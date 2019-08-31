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الفاسي الفهري: "مبادرة الدفاع عن اللغة العربية" لا تعادي الفرنسية

الفاسي الفهري: "مبادرة الدفاع عن اللغة العربية" لا تعادي الفرنسية
هسبريس - وائل بورشاشن
السبت 31 غشت 2019 - 09:00

قال عبد القادر الفاسي الفهري، عالم لسانيات، إن ما يهمّ المبادرة التي جمعت فاعلين متعدّدين حول اللغة العربية هو "الدفاع على اللغة العربية، بطريقة معقولة، في إطار تعدّدي".

ونفى الفاسي الفهري أن تكون المبادرة كما تُقدَّم "جبهة ضدّ الفرنسية"، وزاد مفسّرا: لم نتّفق على تسميتها، وتسميةُ "الجبهة ضدّ الفرنسية" غير صحيحة، لأننا لسنا ضد الفرنسية، بل من أجل اللغة العربية ومن أجل سياسة لُغَويّة معقولة، تعدّدية.

وذكر عالم اللسانيات أن مقصِد المبادرة هو "حضور اللغة العربية بصفة معقولة، لأنها اللغة الوطنية، وحضور اللسان الأمازيغي، وحضور اللغات الأجنبية التي هي أوّلا الإنجليزية، وثانيا الفرنسية، بصفة معقولة".

ويقول الفاسي الفهري إننا نحتاج سياسة بنّاءة معقولة، وتحتلّ فيها اللغة الوطنية مكانها، وجدّد نفيه أن تكون المبادرة "ضدّ هذا أو ذاك"؛ لأنها تكوّنت من أجل اللغة العربية، ولها "خطّة إيجابية" من أجل سياسة تعدّدية معتَدِلة ومعقولة وعلميّة، لا لمعاداة اللغات الأجنبية، لأن هذا "حديث ليس له معنى".

وانتقد الفاسي الفهري تصوير الإعلام وجود تقاطباتٍ في النّقاش اللُّغَوي بطريقة كاريكاتورية، أحيانا خدمت من يريدون تحويلها إلى معركة إيديولوجية، بينما ليست المعركة كذلك، بل لها جوانب متعدّدة، ويجب أن تكون في خدمة المواطِنين، وفي خدمة الوطن، وتريد أن يكون النقاش بـ"المعقول"، والأسس العلمية، لا أن تصوّر الأطراف "ديكة متضارِبة فيما بينها".

وذكر المتحدّث أن "الآخرين" عندما يتحدّثون عن احتكار الفرنسية، نقول "اللهم إنّ هذا منكر، ولماذا ستحتكِر الفرنسية السوق اللغوي؟"، مضيفا: نحن ضدّ احتكار الفرنسية للسوق اللغوي.

وتساءل الأكاديمي: لم نقول للمواطنين أن يدرسوا فقط بالفرنسية بعدما انتهت منها فرنسا؟ ويزيد قائلا: يجب أن تكون عندنا سياسة معقولة، وهناك حُجَج علميّة، وتفاصيل، لكن مع الأسف لبعض الجهات حسابات إيديولوجية ضيِّقَة، ولا تسمَع هذا الكلام، ولا يمكن أن نظلّ نعيد نفس الكلام المكتوب والمنشور.

وأكّد الفاسي الفهري أنّ المبادرة تريد أن تحتلّ اللغة العربية مكانتَها، وأنّ جوهر موقف المنتمين إليها هو أنّهم ضدّ إقصاء اللغة العربية، التي هي اللغة الوطنية الأكثر قوَّة، مع أن تكون طبعا للّسان الأمازيغي مكانته، وأن تكون للإنجليزية مكانتُها.

