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الرئيسية | مدارات | سلفيون يتشبثون بـ"الخرافة والمؤامرة" أمام انتشار فيروس "كورونا"

سلفيون يتشبثون بـ"الخرافة والمؤامرة" أمام انتشار فيروس "كورونا"

سلفيون يتشبثون بـ"الخرافة والمؤامرة" أمام انتشار فيروس "كورونا"
هسبريس - مصطفى شاكري
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:00

إجابة يقينية جاهزة لدى التيار السلفي بشأن تفشي فيروس "كورونا" في العالم، مفادها أن هذا الوباء عقاب إلهي محض، مستعينا في ذلك بالفكر العقائدي الجَبْري الذي يُعيد أحوال الناس إلى إرادة الإله، قصد التشديد على استقالة الإرادة البشرية في الإصابة بالجائحة الوبائية التي مازالت بدون علاج نهائي إلى حدود الساعة.

وإذا كان "العالم الغرْبي" يتسابق من أجل اكتشاف دواء مضاد للفيروس المستجد، عبر إجراء العديد من التجارب المخبرية الهادفة إلى التوصّل إلى لقاح محتمل، فإن تغييب العقل النقدي مازال يهيمن على "العالم الإسلامي" الذي تفاعل مع الوباء العالمي بتفسيرات خرافية، بالنظر إلى تشبّعه الكبير بورقة المؤامرة التي يبرّر بها الكوارث الإنسانية.

واستسهل التيار السلفي المغربي، ومعه شريحة واسعة من المجتمع، مخاطر فيروس "كورونا" الصحية، حيث أقصى العقل نهائياً من الأزمة الوبائية التي استنفرت العالم كلّه، من خلال الدعوة إلى الاستسلام للأمر الواقع، نافياً بذلك عن الإنسان حقيقة الفعل والإرادة.

وفي وقت أرجع فيه البعض سبب تفشي الفيروس المستجد إلى نظرية المؤامرة الأمريكية، فإن السلفيين المغاربة تفاعلوا مع الوباء من منطلق "القدر الإلهي"؛ إذ رأى فيه بعضهم "بلاءً موجّهاً للكفّار"، واعتبره البعض الآخر "جندًا من جنود الله"، وبينهما توجه ثالث يقول إنه "رسالة من الإله".

فقد أكد عمر الحدوشي، أحد قادة التيار السلفي بالمغرب، أن "المرض أصاب الصين وانتقل من دولة إلى أخرى، رغم التطورات التكنولوجية التي تتوفر عليها الصين"، وزاد: "لا أريد اتهام أمريكا أو الصين بنشره لأنه يقتل الشيوخ، بوصفه كلاما للاستهلاك فقط"، مشددا على أن الوباء "جند من جنود الله".

وتابع المتحدث، في قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، أن "ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. إنه رسالة من الله إلى هؤلاء لأنهم لا يؤمنون بالله"، مبرزا أنه "فيروس قهر الدول العظيمة رغم التطور التكنولوجي. جنود الله لا يعلمها إلا هو"، على حد تعبيره.

من جانبه، تفاعل حسن الكتاني، الشيخ السلفي، مع توقيف العمرة مؤقتا في المملكة العربية السعودية بسبب تداعيات فيروس "كورونا"، بالقول إن "ما يحدث من تفريغ الحرمين وتعطيل العبادة فيهما أمر مريب مفزع"، مضيفا: "إذا لم توقف هيئة الترفيه أنشطتها وأوقفوا العمرة، فهذا يدل على نية سوء مبيتة".

محسن بنزاكور، باحث في علم النفس الاجتماعي، قال إن "الإنسان ينتابه الخوف حينما يتعلق الأمر بكارثة بالنظر إلى تشبثه بالحياة، وهي طبيعة إنسانية، لكن، تختلف ردة الفعل باختلاف العقليات والشخصيات، بحيث يوجد الإنسان السوي وغير السوي الذي يعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية، فضلا عن المؤمن بالخرافة والمؤامرة".

وأضاف بنزاكور، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التحجّج بالدين في تفسير هذه المسألة غير مبرر تماما، لأن العقيدة الإسلامية بنفسها تلزم الإنسان بمعرفة أسباب تلك الظواهر الطبيعية عبر استعمال ملَكة العقل"، موردا أن "الإنسان يُسقط مخاوفه على ظاهرة معينة لأنه عاجز عن تفسيرها".

وأوضح الأستاذ الجامعي أن "الوباء العالمي تم تفسيره بشكل خرافي وليس إسلامي"، وقال:"في مرحلة سابقة كنّا نربط الفيضان بغضب الطبيعة، بينما الآن صرنا نتحدث عن عقاب الله"، ودعا إلى "الاستعانة بالمتخصصين لفهم مختلف حيثيات وجوانب الموضوع".

