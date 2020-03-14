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الرئيسية | مدارات | "كورونا" يدفع ماكرون إلى مناشدة سلطات المغرب

"كورونا" يدفع ماكرون إلى مناشدة سلطات المغرب

"كورونا" يدفع ماكرون إلى مناشدة سلطات المغرب
هسبريس من الرباط
السبت 14 مارس 2020 - 18:35

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مخاطبا المواطنين الفرنسيين الراغبين في السفر من المغرب إلى بلادهم، إنه "سيتم تنظيم رحلات جديدة في أقرب وقت، من أجل تمكينهم من العودة".

وأضاف ماكرون، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قوله: "أطلب من السلطات المغربية الحرص على القيام بكل الإجراءات الضرورية حول الموضوع".

يشار إلى أن المغرب قرّر، منذ أمس الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر، في إطار تتبع تطور وباء فيروس "كورونا"، وخاصة في القارة الأوروبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - N.H السبت 14 مارس 2020 - 18:40
ها الفوضة باغا تنوض هادو مواطنين و المغاربة لي حاصلين في القارة العجوز حشرات
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53
2 - مواطنة السبت 14 مارس 2020 - 18:40
و هل سيتخد المغرب نفس القرار لإرجاع المواطنين المغاربة إلى بلادهم ؟
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52
3 - الفيلسوف السبت 14 مارس 2020 - 18:44
ليس على فرنسا ان تنصحنا بما يجب القيام به بل يجب ان تتكلف هي بنقل رعاياها عبر الطائرات الخاصه بها اذن الامر يتعلق بفرنسا ولا يتعلق بالمغرب
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65
4 - DALAMOUNI السبت 14 مارس 2020 - 18:46
هاهم الرجال اللذين يخافون على شعوبهم ويقدرونهم. انهم يطبقون (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) سبحان الله استغفرهه وأتوب اليه
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52
5 - أطلسي السبت 14 مارس 2020 - 18:50
هادي هي طلع كول الكرموس نزل شكون قالهالك
احبس يعني احبس .
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37
6 - Anas السبت 14 مارس 2020 - 18:52
حتا نشرو المرض عاد بغاو يرجعو .
لا سامحهم الله
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30
7 - فاهم السبت 14 مارس 2020 - 18:52
قد يتوهم بعد الحالمين من الجالية بالخارج بأن استعمال الخدع من أجل دخول المغرب سيجعلهم في امان اكبر!! للاسف قد تكون في امان جدا اذا التزمت وسائل الوقاية المعمول بها و المتوفرة في تلك البلدان..ناهيك على انك تقد تكون سالم يعني غير مصاب و لكن فالمطار او الطائرة اصبت بالعدوى.. في نظرك صديقي الحالم السعيد بالعودة ايهما أكثر امانا ان تصاب و انت في المغرب(مع هذا النقص المهول في الاليات و الموراد وووو) اولا فدولة من دوك الدول لاصلا كيتنافسوا سنويا على شكون يجي اللول فمؤشر الصحة العالمي...؟ نخليك تجاوب على هاد سؤال و ندوزوا لحاجة اخرى لنفترض انك مصاب شنو تفضل تموت تما و على الاقل الاسرة ديالك تبقى بأمان؟ اولا تجي تجمعهم تا هما معاك!!
للاسف شخصيا كانت عندي نظرة دونية للجالية (الا من رحم ربك يعني لكيمشيو فاطار علمي تنمية الخ..) و مع هادشي ليكوقع هاد الأيام فعلا احتقرهم اكثر (الى من رحم ربي طبعا)
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11
8 - البوهالي السبت 14 مارس 2020 - 18:53
ولماذا قال (أطلب) ولم يقل ألتمس ؟ هل المغرب أرضه ووطنه ليقدم أمرا يطلب فيه....
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27
9 - مهاجر السبت 14 مارس 2020 - 18:53
صحيح المغرب أحسن من فرنسا يجب إصدار الأطباء الاختصاصين إلى فرنسا والشعب المغربي سيحارب الوباء بعشبته الطبيعية وبدعائه الخالصة
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16
10 - GLADIATEUR السبت 14 مارس 2020 - 18:53
مثالا للدولة التي تقدر و تعرف قيمة رعاياها
أين نحن من هذا ؟!!! حتى العديد من المغاربة استوقفتهم السلطات و ارجعتهم و منهم ابن خالتي الذي رفضت تذكرة طائرته مرتين الأولى من فرنسا و الثانية من البرتغال بعد إقفال مجاله الجوي أيضا لما لا يتدخل مسؤولونا نحن أيضا لرجوع هؤلاء و خصوصا المسنين منهم
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3
11 - فرانز كافكا السبت 14 مارس 2020 - 18:56
يجب التعامل مع السياح اﻷجانب و تسهيل ترحيلهم إلى بلدانهم ... من أراد أن يغادر المغرب يجب السماح له بذلك ...يجب أن يكون الخروج مسموح به و الدخول إلى المغرب ممنوع ... حذاري من البيروقراطية الراديكالية في هذه الحالات .... لا يجب ان نحتجز اﻷجانب في المطارات و كذا
اليوم لنا و غدا علينا
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32
12 - إدريس السبت 14 مارس 2020 - 18:59
سيدي ماكرون يطلب و نحن في الخدمة...
لا أظن أن ذلك الأمر سيصاحبه نقاش
أنشري يا هسبريس
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2
13 - bouthirit السبت 14 مارس 2020 - 18:59
وما هو مصير المغاربة الدين يريدون العودة إلى بلادهم المغرب . اليس تقبل عودة المواطنين الفرنسيين إلى بلادهم . مقابل حرمان المغاربة العودة إلى وطنهم وبلدهم الأم المغرب كيل بمكيالين . المعلوم أن الاجانب فقط هم من يمنعون من السفر إلى اي بلد معين، عوض حرمان المواطنين . على المغرب ان يفتح الحدود لكل الاجانب الدين يريدون المغادرة إلى بلدانهم، وعليه بالموازات مع دلك استقبال المواطنين المغاربة القادمين إلى المغرب .وبالموزات مع دلك معاينة حالتهم الصحية في الحدود والمطارات .
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4
14 - Laalej السبت 14 مارس 2020 - 19:01
J’avais lu son tweet et bien sur il faut comprendre sa requête qui est de faire rapatrier tous ses ressortissant s. Mais ce que je ne peux point accepter c la façon et la manière avec la quelle il manifeste sa requête . On a l’impression quand on lit entre les lignes , on s’aperçoit du caractère un peu autoritaire qui imprègne sur son tweet . Sûrement il y’a des marocains bien sûr plus intelligents que moi qui peuvent confirmer ce caractère un peu arrogant et impulsif . Mais bon dans des situations pareilles, on ne peut que fermer les yeux et laisser aller
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6
15 - العربشي السبت 14 مارس 2020 - 19:04
يجب على السلطات المغربية الطلب من السلطات الفرنسية الإحتفاض بالجثث المغاربة الدين توفوا بالفيروس في المبردات حتى يدفنون في بلدهم فإن لا سيدفنوهم الفرنسيون في كيس بلاستيك بوبل
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2
16 - غير مقبول السبت 14 مارس 2020 - 19:16
مثلنا مثل كل دول رحلات أقفلة من كان في بلد فيبقى فيها إلى حين فتح حدود .لأن فرنسا تريد تخفيف عبء عليها.
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17 - amagous السبت 14 مارس 2020 - 19:29
