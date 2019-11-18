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الرئيسية | مدارات | عاهل السعودية ونجله يشيدان بالعلاقات مع المغرب

عاهل السعودية ونجله يشيدان بالعلاقات مع المغرب

عاهل السعودية ونجله يشيدان بالعلاقات مع المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 نونبر 2019 - 18:25

بعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى حصول المغرب على الاستقلال.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، أعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق التقدم والازدهار"، مشيدا "بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

ومن جهته، بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس، معربا عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

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