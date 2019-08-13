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كُتّاب وآراء
"البُوليساريو" تُهدد بالرد على تأهيل المغرب معبر الكركرات الحدودي
بعد تلويحها بحتمية الحرب ضد المغرب، هددت جبهة البُوليساريو الانفصالية بالرد بحزم ضد إطلاق السلطات المغربية مخططا تنمويا لتأهيل معبر الكركرات الحدودي، جنوب المملكة.
وكانت الحكومة المغربية كشفت، مؤخراً، أنها تشتغل على مشروع كبير لإنشاء منصة لوجيستية بمنطقة الكركرات؛ لتفادي المشاكل والخسائر الاقتصادية المرتبطة بمعبر الكركرات.
وقبل ذلك، قام المغرب ببناء منازل لفائدة الشرطة الحدودية ورجال الدرك الملكي والجمارك، في إطار حرصه على توفير الظروف المواتية لمراقبة مافيات تهريب السلاح والمخدرات وتأمين التنقل السلس للأشخاص والبضائع.
وقالت الجبهة الانفصالية، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إنها "تحتفظ بحقها المشروع في الرد على جميع الأعمال الاستفزازية"، التي يقوم بها المغرب في المنطقة العازلة "الكركرات".
واحتج إبراهيم غالي، زعيم التنظيم الانفصالي، في رسالته، على تعزيز السلطات المغربية، في اليومين الماضيين، معبر الكركرات بعناصر أمنية جديدة وإسكانها في موقع بالقرب من "الطريق المعبد". كما ندد بقيام السلطات المغربية "بناء كوخ لإيواء المجموعة المذكورة وهي على وشك بناء مبانٍ غير قانونية إضافية في المنطقة".
وعلى عكس ما تروج له جبهة البوليساريو الانفصالية بخصوص "وهم الأراضي المحررة"، فإن منطقة الكركرات التابعة إداريا لإقليم أوسرد بجهة الداخلة وادي الذهب تخضع لمراقبة السلطات المغربية التي سبق أن أطلقت ورشا كبيرا لتعبيد الطريق بالمنطقة الحدودية الجنوبية.
ويُولي المغرب أهمية كبيرة لمعبر الكركرات التجاري، خصوصا أنه يعتبر بوابة نحو إفريقيا؛ فقد سبق أن كشفت فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، أنه حظي بإنجاز 12 منزلا بمبلغ إجمالي قدر بـ10 ملايين درهم، خصصت لإيواء رجال الشرطة والعمال العاملين بالحدود مع الجارة موريتانيا.
وتتواصل الأشغال بالمنطقة من أجل إنجاز المرحلة الثانية من مخطط تنمية المعبر الحدودي، في إطار مخطط تنموي شامل للنهوض بأوضاع إقليم أوسرد بميزانية بلغت أكثر من 118.47 مليون درهم، من أجل الرفع من الجاذبية الاقتصادية لمعبر الكركرات.
يُشار إلى أن معبر الكركرات كان قد شهد توترا حادا عندما أقدمت ميليشيات مسلحة من البوليساريو باقتحامات متكررة للمنطقة الشهيرة بـ"قندهار"؛ وهو ما دفع الملك محمد السادس إلى التحذير من خطورة "الاستفزازات المتكررة"، التي من شأنها تهديد اتفاقية وقف إطلاق النار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
والله إن لم يكن الرصاص ابوا الطريق للحل لن تتراجع المرتزقة أبداً
هاد خينة كيدير بحال هادوك اللي ماقادينش يضاربو كايبقاو يغوتو: شدوني عليه، شدوني ههههه
فأتو بكلب اجرب وبنو له كوخ بئيس في حديقتهم الخلفية وجعلوه ينبح علينا..ولكن الذي حدث هو اننا تعودنا على نباح الكلب و ازعاجه لدرجة اننا نعتبره غير موجود...فيما جيراننا اكتشفوا انهم ينفقون اموال طائلة على كلب اجرب لم يحقق الهدف الذي من اجله احضروه بل الادهى انه استنزف ثروتهم الى درجة ان سكان المنزل بدؤا يحسون بالإفلاس....وكل هذا بسبب مجموعة من الغاضبين قرروا احضار كلب اجرب لإزعاج الجيران..ومؤخرا بدأت تظهر على الكلب اثار السعار بعد اذراكه ان اغلب سكان المنزل يريدون التخلص منه لما يشكله من عبء على المنزل وعلى سكان المنزل و على ميزانية المنزل...
كما ان سكان المنزل اشتاقو حقا لجيرانهم و اصبحو يدركون ان الكذبة التي قيلت لهم ان جيرانهم هم اعداء لم تكن الا نزوة من الغضب و الحنق...وأنه آن الأوان لإعادة ربط اواصر القرابة و المصاهرة التي كانت تربط داااائما بين سكان المنزلين المتجاورين...
وبراكا متمثلوا على الشعوب خدو كلشي مبغينا والو ولينا بغينا غير الهنا والهدوء والسلم ونسمعو اخبار مكتخلعش تاتجي ساعة الموت وبعد نقولو الله على رحمة سالا الفيلم الحمد لله على نعمة الموت
هذا هو دأب البولزاريو دائما , عند الجد يتركون نسائهم وبناته في ساحة المعركة ويهربون كالجردان إلى تندوف.
باب أم قرين قفل في وجههم إلى الأبد.
عرقلة التجارة الدولية ستكون كارثية على اىاثحاد الافريقي اخر معاقل دعم الكيان