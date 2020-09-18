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الرئيسية | مدارات | حركة "فتح" الفلسطينية تستفز المغاربة ببتر خريطة صحراء المملكة

حركة "فتح" الفلسطينية تستفز المغاربة ببتر خريطة صحراء المملكة

حركة "فتح" الفلسطينية تستفز المغاربة ببتر خريطة صحراء المملكة
هسبريس من الرباط
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:00

نشرت حركة "فتح" الفلسطينية خريطة المغرب مبتورة من صحرائه في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وهو ما أثار ردود فعل مغربية واسعة تنتقد المس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وانهالت عشرات التعاليق المغربية على الصفحة الرسمية لحركة "فتح"، حيث قال معلق مغربي: "الصحراء مغربية بتصحيحكم أو بدونه..ولن يمر ما قمتم به مرور الكرام". وقال معلق آخر: "حركة فتح الداعم التاريخي للانفصاليين تشكرنا نحن المغاربة على كل السنوات التي دعم فيها المغرب القضية مادياً ومعنوياً وكذلك عسكرياً، وترد الجميل بطريقتها المعروفة".

وطالب معلقون الحركة بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي والحكومة وملك المغرب، والخروج ببيان رسمي يوضح موقف الفلسطينيين من قضية الصحراء المغربية، خصوصا بعد بروز عدة وقائع مستفزة في الفترات الأخيرة، آخرها صورة السفير الفلسطيني بالجزائر رفقة عناصر و"خرقة البوليساريو".

وسارعت الحركة ذاتها، بعد غضب المغاربة، إلى تغيير صورة خريطة المغرب المبتورة من صحرائه بأخرى تضم الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

وأكدت حركة التحرير الفلسطيني (فتح)، اليوم الجمعة، أن الصورة التي جرى تداولها على أحد مواقعها الفرعية تم "أخذها عن موقع البحث غوغل دون التحقق من تفاصيلها، حيث ظهرت خريطة فلسطين دون ألوان علمها، وكذلك خريطة المملكة المغربية مجتزأة من امتداد وحدتها الترابية".

وأشار المصدر ذاته إلى "اتصالات جرت لتصحيح الخطأ على أعلى المستويات، فتم بالفعل حذف الخريطة فورا ووضع صورة جديدة لخارطة الوطن العربي"، مضيفا أن معاجلة الخطأ تأتي "انطلاقا من إيمان حركة فتح بضرورة وحدة وسلامة كل الدول العربية، ودعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية".

وشددت الحركة على أن الموقف الفلسطيني "يدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ومقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية هذا النزاع الإقليمي؛ وذلك باعتباره حلا جديا وواقعيا وذا مصداقية، وعبّر عن رفضه المطلق كل المقارنات المغلوطة والمشبوهة بين القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وبين ذلك النزاع الإقليمي المفتعل".

ودعت الحركة المغاربة إلى "الحذر من خطورة الانجرار إلى أي حملات مغرضة تستهدف الإساءة إلى علاقات الأخوة التي تربط الشعبين الفلسطيني والمغربي ونضالاتهما المشتركة، والنيل من صمود وثبات الفلسطينيين في هذا الظرف الدقيق والصعب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (138)

1 - anas mesbahi الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:10
حركة فتح هي براسها بايعا الماتش شحال هادي للإسرائليين شنو كاتسناو منها ؟ بزاف عليهم المفاومة و مافيهم خير !
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66
2 - بنت الرباط الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:10
ماشي غير هي. كل الدول تقريبا تقوم بنفس الشيء في نشرات الأخبار. نحن من يجب ان نفرض عليهم حقنا من خلال انتزاعه وانهاء الصراع المفتعل في الصحراء بكل الطرق الممكنة ....والفاهم يفهم
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85
3 - توفيق جرفاوي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:10
الصحراء مغربية وستبقى مغربية رغم أعداء
يجب تصويت بالإجماع على تطبيع مع اسرائلين
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-161
4 - مجهول في عمان الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:11
‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للأسف اشتم رائحة ‏التطبيع :)
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61
5 - ayour الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:11
قد يكون الرد بفتح قنصلية اسرائيلية في الصحراء المغربية كضربة موجعة لهم وللجزائر وجنوب افريقية .
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-105
6 - خطأ الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:11
ايوا حتى احنا نديرو يدينا فأي حاجة العرب كلهم منافقين ولو تعمل معاه المستحيل ابدا ما يقر بالخير تاعك علاش دوك المساعدات ما نساعدوش بهم المغاربة اللي مساكن فالجبال يموتو بالبرد والجوع ماشي هم اولى؟لتحرر فلسطين او لم تتحرر ماذا سنحني نحن من هذا
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16
7 - جزاء الاحسان الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:11
هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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33
8 - أطلسي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:11
ألا يعرفون أن تطبيع المغرب مع إسرائيل سيكفيها عن باقي الدول العربية لأن إسرائيل تعرف قوة المغرب ووزنه في المنطقة العربية فحذاري من هذه التصرفات الصبيانية.
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-39
9 - بوشمال الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:11
أرجو ان يقرأ المغاربة الخبر بعمق.. لأن من يملك وسيلة الاعلام هذه يكن الحقد لحركة فتح ويريد تغيير قيادتها و قام بالتطبيع قبل أيام.. ارجو من هسبريس النشر
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64
10 - كمال الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:11
دابا بقات ليكم غير فلسطين !!
القادية باينة، حسبونا الله ونعم الوكيل

