لحماية مصالح الدولة العميقة
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1
26 - lotfi السبت 25 غشت 2018 - 11:49
الجيش المغربي تعداده يفوق 200 ألف فضلا عن قوات الاحتياط إضافة للدرك والقوات المساعدة والأمن يكملوا كاع هذا البشر عاد نمشيوا ندافعوا حنا
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1
27 - نبيل السبت 25 غشت 2018 - 11:49
في ظروف التي يمر بها العالم اليوم وفي ظل التحالفات العالمية أظنه قرار حكيم لتقوية النسيج الوطني من الجهة العسكرية ليكون شوكة في حلق الأعداء الله الوطن الملك
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0
28 - militaire السبت 25 غشت 2018 - 11:51
التعليم فشل في انتاج مواطن وشباب مغربي صالح , لهدا ارتئ خبراء القصر ان الحل هو قيام المؤسسة العسكرية بهدا الدور و باقل تكلفة و بحزم و انضباط المعروفين على المؤسسة العسكرية و السلام عليكم
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1
29 - ولد علي السبت 25 غشت 2018 - 11:54
كلنا جنود مجندين ومهيئين للدفاع عن وحدتنا وكرامتنا
فلماذ هذه الظجة الرخيصة التجنيد واجب وطني ومسؤولية الجميع
الله الوطن الملك عاش المغرب من طنجة الى الكويرة
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-1
30 - las palmas السبت 25 غشت 2018 - 11:54
كثر القيل والقال وكأن الحرب العالمية الثالثة بدأت والكل خائف والتهويل ووووو . انا عندي رسالة لادارة الدفاع بتغيير اسم التجنيد الاجباري الى تجنيد تطوعي ماذامت ليس هناك حرب طاحنة . وبهذا سنقفل افواه الاعداء في الذاخل والخارج . وعلى الحكومة ان تعطي الاوليات في التشغيل المذني وسلك الشرطة والصحة والتعليم وووو لكل من اتم خدمته العسكرية , وهكذا سنشجع الشباب على الانخراط في الجيش وبدون ظجيج . جندي سابق
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1
31 - BAROUCH السبت 25 غشت 2018 - 11:55
التجنيد الاجباري لا علاقة له بمرتزقة تندوف وانما هي ظاهرة عالمية استعدادا لكل الاحتمالات خصوصا اذا كان لك جار يخسر الملايير للتدخل في شؤونك الخاصة مثل دويلة الجزائر
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-1
32 - فاتح السبت 25 غشت 2018 - 11:56
التجنيد الاجباري ليس كما يعتقد الشباب انهم سيتدربون على الرمي بسنايبر او القنابل اليدوية اوقيادة الطائرات سيذهبون لغسل ملابس زوجات القياد وتنضيف المرحاض من فضلات القبطان وغسل الطاولات وافراغ النفيات والكورفي ليل نهار صتصبحون اكثر من العبيد سلاااااااام
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3
33 - moh السبت 25 غشت 2018 - 11:58
في الحقيقة المرتزقة مند اتمام الجدار الامنى وافتقادهم لعنصر المفاجاة والهجوم من اى مكان لم يعودو يشكلو اي وزن يدكر ولكن الخطورة تاتى من صانعيهم لدلك اعدو لهم ما استطعتم من قوة خصوصا انهم مهددون بفوضى عارمة قريبا
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-1
34 - ikhnaton_moul danoune السبت 25 غشت 2018 - 11:58
سنغسل ادمغتكم من كل ماهو حقوقي وتوري.
