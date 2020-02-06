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فرنسا تتعهّد بتعزيز التّعاون العسكري وتبادل الخبرات مع المغرب

فرنسا تتعهّد بتعزيز التّعاون العسكري وتبادل الخبرات مع المغرب
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 06 فبراير 2020 - 20:40

تعهّدت فلورنس بارلي، وزيرة جيوش الجمهورية الفرنسية، في أوّل زيارتها رسمية لها إلى المغرب، بتعزيز التّعاون العسكري مع المملكة، وذلك في لقاءٍ جمعها الخميس بالجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، عبد الفتاح الوراق، على مستوى القيادة العامة بالرباط.

المحادثات الثّنائية، التي جرت بحضور رؤساء المكتب الثاني والمكتب الثالث والمكتب الخامس للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، ومفتشي القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية، وكذا سفيرة فرنسا بالمغرب وملحق الدفاع لدى السفارة الفرنسية بالرباط، تناولت سبل تعزيز وتوطيد التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين.

وتمحورت المحادثات الثّنائية التي جمعت وزيرة الجيوش الفرنسية بالمسؤول العسكري المغربي حول التعاون العسكري المشترك، إذ أعرب المسؤولان عن "ارتياحهما لجودة ومتانة واستدامة هذا التعاون الثنائي"، مجددين التأكيد على "رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون وتعميقه أكثر من خلال تبادل التجارب والخبرات".

ويشملُ التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الفرنسية تبادل الزيارات، والتداريب التكوينية، والمشاركة في مختلف التداريب والمناورات العسكرية، وكذا الدعم التقني في ما يتعلق بالمعدات.

وشدّدت القوات المسلحة الملكية، في بلاغٍ لها إثر اللقاء الذي عقدته المسؤولة الفرنسية مع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، على أنّ "التعاون الفرنسي المغربي يؤطره اتفاق عسكري تقني تم توقيعه سنة 1994، واتفاق حول نظام القوات، موقع سنة 2005، ينظم وجود قوات على المجال الترابي لكلا البلدين خلال المناورات العسكرية".

وتجتمع لجان عسكرية مختلطة كل عام بالتناوب بين الرباط وباريس. وقد انعقدت الدورة الأخيرة في الرباط خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2019. ويتمحور عمل هذه اللجان حول دراسة السبل والوسائل المتعلقة بالعديد من مجالات ذات الاهتمام لكلا الطرفين؛ وذلك في إطار توطيد العلاقات المثالية في مجال التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين.

وتأتي هذه الزّيارة في وقت نقلت شركات تسليح فرنسية أنّها حصلَت على رخص بيع معدّات حربية لصالح القوات المسلحة الملكية، مكسّرة بذلك هيمنة الأمريكيين على غالبية الصّفقات العسكرية التي تعقدها المملكة.

ووفق مصادر إعلامية فقد "حصلَت شركات تسليح فرنسية على رخص بيع معدّات حربية لصالح القوات المسلحة الملكية، مكسّرة بذلك هيمنة الأمريكيين على غالبية الصّفقات العسكرية التي تعقدها المملكة"، مبرزة أنّ شركة "Nexter" الفرنسية أبرمت مؤخرًا عقدًا بقيمة 200 مليون أورو لبيع أنظمة مدفعية من طراز "Caesar" (قيصر) (170 مليونًا) وذخائرها (30 مليونًا).

