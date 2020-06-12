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كُتّاب وآراء
مناقشة أول "دكتوراه عن بعد" في جامعة ابن طفيل
بعد مناقشة بحوثٍ لنيل شادة الماستر عن بعد، في جامعات مغربية، إثر تعليق الدراسة بسبب حالة الطوارئ الصحية، شهدت جامعة ابن طفيل بمدينة القنطيرة مناقشة أول أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه عن بُعد في المغرب.
أطروحة الدكتوراه التي نُوقشت أمس الخميس، في كلية العلوم التابعة لجامعة ابن طفيل، أعدتها الطالبة زهير عواطف. وجرت المناقشة في قاعة مجهزة بتقنيات للتواصل بين لجنة المناقشة والطالبة صاحبة الأطروحة.
ومكّنت هذه التقنيات، حسب بلاغ صادر عن كلية العلوم بجامعة ابن طفيل، الطالبة وكذا أعضاء لجنة المناقشة، من التواصل بسلاسة، سواء أثناء تقديم الطالبة لأطروحتها أو خلال المناقشة، حيث مكّن التجهيز الجيد للقاعة من الاستفادة من جودة الصورة والصوت.
كما تم احترام تدابير الحماية والوقاية من عدوى فيروس كورونا التي فرضتها السلطات الصحية، من خلال التزام أعضاء اللجنة باستعمال وسائل الوقاية، واحترام مسافة الأمان.
ونالت الطالبة صاحبة الأطروحة شهادة دكتوراه الدولة، بميزة مشرف جدا، لتكون بذلك أول طالبة تنال شهادة الدكتوراه عن بعد في المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
Les présidents d'université, les doyens, ... se bousculent pour montrer qu'ils font des choses ... et le fond est vide. Ne venez pas après vous plaindre de la montée de l'enseignement supérieur privé, beaucoup plus sérieuses que ces incompétents arrivistes
ثانيا : لا اعتقد ان هذه الطريقة كانت فعالة في المناقشة لان التقرير تحدث عن تجهيز القاعة التي حضرت فيها اللجنة للمناقشة ، لكن التقرير لم يتحدث عن وسائل او وسيلة المرشحة للمناقشة ، ؟
وكان يكفي وبطريقة عملية ان تستدعى المرشحة منفردة الى المناقشة في الزمان والمكان دون حضور ويكتفى في القاعة بالمرشحة ولجنة المناقشة ، وأكيد ان قاعة المناقشة كانت لتكون قاعة فسيحة واسعة تتحقق معها كل ضمانات الوقاية . فلانريد ان تتسابق بعض المؤسسات للبوز فقط وانما نريد ان هذه الوسيلة اذا كان اللجوء اليها ضروريا فلابأس والا فالطريقة الاولى التقليدية في المناقشات العلمية لاغنى عنها ابدا حاضراومستقبليا . هذا اذا افترضنا ان القنيطرة منطقة آمنة من الوباء وان العضو المناقشي الخارجي لا يتعرض لاي اذى او عراقيل للمشاركة في المناقشة
وعلى كل حال مبروك للمرشحة وللمشرف وشكرا للجنة المناقشة
متى سيتم فتح المجال للتعليم عن بعد في المغرب ما دمتم ترفضون التعليم عن بعد بحميع الجامعات (من الألمانية إلى الكندية ومن التونسية إلى الكامرونية).
المادة 2 من المرسوم رقم 2.13.165 صادر في 19 من ربيع الآخر 1435 (19 فبراير 2014) بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي:
".... ولا تقبل معادلة الشهادات الأجنبية المحضرة والمسلمة داخل المغرب أو المحضرة والمسلمة عن بعد أو عن طريق المراسلة."
طالما ما زالت هذه المادة سارية المفعول، فلن يكون بالمغرب سوى واطساب عن بعد.
تحية لكل ذي عقل.