ويضيف المتحدّث أنّه لا يزال ينتظر الاجتماع المقبل للمبادرة "حتى نقرّر ما الذي سنقوم به"، ويزيد موضّحا: لكلّ حيثيته، ولكلّ الحقّ في الدفاع عن لغته بطريقته، أما الأمور الأخرى فهي تقديرات شخصية، ولكلّ حقّ التّقدير بطريقته حول كيفية الدّفاع عن العربية، وكلّ يتحمَّل مسؤوليته فيما يقولُه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - اسماعيل ح السبت 31 غشت 2019 - 09:14
دفاع عن أي لغة. العربية للجاهلية و تصلح فقط للشعر لا غير.و لا علاقة لها بالعلم..
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-9
2 - العروبي السبت 31 غشت 2019 - 09:17
الرأي الحكيم والاستشرافي لعلامة استراتيجي:
المقترح هو التعريب العصري المدعوم بلغات الحضارات الكبرى: الانجليزية والماندران والفرنسية.
تأهيل التعليم وفق المعادلة التالية: تأهيل المدرس لكي يغدو مدرس العصر، إعادة النظر في محتوى بعض المواد والتساؤل هل ما زالت صالحة للعصر. تشخيص مناخ التدريس. ثم التفكير في آفاق ما بعد التعلم والحصول على الشهادات.
ملحوظة: نصرة العربية يجب ان تكون مقرونة ومتوازية بتشييد الدولة الحديثة ومجتمع المعرفة والعقلانية والحداثة والقطع التاريخي والمعرفي مع الكوميناطورية العرقية والقبلية والاثنية والفهم الرجعي للتراث.
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-1
3 - A.CHEKOUFF السبت 31 غشت 2019 - 09:22
اتحدى اي كان من من يدافع عن اللغة العربية والتدريس بها ان يكون ابناءه او احفاده يتابعون دراستهم في المدرسة العمومية وباللغة العربية. كلكم منافقون. لا اعضاء الحكومة ولا البرلمانيين ولا اصحاب القرار كلكم منافقون. لا علاقة لكم بالمدرسة العمومية ولا اللغ العربية. ابناءكم يتم تكوينهم في البعثات الاجنبية وفي المعاهد الخاصة وتفرضون على ابناء الشعب اللغة العربية. بيننا وبينك الله يا عزالدين العراقي ويا حزب الاستقلال. لقد قدمتم مصير ومستقبل عدة اجيال قربانا لشعاراتكم المنافقة. يجب استشارة الشعب في لغة التدريس عن طريق الاستفتاء. واتوسل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ان يتدخل في هذا الاطار لاستشارة الشعب بدل ترك منافقين يعبثون بمستقبل البلاد .
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17
4 - محمد بلحسن السبت 31 غشت 2019 - 09:25
عبر هذا المنبر الإعلامي المتميز والمحترم هسبريس ها أنا أعلن إنتمائي لأسرة المدافعين عن اللغة العربية بطريقة معقولة في إطار تعدّدي.
أنا مقتنع بأن إنجاح النموذج التنموي الجديد المنتظر قبل يوم 30 يوليو 2020 رهين بحسن استعمال اللغات كلها على رأسها اللغة العربية.
أرجوكم, إن لغة موليير الجميلة والنافعة لا تستحق وجود وحش يحمل تسمية "الجبهة ضدّ الفرنسية".
إذا كان لابد من وجود جبهة فما بالكم في "الجبهة ضد استغلال الفرنسية في ما لا ينفع" ؟؟
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-6
5 - Amazighi السبت 31 غشت 2019 - 09:25
فقط من استعمالك مصطلح اللسان الأمازيغي عوض اللغة يتبين أنكم عنصريين. لماذا لا تفهمون جميعًا ان اللغة الوحيدة التي يمكن ان يستفيد منها المغربي هي الإنجليزية !
غير ذلك فهدفكم هو تعريب الإنسان الأمازيغي هوياتيا، لغويا، و ثقافيا.
أنا شخصيًا لن ادرس ابنائي العربية و لن أعلمهم أي دين !
احترموا الغير! لا تفرضوا علي ايديولجيتكم
هوية البلد امازيغية و لكن أنا مع الإنجليزية في جميع المستويات
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3
6 - husta السبت 31 غشت 2019 - 09:28
Tous les marocains vont toujours vous poser la même question: "et vous enfants, quelles écoles ont-ils fréquenté?". Ce qui est bon pour vous est mauvais pour les autres. Donnez-nous l'exemple et on vous suivra. Les marocains n'ont pas votre argent ni vos moyens.
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6
7 - غي دايز السبت 31 غشت 2019 - 09:28
انا غادي نقري ولادي بالإنجليزية ما عندي لا مع العربية ولا الفرنسية الانجليزية هي لغة الوقت و العلم والباقي غير تقليد
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8 - ابن محمد السبت 31 غشت 2019 - 09:30