وأشار المتحدث إلى "استغلال الوضع من لدن البعض لتمرير خطابات دينية خاطئة تقوم على التهويل النابع من الجهل والإيمان بالأسطورة"، مشددا على أن "خطورة تلك التفاسير تكمن في تشجيع خطاب الاستسلام، فضلا عن غرس الرعب في نفوس الناس"، داعيا إلى التشبث بالحقيقة الطبية التي تفيد بأن الفيروس الحيواني أصبح ينتقل بين الإنسان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (74)

1 - الأندلس الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:09
لماذا السلفيون بالضبط، كل واحد حر في اعتقاده ولا يمكننا أن نتكلم عن فئة معينة ، نحن بلد مسلم يجب أن نؤمن بالقرآن والسنة . وأن نتشبت بهما ، لأنه لا مفر من الموت .
نحن لسنا بلد علماني ، استهداف ومحاربة المسلمين دائما يكون من طائفة اليهود والنصارى ، وليس مسلم لأخيه.
وهذا الاعتقاد يعتقده السلفي والغير السلفي في بلاد المسلمين
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117
2 - عادل الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:11
"وما يعلم جنود ربك إلا هو" والڤيروسات من جنود الله، ولكن وجب الوقاية مع وقف الطيران مع دول الوباء ومضاعفة حملات التحسيس...
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92
3 - abd الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:11
اودي نكونو صرحاء فهاذا وباء ربما سلط علينا لنحرص على نظافة أجسامنا وثيابنا انا كنت نقول بلي مؤامرة ولكن ملي بقا انتظر حتى في دول عظمى وبين أناس لهم قيمة وازنة في العالم دون الضعفاء فتيقنت بأنه ليس مؤامرة وما قلت اول التعليق ربما هو الصحيح لنتشبت بالطيارة والوضوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فكان دائما حريصا على الوضوء
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48
4 - ملاحظ الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:12
احد الخامات اليهود فسر كورورنا بالشذوذ الجنسي.
فما العلاقة
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-25
5 - الله جل جلاله الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:13
ومن الذي يمنع ان يكون فيروس كورونا رسالة من رب السماء الى أهل الارض كافرهم و مسلميهم لمراجعة النفس و بيان ان هناك قدرة قاهرة فاعلة وحيدة الكون هو الله جل جلاله اليه يرجع الأمر كله. ام انكم تحاولون نسبة كل شيء الى الطبيعة و تتهمون الاخر بالخرافة، باي حق تتهمون الاخر بالخرافة و تدعون العلم و العلم ؟؟؟ ما هو علمكم أنتم و ماذا أنتجت عقولكم حتى يدعي أمثالكم العلم و العقل والمعرفة.
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11
6 - مروان محي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:16
وهل تريدون من السلفيين صنع المضاد.....!!!!!
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13
7 - سلفي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:16
كل هدا ما هو الا خزعبلات الحادية بغطاء علمي منطقي
حقا فالفيروس و غيره من الظواهر الطبيعية الظاهرة و الباطنة من تجليات قدرة الاله وكل الحقاءق الطبية او العلمية لا تنفي دلك بل تؤكده
ان الايمان المطلق بوجود الاله و قدرته على كل شيء لم يكن يوما اسطورة او خرافة ان الله الدي اودع في الانسان عقلا به يستطيع ان يجد لقاحا لهدا المرض و عند اكتشاف اللقاح سيتاكد بالفعل قدرة الاله و عظمته بان سخر بعضا من عباده لاكتشاف المصل لمضاد للمرض
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3
8 - Fathi الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:16
يا سلام على المتنورين الذين يحدثهم شيطانه الا عقاب ولا حساب ولا بعث كل مافي الأمر حرية وعري ومثلية والدنيا بخير حتى الجفاف سيجد له المتنورين حلا.. ألم يقل احد سياسيينا ان المغرب قلص من اعتماد فلاحته على الأمطار لكنه نسي ان يخبرنا من أين بمياه السدود؟؟
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5
9 - هشام الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:17
في كل ارجاء العالم يوجد من يؤمن بنظرية المؤامرة. ولا علاقة لذلك بالسلفية او الاديان. اذا كانت هيروشيما وناكازاكي مؤامرة فإن ما نعيشه اليوم هو كذلك. ولكن عندما نجد ان اغلب سكان الارض لا يتابعون اخر المستجدات بخصوص الجيل المعدل من الانسان. Transhumanism . لما لم تطرحو سؤال عن انفسكم لماذا لم تقم الادول العظمى بابادة الدول الضعيفة. ولماذا اليوم وفي هذا التوقيت بالذات تتم ابادة الضعفاء والمسنين من على وجه الارض. الجواب بسيط ابحثوا عن Transhumanism وعن محاضرة herve juvin من داخل مقر البرلمان الاروبي.
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10 - Atit الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:18
Franchement c est de n importe quoi d impliqué la religion dans ce genre de problématique
Car c est une insulte pour la. Religion
Au lieux de chercher les vrais causes de l épidémie
On s'éloigne le sujet vers les fausses informations
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11 - 3a ana الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:19
