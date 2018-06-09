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الرئيسية | سياسة | فبركة وقفة احتجاج ضد أخنوش تقحم الملك في الصراع السياسي

فبركة وقفة احتجاج ضد أخنوش تقحم الملك في الصراع السياسي

فبركة وقفة احتجاج ضد أخنوش تقحم الملك في الصراع السياسي
هسبريس من الرباط
السبت 09 يونيو 2018 - 01:25

توصلت هسبريس بنسخة من الفيديو، الذي تم تداوله على هامش إشراف الملك محمد السادس، أول أمس الخميس بطنجة، على تدشين ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي الجديدين، لإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة -المدينة، والذي يحمل شعارات مناهضة لوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أحنوش.

وكشف الفيديو المصور بكاميرا هاتف محمول، أن الشعارات التي تم رفعها ضد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار غير صحيحة، وإنما تمت في وقفة مفبركة من طرف من اعتبرهم قياديون في حزب "الحمامة" خصوما سياسيين محتملين.

وفي مقابل الفيديو الحامل لشعارات مسيئة إلى فاعل سياسي بحضور الملك محمد السادس، وهو ما وصف بالتطاول على عاهل البلاد وليس لضرب مسؤول حكومي وحزبي، جاء في الفيديو الذي توصلت به هسبريس، أن ما رفع في التدشين الملكي لم يكن يتجاوز شعار "ملكنا واحد محمد السادس".

واتهم مصطفى بايتاس، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ومدير مقره المركزي، خصوم الحزب بالتشويش، معتبرا أنه سلاح الجبناء. وأضاف أن "حادث طنجة سابقة خطيرة وغير مسبوقة تنم عن استخفاف كبير بقيم المغاربة، وتعكس قلة حيلة أصحابها وجبنهم السياسي، وعدم امتلاكهم شجاعة المواجهة، وعدم احترامهم الموكب الملكي ولا خصوصية المناسبة، بالنظر إلى رمزية لحظة اللقاء بملك البلاد وما يستوجبه المقام من ضرورات استحضار ما يليق من التوقير والاحترام".

وخاطب بايتاس على صفحته الرسمية بـ"الفايسبوك" من وصفه بـ"الذي ألف اللعب بالنار"، متسائلا: "هل أشفيت غليلك من محاولاتك اليائسة إفساد لحظة التقاء الملك بالمواطنين وما تحمله من دلالات رمزية كبيرة؟"، قبل أن يضيف "هل تعتقد فعلا بعملك هذا ستستطيع أن تنال من سمعة الشرفاء؟".

وبعدما وجه اتهامات مباشرة إلى خصوم الحزب السياسيين بمحاولة النيل من زعيم التجمعيين، خاطب بايتاس العدو المفترض لحزب "الحمامة"، متسائلا: "هل نسيت أم تناسيت أن المؤسسة الملكية فوق كل اعتبار، وأن الخلافات والصراعات وحتى الدسائس التي يبدو أنك تفوقت فيها عمن سواك تذوب لحظة حضور الملك". وأضاف "بعد أن أفسدت السياسة والاقتصاد والاجتماع، هل بلغت بك الوقاحة حد التجرؤ على قيم المغاربة وثوابتهم؟".

