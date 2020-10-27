شبكة مغربية للمراكز البحثية والفكرية ترى النور

هسبريس من الرباط

اختتمت الأحد بمدينة أكادير، أشغال اليومين الدراسيين اللذين نظمتهما "اللجنة التحضيرية لشبكة المراكز البحثية والفكرية بالمغرب" بدعم من المعهد العربي للبحوث والسياسات (نواة) بتسمية المنسق العام للشبكة وهيئة التنسيق.

وقد انتخب الحاضرون في هذا اللقاء الدكتور جواد الرباع، أستاذ العلوم السياسية رئيس فريق البحث حول السياسات والمعايير بكلية الحقوق أيت ملول، منسقا عاما لشبكة المراكز البحثية والفكرية بالمغرب، وأعضاء هيئة التنسيق الأساتذة الآتية أسماؤهم والمنتمين إلى مختلف الجامعات المغربية:

- عبد الصمد العلوي أبو البركات (نائبا للمنسق): مركز إنماء للدراسات والأبحاث

-الحسين الرامي (عضوا): المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات

-رشيد كديرة (عضوا): فريق البحث حول السياسات والمعايير

-خطري الشرقي (عضوا): مركز الجنوب للدراسات والأبحاث

-محمد مزيان (عضوا): مختبر التاريخ والتراث في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط

-سعيد الحاجي (عضوا): مركز تكامل للدراسات والأبحاث

-عبد الحي الغربة (عضوا): المركز الدولي للدراسات والبحث العلمي متعدد التخصصات

-العربي بوعودة (عضوا): اتحاد المحامين الشباب مراكش

-إدريس حموني (عضوا): مختبر تدبير الموارد والتنمية المستدامة

-عبد الحكيم أبو اللوز (عضوا): فريق البحث حول السياسات والمعايير

-علي الكاسمي (عضوا): مركز الصحراء للدراسات والأبحاث

-عبد الكريم الحديكي (عضوا): مركز يقظة-فريق البحث حول السياسات والمعايير

-عبد اللطيف الحاجي (عضوا): مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية (مدى)

وقد حددت مهمة هيئة التنسيق في الاعداد لوثائق الجمع العام من أجل التأسيس القانوني للشبكة، ووضع تصور الاشتغال ورؤية وأهداف الشبكة المستقبلية.

جدير بالذكر أن اللقاء المنظم من طرف اللجنة التحضيرية امتد على مدى يومي السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر 2020، وعرف تنظيم ندوة حول موضوع "أي دور للمراكز البحثية والفكرية في مواكبة واقع وتداعيات أزمة كورونا؟"، من تأطير كل من الدكتور رشيد كديرة، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق أكادير، والدكتور جواد الرباع، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق أكادير، ثم جلسة لتبادل الخبرات والتجارب بين المراكز البحثية ومختبرات وفرق البحث المشاركة في هذا اللقاء حول تعاطيها مع أزمة كورونا وانعكاس ذلك في الأنشطة والإصدارات التي تم تنفيذها.