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الرئيسية | مدارات | سفير بريطانيا يعلن إجلاء آلاف السياح من المغرب

سفير بريطانيا يعلن إجلاء آلاف السياح من المغرب

سفير بريطانيا يعلن إجلاء آلاف السياح من المغرب
هسبريس - مصطفى شاكري
الخميس 11 يونيو 2020 - 15:15

نجحت المملكة المتحدة في إجلاء أزيد من 9500 بريطاني عالق في مجموعة من المدن المغربية، عبر 58 رحلة تجارية استثنائية نُظمت بتنسيق مع السلطات المغربية، منذ إغلاق الرباط لمجالها الحدودي في مارس المنصرم.

ووفقاً للسفارة البريطانية في الرباط، فقد عملت على تسهيل عملية عودة المسافرين العالقين في المملكة، من خلال توفير وسائل النقل التي أقلّت هؤلاء من مختلف المدن صوب مطارات المغادرة، ويتعلق الأمر بوجدة وبركان وجرادة وأحفير وزاكورة وسيدي إفني وورزازات وتارودانت وميدلت وشفشاون وغيرها.

وأوردت السفارة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أنها نسّقت مع البعثات الدبلوماسية الأخرى الكائنة في الرباط بشأن إجلاء مواطنيها، ذلك أن 80 في المائة من العدد الإجمالي للمسافرين المغادرين للبلد يحملون الجنسية البريطانية؛ لكنها ساهمت أيضا في إجلاء مواطني أزيد من 25 دولة، لاسيما الفرنسيين والإيرلنديين والألمان والأستراليين.

وأشار البيان عينه إلى "الإشادة التي قدمها السياح للمملكة المغربية نظير حسن الضيافة التي قوبلوا لها طوال تلك الفترة، متطلعين بذلك إلى فرصة العودة من جديد لزيارة البلاد"، مبرزا أن "عملية الإجلاء تمت بتنسيق بين فرق السفارة البريطانية في الرباط ومصالح القنصلية في مراكش، بمساندة السلطات المحلية ودعم شركات الطيران والعبّارات".

وفي هذا الصدد، قال توماس رايلي، سفير بريطانيا بالرباط، إن "السفارة، بتنسيق مع القنصلية الفخرية بمراكش، عملت على تسهيل عملية عودة السياح البريطانيين بعد إغلاق المغرب لحدوده الجوية والبحرية"، مؤكدا أن "النتيجة كانت إجلاء أزيد من 9500 مواطن عبر 58 رحلة استثنائية".

وأضاف السفير البريطاني أن "السفارة ما زالت تساند المواطنين البريطانيين الذين يحتاجون إلى أي مساعدة في المغرب، كما نقوم بالتحيين الدوري لنصائح السفر إلى المملكة المغربية، وهي متوفرة على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية"، خاتما: "نتقدم بخالص الامتنان إلى السلطات المغربية على تعاونها المثمر".

يشار إلى أن المغرب قد باشر عملية التنسيق مع مختلف البلدان الأوروبية بشأن إجلاء مواطنيها العالقين فوق أراضيه، عقب قرار توقيف الرحلات وإغلاق الحدود بسبب تداعيات "فيروس كورونا المستجد".