وأكد القيادي التجمعي أن مسؤولية الدولة قائمة في الضرب من حديد على يد كل مستهتر بقيم المغاربة وثوابتهم، ووضع حد لمن يلعب بالنار، مطالبا بضرورة وقف منطق مسلسل مسيرة ولد زروال، التي وجهت لضرب شرفاء الوطن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - انا ايضا مغربي السبت 09 يونيو 2018 - 01:36
عزيز اخنوش شخصية سياسية تمارس السياسة النظيفة و هؤلاء يريدون اقحامه في الدنائة السياسية و الخبث السياسي.. صراع بدون جدوى سيتضرر منه الكل من الوطن الى المواطن.. دعوة مني اليكم، ارتقوا قليلا فالقاع قد ازدحم.
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-226
2 - اذا الشعب اراد الحياة.. السبت 09 يونيو 2018 - 01:38
نصيحة للسيد عزيز اخنوش.. التزم بالعمل و المعقول سيحبك الجميع. الذي يبني سيتعرض لكل شيء حتى التهديد بمصادرة الحق في الحياة. لدى لا تقلق كل شيء على ما يرام
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-315
3 - عبد السلام الناضوري السبت 09 يونيو 2018 - 01:39
ومن يدري انه العكس. الصحيح هو اخنوش ارحل
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295
4 - شماعة لتصريف الأزمة السبت 09 يونيو 2018 - 01:40
ماكاين لا فيديو مفبرك ولا 7 حمص، فقط محاولات لتصريف أزمات داخلية لبعض "الفاعلين" السياسيين. الناس باغيين ينقدو ماء الوجه ولقاو الشماعة لي يعلقو عليها الأزمة ديالهم
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176
5 - مغربي السبت 09 يونيو 2018 - 01:41
قبل وصول الملك كان أخنوش ومعه بعض المسؤولين ينتظرون، وكانت الشعارات ضد اخنوش...بعد وصول الملك بدأت بعض الشعارات مثل" ملكنا واحد" الخ.. الفيديو ليس مفبركا وشكرا.
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273
6 - شمالي السبت 09 يونيو 2018 - 01:44
لا توجد أي فبركة للفيديو.. الناس رفعت شعارات ضد أخنوش مطالبة إياه بالرحيل، والفيديو أصلا داز من عند العديد من المواقع الإلكترونية المحلية بتقنية اللايف (المباشر) .. كيف سيتم فبركة "المباشر"؟
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277
7 - اسماعيل السبت 09 يونيو 2018 - 01:46
الملك فوق كل اعتبار
كلنا عزيز اخنوش
التجمع مدرسة
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-384
8 - مول ليسانس السبت 09 يونيو 2018 - 01:46
اخنوش إرحل ..إما عن السياسة إما عن الأعمال....والله يعاونك
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189
9 - زكرياء السبت 09 يونيو 2018 - 01:47
اضن ان اكبر خصم ل اخنوش هاد الساعة هو الشعب لي عااااااق بيه. صراحة معدناش سياسيين فهاد لبلاد غير القطاطعية او لمجرمين من الطرف
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252
10 - كبور السبت 09 يونيو 2018 - 01:47
المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار
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-108
11 - موحا التازي السبت 09 يونيو 2018 - 01:47
أي مبتدأ في المونتاج يمكنه اضافة اي صوت يريد للفيديو و هذا ينطبق على الفيديو الذي نشره حزب الحمامة
بعد قليل سيظهر الذباب الالكتروني الذي يمجد في اخنوش و حزبه
اخنوش قتل سياسيا و اصبح ورقة محروقة لا اعتقد ان المخزن سوف يحتفظ به
المقاطعة خلطت الاوراق من جديد و أوقفت سيناريو 2011 مثل 20فبراير فهل يتعظ المخزن
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152
12 - أيوب المغربي السبت 09 يونيو 2018 - 01:48
وهل رفع شعارات مطلبية أمام رئيس الدولة يعتبر تقليلا من الإحترام؟؟؟
ما هذا المنطق الأعوج؟
أخناتوش ارحل
البيجيدي ارحل
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196
13 - لبنى غانم السبت 09 يونيو 2018 - 01:48
الفيديو مفبرك، باااين ومورق من الأول
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-130
14 - العدلوني رشيد السبت 09 يونيو 2018 - 01:49
في الفيديو الثاني تم التلاعب وليس في الاول، لو استمعتم جيدا ستسمعون كلمة "أخنُّوش ارحل" وقد تم تبخيسها تقنيا باحد برامج تنقيح الدبدبات الصوتية
واستطيع كتقني صوت ان اتبين هذا الامر بشكل يسير، ومن بين اشهر البرامج هناك izotop rx
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84
15 - يسييييين السبت 09 يونيو 2018 - 01:49
مقاطعون و مداوييخ .الفيديو الثاني مفبرك 100% وقد تم بتر اجزاء منه
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87
16 - Abou anas السبت 09 يونيو 2018 - 01:53
واخا ايكون مفرك نحن نرفع شعار "أخنوش إرحل"
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100
17 - هراء و هروب إلى الأمام السبت 09 يونيو 2018 - 01:54
حتى لو تمت فبركة الفيديو فيبقى الهدف صائبا في إيصال رسالة إلى ملك البلاد،مفادها وجوب التدخل و الصهر على السير السليم للمؤسسات طبقا للدستور و الصلاحيات المكفولة لرئيس الدولة،و هذه المحكومة يجب إقالتها من طرف الملك ما دامت عاجزة و فاشلة في إيجاد حلول للمشاكل الشائكة فوق أرض الوطن،و الحل دائما يبقى بيد الملك كما يعلم الجميع إلا المنافقين و الأنانيين و الأفاكين و المرتزقة و الانتهازيين و عباد الدرهم و المتملقين و تجار الدين و الضمير و أعداء الله و الوطن.قبل أن ينتفض الشعب و تخرج الأمور عن السيطرة و تختلط أوراق الإصلاح و التغيير،و من أجل إنقاذ الوطن و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين فاضحي الفساد بأمر من الملك نفسه،الذي تساءل"أين الثروة"فكان الجواب عفويا من هؤلاء الأحرار خوفاً على سلامة الوطن،لأن الفساد هو المدمر الأول و الأخير لاستقرار الوطن، و تلك حكاية أخرى،و الله المستعان و السلام ختام من كريان سنطرال.
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49
18 - saloua nice السبت 09 يونيو 2018 - 01:54
الله يعطي مصيبة لللي باغي لخدمة فهاد البلاد. اش هاد النيفو ولاو عندنا البلطجية تا حنا؟؟؟
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-41
19 - karim السبت 09 يونيو 2018 - 01:55
صعاليك و مداويخ يريدون الشروالفتنه لمغربنا الحبيب الآمن ٠
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-57
20 - Mahzala السبت 09 يونيو 2018 - 01:55
حركات الايدي تعبر عن الرساءل اللتي يقولها الناس لمهيم انا ماشي شغلي فهد شي كولو لابديل عن مطالبتي بالعيش الكريم والعمل والسكن
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32
21 - تميرة السبت 09 يونيو 2018 - 01:56
ما كاين لا فبركة ولا هم يحزنون فيديو باين او واضح،نا داق بها الحال.فبركة هي ديال هاد الكلام لخصكوم تقنعو بيه الناس،وهاكداك مهتنجحوش فعاد الفعل،مفهمتش اخنوش من المنزيل ادا الناس حتجو عليه هتكون عيب وقلة الآدب فحق المللك،كل واحد شاد السلطة فهاد البلاد راه خدام عند الشعب شكون ماكان وهادشي لي خصو يكون.
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44
22 - Wldbihi السبت 09 يونيو 2018 - 01:56
راه واخا هاد الفيديو مفبرك راه الحقيقة الشعب مابغاش اخنوش مابغيناش لي اطمع فشعب فقير مغلوب على امره .او هاد لكلام خرج لشاريع اوغادي تسمعو من صغير قبل لكبير اخنوش سييييييير فحالك وكولو هاد التعليق مفبرك
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34
23 - غيور السبت 09 يونيو 2018 - 01:57
اعتقد ان هذا الفيديو هو المفبرك .. لان الصوت مسجل وتتم اعادته 4 او 5 مرات في الفيديو
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28
24 - Khalid السبت 09 يونيو 2018 - 01:58
الأنترنت أصبح وسيلة التطاول على ركائز الدولة و نشر الإشاعة خصوصا مع وجود قاعدة مستقبلين قابلة لتقبل الإشاعة بكل أنواعها فعلى الدولة الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه نشر البلبلة و الفتنة وسط المغاربة و على المغاربة أيضا أن يكونوا يقظين لكل أنواع المناورات التي يكون الغرض الرئيسي منها زرع الفتنة
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-43
25 - jeo السبت 09 يونيو 2018 - 01:58
مفبرك أو لا على الحكومه بأن ترحل .والبرلمانين كدالك . وحل الحكومه والبرلمان . لا احد فيهم يخدم الشعب . الوزراء اكتر من الشعب . وزير البرق وزير الشمع وزير الرعد.وزير الشمس . بزاف بزاف. ينسفون مزانية الشعب بدون فإده
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21
26 - ضحك على دقون السبت 09 يونيو 2018 - 01:58
وعلاش منقولوش حزب اخنوش قام بفبركة الفيديو ليوصل للملك رسالة ان كل ما يجري مجرد تهريج
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24
27 - وسيم السبت 09 يونيو 2018 - 01:59
يحق للمواطن تعبير علي رايه في اي قضية او شخص يمتله في برلمان وهدا معمول به في كل نضم دمقراطية تانيا ليس فقط تلك مجموعة التي شوهدة في فيديو هي التي تعبر علي سخطها علي اخنوش بل جميع المغاربة يرغبون في رحيله بغض فضاءح التي وصلت صداها للبرمان
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19
28 - النوري عبد اللطيف السبت 09 يونيو 2018 - 02:00
أخنوش رجل امازيغي مستتمر ويخدم البلاد والعباد والعجب أن بعض من هدا الشعب لا يعمل ويعرقل كل من يحاول النهوض باقتصاد المغرب والغريب أيضا أنهم من الأمازيغ (الشلح حاسد خوه معرفة).
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-35
29 - bouaazza السبت 09 يونيو 2018 - 02:00
Surtout qu'ont nous disent pas qu'il n'était pas au courant !!!! Le peuple exige des comptes a ceux qui dépouillent le pays depuis l'indépendance ça ne peut pas durer sinon ça sera la fin de la monarchie
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11
30 - الامور واضحة السبت 09 يونيو 2018 - 02:01
اخنوش جاتو هدية من السماء، فيديو عادي جدا صور بتقنية اللايف مثل عشرات الفيديوهات، تم استغلاله بطرقة مغرضة للتنفيس على الازمة السياسية والازمة الاقتصادية لرئيس الاحرار
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8
31 - سمير السلاوي السبت 09 يونيو 2018 - 02:01
الفيديو اللي ظهر فيه المواطنين يطالبون برحيل اخنوش امام الملك هو الأصلي ،الفيديو التاني هو اللي بان ليا مفبرك ،وعواشر مبروكة لأخوتي المغاربة،وحظ سعيد للمنتخب الوطني.
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22
32 - عبدالكريم بوشيخي السبت 09 يونيو 2018 - 02:04
يجب على العدالة ان تاخذ مجراها في هذه القضية لنيل الفاعل عقابه الذي يستحقه فهذا الشخص يحاول تمرير رسائله الخبيثة بالفبركة و التزوير دون احترام اللحظة التي يتواجد فيها قائد البلاد وسط شعبه و في حفل تدشين مشاريع مهمة لصالح ساكنة مدينة طنجة انه الاستهتار بقيم المغاربة و النيل من سمعة شرفائهم و التشويش على تماسكهم و حبهم لملك البلاد ففبركة الفيديو من طرف هذا الشخص يعتبر عملا دنيئا و جناية يجب مساءلته عنها.
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-26
33 - Youssef السبت 09 يونيو 2018 - 02:04
الفيديو المفبرك هو الذي أزيلت منه الشعارات المناهضة لأخنوش والدليل هو عدم وجود الأصوات المناسبة المرافقة لقرب الملك من الحشود حيث تسمع هتافات عامة كبداية الفيديو مما يدل على أن هذه الأصوات من تجمع آخر
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20
34 - qui est le profiteur السبت 09 يونيو 2018 - 02:04
je pense que le parti d akhnouch est le premier qui profite de cette situation, c prkoi il est important d avoir plus de details concernant cette manifestation
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4
35 - MA9HOUR السبت 09 يونيو 2018 - 02:05
اظن ان الفديو تاني هو لمفبرك لقد سئمنا من هده الاكاذيب ان لشارع يغلى
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22
36 - ysn السبت 09 يونيو 2018 - 02:05
كيف نتق بان الدولة لم تفبرك الفيديوا الجديد و ان القديم هو الاصلي
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18
37 - الفبركة الحقيقية السبت 09 يونيو 2018 - 02:06
لنفرض ان الفيديو مفبرك و مذا نقول عن حزب بكامله ؟ ففبركت حزب و تزويره و انزاله من طرف اﻹدارة ضد ارادة المواطنين و تزوير اﻹنتخابات و ما تبعه من إنزال إنتخابي الذي مارسته الدولة في اواخر السبعينات بعد المخاض اﻷنبوبي و الولادة القيصرية للحزب تم اقحامه في مجلس النواب عنوة و ضد اﻹرادة الشغبية و تعاقبت بعده احزاب أخرى ادارية و سلطوية خرجت كن رحم صالونات اصحاب القرار.. فالتاريخ يسجل السيرة الذاتية ﻷحزاب اﻹدارة و التي تتناسل مع اﻷسف الى يومنا هذا و آخره الحزب المتحكم المعلوم.
< لك الله يا وطن - لك الله يا شعب >
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12
38 - محمد السبت 09 يونيو 2018 - 02:06
فعلا ، المقاطعة أيضا مفبركة ، وهاد "أخنوش_ارحل" لي منتشرة في الفيسبوك غير حسابات مزورة .. زيدو غطيو الشمس بالغربال ..
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27
39 - Akram ifnawi السبت 09 يونيو 2018 - 02:06
هذه الأفعال الجبلونية هي بالذات ما جعلت المغاربة يكرهون السياسة والسياسيين ! أليس هناك من يوقف هذا السرطان ؟؟؟
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21
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