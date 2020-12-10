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الرئيسية | مدارات | "البيت الأبيض" ينشر نص الاعتراف الكامل لأمريكا بمغربية الصحراء

"البيت الأبيض" ينشر نص الاعتراف الكامل لأمريكا بمغربية الصحراء

"البيت الأبيض" ينشر نص الاعتراف الكامل لأمريكا بمغربية الصحراء
هسبريس من الرباط
الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:35

نشر الموقع الرسمي للبيت الأبيض إعلان اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية.

وجاء في نص الاعتراف الكامل أن "الولايات المتحدة، كما ذكرت الإدارات السابقة، تؤكد دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية".

وأضاف البيت الأبيض، في الإعلان الرئاسي، أنه "اعتبارًا من اليوم، تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية".

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن الولايات المتحدة تعتقد أن "قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارًا واقعيًا لحل النزاع وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن".

ودعا الإعلان الرئاسي أطراف النزاع إلى "الانخراط في مناقشات دون تأخير، وذلك عبر الاعتماد على مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار العمل الوحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه "لتسهيل التقدم نحو هذا الهدف، ستشجع الولايات المتحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في إقليم الصحراء. وتحقيقا لهذه الغاية، ستفتح قنصلية في إقليم الصحراء الغربية، في الداخلة، لتعزيز الفرص الاقتصادية والتجارية للمغرب بالمنطقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (66)

1 - HBM الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:45
لم يتفاعل جو بايدن على الفور مع هذه الاتفاقية الجديدة ، لكنه أشار بالفعل إلى أنه ينوي ، في هذه القضية الخاصة بالسياسة الخارجية ، الاستمرار في المسار الذي تتبعه دونالد ترامب.
وكالة رويترز للأنباء
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142
2 - ABDEL الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:46
الحمد لله والشكرله
الف شكر لسيد الرئيس دونالد ترامب عن اعترافه و اعتراف امريكا بمغربية الصحراء
يجب ان يكون هادا اليوم عيد وطني لصحرائنا الحبيبة
وحان الوقت لاستقبال اخواننا المحتجزين بتندوف
عاش الملك محمد السادس وعاش الشعب المغربي من طنخة الى لكويرة
ونطمح كدلك لاسترجاع سبتة و مليلية
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130
3 - المصطفى بوسلهام الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:46
كنت انتظر هذا اليوم بفارغ الصبر... الله الوطن الملك
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127
4 - متتبع الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:48
فهمنا جيدا الآن ما كان يسمى بصفقة القرن التي أثيرت قبل ثلاث سنوات.المهم أمريكا صححت الوضع القائم بصحرائنا وردت الجميل للمغرب حينما كان أول من اعترف بها منذ ثلاث قرون.أنا متأكد أن فرنسا ستليها وإسبانيا وغيرها من الدول الغربية.
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121
5 - المجلي الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:49
متى سيطرح المغرب قضية الصحراء الشرقية بالامم المتحدة؟ يجب استرجاع ما سرقه منا الاستعمار
لقد حان الاوان.
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132
6 - citoyen الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:52
Ce sera officiel apres le vote du congress?
En tout cas j'espère que ca sera le cas pour en finir une fois pour toute de ce problème créer par Boukharrouba et Abdenasser à l'époque de la guerre froide. Personnellement je n'ai plus ce sentiment d'appartenir à une nation arabe, vu ce qui se passe actuellement. La seule chose qui compte c'est le pays. Vive le Maroc, son peuple et son roi.
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54
7 - شكرا سيادة الرئيس الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:53
قبول المغرب التطبيع هو للهروب من الحرب مع الجزائر دائما الملك يمد يده بالخيروالسلام للفلسطينيين قبل الاخرين لكن مع الاسف الدول العربية ل 45 سنة تتفرج وتنتظر الحرب الاهلية بين المغاربة والحرب مع الجزائر والملك ادا عهد وفى نتمنى من الفلسيطنيين الثقة في محمد السادس والشعب المغربي وبالتوفيق للجميع
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95
8 - Ma ou manou الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:53
Allahouma Israël loin mieux q'israel proche
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64
9 - المنطق قبل العاطفة الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:54
بيان دقيق كا يهرس الحجر وبرافو برافو على من حرره
لم يترك اية فرصلة لتأويل كلماته ومفاهيمه وقاموسه
بيان كا يطنطن
ولا يحب منح الفرصة للمرتزقة لكي يستفردوا بالمفاوضات على الحكم الذاتي بل يجب مناقشته مع المغاربة الصحراويبن الذين يجب ان يكونوا قطب الرحى فيها
يعني لا يجب ترك المجال لمرتزق حاقد قضى حياته في سب المغرب والمغاربة لكي يكون مسول ولو من درجة مقدم في اطار الحكم الذاتي
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80
10 - محمد الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:54
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار لاننا كمغاربة ضحينا من اجل قضايا عربية مند القدم و لم نجازا بالبديل، جارتنا الجزائر خانتنا رغم تضحية محمد الخامس من اجل الاخوة في الجزائر لكنهم خدعونا و خططوا لعدة انقلابات و اغتيال الملك الحسن الثاني بمساعدة المعتوه القدافي، حتى فلسطين لحد الان لا تعترف علانية بمغربية الصحراء

