وزير سابق يربط تقدم العرب باستعمال "لغة الضاد" في التكنولوجيا

هسبريس - محمد الراجي

قال حمزة الكتاني، وزير البريد والاتصالات السابق، إنّه لا مناص للعرب من استعمال لغتهم في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة إنْ هم أرادوا الالتحاق بركْب الأمم المتقدمة، على اعتبار الأهمية التي يكتسيها التفاعل بين العلم والتكنولوجيا من جهة، والسياقات الثقافية والاجتماعية من جهة أخرى.

وفي الوقف الذي تتعالى فيه الأصوات الداعية إلى الإقبال على اللغات العالمية الحية، وعلى رأسها الإنجليزية، للتمكّن من التعاطي مع التكنولوجيا الحديثة، قال الكتاني إن اللغة العربية تملك كلّ المقومات الكفيلة بتمكين العرب من مسايرة ركْب الأمم المتقدمة في هذا المجال، وتحقيق النهضة العلمية والاقتصادية والتنموية المنشودة.

واستدّل الكتاني بتجربتي اليابان والصين، وقال في محاضرة ضمْن المنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة بأكاديمية المملكة، اليوم الإثنين، إن اليابان في أوائل القرن الماضي، والصين في النصف الثاني منه، كانتا متخلّفتيْن عنْ ركْب الأمم المتقدمة في مجال البحث العلمي والصناعة، لكنها نجحتَا في دخول غمار الثورة العلمية والصناعية بعد أن رفعتا لواء العلْم والتكنولوجيا من خلال لغتيهما الوطنيتين.

وأضاف: "يجب أن نتحلى، نحن أيضا، بالشعور الوطني نفسه السائد لدى اليابانيين والصينيين، من أجل تخريج أجيال من المتعلمين والمهندسين والتقنيين ممن يتلقون دراساتهم التقنية باللغة العربية، التي تُعدّ من الدعائم الأساسية لخلق المجتمع الصناعي المتكامل الذي نصبو إليه".

وشدّد الكتاني على أنه لا مناص للعرب من خلْق قاعدة عريضة من المتخصصين والفنيين والتقنيين وغيرهم، المستعمِلين للغة العربية في دراستهم وتطبيقاتهم، من أجل تجسير الهوّة بين الجامعيين والمهندسين والتقنيين في المجال الفني والعمال المساعدين الذين يتعاونون معهم في الإنتاج التطبيقي لتسهيل التعاون والتفاهم فيما بينهم.

وأردف الكتاني، الحاصل على دكتوراه السلك الثالث في الكيمياء الصناعية بجامعة السوربون بفرنسا وعلى دكتوراه الدولة في العلوم الفيزيائية وتقلّد عددا من المناصب، أنَّ استعمال اللغة العربية سيُمكّن، فضلا عن تجويد التعاون بين الجامعيين والمهندسين والتقنيين والمساعدين، من التغلب على عقبة تحقيق تسلسل الأوامر والتعليمات على مستويات مختلفة، مما يؤدّي، بشكل طبيعي، إلى زيادة الإنتاج.

وشدّد الكتاني على أنّ اللغة الوطنية كانت دائما المنطلق الأساسي الذي انطلقت منه الأمم في ثورتها العلمية والتقنية والتكنولوجية والاقتصادية، معتبرا أنّ اللغة الوطنية هي أساس كل الانطلاقات، على اعتبار أنها الأداة التي يعبَّر بها عن حاجيات الفرد أحسن تعبير، وحولها يجتمع شمْل الأمَّة، وإليها يعود الفضل في تذليل العقبات.

وذهب المتحدث ذاته إلى القول إنّ تحقيق العرب للنهضة العلمية المنشودة يحتّم استعمال الحرف العربي كأداة لتبليغ التكنولوجيا، مشيرا إلى أنّ الحرف العربي اكتسب المؤهلات الفنية التي كان يتمتع بها الحرف اللاتيني، لكنّه استدرك بأنّ الحرف العربي بحاجة إلى تهيئته وتطويره أكثر من أجل إدماجه بشكل أمثل في المنظومة التكنولوجية.

واستطرد قائلا: "يجب ألا نغفل حقيقةَ أن اللغة العربية في حاجة إلى مسايرة العصر حتى تعبِّر عن الفكر العصري، ذلك أنها بحاجة إلى إزالة كل الصعوبات التي تقف في طريقها بإعادة بالنظر في قواعدها أو تطوير كتابتها وشكلها، حتى يكون الحرف العربي مطواعا في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة".

وبالرغم من دفاعه بقوة على ضرورة استعمال العرب للغتهم الأمّ في ميدان التكنولوجيا، فإنّ حمزة الكتاني شدّد على ضرورة عدم الانغلاق على الذات، قائلا إن "استعمال الحرف العربي لا يعني الإعراض عن التعامل مع الحرف اللاتيني والانغلاق على ذواتنا، ولكن يجب أن نتحول من مستهلكين إلى موزعين".