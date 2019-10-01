24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. العصابة الثالثة: بوليساريو العابرة للقارات (5.00)

  2. "حماس" تنتقد استضافة قطر وفدا رياضيا إسرائيليا (5.00)

  3. وزارة الداخلية تبدأ رقمنة "رسوم الحالة المدنية" بدءًا من سنة 1915 (5.00)

  4. التحولات الرقمية وتراجع التشغيل يقضان مضجع المستخدمين بالبنوك (5.00)

  5. بنشماش يتجه صوب المصالحة مع تيار المستقبل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الملك محمد السادس ينوّه بثمار التعاون مع الصين

الملك محمد السادس ينوّه بثمار التعاون مع الصين

الملك محمد السادس ينوّه بثمار التعاون مع الصين
هسبريس ـ و.م.ع
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 13:20

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى السبعينية لتأسيسها.

ومما جاء في البرقية الملكية: "في غمرة احتفالات جمهورية الصين الشعبية بالذكرى السبعينية لتأسيسها، يسعدني أن أبعث إلى فخامتكم، باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني، وأصدق المتمنيات للشعب الصيني باطراد الرقي والنماء".

وأضاف الملك محمد السادس: "إن احتفال بلدكم العريق بهذه الذكرى المجيدة، ليعد مناسبة سانحة أغتنمها لأشيد بما يحققه تحت قيادتكم الحكيمة من مكاسب ومنجزات هامة في مختلف المجالات، فضلا عما يحظى به من مكانة وازنة وفاعلة في محيطه الجهوي أو على الصعيد العالمي".

ونوه ملك المغرب، بهذه المناسبة، بـ"ما راكمه البلدان من رصيد هام يزخر بتعاونهما الثنائي في شتى الميادين، والذي تبلور في شراكة استراتيجية ناجعة نحرص سويا على تعزيزها وتطويرها من أجل إعطائها دفعة جديدة، سواء على المستوى الثنائي او متعدد الأطراف، وكذا في إطار المنتديات التي تجمع بلدينا على الصعيدين العربي والإفريقي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.