وأعلنت المملكة المغربية عن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى ترابها، إلى إشعار آخر، خلال منتصف مارس المنصرم، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، التي علّلت القرار بالإجراءات الوقائية ضد انتشار الوباء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - larbi الخميس 11 يونيو 2020 - 15:55
I was one of these people stuck in tangier morocco. I got in touch with the british ambassador through twitter. hamdollah the uk embassy sent a minibus to tangier for me and 3 other british citizens and took us all the way to M5 airport in casablanca where I got on the plane to stanstead airport in london. I explained to mr Riley the ambassador that I have a wife and 3 small children in london and he promised to help me. bless him he did. I must say if it was not for the british government I would probably still be stuck in morocco.
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26
2 - مغربي الخميس 11 يونيو 2020 - 16:00
بريطانيا تجلي مواطنيها من المغرب، على السيد رئيس الحكومة المغربية إجلاء الطلبة المغاربة العالقين بمطارات لندن مند 17 مارس 2020. والاهتمام بهم ورعايتهم انهم مواطنون من جنسية مغربية مثلكم ، أو أن المواطن المغربي لا اعتبار له ينتظر وينظر ولا نبالي به. سؤال : هل وزارتكم الوصية على علم بهؤلاء المغاربة ؟ اطلب من هيسبريس المحترمة الاهتمام بموضوع هؤلاء الطلبة المغاربة المحاصرين والعالقين بلندن ؟ جزاكم الله خيرا.
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45
3 - دول بمعنى الكلمة الخميس 11 يونيو 2020 - 16:02
هكذا هي الدول التي تقدر مواطنيها والإنسان عموما. "واعتبروا يا أولي الألباب".
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42
4 - مواطن الخميس 11 يونيو 2020 - 16:07
وبالنسبة للطلبة العالقين باوروبا الشرقية اوكرانيا روسيا.....وخاصة الذين توقفوا عن الدراسة ...او الذين انهوا دراستهم.....متى سيصل وقت ترحيلهم.....او فتح الحدود في وجههم لان اغلبهم يتوفر على تذكرة الاياب.....لمي يرجعوا الى وطنهم....
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13
5 - B.B.B الخميس 11 يونيو 2020 - 16:09
المرجو فتح الحدود للجالية الغير المجنسة العالقة بالمغرب.
لقد تضرروا كثيرا.
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27
6 - البوهالي الخميس 11 يونيو 2020 - 16:14
من يقرأ الخبر يظن أن ابريطانيا نقلت مواطنيها بالمجان مع العلم انهم دفعوا مصاريف النقل وبسعر مرتفع وعندي شخصان من العائلة دفعا 5000 درهم لكل واحد منهما
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-16
7 - حمزة الخميس 11 يونيو 2020 - 16:20
حسب منظمة الصحة العالمية فإن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم علامات الفيروس لا ينقلون العدوى إذن الأسلوب الذي تنهجه الدولة في ارجاع العالقين لم يعد يعمل به فيكفي الإختبار الأولي فإذا تبين سلبيته فيكفي أن يلتزم الشخص بإكمال الحجر الصحي بمنزله وبهذه الطريقة ننهي المشكل بكل بساطة وننقد آلاف العالقين والطلبة في ظرف وجيز
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9
8 - علي الخميس 11 يونيو 2020 - 16:32
و فرنسا اكثر من 250 رحلة من المغرب لفرنسا منذ مارس

هاد الأسبوع اير فرانس أرسلت 6 طائران بوينغ 777 و 16 طايرة A321 و بوينغ 737

بدون اشهار بدون هرج

كان الله في عون الأخوة المغاربة العالقين بالخارج
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21
9 - racg الخميس 11 يونيو 2020 - 16:36
الى البوهالي: بالمجان او غيره فهم غادروا الى بلادهم لمزاولة العمل و الالتحاق بالاهل و العودة إلى الحياة العادية يكفي تخصيص طائرة لهم بما يرافق ذلك من إجراءات و تحضيرات في الوقت الذي تغلق فيه البلاد عليهم لخنقهم . فكر بعقلك لا بأفكارك المتحجرة التي اكل عليها الدهر و شرب
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19
10 - الحسين الخميس 11 يونيو 2020 - 16:37
انا أتعجب كم عدد من السياح الأوروبيين الذين دخلوا المغرب ومنذ شهر شهر مارس والطائرات تنقلهم إلى بلدانهم ولم ينتهو بعد .
هذا دليل على أن المغرب يدل سياحي للقارة الأوروبية.
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7
11 - علي ناصر الخميس 11 يونيو 2020 - 16:44
الى المعلق رقم 6 البوهالي
البعض لم يعجبهم تعليقك ظنا منهم ان السفر كان بالمجان للرعايا البريطانيون ويريدون ان تفعل الحكومة ا٪؜مغربية نفس الشيء، المغاربة عزيز عليهم المجاني ولو كانوا أغنياء، الله يعطينا القناعة اما الفلوس كيجيو ويمشيو ،
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-7
12 - roka الخميس 11 يونيو 2020 - 17:30
تذكرون ان السفير البريطاني في الكويت طلب من مواطنيه يوم 20/3/2020 الذين ليس لديهم اموال او لايجدون ما يأكلون اللجؤ الى الجمعيات الخيرية الكويتية ، هل تسمون هذا عناية ؟ اذا اردتم ان تعرفوا ماذا تعني كلمة الاهتمام بالمواطنين فانظروا الى دول الخليج التي حركت طائراتها في كل اتجاه لترحيل مواطنيها واعادتهم الى ارض الوطن واسكانهم في فنادق 5نجوم اثناء مدة الحجر الصحي
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2
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