اتركوا الأمر لأهله!....... أصبحنا في زمن يحاضر فيه الفيزيائي في علم الحديث و الشيخ في الطب و الجاهل في كل شيىئ......
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2
12 - السايب الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:19
أما محسن بنزاكور(باحث في علم النفس الاجتماعي) فنصب نفسه ليحدد مَنِ السوي من بني الانسان ومن هو غير السوي! أي خرفة أخرف من هذه؟
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13 - . حفيظ السوسي البعمراني الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:19
لماذا تريدوننا إن ننقسم إلى سلفي، إخواني، شيعي، بيزنطي؟!!! كلنا مسلمون، كفانا من الانقسامات
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14 - Naasih الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:19
يبدو جليا ان المتحدث في هذه المقالة علمانيا محض. هذا أولا.
ثانية عمر حدوشي ليس سلفيا، بل هو على مذهب الخوارج الحرورية اتباع سيد قطب.
ثالثا اتباع السنة والاستدلال به في واقع ليس خرافة، بل يسمى دين.
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15 - أستغفر الله العظيم الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:19
كل من له يقين في الله يعلم أن لا شيء يحدث إلا بأمر منه و الفيروسات إنما هي جند من جنوده تعالى و المؤمن وجب عليه طلب المغفرة فلو بلغ الإنسان ما بلغ من التطور لن يستطيع رد قضاء الله قال الله تعالى "حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون".
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16 - الأستاذ خالد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:21
بدل أن تكون لدينا عقول لإيجاد اللقاح لهذا الوباء الذي أصاب البشرية نجد بعض تجار الدين يستهينون بهذا الفيروس الذي أرعب دولا عظمى .
أليس في ديننا كل شئ له دواء ألم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :  (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) .
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17 - ملاحظ الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:21
غضب الطبيعة....
الطبيعة تغضب....
واآسفاه.... وابلادتاه...
العلماء يبحثون عن الدواء، وانتم عليكم بالصمت يا أشباه مثقفين.... خبراء في تعقب التصريحات والاراء....
لا شغل والعقل فارغ....
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18 - مراكشي marrakchi الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:23
لأن هذه اادول متخلفة جدااغرب بشكل كبير. الدول المتقدمة تبحث عن العلاج للفيروس بيمنا هو السلفايبن وتجار الدين يكثفون بلا بلا وإستغفال الناس، يتهمون أمريكا بالمؤمراة ثم ينتظرون أن تصنع الدواء لتنقدهم من الأمراض . إنها لسكيزوفرينية .
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19 - rofayda الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:24
وما يعلم جنود ربك إلا هو هذه حقيقة لا مفر منها لكن ديننا الحنيف يحثنا على العلم والأخذ بالأسباب في جميع ميادين الحياة من طب و.......وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داءا الا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله واتقوا الله يا مغاربة فنحن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى . هل إذا اصيب طرف لن يؤذي الآخرين فنسال الله السلامة والعافية في ديني ودنيانا وأهلنا وبلدنا والحمدلله وكفى بها نعمة على الاسلام والحمدلله على امن بلدنا ونعمه
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20 - ملاحظ الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:28
باحث في علم النفس الاجتماعي... حتى انت يعتد برأيك... عليك بقراءة سورة البقرة لتجد الجواب، علك تتعظ...
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21 - Asmaa الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:28
كل شيء يأتي بارادت الله وكل شئ بأمره هل يجب علينا أن لا نامت بالقدر خيره وشره
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22 - مؤمن الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:28
السلام عليكم،لاالغرب ولا الشرق بمقدرته الوقوف أمام القدر.السلفيون مواطنون مغاربة ولا يقفون لأي أحد في طريق.ليبقى الوطن أرض تعايش.نرجو من كافة أبناء الوطن المغربي أن نخلص لله الدعاء لرفع هذا المرض.كن من شئت فإنك مغربي ولك إخوان مغاربة، رب احفظنا .ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
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23 - من فرنسا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:29
ليس السلفيين وحدهم من ارجع انتشار الوباء الى غضب من الله ، وعقاب منه سبحانه، بل هناك ديانات اخرى تؤيد الفكرة !! وما وصل إليه المجتمعات اﻻنسانية من همجية ، وعدوانية وحيوانية بﻻ قيود !! زنى ! سحاق ! لواط !تعاطي المخدرات والمسكرات ...قتل النفس انتحار..و ... لدليل واضح على ان ﻻ بد للعدلة اﻻلهية ان تتدخل ، وﻻ ننسى ان للكون ربا واﻻه !! اما المﻻحدة والدهريون فاليقولوا ما يشاؤون ( فاليلعبوا ويخوضو حتى يﻻقوا يومهم الذي يوعدون.