شكرا للدبلوماسية المغربية
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96
11 - medali الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:54
ترمب قبل خروجه من البيت الابيض طبق مقولة و ختامه مسك
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96
12 - لا يزايد احد على موقف مغرب الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:55
عسكر جزاءر يتحمل مسوءولية ردة فعل مغرب
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67
13 - ولد حميدو الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:55
مخطىء من يظن بان الرؤساء الامريكيين سيختلفون في علاقاتهم مع اسراءيل و غير دلك اصلا المغرب عنده اكثر من مليون يهودي من اصل مغربي و لم تنقطع الروابط معهم و كدلك العدو بامكانه ان يقدم كل اباره البترولية مقابل معاكسة المغرب اللهم اللي فراس الجمل فراس الجمالة
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72
14 - ايمداحن الحسن الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:55
قرار صائب في زمن المصالح الكل يبحث عن مصلحته. آلله الوطن الملك والصحراء مغربية
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49
15 - نور الدين الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:55
إن الحق يعلو ولا يعلى عليه.
ظهر الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
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34
16 - عزيز مكناس الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:55
ظهر الحق و زهق الباطل و جدنا الخير في الاجنبي الكافر و لم نجده في اخواننا ....اللهم ألف بين قلوبنا
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28
17 - الجنرالات الخونة الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:56
أكبر من يضعف الموقف العربي آتجاه القضية الفلسطينية هم الجنرالات الخونة ... المغرب لديه الكثير و الكثير من الأوراق ليلعبها ... فحذاري يا جنرالات الشر ...
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44
18 - مغربي الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:57
شكرا لدولة امريكا الصديقة على هذا الاعتراف التاريخي في وقت الشدة يظهر الاصدقاء الحقيقيون
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45
19 - عبدالله الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:58
ها المعقول الله الوطن الملك عاشة الصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض وما عليها والموت للخونة .
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34
20 - مكلخ مغربي قح الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:59
انتصار سياسي تاريخي للمغرب.ما علي الجارة الجزاءر الا ان تراجع اوراقها وتفتح صفحة جديدة تتميز بلليونة واللباقة في اتخاذ مواقف هادفة تخدم شعوب المنطقة.
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15
21 - محمد الوطني(كندا) الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:00
