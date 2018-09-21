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المغرب يرد على إيران: قطع العلاقات دفاع عن الوحدة الترابية للمملكة

المغرب يرد على إيران: قطع العلاقات دفاع عن الوحدة الترابية للمملكة
هسبريس- محمد بلقاسم
الخميس 20 شتنبر 2018 - 23:55

جددت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، التأكيد على الدوافع التي أدت بالرباط إلى قطع العلاقات مع طهران، مرجعة ذلك إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة بعد محاولات الدولة الفارسية استهدافها.

وجاء رد الحكومة المغربية بعدما خرج المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، ضد تصريحات وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، التي هاجم فيها إيران ومطامحها التوسعية في إفريقيا، معتبرا تصريحات بوريطة "مزاعم (...) تم بثها في أكثر وسائل الإعلام الأميركية للمحافظين الجدد تطرفا وعنصرية، تعتبر تناغما مع الإدارة المعادية لإفريقيا في البيت الأبيض، أكثر من أنها تعبر عن نظرة واقعية للقضايا الإفريقية".

وفي هذا، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس في الندوة الصحافية التي عقدها عقب المجلس الحكومي، إن "المغرب اتخذ القرار قبل أشهر في إطار ما يمليه الدفاع عن الوحدة الترابية".

وأضاف الخلفي أن "القرار سيادي للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وبنيَ على معطيات ملموسة تم تقدميها إلى إيران"، مؤكدا أن "لا أي شيء آخر خارج العناصر الثلاثة التي بني عليها القرار وتم تقديمها لإيران، وهي التي حكمت القرار وما زالت تحكمه إلى اليوم".

وكان وزير خارجية إيران قد زعم أن "قطع علاقات هذا البلد مرتين مع إيران خلال عقد من العلاقات الثنائية، يثبت أن هذا البلد لا يتمتع بسلوك ثابت في علاقاته الخارجية، وأنه يخضع لتأثير إيحاءات الأطراف الأخرى وضغوطها أكثر من اهتمامه بضمان مصالح الشعب والبلد على الأمد البعيد".

وأورد المتحدث ذاته أن "المغرب يصدر مزاعم غير مدروسة ومبنية على الاتهامات التي يمليها الآخرون؛ مزاعم ليس لها أساس من الصحة، بل إنها اجترار للاتهامات ضد إيران من قبل الذين يرغبون في بث الشقاق والفرقة في العالم الإسلامي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Ayoub الجمعة 21 شتنبر 2018 - 00:06
Le Sahara Marocain est une ligne ROUGE, soit avec L'Iran Chiite, ou avec l'Algérie Turco-Française
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2 - ولد فشوش الجمعة 21 شتنبر 2018 - 00:13
وماذا عن الجزاءر اللتي تؤي المرتزقة و بدعم معنوي و مالي ضخم لماذا لم تقطع معها العلاقة اعتقد لاجل عيون امريكا لا اكتر ولا اقل
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3 - ولد حميدو الجمعة 21 شتنبر 2018 - 00:15
كان على المغرب ان لا يرد على إيران
ترامب فيه الكفاية و ادا توصل إلى خفض سعر البترول برافو عليه اما الجزائر التي تدافع عن إيران فهي نفسها اتهمتها بتدخلها في العشرية السوداء ام ان عدو عدوي صديقي
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4 - louardi dz الجمعة 21 شتنبر 2018 - 00:17
هذا ضلم للجزائر فهي اولى بقطع العلفات معها كيف تقطعون علاقاتكم مع ايران رغم عدم ثبوت تاييدها و دعمها للبوليزاريو بينما تبقون على علقاتكم معنا رغم اننا نؤيد و نؤطر و نسلح و نمول و ندعم علانية و نصدح بذلك و نعلن جهارا نهارا فهل انتم فاعلون
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