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الرئيسية | مدارات | الملك يُواصل كسْر "طقوس المخزن" ويوجه رسائل ترشيد النفقات

الملك يُواصل كسْر "طقوس المخزن" ويوجه رسائل ترشيد النفقات

الملك يُواصل كسْر "طقوس المخزن" ويوجه رسائل ترشيد النفقات
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 21:30

بعد قطع المؤسسة الملكية مع مظاهر البذخ والإسراف التي كانت تُرافق احتفالات ذكرى عيد العرش، أمر الملك محمد السادس بعدم إقامة الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده، ابتداء من هذه السنة؛ وهي الاحتفالات التي جرت العادة أن تقام بالقصر الملكي يوم 21 غشت من كل سنة.

وكان العاهل المغربي قد شرع، منذ حوالي ثلاث سنوات، في التقليل من مظاهر احتفالات "عيد الشباب"، بحذف فقرة التوشيحات التي دأب فيها على توشيح شخصيات تنتمي إلى مجالات مختلفة بأوسمة متنوعة، قبل أن تصل المؤسسة الملكية إلى مرحلة الإعلان النهائي عن إلغاء الاحتفالات الرسمية لـ"عيد الشباب".

وعن دلالات إلغاء احتفالات "عيد الشباب"، يلاحظ الباحث السياسي المغربي محمد شقير أن الملك محمدا السادس شرع، منذ عشرين سنة، في التخفيف من العديد من الطقوس المخزنية؛ أبزرها عدم تركيزه على ضرورة تقبيل يده، بالشكل الذي كان في فترة والده الملك الراحل الحسن الثاني.

وأشار شقير، في تصريح لهسبريس، إلى أن الجالس على عرش المملكة سبق أن وجّه أوامره، في بداية فترة حكمه، إلى التقليل من مظاهر احتفالات عيد العرش وتحويل مصاريف هذه المناسبة إلى مشاريع تنموية.

وأضاف المتحدث أن عدم إقامة الاحتفال الرسمي بعيد ميلاد الملك محمد السادس، ابتداء من هذه السنة، ليس بمسألة ظرفية؛ بل يدخل في إطار مسار التحديث، الذي أسس له الملك الحالي ضمن أسلوب متفرد في الحكم.

ويرى شقير أن "طبيعة شخصية الملك محمد السادس تُحاول دائماً أن تبتعد عن مظاهر الفخفخة الزائدة، والتي كان الراحل الملك الحسن الثاني يحرص على تجسيدها بأدق تفاصيلها تكريسا لهيبة السلطان في إطار صراعه مع المعارضة، بخلاف النظام الملكي الحالي الذي يحظى بإجماع أو شبه إجماع ولم يسبق له أن دخل في مواجهة مباشرة مع مكونات المعارضة".

ويُشير البحث ذاته إلى عامل آخر مرتبط بترشيد نفقات المملكة، وهو التوجه نفسه الذي عبر عنه رئيس الحكومة من خلال المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، والذي شدد فيه العثماني على ضرورة التحكم في نفقات الدولة والتقشف ما أمكن.

"الاحتفالات الرسمية باتت متزامنة ومتلاحقة وتكلف أموالا طائلة، ومن المنطقي أن يلغي الملك محمد السادس الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده، خصوصا أن العاهل المغربي لم يعد ملكا شابا كما كان من قبل"، يورد شقير، الذي لفت الانتباه إلى أن "الملك يبلغ اليوم من العمر 55 سنة، وبالتالي فإنه اختار وضع حد لاحتفالات عيد الشباب وتحويلها إلى مناسبة ربما للاحتفال بشكل شخصي مثل ولي العهد أو كافة أفراد الأسرة الملكية".

