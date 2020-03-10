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كُتّاب وآراء
سلفيون يتشبثون بـ"الخرافة والمؤامرة" أمام انتشار فيروس "كورونا"
إجابة يقينية جاهزة لدى التيار السلفي بشأن تفشي فيروس "كورونا" في العالم، مفادها أن هذا الوباء عقاب إلهي محض، مستعينا في ذلك بالفكر العقائدي الجَبْري الذي يُعيد أحوال الناس إلى إرادة الإله، قصد التشديد على استقالة الإرادة البشرية في الإصابة بالجائحة الوبائية التي مازالت بدون علاج نهائي إلى حدود الساعة.
وإذا كان "العالم الغرْبي" يتسابق من أجل اكتشاف دواء مضاد للفيروس المستجد، عبر إجراء العديد من التجارب المخبرية الهادفة إلى التوصّل إلى لقاح محتمل، فإن تغييب العقل النقدي مازال يهيمن على "العالم الإسلامي" الذي تفاعل مع الوباء العالمي بتفسيرات خرافية، بالنظر إلى تشبّعه الكبير بورقة المؤامرة التي يبرّر بها الكوارث الإنسانية.
واستسهل التيار السلفي المغربي، ومعه شريحة واسعة من المجتمع، مخاطر فيروس "كورونا" الصحية، حيث أقصى العقل نهائياً من الأزمة الوبائية التي استنفرت العالم كلّه، من خلال الدعوة إلى الاستسلام للأمر الواقع، نافياً بذلك عن الإنسان حقيقة الفعل والإرادة.
وفي وقت أرجع فيه البعض سبب تفشي الفيروس المستجد إلى نظرية المؤامرة الأمريكية، فإن السلفيين المغاربة تفاعلوا مع الوباء من منطلق "القدر الإلهي"؛ إذ رأى فيه بعضهم "بلاءً موجّهاً للكفّار"، واعتبره البعض الآخر "جندًا من جنود الله"، وبينهما توجه ثالث يقول إنه "رسالة من الإله".
فقد أكد عمر الحدوشي، أحد قادة التيار السلفي بالمغرب، أن "المرض أصاب الصين وانتقل من دولة إلى أخرى، رغم التطورات التكنولوجية التي تتوفر عليها الصين"، وزاد: "لا أريد اتهام أمريكا أو الصين بنشره لأنه يقتل الشيوخ، بوصفه كلاما للاستهلاك فقط"، مشددا على أن الوباء "جند من جنود الله".
وتابع المتحدث، في قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، أن "ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. إنه رسالة من الله إلى هؤلاء لأنهم لا يؤمنون بالله"، مبرزا أنه "فيروس قهر الدول العظيمة رغم التطور التكنولوجي. جنود الله لا يعلمها إلا هو"، على حد تعبيره.
من جانبه، تفاعل حسن الكتاني، الشيخ السلفي، مع توقيف العمرة مؤقتا في المملكة العربية السعودية بسبب تداعيات فيروس "كورونا"، بالقول إن "ما يحدث من تفريغ الحرمين وتعطيل العبادة فيهما أمر مريب مفزع"، مضيفا: "إذا لم توقف هيئة الترفيه أنشطتها وأوقفوا العمرة، فهذا يدل على نية سوء مبيتة".
محسن بنزاكور، باحث في علم النفس الاجتماعي، قال إن "الإنسان ينتابه الخوف حينما يتعلق الأمر بكارثة بالنظر إلى تشبثه بالحياة، وهي طبيعة إنسانية، لكن، تختلف ردة الفعل باختلاف العقليات والشخصيات، بحيث يوجد الإنسان السوي وغير السوي الذي يعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية، فضلا عن المؤمن بالخرافة والمؤامرة".
وأضاف بنزاكور، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التحجّج بالدين في تفسير هذه المسألة غير مبرر تماما، لأن العقيدة الإسلامية بنفسها تلزم الإنسان بمعرفة أسباب تلك الظواهر الطبيعية عبر استعمال ملَكة العقل"، موردا أن "الإنسان يُسقط مخاوفه على ظاهرة معينة لأنه عاجز عن تفسيرها".