بجب تبني لغة التدريس بطريقة علمية محضة وليس بطريقة إيديولوجية أو غوغائية أو مصلحية صرفة أو بناء على أحقاد شخصية أو ....، فالعلم وحده وليس شيء اخر هو الذي يحدد لغة التدريس ومن يرد ان يتكلم في الموضوع عليه أن يقدم الدلائل العلمية والتاريخية لصدق مقولته، لأن الامر هنا مرتبط بمسأائل أساسية منها بناء الأجيال أيضا بالجوانب التاريخ الذي لا يرحم أبدا ، لنترك الأمر في الحسم لأساتذة التخصص فهم وحدهم وليس غيرهم الجديرين في الجسم في هذا الموضوع المهم جدا جدا جدا..............
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9 - ولد حميدو السبت 31 غشت 2019 - 09:30
كلام منطقي و لكن ليس العربية لملء البطون و الفرنسية لتدريس ابناءهم في البعثات
ادرس حتى الصينية فمن سيمنعك
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10 - Sara السبت 31 غشت 2019 - 09:34
الانجليزية ثم الانجليزية ...ثم الانجليزية...و الباقي مضيعة الوقت
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2
11 - مغربي السبت 31 غشت 2019 - 09:35
في الأمور الإستراتيجية يجب استفتاء الشعب وفتح نقاش على القنوات العمومية لدوي الاختصاص والخبراء الموضوعين ومستقلي الرأي لأن الشعب لم يعد يتق في المسؤولين ولا الأحزاب. السبب أنهم يحملون وينفدون أجندات واديولوجيات اجنبية لمصالح ضيقة. اما القنوات العمومية فأصبحت في غالب الأحيان منصة لتسويق وترويج تلك الأيديولوجيات دون إعطاء فرصة للرأي الآخر أو الرأي العام.
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4
12 - عينك ميزانك السبت 31 غشت 2019 - 09:37
إن لم ننافح نحن عن لغتنا من الدي سيفعل إن لم تكن لغتنا حاضرة في جل مناحي حياتنا الإدارية و التعليمية و الترفيهية و الإعلامية و العلمية كيف ستتطور لغتنا قيمتك بين الأمم ما تعطيه أنت لنفسك من قيمة نعم نتعلم من الآخر ما ينفعنا و يطور من ذاتنا لكن لا نقلل من مقوماتنا و ثقافتنا التي كانت منارا للعالم .
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13 - او تنغير يتحذث السبت 31 غشت 2019 - 09:40
مع كامل احتراماتي لكم .. كلاكما تخدمان اجندات خارجية سواء من يدافع عن العربية او الفرنسية كلكم غرباء نسبة لارض ماسينسا.... اتحداك ان يحفظك ابن من ابنائك سورة من القرآن الكريم... عقنا بكم.
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14 - simo السبت 31 غشت 2019 - 09:40
اولا اللغة العربية متجاوزة في ميدان تدريس العلوم مثل الرياضيات و الازياء؛ هذا شيء مفروغ منه و لا يحتاج إلى لجان و اجتماعات ووووو.....
ثانيا المغرب لا يتوفر على الإمكانيات البشرية للتدريس باللغة الانجليزية حاليا.
الحل هو الفرنسية في انتظار الانجليزية .
لا ننسى أيضا أن فرنسا مؤخرا عادت بقوة إلى الساحة الدولية .
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15 - azar السبت 31 غشت 2019 - 09:40
اللغة العربية ليست محتاجة الى الدفاع بل هي محتاجة الى من يطورها فهي لغة حية وغنية يقول الشاعر عن اللغة العربية انا البحر في احشائه الدر كامن #فهل لا يألوا الغواص عن صدفاتي ،اللغة العربية تتوق الى غواصين اكفاء ولديهم ادوات الغوص لا الى لغة الخشب ،
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16 - ETUDIANT السبت 31 غشت 2019 - 09:42
التعريب والعربية لايتناسبان مع البيئة المغربية وليسا طبيعيان على اراضي المغرب لهذا فهما فاشلان في جميع الاتجاهات.
هؤلاء الشيوخ الذين يذافعون عن لغة اهل الجنة يحاربون بكل الوسائل تامازيغت وهذا هذفهم الاول والرئيسي .اما هذفهم التاني هو ارضاء اسيادهم القومجيين واساتذتهم الوهابيين ;انهم عبيد اوفياء للتقوميج والتخنويج.هؤلاء تجاوزهم العصر تجدهم منتفخو الخدود على حساب المغربي الساذج والضعيف.
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17 - Abou youness السبت 31 غشت 2019 - 09:45
للغة العربية، التي هي اللغة الوطنية الأكثر قوَّة، مع أن تكون طبعا للّسان الأمازيغي مكانته،

Le but est claire maintenant , Benkirane et ses semblables des pan arabistes sont clairement contre la langue Amazigh mais jamais ils le seront contre le français ou l’anglais
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