وعلى الرغم من حرص العاهل المغربي على تحديث المؤسسة الملكية، فإن شقير يعتقد أن "محيط الملك محمد السادس غير مقتنع بإجراء قطيعة مع طقوس الماضي ويتشبث ببعض المظاهر السلطانية التقليدية؛ وهو ما يفسر ازدواجية التعامل بين إشارات الملكية المنفتحة، وبين محيطه الذي يقاوم ويفرمل التغيير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - ALAMI الثلاثاء 13 غشت 2019 - 21:42
si seulement on élimine la corruption et on ouvre grandement les prisons pour accueillir les grands voleurs et on confisque leurs biens on aura pas besoin d emprunter de l argent de la banque mondiale au contraire on aura la possibilité de donner des crédits a cette banque
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9
2 - sidiyahya الثلاثاء 13 غشت 2019 - 21:43
موازين ومهرجان الفيلم بمراكش.مقياسان آخران.
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19
3 - مستغرب الثلاثاء 13 غشت 2019 - 21:48
نتمنى ان يذهب الوزراء والبرلمانيون على نفس المنوال وليتنازلو عن تقاعدهم ليذهب لمشاريع تنموية
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16
4 - أبو بكر الثلاثاء 13 غشت 2019 - 21:49
خسارة للذين ألفوا و اعتادوا ملء الاكياس بالحلوى في مثل هذه المناسبات .
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18
5 - مراقب من بعيد الثلاثاء 13 غشت 2019 - 21:50
نتمنى إلغاء الگريمات الخاصة بالنقل و التاكسي وإعطاء الرخصة من وزارة النقل للمستحقين على غرار باقي دول العالم لان اصحاب الگريمات تجبروا في البلاد و اعني بذلك گريمة الصيد في أعالي البحار و النقل العمومي
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10
6 - الجسور الثلاثاء 13 غشت 2019 - 21:56
كل المغاربة يحتفلون بعيد ميلادهم .
ومن حق المغاربة الاحتفال بملكهم.
الغاء الاحتفال بذكرى 21 غشت حرمان من التوشيحات الملكية ؛وهذه خسارة كبرى لأن الحكومة لاتعترف بالمجهودات المستقلة للمواطنين الغيورين على المملكة ومصلحة الوطن.
لك الله يا وطني .
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-29
7 - بلاحدود.... الثلاثاء 13 غشت 2019 - 21:57
حبذا لو اتخد عاهل البلاد قرارا بإلغاء هاته الاحتفالات و   كثرة الأعياد الوطنية نهائيا و اختزالها في عيد وطني واحد هو عيد جلوسه على العرش أو المسيرة الخضراء أو الإبقاء عليهما معا كما هو الحال في عدة دول في العالم و سيكون ضربة موجعة للفاسدين و للعياشة المنافقين في مجالس الجماعات الترابية بصنوفها و السلطات المحلية و غيرها من الإدارات العمومية الذين يستغلون هاته المناسبات لتبديد و هدر و نهب و اختلاس المال العام و النفخ و تضخيم فواتير مصاريف لا طائل منها لتنظيم هاته الاحتفالات في نفاق مفضوح مكشوف لإظهار ولائهم في حين أن ملايين بؤساء شرائح الشعب الكادح و المقهور المتردية أوضاعهم المعيشية الصعبة و القاسية يئنون تحت لهيب سياط سياسات التيئيس و التفقير اللاشعبية المخزنية التراجعية...
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7
8 - مغربي محمد الثلاثاء 13 غشت 2019 - 21:57
Bravo notre roi bonne continuation
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-3
9 - حاميدو الثلاثاء 13 غشت 2019 - 21:57
نتمنى أن تلغى كذلك مهرجانات التبذير والإسراف كمهرجان موازين وتقليص ميزانية جامعة كرة القدم وتحويل هذه الأموال الضخمة إلى برامج ذات النفع العام....
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15
10 - عدنان الثلاثاء 13 غشت 2019 - 21:59
نعم سيدي،
انه لنضج كبير وتحول جيد لملكيتنا.
اللهم يسر ووفقه للخير.
سلام لكل المغاربة بكل اطيافهم واديانهم.
شكرا هسبريس.
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-4
11 - script الثلاثاء 13 غشت 2019 - 21:59
اوا والحلوة ديال البرلمانيين فين هي؟ سلا كولشي الله اكون في العون
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-1
12 - انا الثلاثاء 13 غشت 2019 - 21:59
محمد السادس ليس كالملوك السابقين هو ملك متبصر وجكيم متواضع يحب الخير للغير ويضحي من اجل الشعب والبلاد وهده هي صفات اجداده من سلالة نبي الله محمد نصر الله محمد السادس وايده
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-15
13 - مكلخ مغربي قح الثلاثاء 13 غشت 2019 - 22:00
يجب وضع حد لاصحاب الريع كفي مااستنزفوه بل ويجب محاسبتهم .فالصورة جد معبرة فمثل هذه الاستقبالات لهوءلاء يطمعون حتي في جمع الحلويات .فكفي .يجب تطبيق الصرامة والانظباط في تسيير النفقات .فالعقلانية والرشد سيساهمان في عدم الاسراف في هذه الامور التي اولويتها ان تعود بالنفع علي المغرب كبلد .
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1
14 - علي وتنغير يفتخر بالعاهل الكريم الثلاثاء 13 غشت 2019 - 22:04
صدق من قال ان جلالة الملك حفظه الله يحرص دايما منذ اعتلائه عرش اسلافه الميامين على اسعاد شعبه الوفي والدليل على ذالك المنجزات العظيمة التي حققها في جميع الميادين والقرار الملكي بالغاء الاحتفال بعيد الشباب هو الدليل القاطع والشعب ينتظر من الحكومة ان تتخد القرار الشجاع بالغاء التعويضات الخيالية وتخفيض الرواتب العليا لان خزينة الدولة لم تستطع تحمل المصاريف الباهظة والخيالية المسؤولية امانة ايها المؤمنين اتقوا الله في انفسكم يرحمكم الله
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-5
15 - علال الدلال الثلاثاء 13 غشت 2019 - 22:05
مازالت دار لقمان على حالها العساكر يكادون يحسون يده لحسا . ماهذا الكذب و النفاق؟
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1
16 - شيفور الثلاثاء 13 غشت 2019 - 22:08
نتمنى حتى توزيع الاكباش على الشخصيات والوزراء في المغرب أن تزول لأن هده التراهات لا علاقة لها بالبناء الديمقراطي في البلاد.
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3
17 - Bat MAN الثلاثاء 13 غشت 2019 - 22:15
أتركوا كل مظاهر البدخ وأزيلو تقبيل اليد فإن الشعوب تعايرنا بسبب تقبيل اليد والركوع يوم البيعة
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3
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