المغرب يشارك في مؤتمر الدفاع الدولي بأبوظبي

هسبريس - و.م.ع

تواصلتفي أبوظبي فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2019 ،وذلك بحضور مسؤولين حكوميين وعسكريين رفيعي المستوى وخبراء من مختلف دول العالم منها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المؤتمر عبد اللطيف لوديي؛ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

ويتضمن برنامج المؤتمر، الذي انطلق تحت شعار "بناء مستقبل مشترك: تعزيز الأمن والازدهار من خلال الابتكار"، عدة جلسات منها "التوازن الاقتصادي كمحفز وممكن من تنويع الاقتصاد " و"الأمن والاستقرار في ظل الثورة الصناعية الرابعة"و "مهام الجيل القادم للبناء وضمان الاستقرار "و "فهم عصر الحرب المعرفية".

ويهدف المؤتمر، الذي يعرف مشاركة عدد من المتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية من مختلف دول العالم ومديري كبريات الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية، الى إبراز آخر المستجدات المتعلقة بالمجالات الدفاعية والأمنية والتوازن الاقتصادي ومناقشة تأثيرها على الثورة الصناعية الرابعة لاسيما في ما يتعلق بنواحي الابتكار والتصنيع وتنمية رأس المال البشري.

ويأتي انعقاد هذا الحدث قبيل انطلاق فعاليات معرض الدفاع الدولي "أيدكس" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، اللذين ينظمان من 17 إلى 21 فبراير الجاري، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويقدم المعرضان فرصة للشركات المحلية للاطلاع على مدى التطور الذي طرأ على الصناعات الدفاعية في العالم، كما يسهمان في نقل وتوطين التكنولوجيا الخارجية من خلال الشراكات والاتفاقيات التي يتم إبرامها مع كبرى الشركات العالمية المشاركة في الحدث.

جدير بالذكر أن معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2017 استقطبا أكثر من 105 آلاف زائر متخصص، من جميع أنحاء العالم، بمشاركة 1235 شركة عالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية.