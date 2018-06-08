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الرئيسية | سياسة | المنتدى البرلماني يجمع بنشماش والسفير الفرنسي

المنتدى البرلماني يجمع بنشماش والسفير الفرنسي

المنتدى البرلماني يجمع بنشماش والسفير الفرنسي
هسبريس من الرباط
الجمعة 08 يونيو 2018 - 08:09

استقبل حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، الخميس بمقر المجلس، سفيرَ جمهورية فرنسا المعتمد بالرباط "جون فرنساو جيغو".

وأشاد الجانبان، خلال هذا اللقاء، بمستوى الشراكة الإستراتيجية الاستثنائية التي تجمع بين المغرب وفرنسا، "والمبنية على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، والتي تتعزز باستمرار بفضل العلاقة المتميزة والاتصالات المنتظمة لقائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون".

وأفاد بلاغ صادر عن مجلس المستشارين بأن الجانبين أكدا أيضا على أهمية تدعيم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى كافة المؤسسات، "وتوقفا عند أهمية النسخة الثالثة من المنتدى البرلمـــاني المغربي ـ الفرنسي الذي سيحتضنه البرلمان المغربي، وكذا الإجراءات العملية من أجل إنجاح هذه المحطة، مبرزين معا في هذا الإطار حرصهما على تنظيم هذا المنتدى كفضاء للحوار المثمر والبناء وآلية للتنسيق والعمل المشترك".

حري بالذكر أن البرلمان المغربي بمجلسيه سيحتضن الدورة الثالثة من المنتدى البرلماني المغربي ـ الفرنسي يومي 22 و23 يونيو 2018 بالرباط.

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