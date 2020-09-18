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كُتّاب وآراء
حركة "فتح" الفلسطينية تستفز المغاربة ببتر خريطة صحراء المملكة
نشرت حركة "فتح" الفلسطينية خريطة المغرب مبتورة من صحرائه في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وهو ما أثار ردود فعل مغربية واسعة تنتقد المس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وانهالت عشرات التعاليق المغربية على الصفحة الرسمية لحركة "فتح"، حيث قال معلق مغربي: "الصحراء مغربية بتصحيحكم أو بدونه..ولن يمر ما قمتم به مرور الكرام". وقال معلق آخر: "حركة فتح الداعم التاريخي للانفصاليين تشكرنا نحن المغاربة على كل السنوات التي دعم فيها المغرب القضية مادياً ومعنوياً وكذلك عسكرياً، وترد الجميل بطريقتها المعروفة".
وطالب معلقون الحركة بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي والحكومة وملك المغرب، والخروج ببيان رسمي يوضح موقف الفلسطينيين من قضية الصحراء المغربية، خصوصا بعد بروز عدة وقائع مستفزة في الفترات الأخيرة، آخرها صورة السفير الفلسطيني بالجزائر رفقة عناصر و"خرقة البوليساريو".
وسارعت الحركة ذاتها، بعد غضب المغاربة، إلى تغيير صورة خريطة المغرب المبتورة من صحرائه بأخرى تضم الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وأكدت حركة التحرير الفلسطيني (فتح)، اليوم الجمعة، أن الصورة التي جرى تداولها على أحد مواقعها الفرعية تم "أخذها عن موقع البحث غوغل دون التحقق من تفاصيلها، حيث ظهرت خريطة فلسطين دون ألوان علمها، وكذلك خريطة المملكة المغربية مجتزأة من امتداد وحدتها الترابية".
وأشار المصدر ذاته إلى "اتصالات جرت لتصحيح الخطأ على أعلى المستويات، فتم بالفعل حذف الخريطة فورا ووضع صورة جديدة لخارطة الوطن العربي"، مضيفا أن معاجلة الخطأ تأتي "انطلاقا من إيمان حركة فتح بضرورة وحدة وسلامة كل الدول العربية، ودعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية".
وشددت الحركة على أن الموقف الفلسطيني "يدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ومقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية هذا النزاع الإقليمي؛ وذلك باعتباره حلا جديا وواقعيا وذا مصداقية، وعبّر عن رفضه المطلق كل المقارنات المغلوطة والمشبوهة بين القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وبين ذلك النزاع الإقليمي المفتعل".
ودعت الحركة المغاربة إلى "الحذر من خطورة الانجرار إلى أي حملات مغرضة تستهدف الإساءة إلى علاقات الأخوة التي تربط الشعبين الفلسطيني والمغربي ونضالاتهما المشتركة، والنيل من صمود وثبات الفلسطينيين في هذا الظرف الدقيق والصعب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (138)
يجب تصويت بالإجماع على تطبيع مع اسرائلين
القادية باينة، حسبونا الله ونعم الوكيل
فلسطين الموقف ديالها واضح من الصحراء المغربية قرون هادي
ودابا نتوما كاديرو لينا lavage cerveau
و كفـــــــــــــــــــــــــــــــى
وحان الوقت لنزول من ادمغتنا ذلك الاعتقاد بأن القضية الفلسطينية مقدسة.
وهذا التقديس هو ما عقد الوصول إلى أي حل او تسوية .فيوم يعترف الجميع انها قضية استعمار لأرض شعب و ترفع الدول العربية يدها عنها و يعي الفلسطينيون انهم وحدهم من يستطيع إيجاد حل لقضيتهم ويبعدوا عنها المتاجرين الأجانب -عرب واعاجم-سيقيمون دولتهم المستقلة.
ورجوعا إلى قضية وحدتنا الترابية فالمغرب في صحراءه والصحراء في مغربها.
اقول لكم يا حركة فتح انت صهيونية مائة في المائة لو كان الخير فيكم لا دافعتعم عن القضية الفلسطينية نحن كما مغاربة ندعم ملفكم الفلسطيني وندافع عنه ملكا وشعبا وملكنا محمد السادس هو امين مال القدس وبعيدون عنكم الآلاف الأميال ونناضل عن بلد الأنبياء لا ندافع عن الخونة الصهيونيين أمثالكم
المغرب بلد الشرفاء والرجال ابيتم ام كرهتم الصحراء مغربية وستضل مغربية الصحراء في صحرائها والملك محمد السادس على عرشه
تحيى فلسطين من البحر الابيض المتوسط الى نهر الاردن.
ولا يمكن لاي احد ان يملي علينا سيرتنا
المغرب مستقل في اخذ قراراته التي تتماشا ومصالحه العليا ومصالح ابناءه
كفانا من المساومة الاخوة الفلسطينيين اول من اعترف باسراءيل اما الصحراء فهي مغربية الى ان يرث الله الارض و من عليها
لا تفعلوا هذا فسوف ترمون في زبالة التاريخ كما فعل للبحرين والإمارات امام اعين العالم.
الصحراء صحراءنا و لا نحتاج للتطبيع مع الصهاينة. ذوي السبعون وجها. بدماءنا سنحارب حتى يموت كل المغاربة الأحرار. مالفائدة من الحياة ان لم نعش بكرامة.
في عهد الحسن الثاني.
* هناك عدة طرق للتعامل مع الحدث ، لكن لن يكون ذلك على حساب القضية
الفلسطينية و سبباً للتطبيع .
* لا نرتكب الخطأ ، فحين نتخذ موقفاً ضد أحد ، يجب ألا يكون خدمة مجانية
للآخر ـ علينا ألا نندفع وألا ننبطح لأننا لسنا خليجيين .
وأي دولة صديقة ومقربة للمغرب إذا وضعت خريطة العالم وبها المغرب بكامل أراضيه فهي فقط لا تريد أن تحرج معنا فتقوم بتعديل الخريطة الرسمية للأمم المتحدة بإضافة الصحراء للمغرب ثم بعد ذالك تضعها أمام عدسات المصورين هي فقط بهاذ الموقف تساندنا لأن قضيتنا عادلة بالأساس
ما وقع للإخوة في فلسطين لم يكن إستفزازا كما يريد أن يصور لنا من يريد أن يجرنا للتطبيع عبر مدح اليهود وما يسمى دولة بإسرائيل وفي المقابل تصوير الفلسطينيين بهكذا صور لكي ننجر إلى معاداتهم وبالتالي قبولنا التطبيع مع الكيان الوهمي ، ما وقع لحركة فتح وقع مرارا وتكرارا للعديد من الدول الصديقة وللعديد من البرامج التي تأخذ الخريطة العالمية من موقع كوكل دون أن تنتبه إلى القضية العادلة للمغرب
مع فلسطين ظالمة او مظلومة يعني احتمال ان تكون ظالمة
وجب القول
مع فلسطين المظلومة و من ادخل ظالمة لم يكدب
فلسطينيون مليارديرات في العالم لم يساعدوا بلدهم فكيف للاخرين ان يفعلوا دلك
بالنسبة الي
كل نعجة تعلق من كراعها و كل واحد تيعطيه الله على قدر نيته فهل دافعت عنا دولة عربية في قضية سبتة و مليلية او في جزيرة ليلى بل بالعكس فيهم من ايد الظالم
الوطن العربي في جزيرة العرب، اما شمال إفريقيا ليست بوطن عربي. هدا ما لا تريدون ان تفهموه.اما الصحراء المغربية والتي يحلم البعض ان يحولها الى دويلة عربية وسط الأمازيغ فهذا لن يحدت ابدا. اسالو التاريخ فسيريكم من هم ايت بعمران وايت يوسى و الارض التي تتحدت الأمازيغية..
اما عن الفلسطينيين فإننا نعرفهم يتلونون كالحرباء مند زعيمهم عرفات الدي كان يدعم البزبال ، و رايتهم تتشابه مع راية البوزبال.
الله اهدي المغاربة المستعربين افيقوا من البنج «المخدر ديال العروبة و فلسطين.