فلسطين الموقف ديالها واضح من الصحراء المغربية قرون هادي

ودابا نتوما كاديرو لينا lavage cerveau
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63
11 - مغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:12
لا انها مؤامرة فقط. يستفزون المغرب. كونوا على يقين أن التطبيع مستحيلا مع إسرائيل احتراما للقدس الشريف وليس للبشر
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66
12 - اخر رصااصة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:12
كنت دائما اقول الفلسطينيين لا ثقت فيهم هم و العراقيين خصوصا في اروبا .. المغرب يجب ان يبحث عن مصلحته و مصلحته الترابية و ينسى القومية العربية التي هي مجرد شعار فضفاض لتنويم الشعوب العربية و خير مثال سهى عرفات و ملايين الدولارات التي تملكها باروبا .. نتحالف حتى مع الشيطان من اجل الوطن .
و كفـــــــــــــــــــــــــــــــى
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-49
13 - استادة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:12
نحن لسنا في حاجة الى اعتدارها لان حركة فتح لن تزيدنا شيء ولن تنقصه ودايما حركة فتح تقوم بهده الأعمال الاستفزازية والمشكل دايما تعلل ما قامت به بنفس التعليل دايما اخدنا الصورة من جوجل ولم ننتبه أي أن جوجل هو المسؤول
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14
14 - نبيل الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:13
انا كمغربي لا تهمني القضية الفلسطينية ما يهمني هوا بلدي المغرب . قضاياتا الأساسية هي الصحراء المغربية و استرجاع سبتة و مليلية و تحقيف الازدهار الاقتصادي و الاجتماعي أولا . لا علاقة لي ببلد يبعد عني بألاف الكيلومترات
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-20
15 - rachid الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:13
الخطأ كان دون قصد و المسامح كريم بعد اعتذار حركة فتح. فلسطين عربية و القدس عاصمتها و نحن إخوة، و لا للتطبيع مع إسرائيل مهما كانت نية حركة فتح.
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32
16 - fathawi الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:13
أخاف أن يكون هذا مجرد تمهيد للتطبيع...سوف نرى في القادم من الأيام...إخواننا الفلسطينيون لن يفرطوا في وحدتنا الترابية...ونحن لن نقايض حقا بحق آخر...
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21
17 - Immigre الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:13
On va dire que là Palestine appartient à Israël aussi en attendant la réponse positif de fath no more comment
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-18
18 - saad الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:13
الصحراء في مغربها و المغرب في صحرائه و المغاربة اشداء على الاعراب رحماء بينهم ملتفون حول ضامن الوحدة و حامي الوطن و المواطنين جلالة الملك محمد 6
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5
19 - مراقب الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:14
نرجو من جميع أبناء الشعب المغربي الحبيب الحذر من خطورة الانجرار إلى أي حملات مغرضة تستهدف الإساءة لعلاقات الأخوة التي تربط الشعبين الفلسطيني والمغربي ونضالاتهم المشتركة، والنيل من صمود وثبات الفلسطينيين في هذا الظرف الدقيق والصعب.
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32
20 - مغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:15
حتى لا تغتر وحتى لا يخرج من بيننا من يقول ان حركة لا تمثل كل الفلسطينيين. فليس فصيل فلسطيني واحد يساند قضيتنا الأولى.
وحان الوقت لنزول من ادمغتنا ذلك الاعتقاد بأن القضية الفلسطينية مقدسة.
وهذا التقديس هو ما عقد الوصول إلى أي حل او تسوية .فيوم يعترف الجميع انها قضية استعمار لأرض شعب و ترفع الدول العربية يدها عنها و يعي الفلسطينيون انهم وحدهم من يستطيع إيجاد حل لقضيتهم ويبعدوا عنها المتاجرين الأجانب -عرب واعاجم-سيقيمون دولتهم المستقلة.
ورجوعا إلى قضية وحدتنا الترابية فالمغرب في صحراءه والصحراء في مغربها.
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4
21 - abawissam الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:15
اعزائى الفترة القادمة ستكون حرب السوشال ميديا فلابد ان نكون واعون وتكون للصحافة والصحفيين الفطنة والذكاء .. انا لا اصدق هذا الخبر بل هو فقط للفتنة وجر المملكة الى انقسامات وعداء للاخوة الفلسطينيين .
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12
22 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:15
حركة فتح فقدت بريقها بموت عرفات. ولم يعد للفلسطينيين سوى الحركات الإسلامية وأهمها حماس والجهاد...
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-6
23 - أبو المهدي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:15
انتهى أمرهم.لو كان لهم دم لما حرروا وطنهم. كلهم أصبحوا وزراء ورؤساء يتقاسمون الإعانات الدولية يضحكون على عرب الدول الأخرى. التطبيع يقطع عليهم هذاك اللعب بمشاعرنا.
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-9
24 - سلاوي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:16
المهم أنهم خاصهم يصلحو الخطأ هذه حنا المغاربة مندوزهاش ، كيف كندافعو على وحدة فلسطين و جب معاملتنا بالمثل ، هذه أرضنا من بصحرائها إلى يوم الدين .
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2
25 - Abdelkader Ali الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:16
هل انتم متفاجئين من هذا الموقف ؟ نعم إنهم لا يحبوننا بل كل الفلسطنيين لا يحبون المغرب و يتمنوا له الدمار صدقوني هذي هي الحقيقة
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-13
26 - مغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:16
المغاربة ملكا وشعبا دعموا القضية الفلسطينية.المغاربة يحملون القضية في قلوبهم منذ زمن طويل. .ما هذه شيم الرجال يا (رجال)فتح. .قدموا اعتذارا و بينوا موقفكم. .
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4
27 - العريشي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:16
فتح أو سد !!! أنا كمسلم أدافع على مقدساتي كيف أزعم أنا مسلم بدون أولى القبلتين مع أو بدون فلسطينيين ؟؟ الذباب اليهودي سيدخل على الخط إحذروا حتى الموضوع المنشور ليس بصدفة فيه إن أنت كمسلم قبل الدفاع عن الفلسطينيين تدافع عن الأقصى مكون مهم من ثقافة هويتك
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2
28 - chamo الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:17
اتق شر من أحسنت إليه هذه حقيقة الجيل المهجن من الفلسطينيين أكثرهم لقطاء عن معرفة و أنا مع التطبيع مع إسرائيل مقابل الحل النهائي لقضية الصحراء التي هي اليد التي توجع المغرب كل من اراد بالمغرب شر أمسكه منها نلتمس من ترامب و نتانياهو بإنهاء ملف الصحراء مقابل التطبيع بالعلالي
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3
29 - بشرى الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:17
تحية للفلسطنيين،لكن اعلموا أن كل شيء يمكننا التغاضي عنه الا مسألة وحدتنا الترابية،فالمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها الى ان يرث الله الارض ومن عليها،رحم الله الحسن الثاني على هذه القولة التي لخصت كل شيء،موقفكم لن يغير هذه الحقيقة...صدق المثل المغربي ...تدير الخير يرجع لك ببومزوي...
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6
30 - عالق بألمانيا الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:17
هكذا يكون رد الجميل. المغرب يرى الشر ليس من الجيران فقط وإنما حتى من يساندهم في الصراء والضراء.
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4
31 - هاك وأرا الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:18
هدا هو جزاء التضامن اللا مشروط الدي قدمه المغرب للفلسطنيين مند القدم يقومون بحركات غير صحيح لاحراج المغرب وانا أتمنى ان يقوم المغرب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل ليتم حل القضية الفلسطينية وفق مصالح المغاربة لانه هدا زمن المصالح فالاخ ان لم تكن له مصلحة مع اخيه فانه يتركه وهده هي الحقيقة وللاسف
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6
32 - المهدي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:18
هناك من يصطادفي الماء العكرويردالإيقاع بين الشعب المغربي والفلسطيني قصدتغييرموقف المغرب من القضيةالفلسطينيةوالانجراروراء الانفعالات اللاعقلانيةللتطبيع مع اليهودكردفعل على ما وقع وإني لأجدريح مكراليهودفي المسألة
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3
33 - فاسي مغترب الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:18
الفلسطينيين ملقاوش حل حتى لمشكلتهم وحاشيين نيوفهم فمشاكل الناس، من بعد ما باعو بلادهم بيدهم، الله يهدي ما خلق
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2
34 - مغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:18
ليست هي المرة الأولى التي يستفز الفلسطينيون مشاعر المغاربة ،برسالة الفلسطينيين تجاه المغرب هي واضحة (أما أن تساندوا قضيتنا ،أو سنعترف بالبوزبال)انا اقول للفلسطينيين أنكم حفنة من المسترزقين لا شيء يرجى منكم ! ابتعدوا عنا فإنكم بعيدون عنا بآلاف الكيلومترات ،فقضيتكم خاسرة منذ سبعين سنة ولقد اخرتم التقدم والتنمية الإسلامية بسبب قضيتكم ،فلا نقبل اعتذاره ولا نحن إلى دموع التماسيح فكفى كفى كفى..
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7
35 - مغربية حرة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:18
لاش الإستغراب ؟ هاذ الشي من زمان كاين؟نسيتو شنو قال الراحل عرفات للبوليساريو لما التقى بهم في الجزائر؟ شبه شعب بلاده بشعب البوليساريو وقال بأنهم كاملين تحت الاحتلال !!!دابا حنا بحالنا بحال اسرائيل!!!؟؟؟الشي اللي جعل الحسن الثاني رحمه الله يقوم بخطاب شهيييير عليهم .... اللي بغا يشوفو راه موجود ...
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7
36 - مدافع عن الصحراء المغربية الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقول لكم يا حركة فتح انت صهيونية مائة في المائة لو كان الخير فيكم لا دافعتعم عن القضية الفلسطينية نحن كما مغاربة ندعم ملفكم الفلسطيني وندافع عنه ملكا وشعبا وملكنا محمد السادس هو امين مال القدس وبعيدون عنكم الآلاف الأميال ونناضل عن بلد الأنبياء لا ندافع عن الخونة الصهيونيين أمثالكم
