جبهة البوليساريو الانفصالية تتهم المغرب بـ"الكذب"

هسبريس من الرباط

وصفت جبهة البوليساريو الانفصالية، اليوم، اتهامات المغرب لها بالتعاون مع إيران بأنها "كذب"، متحدية الرباط بأن تقدم أدلة على ما وصفتها بـ"الادعاءات الزائفة".

المتحدث باسم جبهة البوليساريو محمد حداد، قال لوكالة "إيفي" الإسبانية إن اتهامات الرباط تندرج في إطار "الانتهازية السياسية" الذي تسعى من خلاله "للتملص من الحوار الذي دعت إليه الأمم المتحدة".

وأعلن المغرب، اليوم الثلاثاء، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، التي تتهمها بتسليح وتمويل وتأهيل جبهة البوليساريو عبر حزب الله اللبناني الشيعي.

(تفاصيل أوفى بعد قليل)