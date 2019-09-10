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الرئيسية | مدارات | هل يخشى المغرب نقل رفات "الأمير الخطابي" إلى منطقة الريف؟

هل يخشى المغرب نقل رفات "الأمير الخطابي" إلى منطقة الريف؟

هل يخشى المغرب نقل رفات "الأمير الخطابي" إلى منطقة الريف؟
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:00

طِوالَ رحلتها الدّائمة في مشوارِ استرجاعِ رفات الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، المدفون في مقابر الشّهداء بالعباسية وسط مصر، اصطدمتْ عائلة "مولاي محند" بعراقيل إدارية وأخرى تكون بواعثُها سياسية حالت دون وصولِ رفات "الأمير" إلى "أجدير"، عاصمة "الجمهورية" التي قادَ باسمها حرب التّحرير ضدّ الاستعمار.

وقبل سنوات، باشرت هيئة الانصاف والمصالحة إجْراءاتها لإعادة رفات الأمير الخطابي، خاصة بعد اللقاء الذي جمع أسرة المجاهد بالمناضل الرّاحل ادريس بنزكري وأعضاء من الهيئة، قبل أن تتلاشى آمال عائلته الصّغيرة بعودة نهائية قريبة إلى أرض الوطن مع وفاة الرّاحل بنزكري ودخول الملف متاهات "التّأجيل".

المطلب العائلي بنقل رفات المجاهد محمّد بن عبد الكريم الخطابي إلى أرض الوطن والعمل على دفنه بمسقط رأسه بالرّيف وإقامة ضريح في بلدة أجدير يليق بمقامه، سيعاود الظّهور مرة أخرى على شكلِ ملتمسات موجهة إلى الملك محمد السّادس.

ودخل المجلس الوطني لحقوق الانسان على خطّ دعوات عائلة الأمير الخطابي من خلال تقديم وعود تذهب غالبيتها في اتجاه ضمان نقل رفاته إلى المغرب، حيث سبق لإدريس اليزمي، رئيس المجلس السّابق، أن زارَ القاهرة لتنظيم لقاء مع سعيد الخطابي (نجل عبد الكريم الخطابي) وهيئة الإنصاف والمصالحة، لكنّه تأسّف لعدم التوصل إلى اتفاق يعيد الرّفات.

الخطابي: نتحمّل المسؤولية

وقالت عائشة الخطابي، ابنة المجاهد الراحل محمد بن عبد الكريم الخطابي، إنّ "المغرب تأخّر كثيراً لتحقيق مطلب إعادة الرفات، فقد كان لزاماً عليه أن يقوم بالإجراءات الضرورية التي من شأنها الحصول على رفات زعيم وطني قدّم الكثير للوطن".

وأشارت الخطابي إلى أنّ "الزعيم الريفي لم يترك أيّ وصيّة تذهبُ في اتجاهِ نقل رفاته إلى المغرب مادام هو مدفون في بلاد عربية مسلمة"، مضيفة: "نتحمّل المسؤولية باعتبارنا أسرة الخطابي لأننا تأخرنا كثيراً في حمل رفات الزعيم إلى أرض الرّيف".

وأوضحت ابنة المجاهد لهسبريس أن "الأمر يتعلّق بشخصية فذّة خاضت حرب الرّيف التي لم تكن بسيطة". وتابعت: "كان يريد أن يعود إلى المغرب وأن يدفنَ في الرّيف، لكن الظرّوف السياسية والاجتماعية لم تكن مواتية في ظلّ غياب العدالة الاجتماعية والحرية".

الخضري: دوافع سياسية

من جانبهِ، يرى الحقوقي المغربي عبد الإله الخضري أنّ "إثارة موضوع نقل رفات الزعيم التاريخي محمد بن عبد الكريم الخطابي وإعادة دفنه هنا بالمغرب ليس بالجديد، فقد أثير الموضوع أكثر من مرة خلال العقدين الأخيرين".

ولا ينفي رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أن تكون هناك دوافع سياسية محضة تقف وراء دخول المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط مطالب نقل رفات الخطابي، خاصة وأن عائلة القائد الراحل ما زالت مصرة على مراعاة وصيته.

ولا يعتقد الخضري أن "نقل رفات الخطابي سيكون له أثر معنوي جدير بالاعتبار"، مذكرّاً بأن الأجيال الصاعدة أصبحت تواقة لنفض الغبار عن حقبة مظلمة من تاريخ المغرب.

وأشار الخضري إلى أنّ "مسار وتاريخ مولاي موحند، القائد المناهض للاستعمار الغاشم، يبقى إرثا تاريخيا جديرا بفخر الشعب المغربي قاطبة به، إلا أنه من باب أولى مراعاة حقوق ومشاعر ذويه وأقربائه". ومن جهة أخرى، يعتقد الخضري أن لدى المجلس أولويات يجدر به الانكباب عليها.

