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كُتّاب وآراء
"كورونا" يدفع ماكرون إلى مناشدة سلطات المغرب
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مخاطبا المواطنين الفرنسيين الراغبين في السفر من المغرب إلى بلادهم، إنه "سيتم تنظيم رحلات جديدة في أقرب وقت، من أجل تمكينهم من العودة".
وأضاف ماكرون، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قوله: "أطلب من السلطات المغربية الحرص على القيام بكل الإجراءات الضرورية حول الموضوع".
يشار إلى أن المغرب قرّر، منذ أمس الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر، في إطار تتبع تطور وباء فيروس "كورونا"، وخاصة في القارة الأوروبية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
احبس يعني احبس .
لا سامحهم الله
للاسف شخصيا كانت عندي نظرة دونية للجالية (الا من رحم ربك يعني لكيمشيو فاطار علمي تنمية الخ..) و مع هادشي ليكوقع هاد الأيام فعلا احتقرهم اكثر (الى من رحم ربي طبعا)
أين نحن من هذا ؟!!! حتى العديد من المغاربة استوقفتهم السلطات و ارجعتهم و منهم ابن خالتي الذي رفضت تذكرة طائرته مرتين الأولى من فرنسا و الثانية من البرتغال بعد إقفال مجاله الجوي أيضا لما لا يتدخل مسؤولونا نحن أيضا لرجوع هؤلاء و خصوصا المسنين منهم
اليوم لنا و غدا علينا
لا أظن أن ذلك الأمر سيصاحبه نقاش
أنشري يا هسبريس
Si les autorités Francaises souhaitent rapatrier ses ressortissants elles doivent envoyer leurs propres avions qui doivent être contrôlées à l'atterrissage.
La santé des marocains est plus importante que le rapatriement des étrangers..
غير يعطيهم شي برويطة يمشيو فيها
الإغلاق يجب أن يخص فقط من يريد أن يدخل إلى المغرب وليس من يريد أن يخرج منه، فما ذنب من جاءكم وبدر أمواله عندكم وساهم في ترويج اقتصادكم الراكد أصلا ويريد أن يعود إلى بلد ويلتحق بعمله أو أبنائه أو تجارته وتغلق في وجهه المطار ويبقى عالق فيه مند 24 ساعة محروم من النوم والأكل والنظافة وبينهم أطفال وشيوخ وكهلة و... ؟
أهذه قيم وشيم المغاربة ؟
لنفرض أن أحدهم يحمل الفيروس هل من الأفضل لنا أن نتركه يعود إلى وطنه بفيروسه أم أن نحتفظ في المطار في ظروف مزرية وينشره بين كل من يتواجد فيه بما في ذالك المغاربة يشتغلون في المطار والذين سينقلونه بدورهم إلى عائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم وربما ستكون انت واحد منهم ؟
هم ذاهبون إلى بلدانهم لماذا يثم منعهم من الخروج ؟
هل ترضون لأبنائكم وإخوتكم أن تحاصرهم فرنسا في مطاراتها لا خارجون ولا هم داخلون في مثل تلك الظروف ؟
تصور نفسك مكان سائح فرنسي أو تركي أو هندي كنت في دولة سياحية في احد البلدان واردت أن تعود إلى وطنك وثم منعك في المطار هل ستتفهم الدولة التي حاصرتك ؟
لماذا هذا الاحتقار و الحقد... من اكن لأصدر احكام حول أناس اخرين... للتذكير فقط المغرب لا يعيش مقوقع على نفسه منعزل بل في عالم تحكمه العولمة. للعولمة ايجابيات و سلبيات الان يعش العالم اجمع إحدى سلبياتها... لنترك احتقار الناس و نتمنى السلامة للعالم اجمع و نعمل من اجلها