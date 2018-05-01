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الرئيسية | سياسة | جبهة البوليساريو الانفصالية تتهم المغرب بـ"الكذب"

جبهة البوليساريو الانفصالية تتهم المغرب بـ"الكذب"

جبهة البوليساريو الانفصالية تتهم المغرب بـ"الكذب"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:35

وصفت جبهة البوليساريو الانفصالية، اليوم، اتهامات المغرب لها بالتعاون مع إيران بأنها "كذب"، متحدية الرباط بأن تقدم أدلة على ما وصفتها بـ"الادعاءات الزائفة".

المتحدث باسم جبهة البوليساريو محمد حداد، قال لوكالة "إيفي" الإسبانية إن اتهامات الرباط تندرج في إطار "الانتهازية السياسية" الذي تسعى من خلاله "للتملص من الحوار الذي دعت إليه الأمم المتحدة".

وأعلن المغرب، اليوم الثلاثاء، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، التي تتهمها بتسليح وتمويل وتأهيل جبهة البوليساريو عبر حزب الله اللبناني الشيعي.

(تفاصيل أوفى بعد قليل)

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - الوطنية الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:43
الحرب الباردة بدأت .البوليزاريو يبحث عن الدعم بشتى الطرق ولو بنشر الارهاب .لا نريد فتيل حرب في المنطقة
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4
2 - ضحايا مأذونيات الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:45
بسم الله الرحمن الرحيم ولاتحسبن الله غافلون عما يعملون الظليمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص في البصر صدق الله العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل خائن
الله الوطن الملك
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3
3 - اسباني مغربي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:48
من طلب توضيحات منكم ومن ضنكم انكم موجودين اصلا ياعملاء الخزاءر كلكم مشاكل من امامكم ومن وراءكم ياخونة حياتكم عداب الى يوم القيامة عايشين في الخلاء وستدفنون في الخلاء [email protected]@عاش الملك وعاش الشعب المغربي الغيور على وطنه والموت والشقاء لكل عميييييييل
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12
4 - أزغوذ الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:50
إلا الوطن خط أحمر و لا ولم ولن نسمح بأحد مهما على شأنه أن يمس مقدساتنا الثابتة و على رأسها الوحدة الترابية للمغرب .كلنا جنود وراء ملك البلاد للدفاع عن وحدة ترابنا من طنجة الى الكويرة .
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5
5 - Odassalh الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:09
خلي اران اصاحبي حتى منبعد كاس العالم بش تصوة علنا
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0
6 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:09
القمر الاصطناعي المغربي محمد السادس يقوم بتغطية ما يجري في تندوف على مدار الساعة مع الاجهزة الاخرى المتقدمة في مجال الرصد و الترصد و كذالك اجهزة المخابرات المغربية التي تتبع مسار الارهابيين فكل ما اكده المغرب عن وجود علاقة بين مليشيات البوليساريو الارهابية و مليشيات حزب الله حقيقة و لا مجال للتشكيك فحينما كان يقول المغرب ان البوليساريو تخرق وقف اطلاق النار فان ذالك كان مؤكدا بالدليل.
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4
7 - omar الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:11
نحن لا نكذب
نحن نقول ما يجب أن يقال حين يتضح لنا ان العدو لا زال مستمرا في غيه
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3
8 - الزمر الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:13
السلام ، هذه هي المهزلة البوليسيرو والجزائر ينفون وينفون الجزائر ارسلت هذه العصابة نحو العالم من كوبا إلى الفطنام من أجل التدربهم على حرب العصابات وهذا معروف عند كل المغاربة. ما هو الدي يمنع حزب الله من ذالك ، وإيران حليفة الى الجزائر.
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2
9 - وحدوي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:16
من الطبيعي ان تستنجد جبهة البوليساريو بحزب الله في ظل تراجع الدعم المؤسساتي الدولي اي الدول التي كانت تعترف بالجبهة والمنظمات الانسانية ... .اعتقد ان تحالف الجبهة وحزب الله بات رصاصة الرحمة التي ستنهي مسارا طويلا لمليشيات جاعت بعد تخمة انتهت بنهاية القدافي وازمة الجزائر الاقتصادية الخانقة وتراجع حجم مساعدات المنظمات الانسانية بسبب المتاجرة بها من طرف نظام المرادية ومافيا الرابوني بالاضافة الى عودة المغرب القوية الى العمق الافريقي ووووو عموما كما يقول المثل المغربي (طاح الحك وصاب غطاه) اي ان مليشيات حزب الله ومليشيات البوليساريو ينطبق عليهما المثل العربي الشهير ...وافق شن طبقة ....واخيرا لن يخيفنا هذا التحالف لان حزب الله فاشل امام اسرائيل وفاقد الشيء لا يعطيه ....
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