الوطن لنا والوطنية لكم,قرار الحرب بايدينا وانتم في مقدمتها تمنا ياعلف المدافع
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2
35 - مفتاح السبت 25 غشت 2018 - 11:58
البوليساريو لا تهدد المغرب ،الذين يهددون و يبتزون المغرب معروفين،فكفانا دعاية مجانية باسم المهنية الصحفية او الراءي والرءي الاخر ،هذا الكيان مثل sphyinx يبعث من جديد كلما دعت الضرورة الى ذالك
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1
36 - المغربي الحر السبت 25 غشت 2018 - 11:59
الدول التي تحترم نفسها كلها فيها الخدمة العسكرية و الخدنالخدمة العسكرية على حقها و طريقها و لكن في المغرب الناس لم تعد تثق في الدولة لأن هناك فساد كثير و محسوبية و زبونية و انتهازية و هذا شيء يهدد تماسك الدولة الداخلي. حاربوا الفساد و اقيموا العدل و اعيدوا الاعتبار للمواطن ثم طبقوا الخدمة العسكرية لأنها ضرورية و الغائها في 2006 كان خطأ.
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2
37 - دا الحوس السبت 25 غشت 2018 - 12:00
كل كائن حي يصون محيطه وممتلكاته وبؤته ووطنه . أما من يطلب مقابلا للدفاع عن الوطن فهو إما اجنبي أو يفتقد إلى حس الوطنية.
إذا كان الحافز هو الدفاع عن وطن المخزن كما يقولون فلا حاجة للوطن بهم وليلتحقوا بأعداء الوطن لان لا ثقة فيهم . الله الوطن الملك.
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-3
38 - مواطن مغربي السبت 25 غشت 2018 - 12:05
خدمة العلم الوطني شرف وشهامة، نحن مستعدون للدفاع عن وطننا المغرب ضد أي تهديد تحت شعار الله الوطن الملك.
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-2
39 - AHMED السبت 25 غشت 2018 - 12:07
ا لتجنيد الاجباري نبدء اولا بتجنيد خدام الدولة 2 المتهافتين على الاستوزار 3البرلمانيين 4 الراكظون في الانتخابات 5 ابناء وبنات من سرقوا الوطن 6 ابناء و بنات علية القوم ..........1560 اولاد الشعب
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3
40 - Touhali السبت 25 غشت 2018 - 12:08
التجنيد موجودة في جميع دول العالم ولماذا المغرب.
بدون التجنيد ، المغرب إدا أراد المتطوعين للدفاع عن البلد يكفي بلغ واحد من جلالة الملك محمد السادس وسترى الملاين من المتطوعين للدفاع عن الوطن في ساحة الجهاد.
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-2
41 - l'expert retraite bénévole السبت 25 غشت 2018 - 12:09
و من الناحية المواطنة الإقتصادية، فنحن نعتبر أنفسنا كذلك جنود مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله و نصره لتحقيق كل الأهداف التي يسطرها لفائذة هذا البلد الأمين و لا فرق بين السبعيني و لا العشريني إلا بالمساهمة الفعلية.

و بما أن مكافئة 2000 درهم في الشهر مخصصة لكل لتلميذ جنودي، فالمبلغ الخاص لتكوين5000 ألاف لمدة 12 شهرا هو فقط 12 مليار سنتيم، فإن هذه التكلفة الهزيلة ستغطيها 24 مليار سنتيم منها أكثر من 53 في المائة بالعملة الصعبة التي لم تبادر الحكومة لتحصيلها إلى حد الٱن و التي مازلنا نضعها رهن إشارتها ما دمنا على قيد الحياة.

و رحم الله المسمى قيد حياته ذ. السباعي الذي جند نفسه للكفاح ضد هدر الأموال العمومية إلى أن وافته المنية.
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-1
42 - مقاطعون السبت 25 غشت 2018 - 12:11
يجب ان تعلمو ان عام من التجنيد الاجباري فهو الى مضيعة المال و الوقت في الاخير سوف ترجعون الى البطالة يجب ان تركزون على الامن و الصحة وما ادراك مالصحة و التعليم وتشغيل الشباب ووووو وووووو
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43 - امازيغ سوسي السبت 25 غشت 2018 - 12:11
دوافع المغرب او المخزن واضحة .بعد كثرة الاحتجاجات وكثرة الفضاءح في جميع الميادين من اختلاسات واحتيال وغيرها اراد ان يفتن الناس في نقطة جد حساسة الا وهي فلدات اكبادهم وحتى يمكن له ان يمرر ما يريد كتقاعد البرلمانيين و رفع الدعم عن البوطة و غيرها من القرارات التي يدرسها مند سنين دون ان يجد مدخلا لها او طريقة لتنفيدها ويظن انه اخيرا وجد الحل لالهاء الناس وتمرير ما يريد .وربما يكون تدريب الشباب على القتال والرمي بهم في الشارع خطا قاتل وربما متعمد ومدروس وكيفما كان الحال فاننا نؤمن انهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .كنت من اشد اعداء متظاهري الحسيمة ولكن بدات احبهم لانهم في نهاية المطاف يتبين انهم على حق .
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44 - Mouatene السبت 25 غشت 2018 - 12:11
الى المعلق 3

وعلاش ياصديقي متقولشي نطلقو عليهوم غير جمهور اتحاد طنجة .

ولكن اذا اقتضت الضرورة تكون كتيبة طنجة والرجاء والوداد وها كاس الصحراء مربوح ب 10لصفر
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45 - مغربي في المهجر السبت 25 غشت 2018 - 12:13
الحمد لله المغرب لا يحتاج الى تجنيد اجباري لديه ما يكفي ويزيد من القواة ما يصد به شمال افريقيا كلها والمقصود بهدا التجنيد هو اعادة نخوة الرجولة لشباب عديم المسؤولية وميت النفس و بأن المغرب كان ولا يزال منبع للرجال عبر التاريخ ولا يسمح لجيل منهار أن يمسك بزمام المبادرة في المستقبل
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46 - عزوز السبت 25 غشت 2018 - 12:16
بعبدا عن كل التحاليل وكل التدخلات الفارغة كتوظيف ورقة البوليساريو أو الجريمة أو... أو.... التجنيد قبل كل شيء واجب وطني أقول وطني لأن في هذا الوطن الغالي تعيش أنت وامك وابوك بل وعائلتك ولابد من الدفاع عنها إن تطلب الوقت ذلك عملا بالمقولة الشعبية <تموت على بلادك ولا على أولادك >لهذا تطلب الوقت منك أن تكون على علم والمبادئ العسكرية وتعلم الأشياء خير من جهلها وشباب اليوم على دراية كاملة بالتكنولوجيا والمعرفة.... وأسلحة اليوم كلها تسير في هذا الاتجاه ولكل هذا وجب وفرض عليكم التجنيد كما فرض على الذين سبقوكم لأنه مدرسة لتقويم السلوكيات الخاطئة البشرية لكنه يجب على الغني وأبناء الوزير والبرلماني و.... وحتى حامل الدبلوم في أي مجال وكيفما كان نوعك الثقافي والدراسي وقبل اي توظيف لابد من التجنيد اولا ومن بعد التجنيد الوظيفة
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47 - حلمي السبت 25 غشت 2018 - 12:18
الشباب اغلبه مشرمل في يديه ورجليه
ولدلك فانهم غير مؤهلين للخدمة العسكرية.
التجنيد مجرد تشغيل 10 الف عاطل في السنة ب 2000 درهم للشهر. انه مجرد هروب وترقيع من انجاز حكومة بن عرفة الفاشلة في جميع القطاعات.
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48 - وطنية وطنية السبت 25 غشت 2018 - 12:19
ضصارت ولاد المغاربة وانتشار الجريمة وامتلاء السجون بالاحداث المجرمين الصريط وقلة ما يشيط هي لي دفعات الدولة المغربية الى التجنيد من جديد الذي كان اجباريا في وقت مضى قام به اخواننا دون التساؤل هل يؤديه أبناء الاعيان ام لا . والدول العظمى يؤدي شبابها الخدمة العسكرية . علاش بالدات بلادنا اي خطوة تقوم بها يتم تأويلها . بلد العجائب والغرائب
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49 - WARZAZAT السبت 25 غشت 2018 - 12:19
حتى في السبعينات و أوائل الثمانينات عندما كانت حرب الصحراء في أوجها بالكوبيين و الروس لم يكن هناك تجنيد إجباري دع عنك ألان...التجنيد المرداوي سببه تازة و جرادة و الحسيمة و ليس مزاليط تندوف.
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