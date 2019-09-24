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الرئيسية | مدارات | قضيّة الصحراء تعيد المواجهات بين المغرب والجزائر في نيويورك

قضيّة الصحراء تعيد المواجهات بين المغرب والجزائر في نيويورك

قضيّة الصحراء تعيد المواجهات بين المغرب والجزائر في نيويورك
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:00

تجدد الصراع المغربي الجزائري بشأن قضية الصحراء على هامش انطلاق الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في وقت دخل فيه هذا النزاع الإقليمي مرحلة الجمود السياسي بعد استقالة المبعوث الأممي السابق هورست كوهلر.

وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، طرح ملف الصحراء المغربية مع نظيره الفرنسي، جان ايف لودريان، على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما كشف عنه بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

وتبادل الوزيران، وفق المصدر ذاته، "وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في ليبيا ومالي والصحراء"، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى استمالة الموقف الفرنسي الحليف التاريخي للمملكة المغربية.

ويضع المغرب، وفق مصادر دبلوماسية تحدثت لهسبريس، قضية الصحراء ضمن أولى أولويات أجندة مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مطروحة على رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الدورة، من ضمنها التحديات العالمية للتغيرات المناخية، والتخفيف من وطأة الفقر ومكافحة انعدام المساواة، والتعليم، والهجرة.

وأكدت مصادر هسبريس أن استحضار ملف الصحراء بالجمعية العامة للأمم المتحدة ينطلق من ركائز ثابتة لا لبس فيها، مشيرة إلى أن "المغرب يشارك بجدية وحسن نية في الجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة وأمينها العام لإعادة إطلاق العملية السياسية بين أطراف النزاع على أساس معايير مجلس الأمن الدولي المحددة في عام 2007".

وشددت المصادر الدبلوماسية ذاتها، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "الرباط ستواصل بذل جهود جادة وذات مصداقية للتوصل إلى حل سياسي، واقعي وعملي لهذا النزاع المفتعل".

ويرتقب أن يجري رئيس الحكومة، ممثل المملكة المغربية بتكليف من الملك محمد السادس في الدورة الأممية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشركاء الدوليين، حول تطورات ملف الصحراء المغربية والملفات الإقليمية والدولية التي يلعب فيها المغرب دورا محوريا ضمن السياسة الدولة، خصوصا على الصعيد الإفريقي.

رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أكد في مداخلة باسم المغرب في الدورة السابقة، التزام الرباط بالمرجعيات المعتمدة من مجلس الأمن لمعالجة الخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأكد المغرب أن "الخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء يظل سببا رئيسيا في إذكاء التوتر بالمنطقة، وعائقا أمام العمل المشترك والاندماج المغاربي، وبالتالي بات من اللازم العمل على إيجاد حل سياسي مستدام من خلال جهود يتعين على الجزائر الانخراط الفعلي والمباشر فيها من منطلق مسؤوليتها التاريخية والسياسية في افتعاله وتأجيجه واستدامته."