المغرب بلد الشرفاء والرجال ابيتم ام كرهتم الصحراء مغربية وستضل مغربية الصحراء في صحرائها والملك محمد السادس على عرشه
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2
37 - مغربي عربي مسلم الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:18
نحن امه واحدة مع شعب فلسطين واظن أن الخطأ مطبعي لا اقل و لا اكثر والفلسطينيون يحبون المغرب
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-4
38 - Réaliste الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:18
هناك سوء فهم تاريخي للمشكل من طرف المغاربة، العرب يعرفون الصراع بأنه صراع عرب-إسريلي، وليس صراع مسلم-اسرائلي، مما يفسر عدم التعاطف بنفس القدر مع مسلمي الصين و إفريقيا الوسطى لأنهم ليسوا عرب. أنا ادعو أن يحذو المغرب حذو عمان وسويسرا: الحياد والاهتمام بمشاكله الخاصة فهي كثيرة.
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3
39 - khalil الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:19
تذكير: باب المغاربة سميت بسبب الجنود المغاربة الذين حاربوا مع صلاح الدين الأيوبي لتحرير فلسطين مرة أخرى من الصلبيين ، ولشجاعة المغاربة تمسك بهم صلاح الدين و اعطاهم منازل و مناصب ليستقروا معه، ومن تم جائت تسمية الباب. إذا لم تستحي نذكرك بمن نحن المغاربة.
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1
40 - الزيتوني الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:19
بطبيعة الحال انتم من تمهدون الطريق للتطبيع . بعد بتر الصحراء من الخريطة ما هو الحل ؟ ههه ...
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-2
41 - غيور الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:19
لا تهمنا لا فتح ولا غيرها. لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب ولا عزاء للمزيفين والإنتهازيين والمطبعين الخونة.
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1
42 - عبدالحي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:19
لا أظن أن حركة فتح من وراء هذا المنشور ،قد يكون شخص أو مجموعة أشخاص يقومون بابتزاز المغرب في قضية وحدته الترابية لغرض الدفع به إلى التطبيع مع الصهاينة كما فعلت بعض الدول العربية
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4
43 - مسمار جحا الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:19
الاعتراف بالخطأ فضيلة و اعتذاركم مقبول بل نحن من علينا الاعتذار لفلسطين و للقدس التي لم نقدم لها شيء و ذلك خارج عن إرادتنا، فلسطين عربية و القدس ستبقى عربية و الموت و المذلة للصهاينة الارهابيين،، ستحرر فلسطين و ستعود لارض لأصحابها هذا وعد الله و وعده حق..
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-1
44 - محب السلام الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:20
هذا هو موقفهم دائماً فالبوليساريو بالنسبة لها حركة تحرر من "الاستعمار المغربي الغاشم" و هذه ليست المرة الأولى أو العاشرة و لن تكون الأخيرة بما أن الجزائر تدفع لهم بسخاء ، ملحوظة: ألا ترون الإعلام الجزائري يستميت و يزعق كلما ذكرت فلسطين و معها الشعارات الخاوية لبيك يا فلسطين و عاشت فلسطين حرة أبية ، هاقد عرفتم السبب
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2
45 - حميد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:20
يجب علينا ان لا نتسرع ونستأسد على اخواننا الفلسطينيين ، فهدا الخطأ يقع فيه الصديق قبل العدو وذلك راجع لخرائط جوجل ، لما لا نحتج على موقع جوجل كي يصحح خريطة مغربنا ومن ثم نرى من يتعمد ان يضهر مغربنا مجزء
تحيى فلسطين من البحر الابيض المتوسط الى نهر الاردن.
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1
46 - البيضاء الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:21
كل هذا المكر والاستفزاز من نظام الجنرالات الكرطون ممول من بترودولار الشعب الجزائري
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0
47 - Abdool الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:21
كل َتحد حر ينشر ما يحلو له ما يهمنا نحن مغاربة وهذا هو الأهم هو أن الصحراء ََمغربية على أرض الواقع بسكانها وإقتصادها ونموها وتطورها شاء من شاء وأبى من أبى، أما على الأوراق يبقى حبر على ورق كل على حساب توجهه مصلحته وانتماءه السياسي، الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى الأبد
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4
48 - حسان الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:21
ربما اسراءيل اخترقت الموقع الرسمي لحركة فتح ونشرت العلم المغربي بدون الاقاليم الجنوبية ،لزرع الفتنة والاضرار بالعلاقات الاخوية الاسلامية.
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1
49 - عبد الحق الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:21
و لماذا تلومون حركة فتح و تقومون بالاستفزاز غوغل راسم الخرائط لا يعترف بمغربية الصحراء و القضية تدرس في اللجنة الرابعة في الامم المتحدة اذن أين هو المشكل ... دعوا الفلسطينيين ومشاكلهم أكبر من تفاهة الصحراء المزعومة و التاريخ المحرف المزعوم
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0
50 - الزيانى الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:21
مصلحة بلدنا قبل كل شىء
ولا يمكن لاي احد ان يملي علينا سيرتنا
المغرب مستقل في اخذ قراراته التي تتماشا ومصالحه العليا ومصالح ابناءه
كفانا من المساومة الاخوة الفلسطينيين اول من اعترف باسراءيل اما الصحراء فهي مغربية الى ان يرث الله الارض و من عليها
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1
51 - Meftah الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:22
الخطأ وارد . وجل من لا يخطأ . وما دام ان الجهات الرسمية تؤيد وحدة المغرب . فلا ضير في ذلك . فقط على السلطة الفلسطينية . تتبع الامر . لمعرفة اسباب ذلك . ومن وراءه . فمن قام بهذا الفعل وفي هذا التوقيت . لن يكون الا عميلا . يريد الاضرار بعلاقة المغرب وفلسطين . وبين المغاربة والفلسطينيين . انه نشر للكراهية. وفيه خطور لابد من مراجعتها . بالستثباب الامن.
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1
52 - زائر الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:22
هدي رسالة للناس للي كاينصبو راسهوم معنيين بالشأن الفلسطيني، راهوما براسهوم مامصووقينلكومش ديوها فالشأن ديالكم وفخدمتكم وفدربكم وفولادكم
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3
53 - reda الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:22
ههههه قالو "حركة فتح الداعم التاريخي للانفصاليين تشكرنا نحن المغاربة على كل السنوات التي دعم فيها المغرب القضية مادياً ومعنوياً وكذلك عسكرياً، وترد الجميل بطريقتها المعروفة" اليس الحسن الثاني هو الذي كان يقوم بتصوير الاجتماعات المخصصة لتخطيط للحرب ضد اسرائيل و ضحى حتى باولادنا المغاربة الذين كانو في جبهة الجولان اهذا هو الدعم الذي يتكلم عليه الاخ اليس العلويين كانو وراء تجنيد الالاف من يهود المغاربة للذهاب للاستطان في الاراضي الفلسطينية و كانو ياخذون عملات على ذلك من الاسرائليين فرقعتون راسنا بهاد الدعم الموهوم
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54 - مراد من بريطانيا الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:23
اظن أنها محاولة لخلق المشاكل مع فلسطين لأخدها عذرا للتطبيع مع الصهاينة.
لا تفعلوا هذا فسوف ترمون في زبالة التاريخ كما فعل للبحرين والإمارات امام اعين العالم.
الصحراء صحراءنا و لا نحتاج للتطبيع مع الصهاينة. ذوي السبعون وجها. بدماءنا سنحارب حتى يموت كل المغاربة الأحرار. مالفائدة من الحياة ان لم نعش بكرامة.
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55 - nabil الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:23
التمس لأخاك العذر إن أخطأ مادام تداركه، والمغاربة يساندون الفلسطينيين و ليس الحركات. والاحظ هذه الأيام تروج مقالات تريد للمغاربة ان يحقدو على إخوانهم اتراكا بداعي التوسع العثماني كأنما فرنسا، امريكا و الغرب حمائم بيضاء اتت الى بلداننا بالسلام، إني اشم رائحة طبيخ التطبيع يطبخ
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56 - كولونيا الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:23
لا يجب مؤاخدتهم خطأ من الاخوة الفلسطينيين غير متعمد نعلم جيدا من هم أعداء الشعب المغربي المخزن وحاشيته والمطبلين له من دباب الإلكتروني وصحفيين اللدين يحاولون زرع الفتنه بين المغاربة وشعب الفلسطيني الحريه لشعب فلسطيني
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57 - اطلس الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:23
رحم الله الحسن الثاني الذي هدد كل من يتضامن معهم ،بعدما لاحظ رحمه الله غدرهم للمغرب حين استقبلوا زعيم الانفصاليين في الجزائر طبعا بإيعاز من العصابة .وقال غاضبا سنطلي باب كل من سيتضامن معهم بهذا لي مايتذكرش .شخصيا عشت مع الفلسطينيين كلما جالسا أحدهم إلا ويقول لك العرب باعوا فلسطين رغم أن كل الدول والشعوب العربية ضحت من أجلهم.
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5
58 - مهجر الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:23
غالبا ما يقع هذا الخطأ . التلفزة المغربية نفسها وقعت في هذا الخطأ . اتقوا الله في اخوانكم الفلسطينيين .
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-2
59 - الصحراء مغربية 100% الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:24
هذا فعلا غباء كبير جدا بأن يقومو بهذا الفعل لاسيما المغرب يساعد فلسطين و الشعب المغربي يحب الفلسطينيين.. إسرائيل لا تعترف بالبوليزاريو و المغرب لا يطبع مع اسرائيل رغم الجالية المغربية اليهودية هناك في سبيل خريطة فلسطين و تجي حركة فتح بكل وقاحة تقطع نصف المغرب هذه ضربة في الضهر ...الحمد الله باقي حركة حماس رجال حقيقيون أما حركة فتح تبحث عن المال من كل الجهات و بكل الطرق و السبل من الآخير العرب اتفقو على أن لا يتفقو
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60 - ana karim الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:24
منذ القديم و الفلسطينيون يفضلون الجزائر عن المغاربة ، و يدعمون البوليزاريو ضد الوحدة المغربية .. هذا الأمر يتناساه المغاربة و لكنه حقيقة !
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61 - لقد سبق الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:24
* لقد سبق للفلسطينيين أن إرتكبوا أخطاء مع عدة دول عربية من بينها المغرب
في عهد الحسن الثاني.