خبر سار و مفرح. صدقوني بإمكان هذا الخبر أن يدفع إخوتنا في الجزائر إلى إغتنام فرصة السلام هذه و دفع البوليزاريو للتفاوض حول تطبيق الحكم الذاتي لإنهاء معانات إخوتنا في تندوف. إنها فرصة لكل المنطقة للتركيز على التنمية و بناء مستقبل الأجيال. كما قال صاحب الجلالة "إغتنام فرص الإستثمار في المنطقة و في غيرها". ما قد تربحه الجزائر مع مغرب قوي و موحد أكثر مما سوف تربحه إذا أنفك المغرب. يجب على حكام الجزائر أن يعوا أن بلدهم سوف يكون أول بلد يتذوق كأس السم الذي يريدون أن يسقوننا. لماذا لا تريدون أن ترون أن الإنفصال الذي تروجون له كان على وشك أن يقع في إسبانيا و في ليبيا و هم كانو من داعمي الإنفصال؟ أتوجه إلى المسؤولين عن المغرب يجب أن لا نغمض أعيننا أبدا حتى نحفظ إرث أجدادنا. عداء الجزائر و إن كان شرا ظاهرا فهو خير و أحسن حافز لبناء مغرب قوي في كل المجالات. لا نريد أن نستجدي أحدا لبيعنا السلاح لا بد أن ننتج كل ما نحتاج إليه.
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16
22 - rachid الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:01
اخر مسمار يدق في نعش البوليزاريو اما ان يعودو إلى الوطن او يعلن المغرب ان لا سبيل لعودتهم وبالتالي تبحت الجزائر عن حل لهم
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18
23 - 2020 mémorable الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:02
اقترح ان يطلق اسم دونالد ترامپ على معلمة من معالم المغرب او شارع كبير او ما شابه ذلك
ما قام به الرجل احسن تهنئة بحلول 2021 يمكن ان يقدمها رئيس قوة عظمى للشعب المغربي بما في ذلك اخواننا المحتجزون في مخيمات لحمادة. دون ان ننسى الشعب الجزائري الشقيق الذي سيستفيد اخيرا من خيرات بلاده التي كانت تذهب لشراء اللوبيات الامريكية
تحية حارة لكل البلدان الصديقة التي فتحت قنصليات لها في اقاليمنا الجنوبي
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17
24 - من مراكش الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:02
أنه أعتراف من الدولة الأكثر قوة في العالم وليس من حاكمها . الغارقون في الأوهام يجب أن يعترفوا لشعبهم والذي خرج ضدهم،أنهم أخطأوا في حق المغرب لاحل إلا بالمغرب العربي الموحد أحب من أحب أوكره من كره،هذا هو الحل الوحيد لأحفادنا ولا حل يوجد غيره.
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9
25 - Aadil fi Aadil الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:02
أقول ما قلّ و دلّ: راحت على البوليزاريو.
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10
26 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:03
يجب على المغرب أن يطالب إسرائيل بفتح قنصلية في الداخلة ضدا في أشقائنا الجزائريين الذين طعنونا في الظهر منذ نصف قرن، لقد بزغ فجر الحق، طُعِن نبينا محمد من طرف أبناء عمومته في غزوة الأحزاب، فما كان له سوى اللجوء إلى بني قريظة، يهود المدينة ليحموا ظهره من غدر أبناء عمومته، هذا تماما ما فعل المغرب...
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15
27 - Mohamed Lahrar الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:03
الله الوطن الملك شكرا جزيلا لأمريكا و للسيد ترامب ديما المغرب من طنجة للگويرة
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10
28 - Vive le Maroc الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:04
S A H A R A M A R O C A I N