وتتزامن الدورة الرابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة مع دخول ملف الصحراء مرحلة الجمود على الصعيد الدولي، وذلك بالرغم من اقتراب موعد مناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حول تطورات الوضع في الصحراء والتصويت على قرار التمديد لبعثة "المينورسو" في أكتوبر المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - الصحراء المغربية الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:21
الفريق القايد صالح الشقيق العاقل و البكر للأشقاء الشيوعيون الماركسيون روبرت غابريل كاريجامومبي موغابي و فديل كاسترو و معمر القذافي و هوغو شافيز
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2 - نبيل المغربي الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:24
المغرب ذكي في محاولته وضع النظام الجزائري (le régime algérien) أمام مسؤولياته. فمن خلال التأكيد على ضرورة التعامل مع هذا النظام كطرف رئيسي في الصراع، تكون اي حركة من نظام العسكر هذا في اتجاه التذخل في الموضوع موجعة له و مؤكدة على دوره الرئيسي في الصراع، و بالتالي فهي وضعية مريحة للمغرب. باختصار: العسكر في الجزائر يتذخل مباشرة المغرب يرد بانهم طرف رئيسي و يجب ان يتحملوا مسؤوليتهم، et en boucle la boucle...و كما يقول التعبير الدارج، خليهم يجريو طوالهم...
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3 - جريء الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:24
كما لا يحب الشعب الجزاءري التدخل في شؤونه الداخلية او اقتطاع جزء من اراضيه، فعليه ان يضغط على حكامه للتخلي عن دعم الانفصاليين، و التصالح بين الشعبين.
كيف يعقل ان نرهن مستقبلنا بقضية مفتعلة.
على الاخوة الجزاءريين مراعات حسن الجواء و النظر للمستقبل، فمستقبلنا مشترك.
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4 - Hor الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:27
L’Algérie N’a rien à voir avec le problème du Sahara marocain mais c’est-elle qui finance le polisario et qui achète les personnalités et des pays pauvres pour voter contre le Maroc c’est honteux et ce n’est pas du voisinage ni des frères musulmans le peuple algériens n’y peut rien avec ces vendus de généraux mais le Maroc n’y lâchera rien de son Sahara
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5 - اطلسي الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:29
جارة السوء حنا وراكم والزمان طويل إلى أن تقتنعو بالصحراء مغربية.
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6 - معلق الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:31
ويبقى المغرب الهم الوحيد بل الأوحد والأكبر. اكبر من الشعب الجزائري. انها العصابة بكل معنى الكلمة تستعمل وقت وزير لضرب المغرب عوض البحث عن حلول للوضع الاقتصادي الخطير الذي تعيشه الجزائر.
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7 - Fatima الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:32
نحب كمغاربة أن تكون الصحراء مغربيه بصفة نهائية لكن للأسف الشديد هل المغرب قادر على توفير العيش الكريم لسكانها مثلما وفره في جميع المناطق المغربية.وبعدها سوف يضم إلينا سكان مدينه مليلية وسبتة ولما لا نواكشوط وشكرا
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8 - محمود الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:32
الموقف الفرنسي لا يمكن أن يتغير من قضية الصحراء ولا يعقل ان تبدل فرنسا رأيها بعد سنين طويلة من التأييد للموقف المغربي سيما وأنها المطلعة أكثر من غيرها على حقيقة الصراع منذ بدايته وهي القوة الإستعمارية السابقة للمنطقة بجانب إسبانيا التي احتلت شمال المغرب وجنوبه انتقاما لفتح الاندلس عبر نضيق جبل طارق وفرنسا تعرف أكثر من غيرها الخارطة الحقيقية لدول المنطقة والأراضي الشاسعة التي انتزعتها من المغرب وضمتها الى مدينة الجزائر عندما كانت تحت نفودها طوال 134 سنة واعطت للدولة اسم المدينة التي جعلتها عاصمة لها... وعليه فلا يمكن للغدر أن يكون من شيم الكبار رغم المصالح الإقتصادية التي تربطهم بالأطراف الأخرى
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9 - مكلخ مغربي قح الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:33
قضية الصحراء يبدو انه متفق عليها بين الاطراف المتنازعة تحت غطاء الامم المتحدة برعاية الولايات المتحدة والدول الاعضاء .وماهي الا وسيلة لالهاء شعوب المنطقة المضطهدة.ليس الا.اكثر من44عام والمشكل مازال قاءما.
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10 - محلل متواضع الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:40
لم افهم ابدا أين تتجه هاته الجزائر البلد على شفا صفيح ساخن وهي لا تبالي فعوض أن تهتم بمشاكلها الداخلية فهي تعاكس المغرب في وحدته الترابية. لكن يقول المثل كما تدين تدان. فاصبر يا بلدي سيريك الله فيهم آياته باذنه تعالى
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11 - abdo agadir الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:47
مادامة الجزائر تحكمها زمرة الجنيرالات فلا نتوقع اي تغيير في ايجاد حل لقضية الصحراء اﻻ ادا وقعت معجزة وتغير النظام المستبد في الجارة الشرقية أنداك يمكن أن نستبشر خيرا لتصفى اﻷجواء بين الجزائر والمغرب وفتح الحدود وانهاء قضية الصحراء المفتعلة واحياء مشروع المغرب العربي الكبير ولا ننتظر اي حل من اي جهة أخرى مهما كانت .
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