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الرئيسية | مدارات | الملك محمد السادس يشيد بعلاقات المغرب والسعوديّة

الملك محمد السادس يشيد بعلاقات المغرب والسعوديّة

الملك محمد السادس يشيد بعلاقات المغرب والسعوديّة
هسبريس - و.م .ع
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 12:19

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، باسمه وباسم الشعب المغربي، عن "أحر التهاني والمتمنيات لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية والهناء، وللشعب السعودي الشقيق بموصول الرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة".

ومما جاء في هذه البرقية: "إنها لمناسبة سانحة لأشيد بأواصر الأخوة والصداقة المتينة التي تربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين، وكذا بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين بلدينا والتي تعكس المستوى المتميز لعلاقات التعاون القائمة بينهما".

وأكد الملك محمد السادس "حرص المملكة المغربية الدائم على مواصلة العمل مع المملكة العربية السعودية من أجل المضي قدما في تعزيز علاقاتهما، لما فيه صالح الشعبين الشقيقين".

كما بعث الملك برقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، بالمناسبة ذاتها.

وعبر الملك محمد السادس للأمير محمد بن سلمان عن أحر التهاني، و"أزكى المتمنيات للشعب السعودي باطراد التقدم والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

ومما جاء في هذه البرقية: "لا يفوتني بهذه المناسبة أن أنوه بما يجمع أسرتينا الملكيتين من وشائج الأخوة الراسخة والتقدير المتبادل، وبما يربط بلدينا من علاقات متينة قائمة على التعاون البناء والتضامن الفاعل، والتي نحرص على توطيدها وترسيخها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - أيوب المغربي الاثنين 23 شتنبر 2019 - 12:44
العلاقات الجيدة هي أن يبيعوا لنا النفط بأثمنة تفضيلية كما يفعل صدام حسين رحمه الله مع الأردن
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2 - roka الاثنين 23 شتنبر 2019 - 12:50
العجيب اننا لانرى مثلاً ولي العهد المغربي يبعث برسائل تهنئة لمن هم في مثل منصبه ؟ فلماذا مثلا لايبعث ولى عهد المغرب تهنئة لولي عهد السعودية كما هو معمول به في كثير من الملكيات
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3 - ملاحظ رقم 10 الاثنين 23 شتنبر 2019 - 12:52
اخوة صادقة بين الشعبين والقيادتين رغم كيد الكائدين.. يحيى المغرب تحيى دول مجلس التعاون الخليجي..
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4 - مراد القنيطري الاثنين 23 شتنبر 2019 - 12:57
للأسف العلاقات بين المغرب و السعودية و كذلك الإمارات في أسوأ حالاتها. لقد كثُرَ التحرش بالمغرب، و لا نسمع أي شيء عن كل المشاكل و المصائب و الحماقات التي يتسبب فيها كل من محمد بن زايد و محمد بن سلمان لإرجاع هاته العلاقات التاريخية لمراحل ما قبل التاريخ... لكن ما يهم هي المحبة و الإحترام بين الشعوب المغربية، السعودية و الإماراتية. و هي قائمة و ستبقى للأبد بإذن الله...
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