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الرئيسية | مدارات | الملك محمد السادس ينوّه بالتعاون مع السعودية

الملك محمد السادس ينوّه بالتعاون مع السعودية

الملك محمد السادس ينوّه بالتعاون مع السعودية
هسبريس ـ و.م.ع
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:10

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الرابعة لاعتلائه عرش المملكة العربية السعودية.

وقال الملك في هذه البرقية: "يطيب لي بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بالذكرى الرابعة لبيعتكم، أن أعرب لكم عن أحر تهانئي وأصدق متمنياتي، لكم بموفور الصحة والعافية وسابغ السعادة والهناء، وللشعب السعودي الشقيق باطراد التقدم والرخاء، في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما جاء في التهنئة: "اعتبارا لما يربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين، من أواصر الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، أغتنم هذه المناسبة لأنوه بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل التي تجمع بلدينا، مؤكدا لكم حرصي القوي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما في جميع المجالات، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - المغرب المغرب الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:19
ونحن بدورنا نهنئ الشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة ونتمنا لملك سلمان وولي العهد الصحة والسلامة ونسال الله ان يحفض جميع بلاد المسلمين من كيد الكائدين
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-32
2 - اعصيم سمير الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:26
حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم .ويحفظ الامير ولي العهد مولاي الحسن.ويحفظ كل الاسرة العلوية الملكية الشريفة.وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.وحفظ الله الشعب السعودي الكريم.
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-18
3 - عاشت السعودية القوية الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:26
ونحن المغاربة لك منا يا بن سلمان اسمى عبارات الود والتقدير
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-24
4 - حسين الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:28
عاش الزعيمان الملك سلمان ومحمد السادس واسبغ عليهما الصحة .
وادام المحبة والاخوة بين الشعبين الحبيبين السعودي والمغربي .
ان الذي يربط بين الشعبين الاسلام والاخوة والصهر والتعاون والاحترام المتبادل .
حفظ الله العاهلين وحفظ الله الشعبين السعودي والمغربي والامة الاسلامية .
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-20
5 - عاش الملك الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:36
أدام الله لملكنا الهمام الصحة والعافية وايدك الله بالنصر والرشد والعزة أمين يا كريم يا منان.
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-11
6 - فيصل الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:55
نحن المغاربة شعب نتمنى الخير لكل شعوب العالم
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17
7 - منير الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:59
جيد ولكن هدا لاينفي وجود خلافات بين الدولتين على مختلف الأصعدة ووجود ابن سلمان على الخط سبب كل هده الأزمات
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6
8 - Touhali الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:59
تهانينا القلبية لصاحب الجلالة الملك الشعب سعودي العزيز.
مند زمان والمحبه موجودة بين البلدين المملكة السعودية والمملكة المغربية. كل دوال الخليجية تؤيد قرار حكم ذاتي في صحراء المغربية. كذالك نحن نحبهم كما يحبوننا.
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-2
9 - A GIRL FROM SAUDI ARABIA الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:00
THANKS King Muhammad the 6th.as a saudi woman married to Morrocan man and a mother for a morrocan child I hope all good things for Morroco and Morrocan people..Allah protect Saudi Arabia and Morroco
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-2
10 - مجرد رأي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:03
عاشت الشعوب, أما الحكام نسأل الله أن يكفيهم بما شاء
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