Les français sont nos amis et nos freres.Il est tout à fait normal que le maroc coopere avec ce pays car nous appartenons à la meme communauté de destin.
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0
18 - Adilos Kenitra السبت 14 مارس 2020 - 19:30
Le Royaum du Maroc a interdit les vols vers la France.
Si les autorités Francaises souhaitent rapatrier ses ressortissants elles doivent envoyer leurs propres avions qui doivent être contrôlées à l'atterrissage.
La santé des marocains est plus importante que le rapatriement des étrangers..
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19 - إلى فاهم السبت 14 مارس 2020 - 19:32
أعود بالله من الشيطان الرجيم. فعلا جهلك مركب. أنت تقول و ترد على نفسك في الآن نفسه. نصيحتي لك: قبل كل شيء عليك أن تتعلم لغتك فقد 'تكرفصت' عليها كثيرا. حينما تتعلم كتابة اللغة العربية ارجع إلينا و أخبرنا عما تريد قوله بلباقة تامة فهذيانك مشوب بجهل قل مثيله. تحياتي للقراء الأعزاء من هولندا
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20 - اميمة السبت 14 مارس 2020 - 19:37
زوينة هاد أطلب من السلطات المغربية .. هاد ماكرون كيعطي الأوامر ديالوا للمغريب بحالا هو لي حاكموا
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21 - asb9 السبت 14 مارس 2020 - 19:40
I COMPRIS QU IL SOUHAITE POUVOIR RAPPATRIER SES COMPATRIOTES VERS LA FRANCE. IL N A PAS DEMANDE LE CONTRAIRE ALORS POURQUOI ON S ALARME. C EST DES PERSONNES QUI VONT QUITTER LE MAROC. EN QUOI CELA NOUS REGARDE
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22 - bouazza السبت 14 مارس 2020 - 19:42
اصلا هم جابو المرض معاهم
غير يعطيهم شي برويطة يمشيو فيها
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23 - الوطني الحر السبت 14 مارس 2020 - 19:45
شحال فيكوم ديال الهضرة والفهامات الخاوية
الإغلاق يجب أن يخص فقط من يريد أن يدخل إلى المغرب وليس من يريد أن يخرج منه، فما ذنب من جاءكم وبدر أمواله عندكم وساهم في ترويج اقتصادكم الراكد أصلا ويريد أن يعود إلى بلد ويلتحق بعمله أو أبنائه أو تجارته وتغلق في وجهه المطار ويبقى عالق فيه مند 24 ساعة محروم من النوم والأكل والنظافة وبينهم أطفال وشيوخ وكهلة و... ؟
أهذه قيم وشيم المغاربة ؟
لنفرض أن أحدهم يحمل الفيروس هل من الأفضل لنا أن نتركه يعود إلى وطنه بفيروسه أم أن نحتفظ في المطار في ظروف مزرية وينشره بين كل من يتواجد فيه بما في ذالك المغاربة يشتغلون في المطار والذين سينقلونه بدورهم إلى عائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم وربما ستكون انت واحد منهم ؟

هم ذاهبون إلى بلدانهم لماذا يثم منعهم من الخروج ؟

هل ترضون لأبنائكم وإخوتكم أن تحاصرهم فرنسا في مطاراتها لا خارجون ولا هم داخلون في مثل تلك الظروف ؟
تصور نفسك مكان سائح فرنسي أو تركي أو هندي كنت في دولة سياحية في احد البلدان واردت أن تعود إلى وطنك وثم منعك في المطار هل ستتفهم الدولة التي حاصرتك ؟
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24 - فاس السبت 14 مارس 2020 - 19:51
عجبا للمعلق فاهم!!!
لماذا هذا الاحتقار و الحقد... من اكن لأصدر احكام حول أناس اخرين... للتذكير فقط المغرب لا يعيش مقوقع على نفسه منعزل بل في عالم تحكمه العولمة. للعولمة ايجابيات و سلبيات الان يعش العالم اجمع إحدى سلبياتها... لنترك احتقار الناس و نتمنى السلامة للعالم اجمع و نعمل من اجلها
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