وأوضح الأستاذ الجامعي أن "الوباء العالمي تم تفسيره بشكل خرافي وليس إسلامي"، وقال:"في مرحلة سابقة كنّا نربط الفيضان بغضب الطبيعة، بينما الآن صرنا نتحدث عن عقاب الله"، ودعا إلى "الاستعانة بالمتخصصين لفهم مختلف حيثيات وجوانب الموضوع".
وأشار المتحدث إلى "استغلال الوضع من لدن البعض لتمرير خطابات دينية خاطئة تقوم على التهويل النابع من الجهل والإيمان بالأسطورة"، مشددا على أن "خطورة تلك التفاسير تكمن في تشجيع خطاب الاستسلام، فضلا عن غرس الرعب في نفوس الناس"، داعيا إلى التشبث بالحقيقة الطبية التي تفيد بأن الفيروس الحيواني أصبح ينتقل بين الإنسان".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (74)
نحن لسنا بلد علماني ، استهداف ومحاربة المسلمين دائما يكون من طائفة اليهود والنصارى ، وليس مسلم لأخيه.
وهذا الاعتقاد يعتقده السلفي والغير السلفي في بلاد المسلمين
فما العلاقة
حقا فالفيروس و غيره من الظواهر الطبيعية الظاهرة و الباطنة من تجليات قدرة الاله وكل الحقاءق الطبية او العلمية لا تنفي دلك بل تؤكده
ان الايمان المطلق بوجود الاله و قدرته على كل شيء لم يكن يوما اسطورة او خرافة ان الله الدي اودع في الانسان عقلا به يستطيع ان يجد لقاحا لهدا المرض و عند اكتشاف اللقاح سيتاكد بالفعل قدرة الاله و عظمته بان سخر بعضا من عباده لاكتشاف المصل لمضاد للمرض
Car c est une insulte pour la. Religion
Au lieux de chercher les vrais causes de l épidémie
On s'éloigne le sujet vers les fausses informations
ثانية عمر حدوشي ليس سلفيا، بل هو على مذهب الخوارج الحرورية اتباع سيد قطب.
ثالثا اتباع السنة والاستدلال به في واقع ليس خرافة، بل يسمى دين.
أليس في ديننا كل شئ له دواء ألم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) .
الطبيعة تغضب....
واآسفاه.... وابلادتاه...
العلماء يبحثون عن الدواء، وانتم عليكم بالصمت يا أشباه مثقفين.... خبراء في تعقب التصريحات والاراء....
لا شغل والعقل فارغ....
[Surat Ar-Rum 41]
لكن للأسف الكاتب لا يلتفت جيدا لمعانى كلام الله تعالى على وضوحه..نسأل الله االهداية للجميع
المسلمون اذا اعتقدوا أن كورونا عقاب من الله و انه رسالة إلى العاصين ليرجعوا الى ربهم فهذا الاعتقاد نابع من أدلة في القرآن و السنة النبوية ، و ليس وليد الخرافات و الاساطير التي أراد الكاتب ان يوهمنا بها .
و إقرؤوا بداية سورة الروم و تفسيرها و أحاديث صحيحة كثيرة تبين هذا.
الله ما خلق الجن و الانس الا لعبادته وحده لا شريك له ، فإذا انحرف الانسان عن هذا الغرض الذي خلقه الله لاجله ، سلط عليه سبحانه وتعالى انواع البلاء و العذاب ، و في قصص الأمم السابقة عبر و دروس . فقوم نوح اغرقهم الله بالطوفان و فرعون و جنوده أغرقهم الله في البحر و كذلك عاد و ثمود و غيرهم .
و لكن هذا لا يمنع أن يتخذ المسلمون الاسباب للوقاية و العلاج من الأمراض و الأوبئة . و هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم و الصحابة الكرام . و ليس كما يدعي هذا
- لماذا أشرت بالضبط للسلفيين ، وخاصة ربط السلفيين بالخرافة والمؤامرة
- في رأيي البسيط أنت تعيش إما في قفص ولا تعلم ما يدور وسط أحرار العالم
- أو أكثر ما أظن أنك تابع لمنظمة ما في العالم لتقلب افكار المجتمع
- أقول لكل من يظن أنه سيضحكون على العالم : راجعوا حساباتكم
المجتمع لم ولن يفقد البوصلة بالعكس سيزيدهم قوة
- تنبيه فقط : ليس فقط السلفيون بل المفكرون الأحرار فعلا يفكرون أنه مؤامرة
صهيوأمريكية ((حرب جرثومية))
سلفيون يتشبثون بـ"الخرافة والمؤامرة" أمام انتشار فيروس "كورونا"
– قال ابن القيم: وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها الطاعون عدة حكم:
إحداها: تجنب الأسباب المؤذية، والبعد منها.
الثانية: الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد.
الثالثة: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد فيصيبهم المرض.
الرابعة: أن لا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك، فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم.
[ وهذا الذي ذكره ابن القيم هو ما يسمى ” العدوى ” في زماننا ]. نعوذ بالله من الشك والشرك والشيطان وشره وشركه. المسلم يتعود بالله من الشك والشرك وبعض الرهوط بنو مدارس خاصة لتعلمه... حفظ الله المملكة المغربية ملكا وشعبا فردا فردا من كل شر ومكروه وسائر بلاد المسلمين ونسأل الله أن يهدي القوم الظالمين
اللذي لا يؤمن بالله يعتقد أن الأحداث لا يمكن أن تنسب إلى الله إلا إذا شاهد بأم عينيه ملائكة العذاب تجلد الظالمين و تقتلهم رافعة نداءها الله أكبر.
الله جل جلاله يعلم الغيب و يعلم مآل الظالمين و ميعاد عقابهم و بهذا تتكفل ملائكته المكلفة بالظواهر الطبيعية كملك الجبال الذي جعل عالي أرض قوم لوط سافلها أو ملك السحاب الذي أغرق قوم نوح.... فالعقاب يبدو دائما كظاهرة طبيعية تتحكم فيها قوى الفيزياء و الكيمياء و الرياضيات.
الله الظاهر الباطن لا يبعث ملائكة رسلا و لا يظهر نفسه علانية لخلقه و إلا فلن يكون إيمان و لا كفر و لا أخيار و لا أشرار و لا حساب و لا عقاب لأن الخلق يعلمون يقينا أن الله موجود يحاسب و يعاقب آجلا.
أما إذا بقي الله غيبا يخشاه الأخيار بالغيب و يكفر به الأشرار فعندها فقط يكون للحساب و للجنة و للنار معنى.
الصدفة هي الخرافة و القدر حق
من يدعي ان امريكا هي من افتعلت الفيروس فليشمر عن سا عديه و يفعل مثلها
لاكن فرق كبير بين دماغ استطاع ان يعدل الشفرة الوراثية لفيروس بحتاج تكبير مليون مرة ليرى بالعين و ,( دماغ )بين قوسين لا زال ينتضر خروج الدابة و نزول المسيح
اما اصحاب نضرية جند الله اولم يقرأو جيدا و ما يعلم جنود ربك الا هو اذن كيف علموا بها اذن
ان العقل بين قوسين اللءي يومن بالشى و نقيضه لا تنتضر منه الا الفراغ
امامايخص وباء كوفيد 19 فانه باختصار مططنع من طرف شركات الادوية العملاقة وكمرحلة من الحرب التجارية على الزحف الاقتصادي الصيني وهذا يعبر عنه أمريكيون مثقفون جَهْرًا ولم يتهمهم اي احد في رأيهم مثل صاحب المقال اعلاه الذي هو نفسه جزء من المؤامرة على اصحاب حرية التعبير والراي بحجة انهم
من السلفيين فاي خرافة ووباء اكثر من اقصاء الاخر...؟؟
واش الوضوئ والدعاء و البخور غادي يقضي على فيروس كنتمنى هاد الفيروس يقضي على شي فيروسات عايشن فوق الكرة الارضية
كما الانسان حي و الشجرة حية فإن الطبيعة حية.
وأي خلل او شذوذ تتدخل الطبيعة لإصلاح نفسها بالانتقاء الطبيعي مثلا حتى تنتج الطبيعة اصنافا صحية للحياة و تزيل الاصناف الضعيفة او المريضة.