شجاعة وتدخل رسميان

ووصف المكي الحنودي، فاعل جمعوي من الرّيف، محمد بن عبد الكريم الخطابي بـ "الزعيم الوطني الذي افتخرت به حركات التحرر العالمية، والذي ترأس بالقاهرة لجنة المغرب العربي التي ساهمت في مقاومة الاستعمار".

وقال إن "نقل رفاته إلى وطنه هو نوع من تكريم لروحه وإرجاع الأمور إلى نصابها. رموز الهوية المحلية للريف يجب أن تكون مصدر افتخار للهوية الوطنية الموحدة".

ولمس المكي الحنودي استمرار المنطق الرسمي السّابق نفسه في التّعامل مع هذا الأمر، "موردا: ليس هناك منع أو اعتراض واضح، وليس هناك ترخيص أو تقدم في هذا الملف".

وأضاف الحنودي أن هذا الملف يتطلب شجاعة كافية لاتخاذ قرار إرجاع رفات محمد بن عبد الكريم، خاصة وأن أخاه امحمد الخطابي، نائبه، تم دفنه بمقبرة الشهداء بأجدير سنة 1968 بحضور وفد مهم.

في منحى آخر، وقف الحنودي عند ما سماه "نوعا من التشنج حول هذا الملف بعد اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة بالريف، لكن يجب استكمال بعض الخطوات الإيجابية السابقة".

