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الرئيسية | مدارات | "البُوليساريو" تُهدد بالرد على تأهيل المغرب معبر الكركرات الحدودي

"البُوليساريو" تُهدد بالرد على تأهيل المغرب معبر الكركرات الحدودي

"البُوليساريو" تُهدد بالرد على تأهيل المغرب معبر الكركرات الحدودي
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 13:31

بعد تلويحها بحتمية الحرب ضد المغرب، هددت جبهة البُوليساريو الانفصالية بالرد بحزم ضد إطلاق السلطات المغربية مخططا تنمويا لتأهيل معبر الكركرات الحدودي، جنوب المملكة.

وكانت الحكومة المغربية كشفت، مؤخراً، أنها تشتغل على مشروع كبير لإنشاء منصة لوجيستية بمنطقة الكركرات؛ لتفادي المشاكل والخسائر الاقتصادية المرتبطة بمعبر الكركرات.

وقبل ذلك، قام المغرب ببناء منازل لفائدة الشرطة الحدودية ورجال الدرك الملكي والجمارك، في إطار حرصه على توفير الظروف المواتية لمراقبة مافيات تهريب السلاح والمخدرات وتأمين التنقل السلس للأشخاص والبضائع.

وقالت الجبهة الانفصالية، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إنها "تحتفظ بحقها المشروع في الرد على جميع الأعمال الاستفزازية"، التي يقوم بها المغرب في المنطقة العازلة "الكركرات".

واحتج إبراهيم غالي، زعيم التنظيم الانفصالي، في رسالته، على تعزيز السلطات المغربية، في اليومين الماضيين، معبر الكركرات بعناصر أمنية جديدة وإسكانها في موقع بالقرب من "الطريق المعبد". كما ندد بقيام السلطات المغربية "بناء كوخ لإيواء المجموعة المذكورة وهي على وشك بناء مبانٍ غير قانونية إضافية في المنطقة".

وعلى عكس ما تروج له جبهة البوليساريو الانفصالية بخصوص "وهم الأراضي المحررة"، فإن منطقة الكركرات التابعة إداريا لإقليم أوسرد بجهة الداخلة وادي الذهب تخضع لمراقبة السلطات المغربية التي سبق أن أطلقت ورشا كبيرا لتعبيد الطريق بالمنطقة الحدودية الجنوبية.

ويُولي المغرب أهمية كبيرة لمعبر الكركرات التجاري، خصوصا أنه يعتبر بوابة نحو إفريقيا؛ فقد سبق أن كشفت فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، أنه حظي بإنجاز 12 منزلا بمبلغ إجمالي قدر بـ10 ملايين درهم، خصصت لإيواء رجال الشرطة والعمال العاملين بالحدود مع الجارة موريتانيا.

وتتواصل الأشغال بالمنطقة من أجل إنجاز المرحلة الثانية من مخطط تنمية المعبر الحدودي، في إطار مخطط تنموي شامل للنهوض بأوضاع إقليم أوسرد بميزانية بلغت أكثر من 118.47 مليون درهم، من أجل الرفع من الجاذبية الاقتصادية لمعبر الكركرات.

