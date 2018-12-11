الملك محمد السادس ينوّه بالتعاون مع السعودية

هسبريس ـ و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الرابعة لاعتلائه عرش المملكة العربية السعودية.

وقال الملك في هذه البرقية: "يطيب لي بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بالذكرى الرابعة لبيعتكم، أن أعرب لكم عن أحر تهانئي وأصدق متمنياتي، لكم بموفور الصحة والعافية وسابغ السعادة والهناء، وللشعب السعودي الشقيق باطراد التقدم والرخاء، في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما جاء في التهنئة: "اعتبارا لما يربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين، من أواصر الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، أغتنم هذه المناسبة لأنوه بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل التي تجمع بلدينا، مؤكدا لكم حرصي القوي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما في جميع المجالات، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين".