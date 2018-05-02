بنشماش: مسار مشترك يجمع المغرب وإيرلندا

هسبريس من الرباط

استقبل حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، دينس أودونوفان، رئيس مجلس الشيوخ الإيرلندي، على رأس وفد رفيع المستوى يزور المملكة المغربية بدعوة من رئاسة مجلس المستشارين.

وأكد بنشماش، خلال كلمة له بمناسبة الزيارة، أن المملكة المغربية "تنظر بعين التقدير والاحترام لدولة إيرلندا ودورها في بناء الحضارة الأوربية والعالمية"، مشددا في الآن ذاته على أن المغرب بحكم موقعه الجغرافي يشكل جسرا للربط بين أوربا وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية على العموم، داعيا إلى استثمار هذه المؤهلات للرقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة قائمة على أساس رابح رابح بين الطرفين.

كما أوضح رئيس مجلس المستشارين أن "المغرب استطاع أن يحصن مساره كنموذج للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، "رغم التحديات التي يواجهها في ظل محيط إقليمي متقلب، ويعج بالتحديات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية والأمنية، والتي تعامل معها بحكمة بفضل الرؤية الملكية وتكاثف إرادات نخبه السياسية ووعي شعبه".

وبخصوص القضية الوطنية، قام بنشماش بتقديم لمحة تاريخية عن طبيعة وحيثيات النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بالإضافة إلى آخر المستجدات التي يعرفها هذا الملف، معتبرا أن العديد من المواقف الدولية ظلت لعقود حبيسة اعتبارات إيديولوجية ضيقة فرضتها مرحلة الحرب الباردة، "لكن المسار المشترك بين المغرب وإيرلندا، وخصوصا في الكفاح من أجل الاستقلال والحرية، والسيادة كفيل بجعل البلدين يؤسسان علاقاتهما على أساس الدعم المتبادل".

من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ الإيرلندي أنه جعل زيارة المغرب إحدى أولوياته "تقديرا منه للدور الذي تلعبه المملكة في المنطقة"، مؤكدا أن القواسم المشتركة بين البلدين "تجعلهما مؤهلين لبناء علاقات قوية ومثمرة، خصوصا أن البلدين يعتمدان على الفلاحة والصيد البحري كأنشطة اقتصادية ذات أولوية، ما يفتح الباب أمام فرص التعاون والشراكة بينهما في هذين القطاعين الحيويين، بالإضافة على قطاعي السياحة والبحث العلمي اللذين يحظيان باهتمام هام لدى الشعب الإيرلندي".

وشدد رئيس مجلس الشيوخ الإيرلندي على أن بلده يدرك جيدا أهمية المغرب كجسر للربط بين أوربا وإفريقيا، معبرا عن أمله في دفع علاقات التعاون والصداقة بين البلدين إلى مستوى شراكة إستراتيجية، إذ أبلغ بنشماش بأنه سينقل إلى الوزير الأول ووزير الخارجية في الحكومة الإيرلندية مدى أهمية فتح سفارة بالرباط كخطوة أساسية للانتقال بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أعلى.

هذا، وأكد أودونوفان أنه سيشرف شخصيا على إنشاء مجموعة صداقة إيرلندية مغربية تضم قيادات سياسية إيرلندية كبيرة مهمتها ربط وتقوية العلاقات بين البلدين.

يذكر أن هذا اللقاء عرف حضور كل من أحمد التوزيزي ورشيد المنياري، عضوي مكتب مجلس المستشارين، ومولاي إبراهيم الشريف، رئيس مجموعة الصداقة المغربية الإيرلندية بمجلس المستشارين.