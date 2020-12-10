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كُتّاب وآراء
"البيت الأبيض" ينشر نص الاعتراف الكامل لأمريكا بمغربية الصحراء
نشر الموقع الرسمي للبيت الأبيض إعلان اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية.
وجاء في نص الاعتراف الكامل أن "الولايات المتحدة، كما ذكرت الإدارات السابقة، تؤكد دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية".
وأضاف البيت الأبيض، في الإعلان الرئاسي، أنه "اعتبارًا من اليوم، تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية".
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن الولايات المتحدة تعتقد أن "قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارًا واقعيًا لحل النزاع وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن".
ودعا الإعلان الرئاسي أطراف النزاع إلى "الانخراط في مناقشات دون تأخير، وذلك عبر الاعتماد على مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار العمل الوحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين".
وأكد الرئيس الأمريكي أنه "لتسهيل التقدم نحو هذا الهدف، ستشجع الولايات المتحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في إقليم الصحراء. وتحقيقا لهذه الغاية، ستفتح قنصلية في إقليم الصحراء الغربية، في الداخلة، لتعزيز الفرص الاقتصادية والتجارية للمغرب بالمنطقة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (66)
وكالة رويترز للأنباء
الف شكر لسيد الرئيس دونالد ترامب عن اعترافه و اعتراف امريكا بمغربية الصحراء
يجب ان يكون هادا اليوم عيد وطني لصحرائنا الحبيبة
وحان الوقت لاستقبال اخواننا المحتجزين بتندوف
عاش الملك محمد السادس وعاش الشعب المغربي من طنخة الى لكويرة
ونطمح كدلك لاسترجاع سبتة و مليلية
لقد حان الاوان.
En tout cas j'espère que ca sera le cas pour en finir une fois pour toute de ce problème créer par Boukharrouba et Abdenasser à l'époque de la guerre froide. Personnellement je n'ai plus ce sentiment d'appartenir à une nation arabe, vu ce qui se passe actuellement. La seule chose qui compte c'est le pays. Vive le Maroc, son peuple et son roi.
لم يترك اية فرصلة لتأويل كلماته ومفاهيمه وقاموسه
بيان كا يطنطن
ولا يحب منح الفرصة للمرتزقة لكي يستفردوا بالمفاوضات على الحكم الذاتي بل يجب مناقشته مع المغاربة الصحراويبن الذين يجب ان يكونوا قطب الرحى فيها
يعني لا يجب ترك المجال لمرتزق حاقد قضى حياته في سب المغرب والمغاربة لكي يكون مسول ولو من درجة مقدم في اطار الحكم الذاتي
شكرا للدبلوماسية المغربية
ظهر الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
ما قام به الرجل احسن تهنئة بحلول 2021 يمكن ان يقدمها رئيس قوة عظمى للشعب المغربي بما في ذلك اخواننا المحتجزون في مخيمات لحمادة. دون ان ننسى الشعب الجزائري الشقيق الذي سيستفيد اخيرا من خيرات بلاده التي كانت تذهب لشراء اللوبيات الامريكية
تحية حارة لكل البلدان الصديقة التي فتحت قنصليات لها في اقاليمنا الجنوبي
Vive le Maroc
Vive le Sahara Marocain
Vive les relations avec Israel
Nos interests avec l'etat d'Israel
Les commentaries des Algeriens et des Terroristes de Polizario seront tres present sur Hespress
Attention
لا عزاء لأعداء الوطن
السياسة مصالح متبادلة و بعد نظر
نترك للأغبياء مزيدا من فرص تحطيم الذات
و الكثير منكم لا يعلم ان امريكا لا تبيع اسلحتها الا بموافقة اسرائيل
و الكثير منكم لا يعلم ان من اكبر الشركات العالمية هي لليهود
امريكا لا ترفض طلبا لاسرائيل حتى انها مستعدة ان تدخل في حرب تذميرية من اجل حماية اسرائيل
المغرب اخطئ كثيرا في سياساته السابقة. مؤخرا اضهرت لهم الاحزاب الفلسطينية و جهها الحقيقي حينما نعتت المغرب بالبلد المحتل و حين خرج سفير فلسطين بالجزائر بكلمة المغرب بلد محتل و حين خرح رئيسهم الفلسطيني بكلمة قضية الصحراء نحن على حياد فيها.
بينما خرج اخوتنا اليهود المغاربة باسرائيل حاملين العلم المغربي و يرددون النشيد الوطني و يدعمون المغرب في تحرير الكركرات.
من هم اصدقائنا و من هم اعدائنا ؟
مصلحة الوطن قبل كل شيء المغرب هو من اشترط على امريكا بضغط من اسرائيل على ان ترضخ امريكا لكل ما تمليه عليها اسرائيل. الاعتراف بمغربية الصحراء فتح قنصلية بداخلة تسهيل السفر بين المغرب و اسرائيل لمن اراد الهجرة و العمل دعم في الصناعات الحربية و التكنلوجية من البلدين معا وووو المغرب الرابح من الاتفاقية ضرب عصافير بحجر واحد
احسن عمل أسددته لوطنك ولأبنائك والأجيال القادمة ياملكنا حتى لايعيشون نفس المشاكل التي عشنها نحن مع جارة السوء والمرتزقة منذ 1975
الصحراء جزء لا يتجزء من الاراضي المغربية مثلها مثل جميع المدن المغربيةفهي جهةًمثل باقي الجهات، نقول جهة الصحراء ،جهة الرباط سلا، جهةً الدار البيضاء سطات، جهة فاس مكناس،،،،الخ
ليس إقليم بل جهة
في لائحة المنظمات الإرهابية
أما جنرالات عسكر الجزائر فهذا أسوأ كوابيسهم التي لم يكونوا يتوقعونها حتى في أسوأ احلامهم ، اليوم استيقظوا بضربة معلم نسفت كل أوهامهم ،
فيلهددوا ماشاءوا وليرعدوا وليزبدوا فما عاد يفيد نباحهم ، فقد قضي الأمر
ولي بغا فلسطين راها فلسطين عندك فجبال الأطلس كيموتو بالجوع فالجبال واش عمرك يالمنافق درتي شي عمل خيري وتطوعتي ديتيلهم مايلبسو
فلسطين عندك فالشوارع ملاقيين مايلبسو فهاد البرد واش عمرد نضرتي درتي شي تبرعات
لهذا ماتجيش تنافق علينا وتهضر على دولة تبعدك 5000 كيلو متر وأنت مقادرش تعاون حتى لي حداك لهذا خاصنا نشوفو الحلول لراسنا عاد نشوفو القضايا الخارجية والمغرب قضيتنا الأولى والأخيرة