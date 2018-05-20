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الرئيسية | سياسة | الجزائر تسعر النار في رمال الصحراء .. والبوليساريو تحصد الإدانات

الجزائر تسعر النار في رمال الصحراء .. والبوليساريو تحصد الإدانات

الجزائر تسعر النار في رمال الصحراء .. والبوليساريو تحصد الإدانات
هسبريس – يوسف لخضر
الأحد 20 ماي 2018 - 15:00

لم تتوقف مساعي البوليساريو الانفصالية عن إحداث توتر في الحدود الجزائرية المغربية، فرغم مرور شهر أبريل وصدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما تزال الجبهة المدعومة من طرف الجزائر تثير الاستفزازات وتحصد الإدانات.

وتوجهت الجبهة، التي تتخذ من الجزائر مكاناً لعملياتها، نحو بلدة تيفاريتي، التي توجد شرق المنظومة الدفاعية للصحراء المغربية؛ ما اعتبرته الرباط خرقاً سافراً لوقف إطلاق النار الموقع سنة 1991.

ويؤكد المغرب على أن منطقة تيفاريتي، إضافة إلى بير لحلو والمحبس، المتواجدة في الحدود مع الجزائر، كانت تعرف تواجداً مغربياً إلى حدود سنة 1991، قبل أن تقرر المملكة تسليمها للأمم المتحدة بهدف تدبير وقف إطلاق النار.

لكن جبهة البوليساريو لجأت أكثر من مرة إلى دخول هذه المناطق في خرق للجهود الأممية؛ الأمر الذي اعتبرته الرباط، في مناسبات سابقة، تحركات خطيرة تهدد الاستقرار الإقليمي ويمكنها أن تدفع المنطقة إلى المجهول.

وبعد أن أعلنت الجبهة، المدعومة من قبل الجزائر، عن تحركها نحو تيفاريتي، سارع المغرب إلى مراسلة الأمم المتحدة، ليخرج الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، أمس السبت، ويحذر من أي إجراء من شأنه تغيير الوضع الراهن بخصوص قضية الصحراء.

وقال غوتيريس، في بيان تلاه الناطق الرسمي باسمه، ستيفان دوجاريك، إنه يتابع عن كثب تطورات الوضع في الصحراء، داعياً في هذا السياق "إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس"، لكن هذا التحذير لا تعيره البوليساريو اهتماماً؛ وذلك جلي من تحركاتها المستمرة نحو المناطق العازلة.

وتؤكد الأمم المتحدة على عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه تغيير الوضع الراهن، وهو ما لا تلتزم به البوليساريو، بل عمدت منذ سنوات إلى القيام بتحركات خطيرة، خصوصاً في الكركرات جنوب المغرب.

ويرى الموساوي العجلاوي، خبير في العلاقات الدولية متخصص في ملف الصحراء، أن هذه التحركات شبيهة بتلك التي تقوم بها الجبهة قبيل شهر أبريل، تاريخ انعقاد مجلس الأمن حول ملف الصحراء.

وأوضح العجلاوي، في حديث لهسبريس، أن هذه الاستفزازات "همها الأساسي هو الحضور في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، في حين إن التحركات الجديدة ترتبط بولاية المينورسو التي أصبحت ستة أشهر عوض سنة".

وتروم البوليساريو، بحسب الخبير ذاته، الضغط على هورست كوهلر، المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء، الذي يقوم حالياً بتحركات لإيجاد منافذ وحلول، وأكد العجلاوي أن هدف البوليساريو والجزائر "ليس هدفاً عسكرياً بقدر ما هو استراتيجي سياسي مرتبط بفرض الجبهة كطرف قوي في معادلة حل نزاع الصحراء".

وتوقع الأستاذ الجامعي استمرار هذه التحركات شرق الجدار إلى غاية 31 أكتوبر المقبل، تاريخ انتهاء ولاية بعثة المينورسو، لكنه أكد أن رسالة المغرب إلى الأمم المتحدة "قوية جداً ومتكاملة وتضع النقط على الحروف بخصوص مسؤوليات الجزائر".

وأشار العجلاوي إلى أن النظام الجزائري، الداعم للبوليساريو، يحاول نقل مخيم الداخلة المتواجد في الحدود مع مالي إلى منطقة تيفاريتي؛ الأمر الذي سيخلق مجالاً شبيهاً بما يجري شمال مالي حيث تنشط جماعات إرهابية مسلحة.

وكانت البوليساريو قد لجأت خلال السنة الجارية أكثر من مرة إلى الاقتراب من المنظومة الدفاعية للمغرب؛ فقد تحركت عناصرها المسلحة إلى بيرو لحلو والمحبس، في حين هددت المملكة المغربية بالرد على ذلك بخوض عملية عسكرية تنذر بحرب في الصحراء.

وتأتي هذه التطورات في ظل كشف المغرب قبل أسابيع عن تورط حزب الله اللبناني الشيعي في تدريب عناصر من البوليساريو على حمل السلاح بمشاركة من سفارة إيران في الجزائر؛ الأمر الذي دفع الرباط إلى طرد السفير الإيراني وقطع العلاقات الدبلوماسية نهائياً مع بلاده.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - amine ka الأحد 20 ماي 2018 - 15:09
المغرب صبر كثيرا لهده الأقلية الطائشة ، وجب على مملكة المغرب أن تدافع عن أرضها و بكل قوة و تمحو هذه المرتزقة الممولة من الجزائر المريضة
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12
2 - Maghrabi Rifi Sahraoui Soussi الأحد 20 ماي 2018 - 15:12
لا يجب التساهل مع الإرهابيين الخونة في الداخل والخارج وليعلموا أن الشعب المغربي كله جيش وراء قائد المملكة المغربية. ولن نتساهل في شبر واحد من رمالنا.
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3 - adil idrissi الأحد 20 ماي 2018 - 15:13
إستخدام القوة هو الحل ، و إما سنزيد من ضياع الوقت و المال
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14
4 - MOUAD الأحد 20 ماي 2018 - 15:17
من اجل تمرير ولاية خامسة لبوتفليقة تحتاج الجزائر لشيء ما تغطي به هته الخطة. احسن استراتيجية للمغرب حاليا هو ادخال الأمم المتحدة في اللعبة و تحميلها لكل الأخطار الناجمة في المناطق العازلة. على المغرب الهدوء وفي نفس الوقت التلويح بالقوة العسكرية فالوضع الحالي يجعل الجزائريين يحسون بالاحباط واليأس الشديدين للملايير الدولار الضائعة وعدم تحقيق اي تقدم .بل العكس المغرب هو الدي يهاجم ويدخل الاتحاد الافريقي والغرب افريقي ويربط الجزائر بحزب الله ادن يربط الجزائر بالارهاب !
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3
5 - عتيق من صفرو الأحد 20 ماي 2018 - 15:22
يجب التحرك بسرعة لرد الاعتبار للمغرب.فلن نترك الجزائر تفعل المزيد والمزيد.يجب المطالبة كذلك بالصحراء الشرقية.
عاشت المملكة المغربية
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