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24 - مواطن الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:30
اوا قول لينا الفاهم اللي مشي خرافي اش نقولوا لهذه الظاهرة واش المخرج منها العالم
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25 - عبد الصمد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:30
و هل يمكنكم اثباث العكس ؟؟ هل هذا الوباء أنشئ من العدم و بدون سبب ؟ لا أحد يعلم غير الله لماذا سلط هذا الوباء على أصحاب الأرض , طبعا هذا قدر الله و ما شاء فعل و كفانا تأويلات, كل حر في أن يستخلص العبر و الرسائل التي يريد و التي تناسب فكره . فقط نسأل الله أن يقينا وأن ينجي أصحاب القلوب الطيبة من شر هذا الداء.
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26 - أصيلة الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:30
للأسف هناك فيروسات تستوطن العقول قبل الأبدان فتشل التفكير المنطقي و تفتح باب الخرافة على مصرعيه
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27 - وطني غيور الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:31
الأستاذ الجامعي حاولتم إظهار كلامه كأنه واقعي و منطقي و الآخرون شوهتم رأيهم بادعئكم انهم سلفيون ، ما هذا الانحياز ... ، ألستم مسلمين الا تؤمنون بقوله تعالى : ظهر الفساد في البر و البحر ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ألم يقلب الله الأرض على قوم لوط كيف لا تربطون العقوبة بالكفر و المعاصي و الله ربطها في كتابه.
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28 - ادم الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:31
اود تعليق لاول مرة على مقال حول سلفيون متشبتون بالخرافة والموامرة حول انتشار مرض كورونا. اقول لصاحبنا. المغاربة مسلمين الحمد لله وتريد ان تصطاد في الماء العاكر. فانت تومن بالعقل . فالعقل عقل بالامس قرر فعل اشياء ويوم تالي عقل يرى انه مافعل امس خطا .لانك جاهل بالدين وبسنة والقران.فامثالك يومنون بالطبيعة. فدع المغاربة وشانهم ورمضان على ابواب وستملى مساجد وهدا يقلقكم .فكلامك مردود عليك. فالمغرب اسلامي سني.فالكون كون الله لم يخلقه عبثا لياتي مثلك ويكتب ترهات فمغاربة عيقين فيقين ونحن حمد نومن بقدره وشره. واتحداك ان تسافر الى الصين وانتظر هناك حتى يكتشفو علاج بما انك تومن بالطبيعة.اما المسلم بين الخوف والرجاء.ولا نتظر من احد ان يوجهنا . انشري هسبريس اذا كانت هناك حرية تعبير.
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29 - محمد كمال الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:31
للأسف فأن كاتب الخبر لديه خلط كبير بين تفسير الأمر بغضب من الله وان الله يظهر غضبه أحيانا بأسباب كالكوارث والأوبئة..يقول تعالى : (ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِی ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَیۡدِی ٱلنَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِی عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمۡ یَرۡجِعُونَ)
[Surat Ar-Rum 41]
لكن للأسف الكاتب لا يلتفت جيدا لمعانى كلام الله تعالى على وضوحه..نسأل الله االهداية للجميع
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30 - نحن الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:31
المتاسلمون بصفة عامة لديهم تفسير لكل الظواهر . مستعدون للرد على العلماء الذين أفنو حياتهم في دراسة العلوم الدقيقة. وصفتهم في ذالك تكرار ممل .
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31 - يونس الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:32
اعتقد أن المقارنة بالغرب لا يجب أن تكون مع جماعة أو توجه فكري، لا سيما التطرق الى جانب التطور العلمي والطبي، بل يجب مقارنته مع أنظمتنا كدول عربية فشلت في وضع شعوبها على خارطة الدول الوعي والتقدم، عن قصد أو عن غير قصد.
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32 - محمد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:32
صاحبنا ظاهر أنه يكن عداء لدين الاسلام .
المسلمون اذا اعتقدوا أن كورونا عقاب من الله و انه رسالة إلى العاصين ليرجعوا الى ربهم فهذا الاعتقاد نابع من أدلة في القرآن و السنة النبوية ، و ليس وليد الخرافات و الاساطير التي أراد الكاتب ان يوهمنا بها .
و إقرؤوا بداية سورة الروم و تفسيرها و أحاديث صحيحة كثيرة تبين هذا.
الله ما خلق الجن و الانس الا لعبادته وحده لا شريك له ، فإذا انحرف الانسان عن هذا الغرض الذي خلقه الله لاجله ، سلط عليه سبحانه وتعالى انواع البلاء و العذاب ، و في قصص الأمم السابقة عبر و دروس . فقوم نوح اغرقهم الله بالطوفان و فرعون و جنوده أغرقهم الله في البحر و كذلك عاد و ثمود و غيرهم .
و لكن هذا لا يمنع أن يتخذ المسلمون الاسباب للوقاية و العلاج من الأمراض و الأوبئة . و هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم و الصحابة الكرام . و ليس كما يدعي هذا
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33 - مغاربي من المهجر الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:32
ردا على الكاتب : أولا اسمح لي لست متمكن باللغة العربية

- لماذا أشرت بالضبط للسلفيين ، وخاصة ربط السلفيين بالخرافة والمؤامرة

- في رأيي البسيط أنت تعيش إما في قفص ولا تعلم ما يدور وسط أحرار العالم

- أو أكثر ما أظن أنك تابع لمنظمة ما في العالم لتقلب افكار المجتمع

- أقول لكل من يظن أنه سيضحكون على العالم : راجعوا حساباتكم
المجتمع لم ولن يفقد البوصلة بالعكس سيزيدهم قوة

- تنبيه فقط : ليس فقط السلفيون بل المفكرون الأحرار فعلا يفكرون أنه مؤامرة
صهيوأمريكية ((حرب جرثومية))

سلفيون يتشبثون بـ"الخرافة والمؤامرة" أمام انتشار فيروس "كورونا"
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34 - nasih الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:32
السلام عليكم صاحبنا هذا معروف بعدائه للاسلام
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35 - نعتز بالكتاب والسنة الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:33
ضربة من جليد على قفى عقلاني مريض. أخرج مسلم من حديث عامر بن سعد أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الطاعون، فقال أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنا أخبرك عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فراراً “(7).

– قال ابن القيم: وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها الطاعون عدة حكم:

إحداها: تجنب الأسباب المؤذية، والبعد منها.

الثانية: الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد.

الثالثة: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد فيصيبهم المرض.

الرابعة: أن لا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك، فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم.