يُشار إلى أن معبر الكركرات كان قد شهد توترا حادا عندما أقدمت ميليشيات مسلحة من البوليساريو باقتحامات متكررة للمنطقة الشهيرة بـ"قندهار"؛ وهو ما دفع الملك محمد السادس إلى التحذير من خطورة "الاستفزازات المتكررة"، التي من شأنها تهديد اتفاقية وقف إطلاق النار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - كريم الثلاثاء 13 غشت 2019 - 14:05
و الله ما حشمو !
طلقونا عليهم و نعيدو بهم !
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2 - كن أول لا تكن الثلاثاء 13 غشت 2019 - 14:11
مجموعة من الرعاع... بدأ صبرنا ينفذ ننتظر فقط الضوء الاخضر
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3 - عادايز مع الطريق الثلاثاء 13 غشت 2019 - 14:29
من حقها ان تهدد لانها لم تتلقى الرد لحد الساعة
والله إن لم يكن الرصاص ابوا الطريق للحل لن تتراجع المرتزقة أبداً
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4 - ضد الضد الثلاثاء 13 غشت 2019 - 14:29
البوليساريو تسعى بان تبقى الكركرات منطقة عازلة مطلة على المحيط الاطلسي لأنها تتوهم بأن مجلس الأمن سيصدر قانون نهائي بكون المنطقة التي يعمرها المغرب تبقى مغربية و المنطقة العازلة تكون من نصيب البوليساريو لانهاء مشكل الصحراء المغربية و هي الخطة التي تسعى حكومة الجزائر باتخاذها. لكن وجب على المغرب قطع الطريق على البوليساريو بالاقتراب من المحيط الاطلسي لان هذا المحيط هو سبب كل هذه المشاكل و حكومة الجزائر خلقت هذا المشكل فقط للوصول الى المحيط الاطلسي . يجب على الجيش المغربي ان يعبد طريق الكركرات و ان يضع نقطة المراقبة مباشرة مع الحدود الموريتانية و لا يترك و لو شبر واحد بين المغرب و موريتانيا مهما كلفته ذلك . لا ثقة في الامم المتحدة و لا في مجلس الامن لكي تبقى الدول الكبرى لا غالب و لا مغلوب بينهم اعني روسيا و فرنسا و أمريكا كل واحدة تنتصر للدولة التي تؤيدها و تميل اليها.
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5 - Abdellah lo الثلاثاء 13 غشت 2019 - 14:30
يجب تشجيع الاستثمارات الخاصة وإعطاء امتيازات كبيرة لكل مسثمر من اجل خلق مناصب الشغل محفزة لكل أبناء المغرب حتى يختنق المرتزقة ويفكوا الحصار على الشباب المحتجز في مخيمات العار.
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6 - قنيطري 1 الثلاثاء 13 غشت 2019 - 14:30
هذا المعبر جد مهم للمغرب. يجب إكمال بناء الطريق في المنطقة العازلة، ولكن بحجم أكبر من مثيل طريق 6×6. وساحات معبدة للتوقف من جهة المغرب وموريطانيا، تكون مجهزة لإستقبال واستراحة الساءقين والمسافرين، وجعل الطريق في المنطقة العازلة مضاءة بالكامل. كما وجب التفكير ومنذ الآن في تحديد المسار الذي قد يأخذه خط السكة الحديد،في المنطقة العازلة، لربط المغرب مع بلدان غرب أفريقيا. لذا فالعلاقة والتنسيق والتعاون مع موريطانيا،يجب أن يأخد أهمية أكبر من جانب الدولة المغربية
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7 - رشيد المانيا الثلاثاء 13 غشت 2019 - 14:31
قلنا لكم مرارا وتكرارا لا أحد على وجه الأرض يعرف الطريق من تندوف إلى صور المغرب العظيم أحسن من المرتزقة.... F16 والابراهامز و الأباتشي في انتظاركم.
هاد خينة كيدير بحال هادوك اللي ماقادينش يضاربو كايبقاو يغوتو: شدوني عليه، شدوني ههههه
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8 - Mosi الثلاثاء 13 غشت 2019 - 14:32
في احد الايام حدث سوء فهم تااافه بيننا وبين جيراننا فأنقطع حبل الود بيننا و اصبح في القلوب ما اصبح فيها من مشاعر غضب و تذمر... فأراد جيراننا ازعاجنا و إقلاق راحتنا و حرماننا من النوم...
فأتو بكلب اجرب وبنو له كوخ بئيس في حديقتهم الخلفية وجعلوه ينبح علينا..ولكن الذي حدث هو اننا تعودنا على نباح الكلب و ازعاجه لدرجة اننا نعتبره غير موجود...فيما جيراننا اكتشفوا انهم ينفقون اموال طائلة على كلب اجرب لم يحقق الهدف الذي من اجله احضروه بل الادهى انه استنزف ثروتهم الى درجة ان سكان المنزل بدؤا يحسون بالإفلاس....وكل هذا بسبب مجموعة من الغاضبين قرروا احضار كلب اجرب لإزعاج الجيران..ومؤخرا بدأت تظهر على الكلب اثار السعار بعد اذراكه ان اغلب سكان المنزل يريدون التخلص منه لما يشكله من عبء على المنزل وعلى سكان المنزل و على ميزانية المنزل...
كما ان سكان المنزل اشتاقو حقا لجيرانهم و اصبحو يدركون ان الكذبة التي قيلت لهم ان جيرانهم هم اعداء لم تكن الا نزوة من الغضب و الحنق...وأنه آن الأوان لإعادة ربط اواصر القرابة و المصاهرة التي كانت تربط داااائما بين سكان المنزلين المتجاورين...
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9 - عابر سبيل الثلاثاء 13 غشت 2019 - 14:32
البوليساريو ،الصحرا، المغرب، الجزاير، المبعوث الأممي التقرير الأممي طاطا من هنا طاطازمن لهييه ٠
وبراكا متمثلوا على الشعوب خدو كلشي مبغينا والو ولينا بغينا غير الهنا والهدوء والسلم ونسمعو اخبار مكتخلعش تاتجي ساعة الموت وبعد نقولو الله على رحمة سالا الفيلم الحمد لله على نعمة الموت
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10 - بوشاقور الثلاثاء 13 غشت 2019 - 14:34
يقول الله تعالى, لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ.

هذا هو دأب البولزاريو دائما , عند الجد يتركون نسائهم وبناته في ساحة المعركة ويهربون كالجردان إلى تندوف.

باب أم قرين قفل في وجههم إلى الأبد.
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11 - مغربي وافتخر الثلاثاء 13 غشت 2019 - 14:42
على المغرب ان يعول على أبنائه الرجال الدين يعلنون انهم مستعدون لرد الصاع صاعين على كل من سولت له نفسه التطاول أو المس بوحدتنا أو بوحدة أراضينا ونقول لهؤلاء المرتزقة ولمن يمولوهم ان وحدة أراضينا خط أحمر ومن قال غير دلك فنحن مستعدون لكل الاحتمالات والأيام بيننا كما أدعوا المسؤولين إلى فتح باب التطوع والسكن بهده المناطق العزيزة علينا فقد وصل السيل الزبى فإما أن نكون أو لا نكون
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12 - جندي متقاعد الثلاثاء 13 غشت 2019 - 14:43
نحن بالمرصاد لشردمة بوزبال لنقطع هذه الجرثومة الخبيثة من المنطقة نحن الجنود المتقاعدون ادرى بالمنطقة ونتقن القتال جيدا .مستعدون للذهاب من اليوم و الويل للمرتزقة الكلاب.
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13 - شمالي الثلاثاء 13 غشت 2019 - 14:45
يقول المثل "الكلب الذي ينبح كثيرا لا يعض“
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14 - Samsiu الثلاثاء 13 غشت 2019 - 14:50
Je me rapeller la dernière fois ou 5menbres du polisario ont "campé"a gergerette et la circulation sest arrêter et le Maroc est aller se plaindre a l'ONU.
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15 - عامر الثلاثاء 13 غشت 2019 - 14:51
انه تكتيك خاسر للبولزاريو.
عرقلة التجارة الدولية ستكون كارثية على اىاثحاد الافريقي اخر معاقل دعم الكيان
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