* هناك عدة طرق للتعامل مع الحدث ، لكن لن يكون ذلك على حساب القضية
الفلسطينية و سبباً للتطبيع .

* لا نرتكب الخطأ ، فحين نتخذ موقفاً ضد أحد ، يجب ألا يكون خدمة مجانية
للآخر ـ علينا ألا نندفع وألا ننبطح لأننا لسنا خليجيين .
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-4
62 - عايق الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:24
أصلا حركة فتح لم تخطئ فالخريطة الرسمية للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة للأسف هي خريطة مبتورة على إعتبار أن مشكل الصحراء المغربية التي تسميها الأمم المتحدة بالصحراء الغربية لم يحل بعد
وأي دولة صديقة ومقربة للمغرب إذا وضعت خريطة العالم وبها المغرب بكامل أراضيه فهي فقط لا تريد أن تحرج معنا فتقوم بتعديل الخريطة الرسمية للأمم المتحدة بإضافة الصحراء للمغرب ثم بعد ذالك تضعها أمام عدسات المصورين هي فقط بهاذ الموقف تساندنا لأن قضيتنا عادلة بالأساس
ما وقع للإخوة في فلسطين لم يكن إستفزازا كما يريد أن يصور لنا من يريد أن يجرنا للتطبيع عبر مدح اليهود وما يسمى دولة بإسرائيل وفي المقابل تصوير الفلسطينيين بهكذا صور لكي ننجر إلى معاداتهم وبالتالي قبولنا التطبيع مع الكيان الوهمي ، ما وقع لحركة فتح وقع مرارا وتكرارا للعديد من الدول الصديقة وللعديد من البرامج التي تأخذ الخريطة العالمية من موقع كوكل دون أن تنتبه إلى القضية العادلة للمغرب
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4
63 - حسن ويسلان الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:24
ليست هذه المرة الأولى التي يعمد فيها بعض الفلسطينيين من فتح وغيرها إلى بتر الصحراء المغربية من خريطة المملكة عند ملتقى من الملتقيات الجهوية أو الدولية التي ينظمونها وعندما ينتفض المغاربة لسلوك هذا النوع من الاستفزاز يخرج بعضهم الآخر ليعتذر وهذه مسرحية الفناها فيهم بل أغلبهم إن لم يكن كلهم مع الطرح الجزائري وقد برهن على هذا زعيمهم الفقيد ياسر عرفات في إحدى القمم في الجزائر حين عانق زعيم عصابة البوليزاريو أنذاك مما دفع المرحوم الحسن الثاني إلى إعطاء أمره السامي لمستشاره الذي كان يرأس الوفد المغربي بالعودة إلى المملكة وخطب فينا نحن الشعب خطابه الشهير مانعا كل مغربي و مغربية بالجلوس جنبا إلى جنب أي فلسطينني في المحافل تحت طائلة " تجلاغ باب دارو بداكشي اللي ماتايت ذكرش،" دون الدفاع عن القضية الفلسطينية لأن التزام وواجب وليس نفاقا كما يفعلون عندما يتعلق الأمر بقضية وحدتنا الوطنية.
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64 - ميمون الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:24
حركة فتح الحالية تخلو وتفتقذ الشرعية القانونية ذاخل فلسطين وكذلك خارج أرضها ،للأن أعمدة الحركة أهميلو ،من بغض الخونة ذاخل الحركة العالم الإسلامي والعربي يعلم بي خبايا الحركة التي تبيع وتشتري في أرواح الشرفاء الفلسطينيين الأحرار
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65 - مغربي امازيغي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:25
السلام عليكم ورحمة الله اما بعد فا الصحراء مغربية ابا عن جد مند الازل شاء من شاء وابى من ابى وهي امازغية قبل الفتح الاسلامي العربي لشمال افريقيا وعاشة فلسطين حرة مستقلة عاصمتها القدس الشريف .ولا للتطبيع مع الصهاينة المجوس.
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66 - اسامة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:26
حركة فتح الفلسطيمية تريد بهذا التصرف ارسال رسالة مفاذها لا تريد تطبيع الدول العربية مع اسرائيل خصوصا عندما بعد تطبيع العلاقات بين اسرائيل و الامارات
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67 - smail الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:26
أنسب رد على هؤلاء هو التطبيع مع إسرائيل و الانضمام إلى الإمارات والبحرين. الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار
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68 - Nabil Montréal الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:26
Voila comment on prépare le peuple à la prochaine normalisation avec Israël. Ne vous inquiétez pas le peuple marocain dans son histoire ne sais jamais relever contre quoi que ce soit. Un peuple legume quoi
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69 - ولد حميدو الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:26
قلناها مرارا لا خير فيهم
مع فلسطين ظالمة او مظلومة يعني احتمال ان تكون ظالمة
وجب القول
مع فلسطين المظلومة و من ادخل ظالمة لم يكدب


فلسطينيون مليارديرات في العالم لم يساعدوا بلدهم فكيف للاخرين ان يفعلوا دلك

بالنسبة الي
كل نعجة تعلق من كراعها و كل واحد تيعطيه الله على قدر نيته فهل دافعت عنا دولة عربية في قضية سبتة و مليلية او في جزيرة ليلى بل بالعكس فيهم من ايد الظالم
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70 - بنت البلاد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:26
على العموم الخطأ ان كان على غير قصد فالمسامح كريم وان كان متعمدا فللمغاربة كلام آخر
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71 - مغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:27
فلسطين حرة والصحراء مغربية رغم انف الخونة المنبطحين امام الصهاينة.
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-5
72 - la vérité الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:27
«فتم بالفعل حذف الخريطة فورا ووضع صورة جديدة لخارطة الوطن العربي"
الوطن العربي في جزيرة العرب، اما شمال إفريقيا ليست بوطن عربي. هدا ما لا تريدون ان تفهموه.اما الصحراء المغربية والتي يحلم البعض ان يحولها الى دويلة عربية وسط الأمازيغ فهذا لن يحدت ابدا. اسالو التاريخ فسيريكم من هم ايت بعمران وايت يوسى و الارض التي تتحدت الأمازيغية..
اما عن الفلسطينيين فإننا نعرفهم يتلونون كالحرباء مند زعيمهم عرفات الدي كان يدعم البزبال ، و رايتهم تتشابه مع راية البوزبال.
الله اهدي المغاربة المستعربين افيقوا من البنج «المخدر ديال العروبة و فلسطين.
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73 - مغربي جنوبي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:28
الإعتذار مقبول من الفلسطنيين الأحرار بينما جارة السوء لازالت على غيها وهي من فرحت وهللت وروجت في البداية للخريطة الخطأ قبل تغييرها
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74 - حسن الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:29
رحم الله الحسن الثاني واستحضر هنا غضبته على حركة فتح في منتصف الثمانينات من القرن الماضي.يجب ان يرفع المغرب يده عن القضية الفلسطينية لقد اخدت منا الكثير .حان وقت المعاملة بالمثل رد الكيل مكيالين.
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75 - مغربية الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:29
اتمنى ان ينتبه المغرب الى مصالحه و مصالح شعبه. اما العرب ما ان يتغير نظامهم يضربون كل شيء عرض الحائط .فلا داعي لتعطيل مصالحنا لاجلهم
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76 - S. A الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:29
قضيتنا الوطنية واحدة ومعروفة.. حول.. هل تسمعني..
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77 - جمال حطابي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:29
تمهيد للتطبيع مع الكيان الصهيوني يختلقون الدرائع فتح كانت دائما تناصر القضية الوطنية
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78 - Benyoucef Abderrahmane الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:30
Seulement si les palestiniens s'occupaient de leurs malheures. C'est un État qui a vendu ses terrains aux israéliens et les revendiquent.
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79 - عبدالله الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:31
السلام عليكم. ليست المرة الأولى التي تقوم بها حركة فتح بهدا العمل الغير مقبول. فلن ننسى حضور فتح على أعلى مستوى مؤتمر بوزبال في الجزائر ودلك الخطاب التاريخي للمرحوم الحسن الثاني. مجمل القول هادوك الناس رآه مافيهم اربح والزمان بيننا.لقد حان الوقت لكي يغير المغرب سياسته اتجاه هؤلاء الناس اللدين يتاجرون بالقضية الفلسطينية.
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80 - المغربي الحر الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:31
بعض المتصهينين سيجدونها مبرر و مسوغ لهم لتبرير التطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهابي و تصوير الفلسطينيين على انهم اعداء للمغرب و وحدته الترابية، و هذا طبعا ما تريده جارة السوء البغيضة لخلق الفتنة بيننا و بين اشقائنا الفلسطينيين.
الصحراء مغربية رغم أنف الجارة الشرقية و من يواليها و المغرب أكبر من أن تستفزه صور المفبركين و المدلسين.
مذلة الجارة الشرقية و تسولها في ملف الصحراء المغربية أوصلها للتمرغ و التوسل أمام تيمور الشرقية التي لا يعرفها أحد في العالم من أجل قيادة حلف الشر ضد المغرب و وحدته الترابية.
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81 - مغربي حر الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:31
هذا الامر ليس بغريب عندما حل قادة حركة فتح بتندوف و قاموا بتعذيب المغاربة المعتقلين و اعلنوها بقولهم نحن تحتلنا اسرائيل و انتم المغرب
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82 - أمازيغي عبدالله الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:31
هذه حركة صهيونية صنعت لضرب المقاومة الفلسطينية فهي تدّعي الوطنية ومحاربة المستعمر ولكنه متطبعة مع الصهاينة فلا ننتظر منهم الخير.
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83 - kasimohamed الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:32
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة......اضن أن هناك أيادي خفية في الموضوع، لا للاستعجال، حتى يتبين الأمر. شكرا يا مغاربة على تفهمكم الدائم.
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84 - dina الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:33
لا يجب الانجرار وراء هذه الأحداث المفتعلة.
الصهاينة والخونة من العرب ينتظرون هكذا أحداث لشق الصف العربي الداعم للقدس وخصوصا المغرب باعتبار الملك رئيس لجنة القدس والذي رفض رفضا قاطعا صفقة القرن رغم الإغراءات الأمريكية والعربية
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85 - Sabrina الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:33
لايوجد شيء اسمه فلسطين والصحراء مغربية والمغرب دولة امازيغية والسلام.سالينة.
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86 - مراقب الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:33
المغاربة مساكين عايشين غير فالاوهام وهازين الهم لفلسطين اكثر من الفلسطينين بأنفسهم هههه والمشكل قاليك همنا تحرير فلسطين !! سير اخويا سير اش كتسنا راه الملايين قبل منكم كانو كيقولو نفس الهضرة وماتو محررو ما قاومو ههههه الفلسطينيين عايشين احسن منكم يا لي كيدافع عليهوم وسير تلاقى معهم ف اوروبا وتعرف الفلسطينيين على حقيقتهم يعرفوك مغربي والله ميرحموك ... فلسطين وقضيتهم بصفتي مغربي لا تعنيني لا من بعيد ولا من قريب ... ولا نريد ان نكون قطيع الشرق الاوسط ولمشاكلهم نكرهو لي يكرهوه بدون سبب !!؟؟؟ اسرائيل صديقتنا الابدية الخير منهم وماشي من عريبان
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87 - عقيل رشيد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:34
ارجعوا الى نصائح المغفور له الحسن الثاني : لا تحشروا انوفكم في الخلافات العربية العربية يعني الخلاف بين المغرب و عسكر الجزائر مع العلم أنكم تعرفون خريطة الامبراطورية الشريفة الحقيقية من الادارسة الى العلويين بما فيها بلاد الأندلس
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88 - ⴻⵍⴱⴰⵀⵉ ⴻⵍⵀⵓⵓⵙⵙⴰⵉⵏⴻ الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:34
من إعترف بذنبه فلا ذنب عليه و أرجوا أن تكون الأخيرة أما عن صورة أحد أعضاء فتح في الجزائر فكلنا يتفكر غضبت المغفور له الحسن الثاني. فغضبنا المرة القادمة سيكون أعنف بكثير و إن جهل علينا أحد سنجهل فوق جهل الجاهلين
أرجو من جميع العرب أن يعرفوا المغاربة حق المعرفة كل شئ قابل التسامح إلا وحدت مملكتنا نموت و يعيش الوطن.
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89 - Lahrizia الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:34
لقد تم الاعتدار لكنه اعتدار اقبح من الزلة اين كانوا عندما تم نشر الصورة لخريطة المغرب مبتورا من صحراءه. ارى ان الامر كان متعمدا ولجس النبض. على كل المغرب في صحراءه ومع دلك فهو مع فلسطين اما منظمة التحرير هاته لاتمتل الا نفسها
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90 - زينب النفزاوية الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:35
انهالت هذه الاخبار بشكل كبير في الاعلام المغربي ...هل هذه دعوة لكره الفلسطينيين وتقبل بل المطالبة بالتطبيع؟؟
الشعوب بريئة منكم جميعا....سواء الشعب الفلسطيني او المغربي او غيرهم من الشعوب المنكوبة.
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91 - حقيقة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:35
ليس شيئا جديدا. وموقف الفلسطينيين معروف. علم البوليزاريو هو copy coller لعلم فلسطين. ما يجمعهها أن بعض الفلسطينيين المغرر بهم يظنون ان البوليساريو تواجه بالوكالة اليهود ايضا عبر بلدنا. أي نعم عدة وزراء اسرائيليون هم ذوو اصل مغربي واليهود المغاربة يشكلون نسبة مهمة من اسرائيل لكن هذا ليس مبررا للحقد على المغرب... فعلا اتق شر من احسنت إليه
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92 - hamidou الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:35
المسؤولين الفلسطينيين كلهم سواء حماس فتح منضمة التحرير او ورتة عرفات كلهم متشبعين بالعقلية الشيوعية الكومونستية متل حكام الجزائر لا يهمهم الا انفسهم ولا ينضرون الى الاعراف ولا المساندة ولا التضحية ولا حتى الاموال للبلاد اللتي تتعاطف معهم بمعنى آخر الحكام الفاسطينيون او الحركات تبيع امهم مقابل الربح فقط. اضن ان الامرات والبحرين على حق. كفانا همهم. لن يقبلو بالحلول لما تاحت لهم. كفانا عروبة وخروبة وزعبلة. همنا نحن المغاربث هو الخروج من ازمة كورونا. وقد حان الوقت للملك ان يتخلى على صندوق القدس ويتولى صندوق المغاربة. هم الوحيدين اللدين هم جنوده اما العرب انهم دئاب.
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93 - ابراهيم امريرت الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:36
راه كنقوليكم راه تلقاو الخير في اسرائيل ومتلقاوهش في العرب على الأقل معمرهم وصلونا بشي حاجة يجب على حركة فتح أن تقدم الاعتذار أولا لجلالة الملك والشعب المغربي عامة في وسائل الاعلام الرسمية أمام الجميع
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94 - غيور الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:36
الكل يخطأ لا داعي لإعطاء الأمر أكتر من حجهمه
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95 - mouhajir الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:36
لكل دولة خربية (عفوا عربية) طريقتها لتبرير ل التطبيع مع اسرائيل لأنها لا تبالي بمواقف مواطنيها
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96 - مطريسك الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:36
متى يفهم غوغائيونا من دعاة عدم التطبيع أن المصالح السياسية و الاقتصادية هي اسمى من كل شيء بالنسبة للعلاقات بين البلدان و أن عليهم أن يتركوا العاطفة و يتجهوا الى المغرب المنسي لكي يطبعوا معه ؟
حتى بيادق الفتح ترى مصالحها اولا اما ان تنادوا بالعروبة و الاخوة ووو فو الله الاخوة هي جيبك. على المغرب ان يطبع علاقاته مع الدول التي لها شان اقتصادي و سياسي لكي يستفيد منهم و ليس مع المتسولين الذين اذا اغفلتهم لذغوك
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97 - مغربية الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:37
من هي اصلا "حركة فتح" حتى نعطيها اهتماما و حتى تقرر هل الصحراء مغربية ام لا ؟ يوم تحرر اراضي فلسطين من الاستعمار الإسرائيلي و تجعل من فلسطين دولة حرة مستقلة حينها يمكننا ان نهتم لها و لما تقول .الصحراء مغربية و هي تحت السيادة المغربية و لن نحتاج لتأكيد لمغربيتها من احد و المفروض ان تتذكر "حركة فتح "كل ما قدم المغرب لفلسطين عبر التاريخ و هي من يحتاج للدعم للاعتراف الدولي بها و ليس نحن .المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربيها و لن ننسى ما قمتم به و نردها لكم
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98 - rachida الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:38
السلام عليكم.لماذا أنتم غاضبون.هذا هو جزائكم يا من تدافعون عن الفلسطينيين ليل نهار ضد من تسمونهم بالصهاينة.عوض رد الجميل على دفاعكم المستميت هذا لهم ردوا لكم الجميل بي بتر الصحراء المغربية من الخريطة.المسلمون كلهم وجهان لي عملة واحدة إلا من رحم ربي.يبحثون فقط على المصالح ومن يدفع أكثر وتجدهم تلقو أموالا طائلة من جار السوء لفعل ذلك.أما إسرائيل فرغم مساوئها لم نسمع عنها قط أنها عادت المغرب في مصالحه وسيادته بالعكس تدافع دائما عنه وعن صحرائه المغربية في مجلس الأمم المتحدة وغيره من المجالس وتستعمل الفيتو إن إقتضى الأمر ضد كل من يعادي صحرائنا عكس الفليسطينيين الذين يفاجئوننا كل مرة بمعاداتهم لسيادتنا وصحرائنا.تلك المرة قنصلهم في الجزائر يرفع راية الانفصاليين واليوم بتر الصحراء وغدا يعلم الله ما سيفاجئوننا به أيضا وأعرف أن هذا التعليق لن يعجب المعلقين والقراء ولكن هذه هي الحقيقة الذي لا يريد أن يعترف بها أحد.اتركوا العواطف جانبا وخدموا العقول إن أردتم أن تسلموا من شرور الغير
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99 - كريم الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:38
لقد اعتذرت منظمة الفتح على الملصق خريطة الدول العربية وغيرته بأخرى خريطة المغرب مع صحراءه
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100 - Daka الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:39
المغاربة هم من قهروا الأتراك العثمانيين و لم يطئوا ارضهم والمغاربة هم من قهروا الأسبان في ارضهم والمغاربة هم القبعات الزرق لحفظ السلام في افريقيا إذن عما تبحثون يا فلسطينيين وليس الا مند زمن قريب ولقن المغاربة للسعوديين درسا لن ينسوه لطول لسانهم
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101 - michmachiabdelhak الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:40
المغرب ذو سيادة وذكاء وكل من يمس بحرية أي بلد أو شخصه فهو ضعيف ويعبره عن بلادة مستواه
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102 - محمد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:40
حركة فتح حركة إرهابية تعتمد على حزب الله في انشطتها ولاتمثل جل الشعب الفلسطيني. والمثل القايل الا شفتك شي واحد طايح فحفرة كمل عليه. هذا خير المغاربة
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103 - Abdou59driouech الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:42
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها حب من احب وكره من كره.ولكن اللوم علينا وعلى المسؤولين على المغرب هم الذين اوصلونا الى هذه النتيجة اليوم فلسطين وامس الجزاير ودول افريقيا وكذلك لبنان ستسمعون وجهة نظرهم لاحقا.المغرب والمغاربة لا يحبهم احد ولا يحترمهم احد على الصعيد العربي والدولي.كل المساعدات التي ترسل الى جميع الدول العربية والافريقية.من الاحسن ان يستفيد الشعب المغربي الذي هو في حاجة ماسة لها خاصة في الدواوير والجبال والقرى.
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104 - سالم السوسي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:42
ماشاءالله ماشاءالله علاش أنتما كتنكروا الخير ره الصحراء مغربية اوغاتبقى مغربية
حتى يرث الله الأرض ومن عليها
ايوى خليونة عليكم فالتساع
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105 - rachid24 الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:47
السلام عليكم ورحمة الله والله العظيم لي اكتر من 12 سنة فأمريكا أعرف جد المعرفة الفلسطنين و الله ما فيهم خير إلا القليل، أنا اتكلم على الفلسطنين لي عايشين هنا الكل يشتغل في الحرام وحتى لي يشتغل حلال الآن أكيد كان بدأ بالحرام ما فيهم خير سبحان الله اغلبيتهم باعوا أراضيهم لليهود هاجروا لامريكا
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106 - مفقوس الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:47
خطوة مكشوفة من فصيل متصيهن مخترق داخل حركة فتح من اجل جر الراي العام المغربي الى المطالبة بالتطبيع انتقاما ..هيهات
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107 - hajji الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:47
لا للفتنة لا للتفرقة لا للتلاعب بالمشاعر
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108 - عمر الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:47
فعلوها في عهد الحسن الثاني رحمه الله ..... واعيدت من جديد من صاحب هذه الفكرة .....سآل
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109 - Freethinker الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:48
ههه، العاطفيون السذج يظنون أن الفلسطينيين يبادلونهم الحب وهم الذين صرحوا أكثر من مرة بمساندتهم لأعداء المغرب. كل من يدعم الفلسطينيين على حساب قضايا المغرب من الخونة!!!!
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110 - عبدالله الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:48
اقولها داءما، نحن المغاربة ضهرنا حرش ، أغلبية الدول العربية تنكر خيرنا والعرب ما فيهم خير.
بهادا يجب علينا ان نفكر في أنفسنا هو الاول او لي شاط الى هدانا الله.
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111 - نوال الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:48
إذا كان الخبر صحيح فهذا مشكل يجب الوقوف عليه وعدم السماح لأي كان أن يمس بسيادتنا الوطنية واذا كان من جهة معينة خلقت هذا الحدث لتغيير الرأي العام المغربي و لتمهيد التطبيع مع إسرائيل فهذا لا يجوز
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112 - محمد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:48
اللعب على الاوتار غير مقبول، فالسياسة كل شيء فيها مقصود،فندعوا الاخوة في فتح وفلسطين عموما ان يحزموا معنا كما نحن معهم.
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113 - ملاحظ الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:48
حتى قناة الجزيرة القطرية و فرانس24 الفرنسية و سكاي نيوز عربية، عندما تبين خريطة المغرب نجد الصحراء المغربية بلون مغاير، مع العلم أن هذه القنوات تستضيف مغاربة في النقاشات، دون أن يحتج أحد على ذلك.
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114 - عبدالنبي السلامي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:49
خريطة المغرب المبتورة من صحرائه كان عملا متعمدا . هل نسيت القيادة الفلسطينية زيارة المرحوم ياسر عرفات بجبهة البوليساريو واعطى الكلمة لرئيس جبهة البوليساريو بالجزائر . هذا هو اكبر استفزاز للشعب المغربي
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115 - المدرسة الوطنية الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:50
إنهم يطلقون لهم الإشاعات لتحسييكم للتطبيع لا أقل ولا أكثر. لا تتفاعلون بالسلبية اتجاه القضية الفلسطينية إنه فخ
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116 - السلام عليكم الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:50
إن العدو الحقيقي للمغرب هو جميع الدول العربية
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117 - يا عالم الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:52
يا عالم كل الدول العربية سارعت إلى تطبيع علاقتها مع دولة إسرائيل. مصر، الأردن، وألان الأمارات، البحرين، عمان والسعودية .. كل الدول تبحث عن مصالحها إلا المغرب حيث أقلية من المرتزقة الاسلامويين يعملون كثير من الضجيج لكنهم أقلية . هم يسترزقون من قضية فلسطين ولديهم أرصدة بنكية .. المغرب عليه البحث عن مصالحه العليا مع إسرائيل
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118 - khalidelkhaili الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:52
الفصاءل الفلسطينية برمتها لاتمثل الانفسها فهده الفصاءل ليست إلا مجموعة من المرتزقة تقتات من قضية شعبها هدا الاخير بدوره لا ينتضر
. منهم اي شيء .
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119 - M.al gourari الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:52
السلام عليكم ورحمة الله أنا مغربي حرا من أجدادي وسابقى مغربي ولوا غربت نصف حياتي في الغربة وساموة مغربي. وعلى وطني سافني بالغالي والنفيس .
المغرب من طنجة الى لكويرة أبا من أبا وكره من كره بمآ أحترم الإخوان الفلسطينيين وحذار يا فتح أن تلعبي بالنار نحن ياقظين عاى وطننا الأم وهيهات عاى من سولت له نفسه؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
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120 - Caprice الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:53
اصلا البوليزاريو من مدة ينشرون خرائط للمغرب و المنطقة مبتورة منها الصحراء. صعيب تلقى خريطة كاملة على گوگل. من لا يعرف المنطقة او لم ينتبه جيدا يسهل عليه للخطأ.
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121 - عابر سبيل الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:53
دعمنا للقضية من منطلقاتنا الدينية وليس من قناعتنا السياسية ولا نمن بذلك . والخطأ وارد الوقوع
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122 - علي من إسبانيا الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:54
القضية الفلسطينية هي قضية عقائدية، المسلمون الواعون عربا كانو او امازيغ أو أكراد أو.... لن ينهزموا وينخدعوا بمثل هذه اللعبات من هنا وهناك... فلا ولن نقبل التطبيع...
واللي كيقارن قضية الصحراء، وسبة ومليلية كنقولو راك غالط، المقارنة مخساشي تكون فمن الطبيعي أن تدافع عن بلدك أولا لكن دفاعك عن الأرض المقدسة واجب ولن نتنازل عنها ولو قلبو الأرض علينا، فبالقدس باب المغاربة... المغاربة الذين دفعوا بحياتهم وأموالهم لتحيا القضية ولتحرر فلسطين الأبية...
الصحراء مغربية وفلسطين عربية، وصحاب التطبيع إلى مزبلة التاريخ، فالخيانة لا يغفر لها
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123 - لماذا الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:54
* لماذا نشرت حركة فتح خريطة المغرب مبتورة في هذا الظرف بالذات ؟

