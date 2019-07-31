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الرئيسية | مدارات | طقوس حفل الولاء تُتوّج الاحتفالات بالذكرى العشرين لعيد العرش

طقوس حفل الولاء تُتوّج الاحتفالات بالذكرى العشرين لعيد العرش

طقوس حفل الولاء تُتوّج الاحتفالات بالذكرى العشرين لعيد العرش
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 19:00

ترأس الملك محمد السادس محمد السادس عصر الأربعاء حفل الولاء في القصر الملكي بتطوان، شمال المملكة، الذي يتوج احتفالات الذكرى العشرين لتوليه العرش.

واستغرق الحفل بضع دقائق بدخول الملك باحة قصر تطوان على صهوة جواد، مرتديا جلبابا أصفر، وذلك على أنغام موسيقى عزفها أفراد الحرس الملكي؛ وكان بانتظاره وزير الداخلية والولاة والعمال والمنتخبون المحليون، الذين رددوا أمامه تباعا عبارات تجديد البيعة والولاء: "بارك الله عمر سيدي"، على غرار التقاليد المعمول بها منذ عقود.

وكان الملك محمد السادس قرر إحياء الذكرى العشرين لعيد العرش "وفق العادات والتقاليد الجاري بها العمل (...) بطريقة عادية، وبدون أي مظاهر إضافية أو خاصة".

وتعود فكرة الاحتفال بذكرى جلوس ملك المغرب على العرش إلى ثلاثينيات القرن الماضي بمبادرة من الحركة الوطنية، التي رفعت مطالب إصلاحية ثم مطلب الاستقلال، أيام كانت المملكة تخضع للحماية الفرنسية الإسبانية.

وكان نشطاء هذه الحركة السياسية يعتبرون الملكية تجسيدا للوحدة الوطنية للمغاربة ورمزا للسيادة، في مواجهة سلطات الحماية.

واستمر الاحتفال بعيد العرش بعد استقلال المغرب في 1956، ويعد حفل الولاء أبرز فصوله.

وأثارت طقوس هذا الحفل جدلا في الماضي باعتبارها "مهينة لكرامة المواطنين"، وفق بيان وزع في غشت 2012، وطالب موقعوه بإلغائها.

ورد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق على هذه الانتقادات آنذاك بتأكيد الطابع الديني للبيعة، باعتبارها عقدا سياسيا ودينيا بين الملك وشعبه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - اسماعيل سقساق الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 19:25
نحن في امس الحاجة الى سيدنا الملك الله انصرو ،بالفضل ديالو المغرب في تصاعد وامان وسلم وسلام ،عاش المغرب ملكا وشعبا
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-49
2 - عبدو الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 19:27
ليست مهينةلكل المواطنين ياصاحب المقال هل الذين سبقونا ليسوا بمواطنين ام عاشوا تحث الارض
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-25
3 - مهاجر و مهجر الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 19:32
طقوس اكل عليها الزمن.ميزانية ضخمة تصرف على هده الطقوس قرون الوسطى.براكا راه حنى في عصر العولمة
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54
4 - chef الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 19:47
اوا عشرين عام هي اللي احتاجت تركيا باش تنقز تنقيزة اقتصادية عالمية ، احنا كنقزو تنقاز كاسطية ،
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