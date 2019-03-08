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الرئيسية | مدارات | الملك محمد السادس يقدّم تعازيه لخادم الحرمين

الملك محمد السادس يقدّم تعازيه لخادم الحرمين

الملك محمد السادس يقدّم تعازيه لخادم الحرمين
هسبريس ـ و.م.ع
الجمعة 08 مارس 2019 - 17:05

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك على إثر وفاة الأميرة جهير بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.

ومما جاء في البرقية الملكية: "علمت ببالغ التأثر بنعي، المشمولة بعفو الله ورضاه، صاحبة السمو الملكي الأميرة جهير بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود. وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أفراد أسرتكم الملكية، عن أحر التعازي وصادق المواساة، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء".

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