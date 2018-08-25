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كُتّاب وآراء
هل دفعت تهديدات البوليساريو المغرب إلى إعادة التجنيد الاجباري؟
وسطَ أجواءٍ مُكهربة تعكَّر فيها صفْو السماء في ملف الصحراء، جاء قانون الخدمة العسكرية، الذي يعود للمرة الأولى منذ إلغائه سنة 2006 بأوامر ملكية.
وفيما اختارت الحكومة الصمت إزاء سياق وضع القانون، ذهبت أوساط كثيرة إلى ربط عودة تجنيد الشباب في المغرب بتأزم الأوضاع في الصحراء وظهور بوادر حرب بين المغرب وجبهة البوليساريو، مما "دفع المغرب إلى تقوية جبهته الداخلية استعداداً لأيِّ تحركٍ محتمل في الصحراء".
وكانت التطورات العاصفة التي ميّزت شهر أبريل جعلت قضية الصحراء ضمن أولويات الدولة، حكومة ونظاماً، وكان النقاش آنذاك على أشدّه بشأن عودة التجنيد الإجباري إلى المغرب، من أجل دعم أفراد القوات المسلحة الموجودة في الصحراء ضد أي حرب محتملة مع عناصر جبهة البوليساريو، التي كثفت تحركاتها المشبوهة في المناطق المشمولة بنزع السلاح.
وربطت تقارير إعلامية جزائرية قرار الرباط بإعادة التجنيد الإجباري في صفوف الشباب المغاربة برغبة المملكة في تقوية جبهتها الداخلية استعدادا لأي خيار ممكن في الملف الذي يخص الصحراء، خاصة بعد التلويح بالتصعيد العسكري.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، الذي يؤكد أنه بموجب مقتضيات الفصل الـ38 من الدستور تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.
وفي هذا السياق أوضح هشام معتضد، الخبير المغربي في الدراسات الإستراتيجية بأن ملف الصحراء خاصة، والأوضاع بمنطقة الساحل والصحراء عامة لهما دور كبير في الاتجاه الذي ينحوه المغرب لتفعيل قانون التجنيد الإجباري.
وأبرز أنه "إلى جانب أزمة القيم، والبحث عن تلاحم اجتماعي أكثر حيوية، وبالإضافة إلى تقوية الحس الوطني والمسؤولية المواطنة، فإن لملف الصحراء والوضع الإقليمي بالمنطقة دورا أساسيا في الاتجاه نحو تفعيل هذا القانون".
واعتبر الباحث المقيم في مونتريال أن "العديد من مراكز الأبحاث الدولية، خاصة ذات الاختصاص المتعلق بالسياسات الأمنية، ترى أن انتهاج التجنيد الإجباري كاختيار مجتمعي، يمكن أن تراهن عليه البلدان المتواجدة في مناطق ذات أوضاع إقليمية شبيهة بالساحل والصحراء لمواجهة أي تطورات أو انفلات أمني في المنطقة".
وأضاف، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "التطورات الأخيرة بالمنطقة، خاصة تلك المتعلقة بالتحركات الميدانية، تحتم على المغرب أن يكون أكثر يقظة وحرصا ومستعدا بشكل دائم للتجاوب مع أي مخاطر يمكنها أن تهدد استقراره أو المساس بوحدة أراضيه"، مشيرا إلى أن تفعيل هذا القانون يتماشى ومتطلبات الوضع الجيواستراتيجي والتحديات الراهنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
المغرب يشتري العتاد وذلك يتطلب رجال
ثانيا عساكر اوشكوا علي التقاعد
عساكر ينتقلون لمهام في الخرج
عساكر يتوقفون طوعا عن الخدمة العسكرية
هناك عساكر طردوا من الخدمة بعد سنين طوال من السربيس والسبب كان قطعة حشيش. نطلب من الملك ان يدخل هؤولاء المساكين لنظام التقاعد لانهم خطؤوا
الله الوطن الملك
نعم للحريات.
لا اريد شبابنا ان يضيع سنة و ابناءكم يدرسون في احسن الجامعات.
قصة الفاسية اللي قالت : " على تأداو الشلوح ؟ ايوا ارا لو حأو يطرطأو فالسطاح "
فحسب اعتقادي ان المسالة تتعلق بتاهيل الشباب في اطار اهداف بيداغوجية وخصوصا للذين لم يكملوا دراستهم وبالتالي لم يصلوا الى مستوى المواطن الصالح الدي تهدف اليه المنظومة التعليمية.
Ce n'est pas le Polisario qui dicte la loi au Maroc ou qui paie le recrutement militaire, il faut trouver l'armée de la génération future. Le Maroc devrait acquérir de nouveaux sous-marins dès que possible et de nombreux hélicoptères de combat en quantité suffisante. et plus d'avion de chasse de différente vecteurs
شكرا على نشر الراي الاخر.
فلماذ هذه الظجة الرخيصة التجنيد واجب وطني ومسؤولية الجميع
الله الوطن الملك عاش المغرب من طنجة الى الكويرة
الوطن لنا والوطنية لكم,قرار الحرب بايدينا وانتم في مقدمتها تمنا ياعلف المدافع
إذا كان الحافز هو الدفاع عن وطن المخزن كما يقولون فلا حاجة للوطن بهم وليلتحقوا بأعداء الوطن لان لا ثقة فيهم . الله الوطن الملك.
بدون التجنيد ، المغرب إدا أراد المتطوعين للدفاع عن البلد يكفي بلغ واحد من جلالة الملك محمد السادس وسترى الملاين من المتطوعين للدفاع عن الوطن في ساحة الجهاد.
و بما أن مكافئة 2000 درهم في الشهر مخصصة لكل لتلميذ جنودي، فالمبلغ الخاص لتكوين5000 ألاف لمدة 12 شهرا هو فقط 12 مليار سنتيم، فإن هذه التكلفة الهزيلة ستغطيها 24 مليار سنتيم منها أكثر من 53 في المائة بالعملة الصعبة التي لم تبادر الحكومة لتحصيلها إلى حد الٱن و التي مازلنا نضعها رهن إشارتها ما دمنا على قيد الحياة.
و رحم الله المسمى قيد حياته ذ. السباعي الذي جند نفسه للكفاح ضد هدر الأموال العمومية إلى أن وافته المنية.
وعلاش ياصديقي متقولشي نطلقو عليهوم غير جمهور اتحاد طنجة .
ولكن اذا اقتضت الضرورة تكون كتيبة طنجة والرجاء والوداد وها كاس الصحراء مربوح ب 10لصفر
ولدلك فانهم غير مؤهلين للخدمة العسكرية.
التجنيد مجرد تشغيل 10 الف عاطل في السنة ب 2000 درهم للشهر. انه مجرد هروب وترقيع من انجاز حكومة بن عرفة الفاشلة في جميع القطاعات.