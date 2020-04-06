حسابات فلكية: شهر رمضان يحل في المغرب يوم السبت 25 أبريل

هسبريس من الرباط

اعتمادا على حساباته الفلكية، أفاد عبد العزيز خربوش الإفراني، معدل وباحث فلكي، بأن "فاتح رمضان المبارك سيكون يوم السبت 25 أبريل الجاري بحول الله"، بالنظر إلى نتائج حساب الأزياج لرؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الخميس 29 شعبان، الموافق لـ 23 أبريل 2020.

وأورد خربوش، وفق حسابات فلكية طويلة توصلت بها جريدة هسبريس، أن الرؤية ستكون مساء ذلك اليوم ممتنعة شرقا وغربا، شارحا أنه "سيحصل اجتماع الشمس والقمر أو الاقتران بإذن الله يوم الخميس 23 أبريل، تمام الساعة الثانية صباحا و26 دقيقة، وهو اجتماع ولحظة عالمية".

واستطرد المصدر ذاته بأنه "كلما كانت المدة ما بين الاجتماع والزمن المقوم له قليلة، كانت فرصة الرؤية قليلة، وإن كان الاعتماد عليها دائما ليس سليما"، مردفا بأنها لا تتجاوز 17 ساعة على أكثر تقدير، وهي مدة غير كافية لنتمكن من رؤيته بالعين المجردة حسب ضوابط أخرى".

وأكد خربوش أنه "اختصارا يتبين أن الرؤية ممتنعة شرقا وغربا مساء يوم الخميس 29 شعبان من سنة 1441 هجرية، لعدم توفر كل مطالب الرؤية؛ وبالتالي يكون فاتح رمضان هو السبت 25 أبريل، في انتظار الإعلان الرسمي لمراقبة الهلال عبر المناطق المغربية، لأن المعتمد عندنا رؤيته بالعين المجردة، وأما الحساب فللاستئناس وصون الرؤية من التزوير".

ونبه المعدل الفلكي ذاته إلى أنه "بالنسبة للدول التي تعتمد شروط تقويم "أم القرى" فستعلن "الجمعة" أول أيام من شهر رمضان المبارك، وهي: السعودية ومن يتبعها في نهجها، وكذلك تركيا التي تخبر بأنها تثبت الشهر بالرؤية الشرعية ولكنها تعتمد على تقويمها".

وتوقع خربوش أن يظهر هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة كبير الهيئة "لارتفاعه الكبير ومكثه الكثير، وهو أمر طبيعي لانفصاله الطويل عن الشمس بزيادة يوم كامل عن الأمس، وتأخره في الغروب"، على حد تعبير المعدل الفلكي.