مثل التلوث يؤدي الى عنف مناخي لأن الطبيعة لا تقبل ذلك.
إزالة الذئاب مثل في غابة يلوستون أدى الى انجراف التربة و قلة الاشجار لأن ٱكلات الاعشاب تكاثرت بسرعة.
أكل الحيوانات البرية بالنسبة للانسان هو شيئ شاذ و قد يكون الفيروس نتيجة لذلك حتى يتوقف الانسان عن ذلك.
وكانها تحاول ان تعلم الانسان ان اصله واحد مهما اعتقد او زعم انه ليس كذلك
ما يغيب عن ذهن المروجين للاشاعات هو ان في الصين مليار ونصف مليار من البشر المكتظ في القرى والمدن وان في كثير من مناطقها مناخ رطب يتسبب في التعفن و ملاءم لتكاثر البكتيريا والفيروسات.
اصف الى ذلك العادات الغذائية لسكان الصين وطريقة تربيتهم للحيوانات في ظروف غير صحية ، كلها عوامل تساهم في ظهور وانتشار الأوبئة.
بعد موجة السخرية، التي رافقت التصريحات الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، التي قالت فيها إن فيروس كورونا المستجد مؤامرة، خرج القيادي، والبرلماني عن الحزب ذاته، عمر بلافريج، ليتحدث عن “تفسيرات مغلوطة غير مبنية على مصادر علمية، وجزء كبير منها مبني على ثقافة المؤامرة” في سياق متابعة المغاربة لانتشار فيروس كورونا
ماتصفه بالخرافة هو كلام منطقي وصحيح.
يقول تعالى ذكره: ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في الأرض بجدوبها وقحوطها، وذهاب زرعها وفسادها، (وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ ) بالأوصاب والأوجاع والأسقام، (إِلا فِي كِتَابٍ ) يعني: إلا في أمّ الكتاب، (مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ) يقول: من قبل أن نبرأ الأنفس، يعني: من قبل أن نخلقها، يقال: قد برأ الله هذا الشيء، بمعنى: خلقه فهو بارئه.
أما الحديث عن المؤامرة فقد سبق إليه باحثون غربيون متهمين شركات أدوية عالمية بالتسبب في انتشار هذا الفيروس لتحقيق مكاسب مادية كما حصل حين انتشر وباء أنفلونزا الخنازير . و الحديث عن المؤامرة أثارته في البرلمان قيادية يسارية كما هو معلوم وتصدى للرد عليها أحد المنتسبين إلى نفس التيار، فلم نتهم السلفييين ونغض الطرف عن غيرهم؟!
وماذا رايكم في انتشار السيدا بسبب الزنى و اللواط و ا,اليس نتاجا عن افعال البشر وخروج عن سنة الله في الكون?
لماذا تتهمون فئة معينة بعينها. نحن كمسلمين ننظر من الجانبين:الديني والدنيوي. فعلا لا نغفل الجانب الطبي والوقائي لكن هذا لا يمنع أنه ربما يكون عقابا إلهيا، فما فعلته ااصين بالمسلمين الإيغور ليس بهين.
وهي قادرة ايضا على اكتشاف اسباب ظهور وانتشار الوباء و العمل على ازالتها والوقاية منها.
و ستقضي على بؤر الأوبئة في اسرع مما نتصور.
انها الصين التي قيل عنها " سيرتعد العالم حين تستيقظ الصين".
ولقد استيقضت الصين وها هي تجارتها ترعب القوى الاقتصادية الغربية .
المجتمعات الجاهلة (سواء كانت اسلامية،يهودية، هندوسية...) تنتعش فيها مثل هاته الكائنات، و يصبح صوتها مسموع و تجد آذانا صاغية لخطابها..
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لا تنس الضغط على الزر الأحمر وأجرك على الله.
وعموما، الكاتب يعيد كتابة ما سبقه إليه اخرون في اليوتيوب مثل الدكتور الفايد والدكتور الكيالى، ومنتقدون اخرون. الفرق بينه وبينهم هو اختلاف مواقع النشر.
من فضلكم نريد الجديد. هههههههههه