ويعتبر المغرب من أكبر زبناء السوق الفرنسية في ما يتعلق باقتناء الأسلحة في العالم، إذ احتل المرتبة السادسة بعد السعودية والهند والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حسب تقرير لوزارة الدفاع الفرنسية بشأن صادرات الأسلحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - DR. Essebani الخميس 06 فبراير 2020 - 21:03
a chaque fois qu il y a des choses concernant la Palestine les commentaires des commentaires cad j aime sont changes a travers des softwares ; tu fait j aime et le résultat est tj le contraire!! faites attentions c est pas vous qui na l origine de cas!! c est les sionistes qui essaient de changer les statuts!! merci
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-4
2 - كوثر يوسف الخميس 06 فبراير 2020 - 21:06
ما عندنا ما نديرو بها تمشي تشوف شي بلدان اخرى تبيع لها السلاح مثل هولندا او اسبانيا او المانيا...واش كلما جاء رئيس دولة اجنبي لاسيما من الغرب نهيأ له طلبيات بالملايير من اليورو او الدولار لشراء الاسلحة ضدا في القوانين الدولية و حقوق الانسان و حقوق الشعوب في العيش الكريم بعيدا عن الحروب التي تختلقها نفس الدول...لا نريد لا سلاحا و لا اية بضاعة من فرنسا لان السوق الدولي عامر بالمنتجات الجيدة و بارخص الاثمنة من الهند و الصين و اسيا و امريكا و بريطانيا و استراليا...واش نبقاو مقابلينهم غير هم ام ماذا؟ على فرنسا الهتمام بوضعها الاقتصادي الكارثي و ترهل بنايتها التحتية و استفحال ظاهرة الفقر الفاحش فيها قبل القدوم الينا في سباق مع دول اخرى للتوقيع على صفقات بملايير اليوروات من اجل منتجات لا نحتاجها اصلا...باركا...كل دولة تحترم دولة اخرى و لا وجود لعلاقات صداقة و روابط مثينة و تعاون مستمر و علاقات ممتازة الخ الخ لان هذه الامور لا وجود لها على ارض الواقع و علاقات الدول يضبطها قوانين و ليس دولتنا مستباحة لدولة بعينها تفعل فيها الافاعيل مستغلى بعض نقط ضعفنا...على فرنسا الابتعاد عن المغرب و ان تنساه
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4
3 - كريم الخميس 06 فبراير 2020 - 21:08
يجب على المغرب تقوية القوات المسلحة الملكية البحرية بالغواصات والزوارق والطائرات الحربية والبدء بإنشاء صناعة عسكرية محلية كتركيا والبرازيل والباكستان إلى غير ذالك من البلدان.
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15
4 - سو57 الشبح الخميس 06 فبراير 2020 - 21:11
فرنسا ليس لها أسلحة ثقيلة مثل أمريكا وروسيا والصين..الرائس الروسي بوتن عرض على الرائس الجزائري تابون لزيارة روسيا لصفقة سلاح ب 12مليار دولار لأحداث الأسلحة الروسية غواصات كيلو سواريخ أس 500 طائرات الشبح سو 57 وبعد دلك تكون الجزائر اكبر قوة في البحر الأبيض المتوسط لسنة 2022
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-6
5 - Merci الخميس 06 فبراير 2020 - 21:31
اتذكر قصف الطائرات الفرنسية لعناصر البوليزاريو في 1979 ليتمكن الجيش المغرب من استعادة وادي الذهب .كما اشكر فرنسا لتصويتها الدائم لصالح مغربية الصحراء في مجلس الامن ضد روسيا .دون ان انسى الشركات الفرنسية التي تشغل الاف المغاربة ,وتحية للجالية المغربية بفرنسا (2 مليون شخص ) والطلبة المغاربة اكبر نسبة طلبة اجانب في فرنسا (39 الف طالب ) ومرحبا باكبر شعب يزور المغرب كل سنة ( 6 مليون سائح فرنسي).كل مابنته فرنسا في المغرب من مستشفيات وقناطر وسكة وعمارات لازال صامدا وما بني بعد الاستقلال اغلبه مغشوش
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18
6 - افران الاطلس المتوسط الخميس 06 فبراير 2020 - 21:31
سنظل محتاجين الى فرنسا دائما سنحتاج دائما ، لاننا بحتاجة إلى مساعدتها اقتصاديا بما فيه نقل التكنولوجيا للتصنيع العسكري والمدني المحلي
Nous aurons toujours besoin de la France faut juste qu'elle nous aide économiquement et compris avec le transfert de technologie pour une industrialisation militaire locales
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9
7 - toinitte elmoufid الخميس 06 فبراير 2020 - 21:37
في المغرب و الدول العربية الافريقية يأتون فقط بلائحة من الطلبيات بالملايير من اليورو و نحن ننفد و كأننا عندنا خزائن الارض مجتمعة -علاش؟ كل هذا الاحتقار علاش؟ يأتون تباعا الواحد بعد الاخر و الكل يذهب بصفقات بالملايير و كأن المغاربة في بحبوحة او ان المغرب هو امريكا الغنية و الله لا نفهم هؤلاء الاقوام الطماعين الجيعانين البخلاء يفعلون ماذا بكل هذه الاموال و عدد سكانهم هو قرابة 50 مليون غالبيتهم من العجزة؟ اشنو يديرو بكل هذه الاموال المنهوبية من عرق و دم شعوب افريقيا؟ و لا يطرحون الاسئلة الصعبة: البلد ضعيف و على قد الحال و سكانه ياملون في الهجرة الى الخارج و البنيات ضعيفة و الاجور ضعيفة و الجفاف و فاتورة البترول غالية و الفقر مستفحل...باي حق يفرضون اداء ملايير اليورو من اجل اسلحة تقتل؟ اين هي حقوق الانسان و الديموقراطية و المساواة و التعاون و الصداقة و الحداثة و الحرية و التدخل الانساني و العلاقات الرضائية و المناخ و القوانين ضد التلوت و بيع الاسلحة الخ؟ اين هي؟ يأتون تباعا و يذهبون بالملايير..علاش رؤساء العرب لا يفعلون نفس الشيئ حين يقومون بزيارة للغرب علاش؟اين العقلانية و العولمة ووو؟
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-2
8 - فرنسا كفى من النفاق الخميس 06 فبراير 2020 - 21:42
الكثيرون يظنون أن الموقف الفرنسي من قضية الصحراء إيجابي بنسبة 100 % ... لكنها رغم ذلك تعتبر هاذه القضية كورقة ضغط على المغرب و خصوصا إعلامها المرئي و المسموع دائما يبتر الصحراء من خريطة المغرب ... فلماذا الكيل بمكيالين نطلب من السيد بوريطة و رئاسة الحكومة مطالبة فرنسا بالتوقيع بإعتراف رسمي من الدولة الفرنسية بسيادة المغرب على كامل صحرائه إضافة إلى إفتتاح قنصليتين فرنسيتين بكل من الداخلة و العيون ...
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1
9 - بنادم الخميس 06 فبراير 2020 - 21:49
يجب شراء السلاح الأمريكي ونسيان فرنسا ...المغرب أراد شراكة مع فرنسا في كل المجالات لكنها لا تستجيب تريد فقط ما يخدم أجندتها والتي تتمثل في عدم قطع حبل الوريد مع الجزائر...فرنسا فقط تستعمل المغرب للضغط على الجزائر لكن المغرب فاطن لذلك ومستعد لكل الإحتمالات والحمد لله على نعمة الرئيس الأمريكي ترام هناك أربع سنوات أتية يجب على المغرب إستغلالها في التعاون العسكري مع أمريكا
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