[ وهذا الذي ذكره ابن القيم هو ما يسمى ” العدوى ” في زماننا ]. نعوذ بالله من الشك والشرك والشيطان وشره وشركه. المسلم يتعود بالله من الشك والشرك وبعض الرهوط بنو مدارس خاصة لتعلمه... حفظ الله المملكة المغربية ملكا وشعبا فردا فردا من كل شر ومكروه وسائر بلاد المسلمين ونسأل الله أن يهدي القوم الظالمين
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36 - حكيم من ألمانيا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:34
الله حق و تعذيبه الظالمين في الدنيا حق كما فعل مع الأقوام التي تتعدى الحدود في الطغيان و لك مثل في قوم نوح و قوم عاد و قوم فرعون و لوط و غيرهم. فالإيمان بالله ليس خرافة إلا بالنسبة لمن لا يؤمن بوجود الله و كونه ذا انتقام و شديد العقاب.
اللذي لا يؤمن بالله يعتقد أن الأحداث لا يمكن أن تنسب إلى الله إلا إذا شاهد بأم عينيه ملائكة العذاب تجلد الظالمين و تقتلهم رافعة نداءها الله أكبر.
الله جل جلاله يعلم الغيب و يعلم مآل الظالمين و ميعاد عقابهم و بهذا تتكفل ملائكته المكلفة بالظواهر الطبيعية كملك الجبال الذي جعل عالي أرض قوم لوط سافلها أو ملك السحاب الذي أغرق قوم نوح.... فالعقاب يبدو دائما كظاهرة طبيعية تتحكم فيها قوى الفيزياء و الكيمياء و الرياضيات.
الله الظاهر الباطن لا يبعث ملائكة رسلا و لا يظهر نفسه علانية لخلقه و إلا فلن يكون إيمان و لا كفر و لا أخيار و لا أشرار و لا حساب و لا عقاب لأن الخلق يعلمون يقينا أن الله موجود يحاسب و يعاقب آجلا.
أما إذا بقي الله غيبا يخشاه الأخيار بالغيب و يكفر به الأشرار فعندها فقط يكون للحساب و للجنة و للنار معنى.
الصدفة هي الخرافة و القدر حق
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37 - المنطق الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:35
و تبقى امم ما وراء الطبيعة دائما في المؤخرة
من يدعي ان امريكا هي من افتعلت الفيروس فليشمر عن سا عديه و يفعل مثلها
لاكن فرق كبير بين دماغ استطاع ان يعدل الشفرة الوراثية لفيروس بحتاج تكبير مليون مرة ليرى بالعين و ,( دماغ )بين قوسين لا زال ينتضر خروج الدابة و نزول المسيح
اما اصحاب نضرية جند الله اولم يقرأو جيدا و ما يعلم جنود ربك الا هو اذن كيف علموا بها اذن
ان العقل بين قوسين اللءي يومن بالشى و نقيضه لا تنتضر منه الا الفراغ
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38 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:35
لو كانوا يؤمنون بخرافة كورونا ما سمح سلفيوا السعودية للسلطات هناك بمنع العمرة وإغلاق المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد كل صلاة
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39 - Fawaz الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:35
التفسير الديني هو تفسير الضعفاء و المستسلمين و هذا بالضبط ما "يريده" الفيروس لكي ينتشر. تحية لكل من اعمل العقل و ترك النقل.
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40 - عقدة العلماني الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:35
العلمانيون عقدتهم التاريخ فهم يرفضون الرجوع اليه و اخد العبر منه و البحث فيه.
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41 - امازيغ سوسي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:37
وهل لديك شك في دلك . كل شيء يسير بارادة الله كيفما كان انتهى الكلام .
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42 - مهندس دكتور الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:37
لايقع شيء في الكون إلا بأمر خالق الكون! الأمور واضحة غير لي مبغاش يفهم .. رجعو للقرآن وتدبرو أسباب هلاك الأمم السابقة التي عتت في الأرض فسادا وأهلكت الحرث والنسل وكيف عوقبو .. الغرق، البراكين، الجراد، القمل، الضفادع، الصيحة، طير أبابيل، ... العقاب كان يلائم تطور عصر كل أمة .. كورونا فيروس مفصل على مقياس عصر التكنولوجيا الحديثة و الذكاء الاصطناعي
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43 - عماد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:42
وانتم العلمانيون تفسرونه على انه فيروس اتى من العدم..مع تغييب تام للعقل وللارادة الالهية.
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44 - med الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:42
الحرب البيولوجية الفيروس المعدل علامات استفهام امتلاك السلاح النووي علامات استفهام اشعال الازمات وبيع الاسلحة علامات استفهام الحرب الاقتصادية... البشرية المتوحشة... الرأسمالية الجشعة...وماخفي كان أعظم فوق موائد الكبار حلوى يقسمونها كيفما ارادو الحمد لله على نعمة الإسلام والايمان
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45 - ايت الراصد:المهاجر الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:43
بصفتي خريج إدارة الاعمال والرعاية الصحية من نيويورك ولي احتكاك كفاعل مديني مع عدة افراد من مختلف الديانات وبصفتي مستقل عن التخندق الحزبي او ي تيار ..فانني رصدت ان هناك هناك تعبيرا عن الراي بكل حرية بخصوص الوباء هنا بامريكا ولم نجد من اتهم احد اخر بانه رجعي او خرافي او سلفي لان هذا يدخل في تعدد وجهات النظر ..ويمكنني القول كمسلم بان الوباء فساد وقد ظهر في البر والبحر والجبل بما صنعته ايادي استغلال الضعف البشري ..واذا ابتعدنا عن الوباء الى اشتعال الحروب نجد انها مصطنعة لأسباب السيطرة السياسية والتجارية وبسبب تسليط الله الجبار علينا من لايخافه ولايرحمنا وبفعل تامر الحكام ورفضهم التداول على السلطة وتوزيع الثروات بالعدل؟؟
امامايخص وباء كوفيد 19 فانه باختصار مططنع من طرف شركات الادوية العملاقة وكمرحلة من الحرب التجارية على الزحف الاقتصادي الصيني وهذا يعبر عنه أمريكيون مثقفون جَهْرًا ولم يتهمهم اي احد في رأيهم مثل صاحب المقال اعلاه الذي هو نفسه جزء من المؤامرة على اصحاب حرية التعبير والراي بحجة انهم
من السلفيين فاي خرافة ووباء اكثر من اقصاء الاخر...؟؟
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46 - الحاج الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:44
"ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ"
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47 - بنسالم الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:46
لماذا تستغلون اي فرصة للهجوم على الاسلام, ولتشوهه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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48 - hamidou الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:47
يا امة ضحكت الامم من جهلها
واش الوضوئ والدعاء و البخور غادي يقضي على فيروس كنتمنى هاد الفيروس يقضي على شي فيروسات عايشن فوق الكرة الارضية
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49 - مغربي حر الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:48
و علمانيون جهلة يؤمنون فقط بنظرية داروين الباطلة.....
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50 - Adil الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:48
الطبيعة متجانسة و الحياة مترابطة.
كما الانسان حي و الشجرة حية فإن الطبيعة حية.
وأي خلل او شذوذ تتدخل الطبيعة لإصلاح نفسها بالانتقاء الطبيعي مثلا حتى تنتج الطبيعة اصنافا صحية للحياة و تزيل الاصناف الضعيفة او المريضة.
مثل التلوث يؤدي الى عنف مناخي لأن الطبيعة لا تقبل ذلك.
إزالة الذئاب مثل في غابة يلوستون أدى الى انجراف التربة و قلة الاشجار لأن ٱكلات الاعشاب تكاثرت بسرعة.
أكل الحيوانات البرية بالنسبة للانسان هو شيئ شاذ و قد يكون الفيروس نتيجة لذلك حتى يتوقف الانسان عن ذلك.
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51 - جاد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:48
أجمل ما في الاوبئة والأمراض انها لا تفرق بين سلفي ومعتدل ولا مثقي وفاسق ولا مسلم وكافر ولا خير وشرير ولا عربي وعجمي ولا اسود وايبض...
وكانها تحاول ان تعلم الانسان ان اصله واحد مهما اعتقد او زعم انه ليس كذلك
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52 - لو كان ظهور ... الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:51
.. الوباء وانتشاره مؤامرة لما اصاب الاوروبيين والامريكيين ولما تضرر الاقتصاد العالمي ولاستغنى المتامر ببيع اللقاح الذي اعده لحماية نفسه وقومه.
ما يغيب عن ذهن المروجين للاشاعات هو ان في الصين مليار ونصف مليار من البشر المكتظ في القرى والمدن وان في كثير من مناطقها مناخ رطب يتسبب في التعفن و ملاءم لتكاثر البكتيريا والفيروسات.
اصف الى ذلك العادات الغذائية لسكان الصين وطريقة تربيتهم للحيوانات في ظروف غير صحية ، كلها عوامل تساهم في ظهور وانتشار الأوبئة.
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53 - ماريا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:52
اذا كان بالفعل فيروس كورونا مؤامرة أو حربا بيولوجية كما يدعون .. فلماذا انتشر هذا الفيروس في جميع بقاع العالم حتى في أمريكا و روسيا ووو .. لماذا لم يتمكن أحد من إيجاد اللقاح إلى حدود الساعة .. و الأكثر من ذالك الصين بعظمتها الاقتصادية و و و لماذا لم تتحرك للرد على هذه الحرب (اذا كانت فعلا حربا) .. الخلاصة هذا بلاء من عند الله و نحن نؤمن بقضاء الله و قدره و الحمد لله على كل حال.
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54 - عزيز الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:53
تا منيب سلفية عل هاد الحساب