Vive le Maroc
Vive le Sahara Marocain
Vive les relations avec Israel
Nos interests avec l'etat d'Israel

Les commentaries des Algeriens et des Terroristes de Polizario seront tres present sur Hespress


Attention
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29 - zemmour الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:04
ظهر الحق وزهق الباطل......عصابات قطاع الطرق إلى مزبلة التاريخ
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10
30 - عبدو اسبانيا الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:04
انشاء الله بعد اعتراف امريكا بمغربية الصحراء ستنكب دول كثيرة وتحدو حدوها .اللهم زد وبارك .(وان مع العسر يسرا)وعاشت المملكة المغربية .
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31 - mounir الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:04
ا مريكا والمغرب واسرائيل هما الذين يحكمون العالم,
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32 - امحيو الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:05
الحق يعلى ولا يعلى علية فاعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء الغربية المغربية كانت مسالة وقت لا غير بل واكثر من ذلك فان المغرب ستتحن اوضاعه الاقتصادية والاجتماعية غلى عكس الجزائر التي ستضعف وسينتشر فيها الارهاب وسينقلب السحر على الساحر .
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4
33 - Mohammedia الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:05
الصحراءمغربية منذالعهد المرابطي والموحدي وعلى الحركة الانفصالية أن تحل نفسها كما فعلت حركة الباسك في إسبانيا والوطن غفور رحيم
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6
34 - abdellah44 الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:05
دائما وراء ملكنا المفذى في جميع قراراته الحكيمة
لا عزاء لأعداء الوطن
السياسة مصالح متبادلة و بعد نظر
نترك للأغبياء مزيدا من فرص تحطيم الذات
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6
35 - Amaghrabi الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:06
هذه الضربة القاضية ,انتهت المناورة الجزائرية واغلقت جميع ابواب تحركها وليس لها اي منفذ تسلكه اما الانتحار او الاستسلام للامر الواقع وتطوي هذه الصفحة السوداء وتفتح صفحة جديدة مع المغرب تسودها العمل المشترك والتعاون المثمر وبناء الاتحاد المغاربي على اساس المصالح العليا لشعوبها واتمنى من قلبي ان يعود حكام الجزائر الى رشدهم وان شاء الله نحن اخوان شعبا ودولة
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3
36 - ABDELFATTAH الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:06
البوليساريوا حيحوا حتى عياو.....وفي الأخر غيشدوهم الجدارمية.....هههههه...بغيتها ليهم وباقي مبرد قلبي.... يا أيها المرتزقة الخونة، العالم يكرهكم....
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3
37 - Rip4 الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:06
الكثير منكم لا يعلم ان من يتحكم في امريكا هم اليهود
و الكثير منكم لا يعلم ان امريكا لا تبيع اسلحتها الا بموافقة اسرائيل
و الكثير منكم لا يعلم ان من اكبر الشركات العالمية هي لليهود
امريكا لا ترفض طلبا لاسرائيل حتى انها مستعدة ان تدخل في حرب تذميرية من اجل حماية اسرائيل
المغرب اخطئ كثيرا في سياساته السابقة. مؤخرا اضهرت لهم الاحزاب الفلسطينية و جهها الحقيقي حينما نعتت المغرب بالبلد المحتل و حين خرج سفير فلسطين بالجزائر بكلمة المغرب بلد محتل و حين خرح رئيسهم الفلسطيني بكلمة قضية الصحراء نحن على حياد فيها.
بينما خرج اخوتنا اليهود المغاربة باسرائيل حاملين العلم المغربي و يرددون النشيد الوطني و يدعمون المغرب في تحرير الكركرات.
من هم اصدقائنا و من هم اعدائنا ؟
