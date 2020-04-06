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الرئيسية | مدارات | حسابات فلكية: شهر رمضان يحل في المغرب يوم السبت 25 أبريل

حسابات فلكية: شهر رمضان يحل في المغرب يوم السبت 25 أبريل

حسابات فلكية: شهر رمضان يحل في المغرب يوم السبت 25 أبريل
هسبريس من الرباط
الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:00

اعتمادا على حساباته الفلكية، أفاد عبد العزيز خربوش الإفراني، معدل وباحث فلكي، بأن "فاتح رمضان المبارك سيكون يوم السبت 25 أبريل الجاري بحول الله"، بالنظر إلى نتائج حساب الأزياج لرؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الخميس 29 شعبان، الموافق لـ 23 أبريل 2020.

وأورد خربوش، وفق حسابات فلكية طويلة توصلت بها جريدة هسبريس، أن الرؤية ستكون مساء ذلك اليوم ممتنعة شرقا وغربا، شارحا أنه "سيحصل اجتماع الشمس والقمر أو الاقتران بإذن الله يوم الخميس 23 أبريل، تمام الساعة الثانية صباحا و26 دقيقة، وهو اجتماع ولحظة عالمية".

واستطرد المصدر ذاته بأنه "كلما كانت المدة ما بين الاجتماع والزمن المقوم له قليلة، كانت فرصة الرؤية قليلة، وإن كان الاعتماد عليها دائما ليس سليما"، مردفا بأنها لا تتجاوز 17 ساعة على أكثر تقدير، وهي مدة غير كافية لنتمكن من رؤيته بالعين المجردة حسب ضوابط أخرى".

وأكد خربوش أنه "اختصارا يتبين أن الرؤية ممتنعة شرقا وغربا مساء يوم الخميس 29 شعبان من سنة 1441 هجرية، لعدم توفر كل مطالب الرؤية؛ وبالتالي يكون فاتح رمضان هو السبت 25 أبريل، في انتظار الإعلان الرسمي لمراقبة الهلال عبر المناطق المغربية، لأن المعتمد عندنا رؤيته بالعين المجردة، وأما الحساب فللاستئناس وصون الرؤية من التزوير".

ونبه المعدل الفلكي ذاته إلى أنه "بالنسبة للدول التي تعتمد شروط تقويم "أم القرى" فستعلن "الجمعة" أول أيام من شهر رمضان المبارك، وهي: السعودية ومن يتبعها في نهجها، وكذلك تركيا التي تخبر بأنها تثبت الشهر بالرؤية الشرعية ولكنها تعتمد على تقويمها".