بعد موجة السخرية، التي رافقت التصريحات الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، التي قالت فيها إن فيروس كورونا المستجد مؤامرة، خرج القيادي، والبرلماني عن الحزب ذاته، عمر بلافريج، ليتحدث عن “تفسيرات مغلوطة غير مبنية على مصادر علمية، وجزء كبير منها مبني على ثقافة المؤامرة” في سياق متابعة المغاربة لانتشار فيروس كورونا
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55 - محمد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:53
هل تعلم المنضمة العالمية( الابيسكو) تريد دفع $200.000 لمن يكتشف دواء لهذا المرض
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56 - عمر الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:54
علاه الاخت امينة منيب ديال اليسار حتا هي سلفية ههههه
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57 - العرايشي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:56
لا حول ولا قوة الا بالله لقد جمدوا العقول وءامنوا بالخرافات والخزعبلات والشعوذة فتخلفت الشعوب الاسلامية واصبحت مضحكة ومهزلة وجعل الله على قلوبهم غشاوة اليس اقتتال المسلمين اكبر عقوبة من الله ولاكنهم لا يبصرون
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58 - MAROC الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:59
فإن تغييب العقل النقدي مازال يهيمن على "العالم الإسلامي" الذي تفاعل مع الوباء العالمي بتفسيرات خرافية?
ماتصفه بالخرافة هو كلام منطقي وصحيح.
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59 - سعيد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:00
قال تعالى فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
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60 - محمد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:00
مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22)