الصحراء مغربية رغم أنف الجارة الشرقية و من يواليها و المغرب أكبر من أن تستفزه صور المفبركين و المدلسين.
مذلة الجارة الشرقية و تسولها في ملف الصحراء المغربية أوصلها للتمرغ و التوسل أمام تيمور الشرقية التي لا يعرفها أحد في العالم من أجل قيادة حلف الشر ضد المغرب و وحدته الترابية.
الصهاينة والخونة من العرب ينتظرون هكذا أحداث لشق الصف العربي الداعم للقدس وخصوصا المغرب باعتبار الملك رئيس لجنة القدس والذي رفض رفضا قاطعا صفقة القرن رغم الإغراءات الأمريكية والعربية
أرجو من جميع العرب أن يعرفوا المغاربة حق المعرفة كل شئ قابل التسامح إلا وحدت مملكتنا نموت و يعيش الوطن.
الشعوب بريئة منكم جميعا....سواء الشعب الفلسطيني او المغربي او غيرهم من الشعوب المنكوبة.
حتى بيادق الفتح ترى مصالحها اولا اما ان تنادوا بالعروبة و الاخوة ووو فو الله الاخوة هي جيبك. على المغرب ان يطبع علاقاته مع الدول التي لها شان اقتصادي و سياسي لكي يستفيد منهم و ليس مع المتسولين الذين اذا اغفلتهم لذغوك
حتى يرث الله الأرض ومن عليها
ايوى خليونة عليكم فالتساع
بهادا يجب علينا ان نفكر في أنفسنا هو الاول او لي شاط الى هدانا الله.
. منهم اي شيء .
المغرب من طنجة الى لكويرة أبا من أبا وكره من كره بمآ أحترم الإخوان الفلسطينيين وحذار يا فتح أن تلعبي بالنار نحن ياقظين عاى وطننا الأم وهيهات عاى من سولت له نفسه؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
واللي كيقارن قضية الصحراء، وسبة ومليلية كنقولو راك غالط، المقارنة مخساشي تكون فمن الطبيعي أن تدافع عن بلدك أولا لكن دفاعك عن الأرض المقدسة واجب ولن نتنازل عنها ولو قلبو الأرض علينا، فبالقدس باب المغاربة... المغاربة الذين دفعوا بحياتهم وأموالهم لتحيا القضية ولتحرر فلسطين الأبية...
الصحراء مغربية وفلسطين عربية، وصحاب التطبيع إلى مزبلة التاريخ، فالخيانة لا يغفر لها
* هل لإعطاء فرصة للمغرب أن يطبع ؟ أغيباء إن فعلوا ، سدج إن صدقنا .
لا لخلق الفتة لن نكره فلسيطن
ولن يكون أي تطبيع مع الصهاينة
هادشي غير فتنة باش نيديرو التطبيع مع إسرائيل
ألا تعلمون أن أي متخصص في النت يستطيع اختراق موقع حركة فتح و تغيير و تحريف ما يريد.
نحن بشر و ليس قردة نُستفز بيُسر.
فهمتوني و لا لا
هذا من جهة من جهة اخرى اقول لك ابحث عن معنى اتق شر من احسنت اليه اتقاء الشر المقصود به عدم المن بعد فعل خير معين هذا هو اتقاء الشر
كل هؤولاء الذين يتطاولون على المغرب أكلوا من خيرات هذه الوطن لكنهم أكلوا الغلة وقلبوا الطاولة على المغرب حتى أصبح عداء المغرب عقيدة لهم ولنا في ما تقوم به دولة موريطانيا وبنو خرخر وعائلة سعود وعائلة زايد ناقص وآخر وطبعا لن يكون الأخير ماقامت به هذه الحركة الفاشية التي تسمي نفسها فتح.
لهذا وجب على الديببوماسية اامغربية أن تغير جلدها قبل معطفها وأن تبحث عن حلفاء جدد لضخ دماء جديدة في السياسة الإقلمية والدولية من المغرب ولبلدنا الكثير من نقاط القوة.
فبو العربان لا خير فيهم ولا في أوطانهم وشرهم تابت وخيرهم بائد