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الرئيسية | مدارات | منيب: دعم "النهج" لتقرير المصير في الصحراء "أطروحة متجاوزة"

منيب: دعم "النهج" لتقرير المصير في الصحراء "أطروحة متجاوزة"

منيب: دعم "النهج" لتقرير المصير في الصحراء "أطروحة متجاوزة"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 01:00

أبدت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، معارضتها للموقف الذي عبّر عنه حزب النهج الديمقراطي إزاء أزمة الگرگرات، حيث جدّد موقفه الداعم لخيار تقرير المصير الذي تطالب به جبهة "البوليساريو".

وقات منيب، في ندوة نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن حزب النهج الديمقراطي "تبنّى نظرة قديمة جدا أصبحت اليوم متجاوزة، وحتى الدول التي تساند تقرير مصير الحركات التي تطالب به تفعل ذلك فقط لإرضاء الخواطر؛ لأن مثل هذه النزاعات لا تُحل بإنشاء دويلات جديدة".

ومقابل الدفاع عن الوحدة الترابية المغربية، ورفضها لخيار تقرير المصير، قالت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد إن ما تعيشه الأقاليم الصحراوية حاليا فيه نوع من تجسيد الحكم الذاتي، حيث يوجد مسؤولون صحراويون على رأس المجالس المنتخبة؛ "ولكن بنفس الطريقة التي تسيَّر بها المجالس في باقي مناطق المغرب، في إطار من الجشع والريع".

وأكدت القيادية اليسارية البارزة أن إنجاح خيار الحكم الذاتي في الصحراء يقتضي، أولا، إرساء ديمقراطية حقيقة، موضحة: "نحن ننتقد النظام؛ لأنه لا يمكن التخلي عن تقوية الجبهة الديمقراطية الداخلية ومحاربة الفساد، ويريد إقناع المنتظم الدولي بجديته في تنزيل الحكم الذاتي".

وذهبت منيب إلى القول إن تقرير المصير، الذي يطالب به حزبها، "هو تقرير مصير ديمقراطي لجميع المغاربة، بمن فيهم الساكنة الصحراوية"، وزادت: "المغرب تقدم بالحكم الذاتي، ولم يستطع الخروج من ديمقراطية الواجهة، ولم يحارب الفساد والريع".

الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد دعت إلى تغيير سياسة التعاطي مع ملف الصحراء، وإبعاده عن منطق الريع، قائلة: "مَن عاد من الصحراويين في إطار مقولة الوطن غفور رحيم التي أطلقها الحسن الثاني فهم مرحب بهم جميعا؛ ولكن لا يجب أن تكون عودة البعض فقط من أجل الاستفادة من الريع، لأن المستفيدين من الريع هم المستفيدون من النعرات الانفصالية".

من جهة ثانية، هاجمت نبيلة منيب النظام الجزائري، وحمّلته مسؤولية السعي إلى إشعال فتيل الحرب في الصحراء، مشيرة إلى "أن النظام الجزائري يسارع الزمن للتسلح ويقرض صندوق النقد عائدات البترول عوض أن يبني بها الجزائر، وصوناطراك للمحروقات تضع فوائدها في الجنان الضريبية، وهذا يبين أن هناك فسادا في النظام الجزائري".

وأكدت المتحدثة ذاتها أن الحل السلمي في الصحراء "يتطلب بناء الثقة أولا، وهذا يتطلب بناء الديمقراطية، وجبر الضرر عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإحداث مصالحة تاريخية مع الريف ومع باقي الجهات المختلفة، ووضع حد لاعتقال الصحافيين والمدونين، ومحاربة الفساد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مهتم الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 01:13
ما هذا الحزب «النهج الديمقراطي»
هل يوجد في المغرب
ما اسم أمينه العام
أنا لا أعرفه أصلا و حتى و إن عرفته فلن أسميه سوى الحزب الخائن للقضية الأولى للمغرب.
استشهد من أجلها: أجداد-أحفاد- أبناء- آباء-............
اللي نعس وفاق بغا يدير حزب . بغينا 3 ديال الأحزاب على أكثر تقدير.
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14
2 - بن عمي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 01:19
دابا هاد النهج الديموقراطي خاصوا يعرف بعدا باللي الثلت او النصف انتاع لمغاربة اصلهم من الصحراء يعني الى كنا غادي انديروا شي استفتاء تقرير المصير خاصنا نستفتيوهم حتا هما باش الى ابغاو الاستقلال يتنقص واحد العشرين مليون من اصل صحراوي من الداخل يمشي ايعيش في الصحرة اويبقا عشرين مليون فالداخل ايعيش امفيك امع راسو ماشي نص المغرب ايعيش فيه ربعين مليون امخلط او عشرين الف ايشد النص الباقي .
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2
3 - HDA الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 01:30
أول مرة، ملي بدات كوفيد، تقولي شي حاجة مزيانة ...
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3
4 - سؤال وجيه الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 01:36
السيدة المحترمة منيب :
سؤالي هو : هل انت معنا ام مع غانا ؟
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-7
5 - الصنهاجي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 01:45
تعليقك قريب من تعليق النهج، افكاركم اكل الدهر عليها وشرب، ولا اراكما يوما ما في قيادة الحكومة. وكثركتكم لا فاءدة منها، انصحكم سواء ان تتوحدوا فيما بينكم او الانسحاب من الساحة السياسية لانه لا نفع فيكم كباقي الاحزاب الاخرى، تبذير المال العام والوقت.
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-8
6 - خالد بوجدور الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 01:49
هداك سميتو تعويض عن الاحتجاز فمخيمات تندوف بعد ما تم اختطاف واسر العديد من الصحراويين وماشي طريقه لاستماله اشخاص للتصويت بحال لي تايوقع فمجموعه من انتخابات الدول السائره في النمو ... لا يوجد ريع كل ما في الامر ان تسلم مقاليد التسيير تفتح الباب لعلاقات اقتصاديه ومعرفه باحتياجات المنطقه اكثر من العامه وهدا الامر يسري على جل مناطق المملكه ايضا .. تحياتي نبيله
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0
7 - باحث عن الإلهام الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 01:51
الحزب الاشتراكي الموحد هو الحزب الوحيد في المغرب الذي يناضل من أجل إرساء ديموقراطية حقيقية ويناضل من أجل عدالة اجتماعية ومحاربة الريع والمحسوبية. مع ذلك للأسف لم تعطى له الفرصة لقيادة الحكومة.
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4
8 - محمد المغربي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 01:59
يجب حل هذا الحزب الخائن المتشبع بالفكر الشيوعي.
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