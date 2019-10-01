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كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس ينوّه بثمار التعاون مع الصين
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى السبعينية لتأسيسها.
ومما جاء في البرقية الملكية: "في غمرة احتفالات جمهورية الصين الشعبية بالذكرى السبعينية لتأسيسها، يسعدني أن أبعث إلى فخامتكم، باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني، وأصدق المتمنيات للشعب الصيني باطراد الرقي والنماء".
وأضاف الملك محمد السادس: "إن احتفال بلدكم العريق بهذه الذكرى المجيدة، ليعد مناسبة سانحة أغتنمها لأشيد بما يحققه تحت قيادتكم الحكيمة من مكاسب ومنجزات هامة في مختلف المجالات، فضلا عما يحظى به من مكانة وازنة وفاعلة في محيطه الجهوي أو على الصعيد العالمي".
ونوه ملك المغرب، بهذه المناسبة، بـ"ما راكمه البلدان من رصيد هام يزخر بتعاونهما الثنائي في شتى الميادين، والذي تبلور في شراكة استراتيجية ناجعة نحرص سويا على تعزيزها وتطويرها من أجل إعطائها دفعة جديدة، سواء على المستوى الثنائي او متعدد الأطراف، وكذا في إطار المنتديات التي تجمع بلدينا على الصعيدين العربي والإفريقي".