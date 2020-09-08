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الرئيسية | مدارات | أطراف النزاع الليبي تعلن من بوزنيقة الوصول إلى "تفاهمات مهمة"

أطراف النزاع الليبي تعلن من بوزنيقة الوصول إلى "تفاهمات مهمة"

أطراف النزاع الليبي تعلن من بوزنيقة الوصول إلى "تفاهمات مهمة"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:00

أعلن وفدا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في اليوم الثالث من المشاورات التي تحتضنها مدينة بوزنيقة، عن الوصول إلى "تفاهمات مهمة" من أجل التوافق على حل سلمي وطي صفحة الخلاف.

وقال الوفدان، في تصريح صحافي رسمي قبل قليل، إن المشاورات في المغرب "حققت تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد والحد من إهدار المال العام، ثم إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".

وأكد محمد خليفة نجم، في كلمة باسم الوفدين الليبيين المتفاوضين، أن الحوار الليبي في المغرب "يسير بشكل إيجابي وبناء".

وأضاف بأن "الجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لاستكمال عملية التسوية السياسية الشاملة في كامل ربوع الوطن".

مصادر متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أفادت بأنه سيتم تمديد التفاوض مرة ثانية إلى غاية يوم غد الأربعاء من أجل الحسم في العديد من النقاط الخلافية، وأبرزها كيفية التفاهم حول المناصب السيادية وطريقة توزيعها.

يشار إلى أن فضاء الحوار الذي وفره المغرب للفرقاء الليبيين لاقى إشادة واسعة من قبل هيئات عربية وإفريقية وأممية وأوروبية، في وقت يترقب فيه المنتظم الدولي والشارع الليبي النتائج النهائية لهذه المشاورات.

وأشادت أطراف دولية وأممية وإفريقية بالدور المهم الذي لعبه المغرب في تكسير حالة الجمود السياسي، وتوفير مناخ إيجابي لوفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا من أجل التوصل إلى حل سلمي متفق عليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - الغظر الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:10
إتفاقية مبهمة..
و 13 ممن شاركو في المفوضات لا يمثلون الشعب. من إختارهم طبعا الذين يسعون إلى قسمة ليبيا إلى 3 دويلات .وستذكون ما أقول.
المغرب إما متواطيء أو نيته حسنة. مع ترجيحي للتواطؤ
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-61
2 - الناطق الرسمي باسم صدم حسين الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:11
بصراحة كن نتظر تقيسم لبيبا الي غربها وشرقها .الحل الوحيد تقيسم لبيبا
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-58
3 - racha الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:11
اللهم يسر لهم يارب اميين وأبعد عنهم الطامعيين الجالبين للفتن . ولابد أن يكون هناك تسامح حتى يسيروا ببلدهم نحو التقدم والازدهار انشالله. والله حتى فرحنا ليهم.
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51
4 - Oujda الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:17
Une victoire de plus pour la Diplomatie Marocaine. Bravo
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27
5 - الحسين الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:17
المشكل ليس بين الليبيين انما في الدول التي لها أطماع في ليبيا مثل فرنسا وروسيا .
حتى لو اتفقوا لن يتركون. وسيخلقون لهم خلافات جديدة .
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41
6 - ريم الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:18
الله يفرج عليهم. ازمة دفع الشعب ثمنها غاليا من ارواحه وامواله وراحته نتيجة تدخل دول أخرى في شؤونهم. واذا تحققت نتائج مهمة سينسفها الأعداء.
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27
7 - رجاء أيها الليبين الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:18
رجاء رجاء أيها الليبين ابعدوا العرب عن محادثاتكم . فوالله نحن العرب سبب دمار دول وبيوت . ما خراب ليبيا سوى تدخل وأموال البترول من الشرق الأوسط. ما خرب العراق، اليمن،، لبنان، فلسطين، السودان سوى نحن العرب حسبنا الله ونعم الوكيل
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12
8 - fouad fouaad الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:18
ستتدخل دول السُّوسَة والهدم لإفساد كل شيء بني على أرض المغرب
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27
9 - أبو يعقوب الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:19
الحمد لله آللهم اجمع شمل الليبيين وجميع أمة لا اله الا الله محمد رسول الله
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29
10 - Said الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:20
كل شيء جميل وجدي لحد الساعة مادام المؤثمرون ليبيون وتهم مصلحة ليبيا ولكن المشكلةفي من باعوا دممهم للاجانب ممن سيعملون على تقويد الاتفاق لاقدر الله والمهم حسنة تحسم للمغرب وهو معروف بالصدق والامانة.
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18
11 - محمد عطاري الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:20
اللهم وفقهم الى الخير و اعنهم عليه
السلام و الأمن لللبيين ان شاء الله
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20
12 - حميد الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:21
اللهم الف بين قلوبهم و اجمع شتاتهم و شتات الامة الاسلامية يا الله
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20
13 - المغرب المحايد الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:21
يا أيها الاخوة الليببون نحن المغاربة الاحرار النزهاء المحايدون سنكون على أحر من الجمر برؤيتكم تتفاهون و تقتسمون المسؤوليات و أسطر على المسؤوليات التي هي شئ عظيم عند الله عز و جل . و سنكون سعداء برأيتكم تخططون لعودة الاستقرار و الامن لهذا القطر المهم في شمال إفريقيا ،
إن هدف المغرب هو قطع الطريق على هؤلاء الذين يعتبرون ليبيا اصلا تجاريا . أرجو من الله ان يوفقكم و يسدد خطاكم و ينير طريقكم ، و يبعد عنكم الاعداء لان الليبيون هم وحدهم من يفهم الليبيين ، فعولوا على الله و على المغرب ، و سيكون الخير إن شاء الله .
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16
14 - كاظم عين السبع الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 16:22
تبارك الله في الشخصية المتميزة باللباقة والأدب وحسن التدبير وزيرنا في الخارجية ألدي قل متيله في أعضاء حكومتنا وبارك في مغربنا ونتمنى من الأخوة العرب. ان يغارو منا ولا يحسدوننا وان ياخدوا منا العبرة وحب الخير للغير وعار الجار على الجار بحسن الجوار والأخوة الصادقة بلا نفاق
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14
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