مصلحة الوطن قبل كل شيء المغرب هو من اشترط على امريكا بضغط من اسرائيل على ان ترضخ امريكا لكل ما تمليه عليها اسرائيل. الاعتراف بمغربية الصحراء فتح قنصلية بداخلة تسهيل السفر بين المغرب و اسرائيل لمن اراد الهجرة و العمل دعم في الصناعات الحربية و التكنلوجية من البلدين معا وووو المغرب الرابح من الاتفاقية ضرب عصافير بحجر واحد
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3
38 - مغربي حتى النخاع الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:06
والله الذي لا إله غيره كنت متوقعا ومتيقنا أن هذا القرار سيصدر من أعظم دولة في العالم . هذه ضربة قوية وفي الصميم إلى أعداء وحدتنا الترابية بما فيهم العدو الحقود =الجزائر = اما عن الكيان الوهمي = البوليخاريو = فهم عصابة متخصصة في السرقة والكذب صنعتهم الجزائر لتتستر عن جرائمها وتجوع شعبها .
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39 - azul hassan الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:06
منطقيا ورغم نهاية ولاية ترامب، أمريكا تكرس منطق المصالح ، معادلة العالم
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40 - خالد F الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:06
شكر خاص للحاج ترامب، لن تنساك الذاكرة الجماعية المغربية.
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41 - محمد المانيا الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:07
الرءيس الجزائري مريض.وازداد الما بعد سماعه الخبر. و معه ابنته غير الشرعية. الليلة ليلة سوداء في قصر المرادية وفي تندوف. نصف قرن والجزائر تعمل كل ما في وسعها لزعزعة استقرار المغرب.و ها هي تجني اليوم ما زرعته مند سنين تاركة أبناءها لتصدي البحار و المغامرة بحياتهم من أجل عيش كريم. كم من أموال صرفت على المرتزقة. و النتيجة في الطريق الصحيح للمغرب. خبر صار ونفرح . هنيئا للشعب المغربي.
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6
42 - اوسرد الصحراء المغربية الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:08
مادا يقول pjd حول التطبيع ... سيرحل البيجيدي بعد أسابيع و ستشرق الشمس في المغرب عيشنا الظلام و المكر و الكذب لمدة 10 سنوات ... سنوات القهر و حكرة الاسلامويين لأبناء الطبقة الكادحة نموت من البطالة رغم حصولنا على شهادة الكفاءة المهنية ... و سيسجل التاريخ ظلم حزب العدالة و التخريب لعقول الشباب ... انتظر بكل فرح الانتخابات المقبلة ...
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43 - Warhim الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:08
"لي نطولوه نقصروه" حان الوقت للمغرب ان يهتم بنفسه وبقضاياه ويضع نصب عينيه المصالح الكبرى للبلد وللمواطن...(ضياع الصوف افضل من ضياع الخروف)...
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44 - ابو خبزة الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:08
وزارة الخارجية الجزائرىة تستدعي سفيرها في واشنطن للتشاور بسسب أعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء
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45 - سعيد الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:08
الحمد لله وأخيرا ثم الاعتراف من الولايات المتحدة الأمريكية بصحراء المغربية من فتره طويله كنت أرسل رسائل في جريدتكم الموقرة أطلب فيها من سيدي أمير المؤمنين باستئناف العلاقات مع إسرائيل وبتوفير رحلات إلى الجالية اليهودية المغربية لزيارة بلدهم الأم المغرب...نحن بلد الأديان السماوية والتعايش..شكرا لجلالة الملك حفظه الله ورعاه.. مصالح بلدي أولى من أي شئ..قرار حكيم
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46 - Ahmed الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:09
لقد هرمنا من اجل هذه اللحظة التاريخية
احسن عمل أسددته لوطنك ولأبنائك والأجيال القادمة ياملكنا حتى لايعيشون نفس المشاكل التي عشنها نحن مع جارة السوء والمرتزقة منذ 1975
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4
47 - يوسف الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:10
الصحراء مغربية