* هل لإعطاء فرصة للمغرب أن يطبع ؟ أغيباء إن فعلوا ، سدج إن صدقنا .
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124 - مغربي حر الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:55
هذا هو جزاء المغرب الذي هو الوحيد ضمن الدول العربية و الذي أعلن رسميا وبكل وضوح عن رفضه الاعتراف بدولة إسرائيل وعن عدم إرساء العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني. وانقلبت عليه منظمة فتح ببتر الصحراء المغربية عن المغرب.ما هذه الوقاحة .وهذه البلادة ؟؟؟ و هل هناك أيادي خارجية عن فلسطين تدخلت قصد توتر العلاقات بين المغرب وفلسطين وخاصة الاعداء الذين لا يروق لهم موقف المغرب وشجاعته للمبادرة التي لا يستطيع أحد العرب فعلها.؟؟!!!
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125 - بربروسا الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:55
الكل مشغول بالتطبيع ،الجزاءر مشغولة هذه الايام بصفقة 28 مقاتلة الجيل الخامس سوخوي 57 و200دبابة تي 90 ومنظومة اس 500 لمجابهة حلف الناتو ودول اوروبا الجنوبية ،نستعد لعملية بربروسا سوف نذبح الخونة قبل الاعداء سوف نذبح
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126 - Mohamad Abu الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:55
الحقيقة ان ذلك حدث وجرى وضع علم المغرب بدون الاقاليم الجنوبية وكذلك جرى وضع خريطة فلسطين بدون علم وذلك يدل بصورة قطعية على انه خطا غير مقصود وعلى موقع فرعي وبالتالي صدر بيان خلال ساعات أكدوا فيه ليش فقط على الحياد وانما على مغربية الصحراء ولذلك لا اعرف لماذا اثارة الامر الا اذا كان ترويجاً للتطبيع منكم او بحكم ان مالك هذا الموقع الامارات ...ارجو النشر فحركة فتح تحديدا دائما متوقفا وخصوصا اخر ثلاثين سنة مع الوحدة الترابية للمغرب لذا خطا محدث وتم اصلاحه
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127 - intidam Hassan الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:56
شوف يا جمهور الرجاء البيضاوي العالمي هذا رد من فلسطين على كل ما قدمه جمهور الرجاء العالمي
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128 - هشام الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:56
حركة فتح مند زمان بعيد هم خونة وعملاء الصهاينة والغرب الكافر وهم من خانو القضية الفلسطينية والعربية والإسلامية و ماذا تتوقع منهم إلا الخزي والعار
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129 - نزه الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:56
فلا تستغربوا من الاتي نحن نمهد للتطبيع عبر وساءل الاعلام فلخريطة مبتورة تقريبا من جميع الدول اصلا فلسطين خارطتها مبتورة فكيف لفلسطين ان تبتر الخريطة و ستسمعون عن قريب ان بلدنا في الطريق للتطبيع و ما الخريطة الا تمهيدا للاتي
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130 - أيوب فلاح الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:56
المغرب مع الفلسطين في قضيتهم
لا لخلق الفتة لن نكره فلسيطن
ولن يكون أي تطبيع مع الصهاينة
هادشي غير فتنة باش نيديرو التطبيع مع إسرائيل
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131 - كريم وهران الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:57
إفتعال ازمة وخلق مشكل مع الفلسطنين لي تبرير التطبيع الإسرائيلي مع المخزن ..لعبة قديمة ومكشوفة ....كفي تطاول علي المرابطين حول بيت المقدس فعلاقة المغرب مع الصهاينة سابقة لي اتفاقيات اوسلو التي اعترفت بها السلطة بي اسرائيل فوق ارض 67 اي مند 30سنة في حين للمغرب علاقات مند الستينات ..اسم المغرب دكره ترامبوكوشنير ونتانياهو ورئيس الموساد و جل وسائل الإعلام الدولية انه قادم علي الإعتراف بي اسرائيل وعاصمتها القدس بي صفة رسمية ..اما خارطة المغرب المبتورت الصحراء فهيا الخارطة التي يعتمدها العالم بما فيها فرنسا ولبنان وتونس ومصر وكندا وروسيا ودول الإتحاد الأوروبي والافريقي والصين واليابان وموريطانيا والبرازيل ووووو هده حقيقة .فقرار التطبيع في يد القصر ولا كلمة للمغاربة فيه كل شئ بيد البلاط وان قرر الغاء شهر رمضان لفطرتم
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132 - الغفاري الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:58
إني أشم نتانة رائحة المكيدة
ألا تعلمون أن أي متخصص في النت يستطيع اختراق موقع حركة فتح و تغيير و تحريف ما يريد.
نحن بشر و ليس قردة نُستفز بيُسر.
فهمتوني و لا لا
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133 - Abdellah الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:58
الى التعليق 2 التطبيع لن ولن ينفعك بشيء ماذا تنتظر من الصهاينه أنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون لا وعد لهم ولا عهد لهم فالتاريخ يحكم عليهم افق من غفلتك وافتح عينك وانظر ماذا يجري في العالم لا خير في أمة لا تريد الخير لنفسها
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134 - متقاعد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:58
اشك كثيرا بأن بثر الصحراء المغربية من قبل حركة فتح كان مقصودا!!! كما أنها عبرت من جهتها انه نقلته من غوغل دون إثارة انتباها!! فلسطين في القلب ولا يمكن لها أن يكون هذا الفعل من لدنها مقصودا لما يقدم المغرب وملكه من محبة واعانات والدفاع عنها في المحافل الدولية.ورءيس لجنة القدس هو ملكنا محمد السادس حفظه الله وايده !!
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135 - مصطفى الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:59
الى صاحب التعليق المسمي نفسه chamo لاتتسرع يا اخي فالسرعة لا تاتي بالخير ينبغي علينا ان لا نصدق كل ما نسمع
هذا من جهة من جهة اخرى اقول لك ابحث عن معنى اتق شر من احسنت اليه اتقاء الشر المقصود به عدم المن بعد فعل خير معين هذا هو اتقاء الشر
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136 - عبدو الجمعة 18 شتنبر 2020 - 16:00
ربما قد يكون المغرب يجني ثمار مازرعه بحيث أنه صعر خده لمن هب ودب لكن في نظري المتواضع يجب أن تكون مصلحة البلد والوطن فوق أي إعتبار ويجب على المغرب أن يتحالف حتى مع الشيطان إن إقتضى الأمر وذلك لتكريس مصالحه.
كل هؤولاء الذين يتطاولون على المغرب أكلوا من خيرات هذه الوطن لكنهم أكلوا الغلة وقلبوا الطاولة على المغرب حتى أصبح عداء المغرب عقيدة لهم ولنا في ما تقوم به دولة موريطانيا وبنو خرخر وعائلة سعود وعائلة زايد ناقص وآخر وطبعا لن يكون الأخير ماقامت به هذه الحركة الفاشية التي تسمي نفسها فتح.
لهذا وجب على الديببوماسية اامغربية أن تغير جلدها قبل معطفها وأن تبحث عن حلفاء جدد لضخ دماء جديدة في السياسة الإقلمية والدولية من المغرب ولبلدنا الكثير من نقاط القوة.
فبو العربان لا خير فيهم ولا في أوطانهم وشرهم تابت وخيرهم بائد
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137 - سعيد الراوي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 16:01
أين كانت فتح عندما كانت اسراءيل تقضم أرض فلسطين مترا مترا في الواقع وفي الخريطة. أما المغرب و الحمد لله فإن له السيادة على ترابه بما فيه الصحراء العزيزة التي لا يمكن أن نفرط فيها و لو تم بترها في خريطة فتح و الذي لا يعني في الحقيقة و الواقع شيءا. على من يحب وطنه أن يهتم بالدفاع عنه قبل أن يتكلم عن أوطان الآخرين.
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138 - إسلام الجمعة 18 شتنبر 2020 - 16:01
نحن لانهتم لتصرفات غيرنا خريطة المغرب بصحرائه مرسومة في قلوبنا، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها وانتهى الكلام.
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