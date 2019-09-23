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كُتّاب وآراء
هيئة حقوقية تنتقد ارتفاع ميزانية التسلح في المملكة
أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها للارتفاع المهول في ميزانية التسلح بالعالم، منددة بما "تبذره الدولة المغربية من ميزانية طائلة في هذا المجال، بحيث تصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي لا توفر فيه أبسط متطلبات الحياة لمواطناتها ومواطنيها من فرص عمل، وسكن وخدمات صحية وتعليم جيد ومعمم".
وثمنت الجمعية، بمناسبة اليوم الدولي للسلام، "الأولويات التي تطرحها الأمم المتحدة بحلول عام 2050، بخصوص الحد من الانبعاث الكربوني المهدد للسلم في العالم، المتجلية في فرض ضرائب على المتسببين في التلوث وليس على الأشخاص؛ ووقف دعم الوقود الأحفوري؛ والتوقف عن بناء مصانع جديدة للفحم بحلول عام 2020".
واعتبرت الهيأة، في بيان توصلت به هسبريس، أن "تعميم التعليم الديمقراطي الجيد كحقّ أساسيّ من حقوق الإنسان للجميع أساس التنمية المستدامة على كافة الأصعدة، كما أنّه أهم ركيزة لتحقيق السلام في العالم، لما يشكله من قوّة في وجه التطرف العنيف وضمان لقيم الاحترام والتسامح".
وأكدت الجمعية أنه يجب "فصل الدين عن الدولة لما يشكله استغلال الدين وتوظيفه في الصراعات السياسية من مخاطر على الديمقراطية والسلم؛ وهو ما يستوجب تحييد المؤسسات الدينية عن العمل الحزبي والسياسي، والعمل على محاربة خطاب الكراهية والعنف والتطرف".