الصحراء جزء لا يتجزء من الاراضي المغربية مثلها مثل جميع المدن المغربيةفهي جهةًمثل باقي الجهات، نقول جهة الصحراء ،جهة الرباط سلا، جهةً الدار البيضاء سطات، جهة فاس مكناس،،،،الخ
ليس إقليم بل جهة
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0
48 - ايمن الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:10
لنتحل ببعض الموضوعية. قضية الصحراء المغربية هي قضيتنا الوطنية الاهم و الأولى، و اي قضية وطنية هي فوق كل اعتبار. هذا لا يعني بالضرورة الإستغناء على الشعب الفلسطيني. حتى فلسطين تلتزم الحياد في قضية الصحراء المغربية، لانها ترعى مصالحها مع الجزائر. ثم ما الذي استفادته القضية الفلسطينية جراء تطبيع المغرب من عدمه مع الإسرائيليين؟ لا شيء، سياسة الامر الواقع فرضت منذ زمن بعيد. قضية خاسرة. فهل يضيع المغرب كل فرصه من استثمارات و دعم لقضاياه الوطنية من اجل هكذا قضية؟
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49 - الشريف الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:10
اقسم لكم بالله العظيم انني كنت اتوقع هذا من ترامب ،منذ شهر كان يراودني هذا الامر،وخاصة فتح قنصلية.لانني قلت مع نفسي بعد فتحه قنصلية بالقدس،ما يمنع ترامب من فتح قنصلية بالداخلة.
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0
50 - سعيد الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:11
يجب على فرنسا أن تتخد نفس الموقف الذي اتخذته أمريكا والدول الأخرى..بالاعتراف بالصحراء المغربية
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51 - سعد الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:12
سبحان الله ترامب و الامريكان عقلو على خير المغرب مللي اعترف باستقلال امريكا منذ حوالي3 قرون و الجزاير غي 50سنة على خير المغاربة و ضربت كلشي فالصفر . الله يصفر وجوهكم
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2
52 - مهاجر مغربي الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:12
يوم خالد وذكرى خالدة،رجاء من المسؤولين المغاربة أن يخلدوا هذا الاعتراف من دولة عظمى لها وزن قوي بجعله يوما وطنيا لا دراسة ولاعمل عاش المغرب،عاش المغاربة أينما كانوا،عاش محمد السادس القائد القوي والذكي حفظه الله.
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1
53 - Med الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:12
الخطوة التالية: الدفع بأمريكا الى ادراج قطاع الطرق
في لائحة المنظمات الإرهابية
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54 - لاركو الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:13
تهنئة وتحية لمجهودات صاحب الجلالة وليعلم الجميع اننا مغاربة احرار نضحي بالغالي والنفيس وراء ما يقرره العاهل ....وذلك في كل الضروف والمواقع ولن نتخلى على حبنا لملكنا الذي غير وجه البلاد حتى اضحى ذلك حديث العالم فلنتعبئ وراءه انه منقذنا من الظلال وضامن شموخ همتنا عبر ارجاء العالم فافتخرو يا مغاربة نحن في الاتجاه الصحيح
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55 - ملاحظ الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:14
حكام الجزائر ولاو كسمعو غير الأخبار الجميلة هاد الأيام ههه
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56 - Moi__cool الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:14
C'est une décision historique j'espère que l'onu fera de même pour en finir une fois pour toute
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57 - عسكرية حرة الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:14
الحمد لله على هذا الخبر يجب على كل المغاربة ان يؤمنو بمجهودات صاحب الجلالة الملك شكرا امريكا على موقفك الواضح عكس فلسطين وهنا اتذكر أثق شر من احسنت إليه ومصالح البلاد فوق الجميع
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58 - بابليس الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:14
تحية لهذا الرجل العظيم الذي لا يخشى أحدا اعترف علانية بسيادة المغرب على صحراءه .الولايات المتحذة العظيمة معنا بفضل حكمة جلالة الملك فمن يستطيع أن يكون عدوا لنا .على البوزبال ان يجمعوا خيامهم ويرحلوا.انتهت اللعبة يا جنرالات الكارتون .اضحكني رد فعل أحد قطاع الطرق الأغبياء حين قال عن قرار ترامب انه قرار متهور ...بوزبال يعطي الدروس لاعظم دولة