وتوقع خربوش أن يظهر هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة كبير الهيئة "لارتفاعه الكبير ومكثه الكثير، وهو أمر طبيعي لانفصاله الطويل عن الشمس بزيادة يوم كامل عن الأمس، وتأخره في الغروب"، على حد تعبير المعدل الفلكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - منير الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:05
اللهم بلغنا رمضان و أهله علينا بالصحة و العافية و الغفران و انجلاء هذا الوباء على البشرية جمعاء و أن يكون فرصة للاتعاظ و القنوت للواحد القهار.
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64
2 - سلمى الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:05
اللهم بلغنا رمضان وقد نجيتنا من الوباء؟
واش الحجر غايتمدد ؟
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18
3 - بوجدور الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:05
اللهم ارفع عنا هذا الوباء قبل حلول رمضان لنصلي التراويح بالمساجد امين
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40
4 - كرشاح الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:06
كون غير هناونا منو هاد العام لخلاوه عاد غادي تنتشر كورونا بلbien مكاين عمرة مكاين حج رمضان حتى هو نزيدوه على الحساب
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-178
5 - محب الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:07
نرجو من الله سبحانه و تعالى ان يحل هذا الشهر الفضيل بالرحمة و الشفاء و الخيرات على جميع الأمة الاسلامية في مشارق الارض و مغاربها ...
و يرفع هذا الداء عن خلقه كلهم في سائر بلاد الارض
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48
6 - Hassan catalyseur الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:09
اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقدين
ورفع عنا هذا الوباء والبلاء يارب العالمين.
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34
7 - زامبيقيا الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:09
اللهم ادخله علينا انشاء الله و هذا الوباء في خبر كان
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21
8 - عادل الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:09
اللهم بلغنا رمضان وبيوتك عامرة بالمصلين،...
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21
9 - مرحبا بك يا رمضان الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:09
اول رمضان بالحجر الصحي.بلاما ديرو الفوضى تاني وتخرجر تقداو السفوف
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18
10 - noura الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:09
ربي يدخلو على الامة الاسلامية بالصحة و السلامة و يا رب يرفع عنا الوباء و البلاء و تعود بيوت الله عامرة و نستشعر حلاوة التراويح
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34
11 - السنتكي الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:09
اللهم بلغنا رمضان وانت رافع عنا هذا البلاء.اللهم احفظ بلدنا وكل من قال آمين
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23
12 - جميلة الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:10
ياربي يا كريم برحمتك نستغيت، نتوسل إليك أن ترفع عنا هذا الوباء مع حلول شهر رمضان المبارك، ياربي تشوف فينا برحمتك لا نرجو إلا أنت بيدك ملكوت السماوات والأرض وإذا أردت شيئا فإنما تقول له كون فيكون .
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18
13 - alfonso الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:11
اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام وان لا يحرمنا من صلاة الجماعة والجمعة والتراويح وان يرفع عن الانسانيه هذا البلاء الذي نزل بنا يا لطيفيا رحيم
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9
14 - مواطنة حرة الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:11
الله ادخلو علينا بالصحة والسلامة ان شاااااء الله.بت نفيق شي نهار نلقا هد كورونا مشاات غبرات وش ميمكنش زعما.املنا فالله كبير
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6
15 - سعاد الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:11
الا بقينا بالحياة...اللهم ادخله على المسلمين باليمن والبركات
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11
16 - بقى فدارك الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:11
ادخله الله علينا باليمن والبركات وعلى الدول السلامية جمعاء ورفع عنا هذا البلاء يارب يا كريم.
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6
17 - ناصح أمين الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:11
اللهم أهله علينا بالخير والعافية...اللهم احفظ البلاد والعباد...اللهم يحل علينا وقد زالت المحنة وعادت الحياة لطبيعتها..وعاد الناس لوظائفهم وأشغالهم...آمين يا رب العالمين
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3
18 - مغربي من زمن الكورونا الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:11
إن شاء الله على مايجي رمضان يكون الله هز البلاء علينا و نصليو التراويح مجموعين...يااااااارب
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4
19 - Mohamed Ouk fr الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:12
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان المبارك، نسأل الله تعالى أن يرفع علينا وعليكم هذا الوباء الخطير ،لتعم الفرحة والحياة، ونقضي شهر رمضان المبارك شهر الصيام والتراويح وقراءة القرآن الكريم في خشوع وأجواء روحانية بإذن الله تعالى،
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4
20 - سعيد الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:13
ياربي ادخلو علينا بالصحة والعافية اوترفع علينا هذا الوباء و ترجع المساجد حتى لا نفوت صلاة التراويح اللهم اعفو عنا وارحمنا واغفر لنا خطيانا
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4
21 - fayouki الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:13
اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين
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4
22 - سفيان الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:14
أحل الله عنا شهر رمضان برحيل كورونا إن شاء الله تعالى
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2
23 - Said الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:15
يصادف يم ميلادي
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5
24 - ابو نائا الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:16
اللهم يارب ابعد عنا الوباء وادركنا رمضان سالمين معافين .ا
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1
25 - Tanja balia الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:16
اللهم أهله علينا باليمن والبركات ولا تحرمنا من حضور التراويح في بيوتك يا الله. اللهم اجعله شهر الرحمة والمعافاة والفرج لكل عبادك فوق الأرض و تحت السماء.
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3
26 - محمد الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:17
اللهم بلغنا رمضان سالمين آمنين اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء ولاتحرمنا يارب من صلاة التراويح في بيوتك في الشهر المبارك الكريم
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2
27 - عبدالعالي الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:18
اللهم بلغنا رمضان وأبعد عنا هاذا البلاء يارب العالمين
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0
28 - CDF الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:19
اأكد لكم انه سيتم تمديد حالة الطوارئ الصحية لتشمل شهر رمضان . وذلك بسبب عودة الفيروس بالانتشار بالصين واليابان . وتبوت ان درجة الحرارة لا تقضي على الفيروس كما يدعي البعض وأنه سيستمر في الانتشار حتى تتحقق مناعة القطيع او يتم انتاج مصل فعال ضد الفيروس . ويقال ان الأمر سيستغرق عاما على اقل تقدير .
والسبيل الوحيد لمنع انتشار الوبغء هو اتباع تعليمات وزارة الصحة بالتزام البيوت وعزل كبار السن عن البقية خاصة بالنسبة للذين يخرجون للعمل . او تعقيم انفسهم قبل دخول البيت وارتداء الكمامة اثناء الخروج من البيت .
فيروس كورونا المستجد يتطور بسرعة ويزداد شراسة واكتشفت منه سلالات جديدة شديدة العدوى ولا تظهر اي اعراض على حاضنيها .
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29 - رمضان كريم الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:20
اللهم ادخله علينا بالخير وارفع عنا هذا الوباء يارب العالمين
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30 - وجهة نظر الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:24
اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.
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31 - جميعة من أكادير الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:25
اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين و لا مفقودين و ارفع اللهم عنا هذا الوباء لكي نفرح بالتراويح في المساجد و صلاة الجمعة التي اشتقنا إليها ياااااارب العالمين
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32 - Laila الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:25
اللهم ارفع عنا هذا الوباء قبل شهر رمضان. لتملا مساجد الله تعالى باذن الله.
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33 - hamza الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:26
اللهم أهل علينا شهر رمضان بأمن و أمان وارفاع عنا هدا وباء
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34 - alaoui الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:27
بغيت نعرف واش للصوم ضرر على المناعة
اللهم بلغنا رمضان
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35 - متفائلة خير الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:29
اللهم أهل علينا رمضان بالخير و اليمن و البركات و بالصحة والعافيه و السلامة من كل بلية و الشفاء من كل سقم و برفع هذا الوباء على جميع البشرية، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين و لا مفقودين يا رب العالمين.
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36 - بلعيد الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:29
غادي يبقى فيا غير الصلاة في المسجد و التراويح ...الله يلطف بينا
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37 - ilyass الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:30
الرد على كرشاح
ماذا تقصد بكلامك؟!
رمضان شهر من الشهور فهو آت لا محالة،و لا دخل للبشرية،و هو شهر علينا أن نتعرض فيه للنفحات الربانية عسى ربنا أن يرحمنا،و الخاسر من ضيع رمضان،و بعد من أدرك رمضان و لم يغفر له كما قال الرسول صلى الله عليه و سلم في الحديث.
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