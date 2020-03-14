"كورونا" يدفع ماكرون إلى مناشدة سلطات المغرب

هسبريس من الرباط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مخاطبا المواطنين الفرنسيين الراغبين في السفر من المغرب إلى بلادهم، إنه "سيتم تنظيم رحلات جديدة في أقرب وقت، من أجل تمكينهم من العودة".

وأضاف ماكرون، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قوله: "أطلب من السلطات المغربية الحرص على القيام بكل الإجراءات الضرورية حول الموضوع".

يشار إلى أن المغرب قرّر، منذ أمس الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر، في إطار تتبع تطور وباء فيروس "كورونا"، وخاصة في القارة الأوروبية.