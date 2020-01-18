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خبراء يرصدون تورط الجزائر مع البوليساريو في التوترات بالصحراء

خبراء يرصدون تورط الجزائر مع البوليساريو في التوترات بالصحراء
هسبريس من الداخلة
السبت 18 يناير 2020 - 22:00

كشف اللقاء الاستراتيجي المغربي المصري الأول، تحت شعار "المغرب ومصر الأدوار الممكنة في شمال إفريقيا والساحل والصحراء"، عن العديد من المخاطر التي تواجه المنطقة التي ننتمي إليها، مؤكدين أنه في الوقت الذي يسعى المغرب إلى تحقيق الأمن يسعى خصومه إلى الفوضى.

وخلال اللقاء الذي احتضنته مدينة الداخلة، اليوم السبت، والذي نظم من قبل المركز الأطلسي للدراسات والتحليل الأمني، وجمعية الجهوية المتقدمة، بالإضافة منتدى المجال والمواطنة، أكد سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاس، أن "بعض الدول لها أهداف من خلال التدخل في المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر"، موضحا أن هذه الأهداف تتمثل في محاربة التطرف والجماعات المسلحة والإرهاب.

وفي هذا الصدد قال الصديقي إن "هناك بعض الدول تبني استراتيجيتها على نزعة إقصائية"، مستدلا على ذلك بالجارة الشرقية للمملكة، التي تسعى إلى إبعاد المغرب من أي مبادرة لحل مشاكل المنطقة.

وأضاف الصديقي أن "سياسة مواجهة التحديات في الساحل والصحراء جربت الكثير من الاستراتيجيات، وهو ما يتطلب تقييما لها بعد هذه السنوات"، مشيرا إلى أن ما يواجه المنطقة هو هشاشة الدول ما بعد الاستعمار، التي ولدت بموروث غير منصف لغالبية هذه الدول، بالإضافة إلى طبيعة الحدود المفتوحة.

من جهة ثانية، اعتبر الصديقي أن "ضعف المؤسسات في الدول والتداخل الاثني مشاكل أساسية تواجه المنطقة"، منبها إلى "عدم وجود انسجام بين الأولويات والأهداف من خلال المبادرات المتنوعة غير المنسجمة".

وفي الوقت الذي أكد الأكاديمي المغربي أن "المغرب إلى جانب عدد من الدول يمكن أن يلعب دورا محوريا في مواجهات التحديات لكون الدول الأخرى هشة وتواجه مصاعب شتى"، قال عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات والتحليل الأمني، إن "التحركات العدوانية لخصوم المغرب تؤكد للعالم أن المملكة تصنع التنمية والأمن، فيما تصنع البوليساريو التوتر وعدم الاستقرار"، مضيفا أن "الأمم المتحدة نبهت إلى ذلك، ويمكن أن تمر إلى قرارات أخرى".

وعلاقة بفتح القنصليات التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، أوضح اسليمي أنه عمل سيادي مغربي، مبرزا أن "هناك العديد من الدول ستقوم بالأمر نفسه". وأضاف أن "الجزائر ورطت نفسها في بلاغها الذي جاء بصيغة عدوانية ضد المغرب".

واعتبر اسليمي، في هذا الصدد، أن "حكام الجزائر الجدد يعيدون بناء جمهورية بوتفليقة الثانية في هجومهم على السيادة المغربية"، مؤكدا أن هذا الأمر "يورط الجارة الشرقية أمام المجتمع الدولي لكونها أكدت بوضوح أنها طرف مباشر في نزاع الصحراء".

"فتح الدول الإفريقية قنصليات في مدن الصحراء مرده إلى شعورها بأن هناك تحولا كبيرا في الملف من خلال التراكم الذي حدث فيه منذ 2007"، يقول اسليمي، مبرزا أنه "بالتوازي مع فتح الدول الإفريقية قنصلياتها بالأقاليم الجنوبية، يضيق المغرب الخناق على البوليساريو التي عمدت إلى البلطجة من خلال التهديد بالعدوان على معبر الكركرات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - رشيد السبت 18 يناير 2020 - 22:15
خاص المغريب يفتح سفارة لدولة القباءل الشقيقة ويدعم شعب قبايلي لتقرير مصيرو
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34
2 - هيجل السبت 18 يناير 2020 - 22:17
الأورام الخبيثة عندما تتطور لا ينفع معها علاج سوى الجراحة .وما لا يريد ان يفهمه من يسيرون هذه البلاد هو انه لاحل سوى حل البندقية لان البوليزاريو مجرد كراكيز يحرك خيوطها العدو الذي يجاهر بعدائه للمغرب شرقنيحة وعصابة العسكر وعليه فلا بد من حرب شاملة تطهر المنطقة من عقلية بني صهيون
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26
3 - مزابي السبت 18 يناير 2020 - 22:18
موتوا بغيظكم أيها الأعداء ومعكم الطابور الخامس عملاء الداخل.قريبا المغرب سيتبادل السفراء مع جمهورية القبائل.
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24
4 - lokman السبت 18 يناير 2020 - 22:19
أقول لحكام الجزائر و ليس شعبا كفى من تمويل المرتزقة لزعزعة استقرار صحرائنا المغربية بدل من تمويل الانفصاليين ساعدوا شبابكم الضائع وساهموا في تطوير بلدكم كالمغرب
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23
5 - رأي السبت 18 يناير 2020 - 22:20
يجب على مراكز البحث العلمي توجيه الباحثين والطلبة خاصة في مجال العلوم السياسية للاهتمام بتدخل السياسة الجزائرية في مجال افتعال أزمات إقليمية وعرقلة عودة المواطنين المغاربة المحتجزين إلى أرض الوطن.
وأنه آن الأوان لكي يصد المغرب هذا العدوان من لدن نخبة عسكرية وسياسية جزائرية متواطئة. وسيكشف البحث العلمي الدقيق عن تورط الجزائر البين لاستهداف المغرب.
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12
6 - mous السبت 18 يناير 2020 - 22:22
الخصوم هم عسكر الجزائر يسعون الى الفوضى منذ زمان .والقضية لا تحتاج الى خبراء في ضبط هؤلاء وهؤلاء متورطين في الحسد والغيرة واشعال الفتنة ..لكن هيهات للمغرب رب يحميه .لن ينالو منه ومنا كشعب ملتف حول ملكه ينشدون وحدة الوطن من طنجة الى لكويرة .
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10
7 - خلاف السبت 18 يناير 2020 - 22:22
الصحراء مغربية وستبقى مغربية وانتهى الكلام
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7
8 - الخبر مقدس السبت 18 يناير 2020 - 22:29
لقد سبق لاحد الدبلوماسيين الكبار ان صرح بان البوليساريو هي اكبر اكدوبة في التريخ الحديت لشمال افريقا لانه لم يسبق ان كان هناك شعب او دواة صحراوية ولكن هناك فقط رغبة حكام الجزائر في اضعاف المغرب والهيمنة على المنطقة
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9 - موحا السبت 18 يناير 2020 - 22:30
على المغرب ان يفتح سفارة جمهورية القبايل الشقيقة في الرباط إضافة إلى قنصليتها في مدينة العيون. كذلك من الضروري قطع جميع العلاقات مع جزائر العسكر و الابقاء على الحدود مغلوقة لأن لا يأتينا منها سوى الشر بكل أنواعه.
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