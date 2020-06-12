مناقشة أول "دكتوراه عن بعد" في جامعة ابن طفيل

هسبريس من الرباط

بعد مناقشة بحوثٍ لنيل شادة الماستر عن بعد، في جامعات مغربية، إثر تعليق الدراسة بسبب حالة الطوارئ الصحية، شهدت جامعة ابن طفيل بمدينة القنطيرة مناقشة أول أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه عن بُعد في المغرب.

أطروحة الدكتوراه التي نُوقشت أمس الخميس، في كلية العلوم التابعة لجامعة ابن طفيل، أعدتها الطالبة زهير عواطف. وجرت المناقشة في قاعة مجهزة بتقنيات للتواصل بين لجنة المناقشة والطالبة صاحبة الأطروحة.

ومكّنت هذه التقنيات، حسب بلاغ صادر عن كلية العلوم بجامعة ابن طفيل، الطالبة وكذا أعضاء لجنة المناقشة، من التواصل بسلاسة، سواء أثناء تقديم الطالبة لأطروحتها أو خلال المناقشة، حيث مكّن التجهيز الجيد للقاعة من الاستفادة من جودة الصورة والصوت.

كما تم احترام تدابير الحماية والوقاية من عدوى فيروس كورونا التي فرضتها السلطات الصحية، من خلال التزام أعضاء اللجنة باستعمال وسائل الوقاية، واحترام مسافة الأمان.

ونالت الطالبة صاحبة الأطروحة شهادة دكتوراه الدولة، بميزة مشرف جدا، لتكون بذلك أول طالبة تنال شهادة الدكتوراه عن بعد في المغرب.