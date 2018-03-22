بنشماش: الملك حدد تصورا للنهوض بقارة إفريقيا

هسبريس من الرباط

قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إن موقع المغرب الجيو-استراتيجي كملتقى للأسواق العالمية، وباعتبار علاقاته المتينة مع دول القارة الإفريقية، "ينطلق من تصور إستراتيجي متجدد ومتكامل قائم على أولوية الاعتماد على المقومات والقدرات الذاتية للقارة الإفريقية، وعلى ترسيخ العلاقات التاريخية مع بلدانها".

حديث بنشماش جاء خلال أشغال الندوة المنظمة من طرف البرلمان، اليوم الخميس، حول موضوع "تيسير تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدان الإفريقية: أية آليات؟"ـ وأوضح خلالها أن مرتكزات التصور السابق حددها الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة، آخرها المضامين القوية والدالة التي حملتها رسالته بالعاصمة كيغالي عبر مبادرات تشمل الحقل الديني والإنساني والتنموي والتضامني.

وأضاف بنشماش أن طلب المغرب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية "سيداو" "هو تتويج لإستراتيجية المملكة في تقوية التعاون جنوب – جنوب، لاسيما مع بلدان إفريقيا، خصوصا أن للمغرب علاقات وروابط تاريخية وسياسية واقتصادية وروحية راسخة ومتميزة مع دول هذه المنطقة"، مذكرا في الآن ذاته بأن المغرب "كان سباقا إلى إبرام العديد من اتفاقيات التعاون التي شملت مجالات مختلفة مع العديد من دول إفريقيا، ومنها بعض الدول المنتمية إلى المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية".

كما أبرز بنشماش أهمية القرار الملكي بإحداث وزارة منتدبة خاصة بالشؤون الإفريقية "كخطوة إضافية نحو الاندماج الإفريقي وتكريسا لتوجه المغرب نحو عمقه الإفريقي؛ فضلا عن الزيارات التاريخية التي قام بها الملك إلى العديد من بلدان هذه المنطقة، والتي توجت بإبرام عدد مهم من الاتفاقيات، وساهمت في إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول المنطقة".

وكشف بنشماش، استنادا إلى بعض الدراسات، أن مجموعة دول غرب إفريقيا، في حال انضمام المغرب إليها، "ستصبح القوة الاقتصادية الـ16 عالميا، بفضل الإمكانات والثروات الطبيعية التي تتوفر عليها، ولتواجد أسواق تجارية تضم 320 مليون مواطن يعتبرون أكثر شعوب الأرض شبابا، ويصل ناتجها الداخلي الخام في مجموعها إلى 700 مليار دولار، وتمتد على مساحة 5.1 مليون كلم مربع".

وبخصوص موضوع حرية تنقل الأشخاص، الذي له ارتباط وثيق بمسألة الهجرة، اعتبر المتحدث أن الدولة المغربية "انتهجت سياسة وإستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، تحت قيادة الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، مبنية على القيم الكونية لحقوق الإنسان، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية الهادفة إلى تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين واللاجئين لتمكينهم من الولوج إلى الحقوق الأساسية".

وفي سياق ذي صلة، دعا بنشماش إلى تبني سياسات "تضمن حرية تنقل المواطنين الأفارقة، وتعمل على تعزيز التعاون داخل المنطقة وفي ما بين الدول في القضايا المتعلقة بالهجرة، إضافة إلى التفكير في كيفيات خلق بيئة مواتية لتسهيل مشاركة المهاجرين، لاسيما أولئك الموجودين في دول المهجر، في تنمية بلدانهم"، مطالبا بضرورة "وضع قضية الهجرة ضمن أولويات المنطقة، والتي تطرح تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية لصانعي السياسات العمومية العاملين في إدارة الهجرة من أجل تحسين أوضاع القارة".