يقول تعالى ذكره: ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في الأرض بجدوبها وقحوطها، وذهاب زرعها وفسادها، (وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ ) بالأوصاب والأوجاع والأسقام، (إِلا فِي كِتَابٍ ) يعني: إلا في أمّ الكتاب، (مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ) يقول: من قبل أن نبرأ الأنفس، يعني: من قبل أن نخلقها، يقال: قد برأ الله هذا الشيء، بمعنى: خلقه فهو بارئه.
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61 - هشام كولميمة الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:01
إذا ظهر لقاح ضد هذا الفيروس،و العلماء قادرون على التوصل إليه؟ ماذا سيقول حين ذاك السلفيون؟ على الأقل أكثروا من الدعوات و الصلوات و انتظروا من اسيادكم لكي يمدوكم بالدواء...و لا تتهموا أحد.و قولوا قولا طيبا.فالكلمة الطيبة صدقة.
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62 - Hamido الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:01
خرجت في الصباح للعمل كعادتي .وبدت الشوارع خالية من الناس وحركة المرور شبه منعدمة .وعلى طول الشارع تتراءى لي الكمامات والقفازات والمناديل مرمية على الارض .احسست بالرعب وانا اركب الحافلة رغم كوننا بضع اشخاص فقط وكل يغطي وجهه ويحاول الابتعاد عن الباقي .هناك صفوف طويلة اما الاسواق الممتازة ولا يسمح بالدخول الا لواحد او اثنان فقط.وصلت الى العمل واديت التحية لمشغلي على بعد وبداتا نتحدث عن خطورة الوضع وطلبت منه عطلة ختى تمر العاصفة .نظر الي قاءلا بنوع من الحسرة كنت انوي اخبارك بذالك ولم استطع.شكرته ورجعت الى البيت راجلا .من لم يعيش تجربة هذا الوباء لن يعرف خطورته واثاره النفسية والاجتماعية.اتمنى ان يقوم المغاربة بحملة تحسيسية خاصة بالنظافة والتوعية ...والله انها تجربة مرعبة اعيشها الان.
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63 - amaghrabi الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:03
السلفيون يصدق عليهم قول رسول الله.ان لم تستحي فا5عل ماشءت وانا اقول لهم ان لم تستحيوا فقولوا ما شءتم.فلا حول ولا قوة الا بالله.ا7تقد ان السلفيون يضحكون على السفهاء من امتنا لانهم يقولون ما لا يعتقدون فهم خطر عصرنا وكرونا عصرها
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64 - كنون الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:03
كل مسلم يعتقد اعتقادا جازما أن كل ما يحصل في هذا الكون قدر منذ الأزل ، والفيروسات من جند الله ، أما كونها عقاب أو إنذار فهذا أمر لا يمكن الجزم فيه ، ولكن هذا الفيروس المسمى كرونا يذكرنا بالموت وبالحساب عسى أن يزدجر العصاة منا وناهبو المال العام إذا علموا أن هذا الفيروس لا يستثني ساكني الفيلات والقصور.
أما الحديث عن المؤامرة فقد سبق إليه باحثون غربيون متهمين شركات أدوية عالمية بالتسبب في انتشار هذا الفيروس لتحقيق مكاسب مادية كما حصل حين انتشر وباء أنفلونزا الخنازير . و الحديث عن المؤامرة أثارته في البرلمان قيادية يسارية كما هو معلوم وتصدى للرد عليها أحد المنتسبين إلى نفس التيار، فلم نتهم السلفييين ونغض الطرف عن غيرهم؟!
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65 - لاديني سابق الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:03
كون العالم الغربي يبحث عن علاج الفيروس,فهذا لا يلغي ارادة الله و مشيئته في الابتلاء و البلاء او العقاب,فليس من حادث يحدث في الكون بشكل عشوائي,بل ورائه قصدية سواء علمها الانسان او جهلها.
وماذا رايكم في انتشار السيدا بسبب الزنى و اللواط و ا,اليس نتاجا عن افعال البشر وخروج عن سنة الله في الكون?
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66 - أحمد ايزم الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:03
الذين يرفضون تفسير الظاهرة تفسيرا دينيا ولا يعتقدون بوجود الآه يدبر الكون يجازي ويعاقب عباده على أفعالهم هم احرار ولكن لا يجب عليهم إنكار ذلك على من يخالفهم
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67 - آية دعاء الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:04
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لماذا تتهمون فئة معينة بعينها. نحن كمسلمين ننظر من الجانبين:الديني والدنيوي. فعلا لا نغفل الجانب الطبي والوقائي لكن هذا لا يمنع أنه ربما يكون عقابا إلهيا، فما فعلته ااصين بالمسلمين الإيغور ليس بهين.
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68 - Chakib Tounsi الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:06
ce que l humanite a besoin maintenant c est un remede pour soigner les gens et non des jugement qui ne servent a rien.
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69 - من المؤكد ان ... الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:08
... الدولة التي اقامت مستشفى كبير وجهزته في اسبوعين لايواء وعلاج المصابين بالوباء ، قادرة على ايجاد الحلول الملائمة لمواجهة الوباء وعلاج المصابين به.
وهي قادرة ايضا على اكتشاف اسباب ظهور وانتشار الوباء و العمل على ازالتها والوقاية منها.
و ستقضي على بؤر الأوبئة في اسرع مما نتصور.
انها الصين التي قيل عنها " سيرتعد العالم حين تستيقظ الصين".
ولقد استيقضت الصين وها هي تجارتها ترعب القوى الاقتصادية الغربية .
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70 - #عزيز# الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:09
السلفيون مرآة للمجتمع الذي يعيشون فيهم..
المجتمعات الجاهلة (سواء كانت اسلامية،يهودية، هندوسية...) تنتعش فيها مثل هاته الكائنات، و يصبح صوتها مسموع و تجد آذانا صاغية لخطابها..
.
.
لا تنس الضغط على الزر الأحمر وأجرك على الله.
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71 - احمد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:09
اتفق مع الكاتب في بعض الأفكار واخالفه في اخرى.
وعموما، الكاتب يعيد كتابة ما سبقه إليه اخرون في اليوتيوب مثل الدكتور الفايد والدكتور الكيالى، ومنتقدون اخرون. الفرق بينه وبينهم هو اختلاف مواقع النشر.
من فضلكم نريد الجديد. هههههههههه
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72 - Sam.. italy الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:10
ها هم يصلون في جميع كنائس ايطاليا والفاتيكان هل هم سلفيون ما هدا التشدد العلماخييييييي...
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73 - حرية الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:13
حرية الرأي مكفولة دستوريا و لكل مواطن الحق في اعتناق اي فكر يريد مدام لا يؤذي الغير فله كامل الحرية ان يعتقد ان فيروس كرونا سببه الاهي او ميكروب او شيطان او انه عقاب الهي او انه مجرد اشاعة هذه حرية رأي و يجب ان تحترم و كما يقول المثل احترم تحترم
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74 - الشكك والوجود الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:14
لا أظن ان السيدة المغربية العصرية التي شككت في الوباء المشكوك في وجوده مرحليا ، أستاذة محسوبة على التيار السلفي .
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