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59 - ملاحظ الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:14
يوم تاريخي بكل امتياز، لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة .
أما جنرالات عسكر الجزائر فهذا أسوأ كوابيسهم التي لم يكونوا يتوقعونها حتى في أسوأ احلامهم ، اليوم استيقظوا بضربة معلم نسفت كل أوهامهم ،
فيلهددوا ماشاءوا وليرعدوا وليزبدوا فما عاد يفيد نباحهم ، فقد قضي الأمر
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60 - برجوووق الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:16
الضربة القاضية جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية لعساكر الجزاءر .. الرءيس ترامب اتخذ القرار المناسب ..قطع الشك باليقين بأن الصحراء ( المسماة غربية ) ، هي صحراء مغربية ... نشكر ونشد بأيدينا على قرار الرءيس ترامب بفتح قنصلية في الصحراء المغربية..ولا ننسى كذالك الدول الإفريقية والإمارات العربية المتحدة وكل الدول العربية التي فتحت قنصليات في الصحراء المغربية.. قرار الولايات المتحدة الأمريكية فاجأ حكام الجزائر العسكر الشيوخ اللذين أصابهم الذعر والخوف..اصبحت اسطوانة الجمهورية الوهمية في خبر كان .. وعلى مرتزقة البوليزاريو الرحيل والعودة إلى بلدانهم الأصلية الافريقية .. وكمغاربة نرحب باخواننا قباءل الصحراء المحتجزون في تندوف ، بالعودة إلى الصحراء المغربية والعيش مع إخوانهم المغاربة ..وان الوطن غفور رحيم....
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61 - Ahmed lahbil الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:17
نشكر الكفار و المسيحيين واليهود على هذا الاعتراف الذي يدخل ضمن بنود صفقة القرن و نطلب العذر من فلسطين التي عليها ان تسأل العرب والمسلمين لماذا الغرب يساندوننا والشرق يكرهوننا
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62 - رشيد الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:17
الله الوطن الملك. احسن خبر في هذه السنة 2020 الحمد لله إكتمل الفرح (حتامه مسك)
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63 - شبندق الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:19
المغرب قضيتنا الأولى والأخيرة
ولي بغا فلسطين راها فلسطين عندك فجبال الأطلس كيموتو بالجوع فالجبال واش عمرك يالمنافق درتي شي عمل خيري وتطوعتي ديتيلهم مايلبسو
فلسطين عندك فالشوارع ملاقيين مايلبسو فهاد البرد واش عمرد نضرتي درتي شي تبرعات
لهذا ماتجيش تنافق علينا وتهضر على دولة تبعدك 5000 كيلو متر وأنت مقادرش تعاون حتى لي حداك لهذا خاصنا نشوفو الحلول لراسنا عاد نشوفو القضايا الخارجية والمغرب قضيتنا الأولى والأخيرة
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64 - citoyen الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:20
Vaut mieux être avec les puissants qu'avec un voisin toxique même avec son peuple . Je ne pense pas que notre roi laissera tomber la Palestine. Beaucoup de dirigeants arabes sont des ennemis de la cause palestinienne, par exemple les généraux algériens ont mis le Sahara marocain comme cause national, et le Maroc comme ennemi numéro 1
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65 - rado الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:20
إنه ليوم عضيم هدا اليوم الدي إعترفت فيه أقوى دولة في العالم ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وأضع مليون خط تحت كلمة المتحدة يا جنرالات الجزائر التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى التفرقة بأن الصحراء مغربية وستضل مغربية إلى أن تبلغ الشمس مستقرها الموعود، ألف ألف بل ما لا حدود من الشكر لأمريكا رئيسا وحكومة وشعبا. م ن هيسبريس
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66 - المغرب ربح الرهان، ،،،،، الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:20
لقد انتظر المغرب هده الفرصة مند أزيد من 4 قرون ،،،،،فجاءت الولايات المتحدة الأمريكية وتقدمت على هده الخطوة باعترافها بالصحراء المغربية، ،،،،،،ننتظر أيضا اعترافات أخرى من دول عظمى أخرى متل فرنسا وإسبانيا التي تربطنا معها علاقات اقتصادية وثقافية مهمة.
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