وأضاف الفاعل الجمعوي أنّ "مقومات ورموز الهوية المحلية يجب الافتخار بها ضمن الهوية الوطنية الموحدة، ويجب تثمين هذه المقومات وجعلها عناصر قوة لكل الوطن الموحد، ولا نقبل أن يستمر التشنج بشأنها أو إقصائها أو تغييبها ضمن أمجاد تاريخ البلاد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - محماد الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:10
وماذا سنجني من کل هذا عائلته یهمها الامر والباقي لا یعنیه ذلک في شئ .
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-7
2 - المصطفاوي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:15
مادام كاان انفصاليا وأسس إمارة الريف ووضع لها علما وعملة فلم يصرون على دفنه بأرض المملكة المغربية؟
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-22
3 - كنسوسي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:18
نعم يخشى خصوصا حزب الإستقلال اللدي علمونا في المدارس أن علال الفاسي هو من حارب الإستعمار وليس الخطابي
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21
4 - حكيم الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:18
لو نقل رفاته لبنوا له ضريحا ولأصبح قبلة للمريدين بعد أن يتم تأسيس الزاوية الخطابية التي سيشهد موسمها السنوي إقبالا
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-10
5 - معربي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:18
الشهيد عبر الكريم الخطابي هو مدفون بارض مصر ارض الكنانة و معظم الصحابة مدفونين هناك فلماذا هذا التهور ان ينبش على قبره الطاهر و تستخرج عظامه فهل هو اوصى بذلك فان الارض كلها لله، فهذا العمل ما هو الا عمل سياسي لتوجيه انظار الشعب و لتغطية و تستر على ما هو عليه المغرب
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3
6 - ريفي مغربي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:19
تقوا الله يا أهل العقول الخطابي رحمة الله عليه فهوا ميت وهوا في قبره مرتاح والمكان الذي دفن فيه فهيا تربته (أو تريدون له ضريحا يعبد من دون الله وتبرك به وجمع الأموال
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9
7 - MAGHREBI NAFSS الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:26
نقل رفات الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى المغرب مطلب الشعب المغربي قاطبة و ليس فقط أسرته.هل يعقل أن مقاوما شرسا من طينة هذا المجاهد أن تبقى رفاته في بلد أجنبي؟حان الوقت للدولة المغربية إصلاح هذا الخطأ التاريخي
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-4
8 - KIM الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:27
من يخشى نقلِ رفات "الأمير الخطابي" إلى المغرب ،
ليس الشعب المغربي بل هو المخزن الذي تحالف مع
الاسبان والفرنسيين ضد ثورة الخطابي،والفيديهات
موجودة على اليوتيوب..
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4
9 - أظن الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:27
"تاريخ الأمم ليس من أجل العبادة والتبجيل بل للعبرة ، الأمة برجالها لا برفاثها ، بأحيائها لا بأمواتها " هذه الحكمة كانت مقدمة لبرنامج أردني كانت تبثه التلفزة المغربية في نهاية السبعينات على ما أظن. وحفظته . خدوا حديث رسول الله ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له .
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0
10 - سعيد الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:28
صراحة استغرب من هذا رجل قاوم الاحتلال لم يجد له قبر في وطن يكرم فيه الخونة اشياء تدمي القلب ويندى لها الجبين
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3
11 - محيي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:29
لماذا سينشأ له ضريح? كان الخطابي مقاوم ضد المحتلين الاجانب كغيره من المقاومين. أجدادنا كانوا مقاومين كذلك. فهل ستبنى عدة أضرحة في كل شارع ونحول المدينة إلى مقبرة مندثرة.
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2
12 - مساومون الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:32
فيما جاهدوا هاد مقاومين ؟ فرنسا خرجة من المغرب عندما أخدة كل ما فيه من خيرات ولا زالت تتحكم في مغرب وقياداته إلى وقتنا هذا.
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0
13 - وحفظ الله الأحياء الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:38
* رحم الله جميع الموتى وحفظ الله الأحياء من جميع الشرور.
* هناك أشخاص سطروا أسماءهم في كتب التاريخ وفي
عقول الأحياء . تلك الكتب وتلك العقول هي القبور الحقيقية
لأولئك الشخصيات ، بينما إما قبورهم مجهولة أو ليس لهم
قبوراً على الإطلاق .
* الحديث في هذا الموضوع ، ما هو إلا سياسة في سياسة .
مع إحترامي للأمير وللجميع ، أينما كان قبره ، فلن يغيرمن
واقعنا . وهل نعول على الأولياء للنهوض بالبلاد والعباد .
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-2
14 - أين المصالحة الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:40
هذا إن دل على شيئ فإنما يدل على أن نقل الرفات من مصر إلى المغرب أصبحت قضية مسيسة وهذا أمر غير مقبول وخاصة أن عبد الكريم الخطابي كان رمز من رموز المقاومة ضحى بكل ما لديه حتى أخر نفس أعطى الكثير لوطنه ولكن الذين جاءو من بعده وتحكموا في خيوط هذا الوطن لم يعيروا أي اهتمام لا لأهله ولا لمنطقة الريف كلها.
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1
15 - النكوري الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:40
حراك الريف و ان كان قد عبّر عن سخط المغاربة قاطبة عن الوضع في المغرب (ريع، انعدام فرص الشغل و الأمل ، انعدام الحرية الخ ) لكن له طعم خاص لأنه يعود بالمغاربة الى تاريخ المقاومة و الى تاريخ الحماية و في الحقيقة هذا الحراك يعتبر بركة منزلة من السماء لانه شحذ أذهان المغاربة و الريفيين خاصة في الغوص في معين المادة التاريخية لانها اصبحت بفضل غوغل متاحة للجميع
بسبب حراك الريف قمت شخصيا بقراءة الابحاث العلمية التي أنتجت عن الريف و ما اكثرها و بكل اللغات و في كل القارات حتى في اليابان و امريكا اللاتنية هناك رسائل جامعية حول الخطابي و الحماية و المقاومة و كذلك ما نشرته الصحف العالمية مثل times من حوارات مع الخطابي و حول الوضع السياسي و الاجتماعي في مغرب القرن العشرين
كل هذا جعلنا نعي القضية و نفهم المخزن و سبب عدائه للريف
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4
16 - الهواري عبدالله الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:41
يا للعجب،مقاوم له بصمة كبيرة في استقلال المغرب،ويضرب به المثل في العالم،وكان يخافه المستعمر وهو حي،والآن تخاف الدولة وهو ميت،النتيجة أن المجاهد عبد الكريم الخطابي يخيف دائما،سبحان الله.
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17 - خالد الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:04
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السيد مات الله يرحمو ميهمش فين كون مدفون. الروح رها عند الله
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18 - مغربي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:07
لا احد ينكر جهاد عبدالكريم الخطابي رحمه الله في قتاله الكفار و كان يدافع من أجل راية الإسلام و من أجل وطنه. كان يذكر رحمه الله لتقي الدين الهلالي أنك كلماتك كانت عونا لي في الجهاد. كلاهما كان مجاهدا حسب قدرته. عبدالكريم الخطابي بالسيف و تقي الدين الهلالي باللسان. لكن نقل فراته و جعل له ضريح يليق بمقامه هذا الأمر سيؤدي إلى اتخاذه قبرا يعبد من غير الله. و عبدالكريم الخطابي رحمه الله لا يقبل بهذا . فلا تكونوا سبب للإساءة له و لما قدم في سبيل الله و سبيل وطنه.و للتنبيه أن عبدالكريم الخطابي كان يجاهد تحت راية اميره آنذاك ملك البلاد محمد الخامس رحمة الله عليه. وهذا الأمر وجب تنبيه اولاءك الذين يزرعون الفتنة و يريدون التفرقة و الخروج على ولي الأمر و الاستقواء بالكفار .
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