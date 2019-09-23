الملك محمد السادس يشيد بعلاقات المغرب والسعوديّة

هسبريس - و.م .ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، باسمه وباسم الشعب المغربي، عن "أحر التهاني والمتمنيات لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية والهناء، وللشعب السعودي الشقيق بموصول الرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة".

ومما جاء في هذه البرقية: "إنها لمناسبة سانحة لأشيد بأواصر الأخوة والصداقة المتينة التي تربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين، وكذا بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين بلدينا والتي تعكس المستوى المتميز لعلاقات التعاون القائمة بينهما".

وأكد الملك محمد السادس "حرص المملكة المغربية الدائم على مواصلة العمل مع المملكة العربية السعودية من أجل المضي قدما في تعزيز علاقاتهما، لما فيه صالح الشعبين الشقيقين".

كما بعث الملك برقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، بالمناسبة ذاتها.

وعبر الملك محمد السادس للأمير محمد بن سلمان عن أحر التهاني، و"أزكى المتمنيات للشعب السعودي باطراد التقدم والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

ومما جاء في هذه البرقية: "لا يفوتني بهذه المناسبة أن أنوه بما يجمع أسرتينا الملكيتين من وشائج الأخوة الراسخة والتقدير المتبادل، وبما يربط بلدينا من علاقات متينة قائمة على التعاون البناء والتضامن الفاعل، والتي نحرص على توطيدها وترسيخها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين".