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الرئيسية | سياسة | الحكومة تحقق في "احتجاج مفبرك" ضد أخنوش بحضور الملك

الحكومة تحقق في "احتجاج مفبرك" ضد أخنوش بحضور الملك

الحكومة تحقق في "احتجاج مفبرك" ضد أخنوش بحضور الملك
هسبريس – محمد بلقاسم
الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:00

استغل فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب سؤالا لفريق الأصالة والمعاصرة حول ظاهرة الاستيلاء على العقارات غير المحفظة بدون موجب حق، ليؤكد أن عملية الاستيلاء توجد كذلك في السياسة، معلنا رفضه لفبركة الاحتجاجات ضد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في مدينة طنجة بحضور الملك محمد السادس.

وخلال إشراف الملك محمد السادس يوم الخميس الماضي بطنجة على تدشين ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي الجديدين، لإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة - المدينة، الذي شهد رفع شعارات مناهضة لوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أحنوش، اتهم حزب التجمع الوطني للأحرار جهات، قال إنها معلومة، بتصوير مشهد لا علاقة له بالواقع.

وفي هذا الصدد، وضمن تعقيبه على وزير العدل، قال البرلماني مصطفى بايتاس إن "تابَّنْضيتْ والاستيلاء على أملاك الغير لا توجد فقط في العقارات، بل كذلك في السياسة"، مضيفا أن هناك "من يريد الاستيلاء على قيم وثوابت المغاربة".

وقال بايتاس، اليوم الاثنين في مجلس النواب، إن "ما وقع الأسبوع الماضي مخيف وخطير"، مضيفا: "في نشاط ملكي، يتم تجييش مجموعة من الأشخاص الذين لا يتعدون رؤوس الأصابع بهدف خلق الفتنة والبلبلة في المغرب عبر تصوير مشهد لا علاقة له بالواقع"، متسائلا: "إذا لم نوقر المؤسسة الملكية، ماذا تبقى لأن هذه ليست هي الأخلاق التي سيتعامل بها السياسيون في المغرب؟".

وفي مقابل اتهام بايتاس جهات "معلومة تريد خلق الفتنة في المغرب بالوقوف وراء فبركة الوقفة ضد أخنوش"، وتأكيده أن "التجمع قوي بقيادته وبأطره ولن يسمح لأي كان أن يعتبره حائطا قصيرا"، طالب بفتح تحقيق في ما وقع الذي "يعد خطرا كبيرا"، وفق تعبيره، منتقدا التوجه إلى المؤسسة الملكية في نشاط رسمي لإعطاء صورة مغلوطة وتوجيه الرأي العام.

"هذا أمر لن نسكت عليه، ونعتبر أنه موجه لنا بشكل مباشر. نقول هذا الكلام ونتحمل المسؤولية كاملة لأن الذي وقع خطير وهدفه إحداث وقيعة بين المغاربة وقيادة الأحزاب السياسية الوطنية"، يقول القيادي في حزب "الحمامة"، مضيفا أن تنظيمه "يحترم الهيئات، لكن الأشخاص الذين يصطادون في الماء العكر لن نسمح لهم بهذا الأمر"، داعيا "الدولة والحكومة إلى تحمل مسؤوليتها لأن اللعب لم يعد صغيرا، ولن ننساق في مواجهة هذا الأمر الذي يعتبر مكلفا".

ودعا الفريق النيابي لحزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري إلى الكف عن العبث، موردا أنه لن يقبل به وسيستمر في الدفاع عن قيادة الحزب، ولن يقبل هذه التصرفات التي وصفها بـ"الصبيانية التي وصلت إلى مستويات خطيرة"، مشددا على أن "المؤسسة الملكية هي للمغاربة كلهم، وليس لأي طرف دون آخر".

وفي تعقيبه على مداخلة البرلماني بايتاس، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن "ما حدث غير مقبول، ولا يمكن السماح به"، معلنا أن "الحكومة عبر الأجهزة الأمنية ستباشر التحقيقات في الموضوع، والقانون سيأخذ مجراه".

وأضاف أوجار أن "المغاربة تاريخيا يحيطون المؤسسة الملكية وأنشطة جلالة الملك بكثير من الوقار والهيبة والحرمة، ويجب الابتعاد عن المؤسسة الملكية"، متعهدا بأن الحكومة ستواصل التفاعل مع الإشكالات التي تواجه المغاربة من خلال مجموعة من الإجراءات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - تازي حر الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:19
الحكومة لمادا لم تقم بالتحقيق في اثمنة السمك المرتفعة¿¿
اقسم لكم ان السمك مختفي في تازة لمدة يومين
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341
2 - Aymane الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:21
احسن حاجة هي يتابعو... إلى ما واقفوهمش عند حدهم غادي يتماداو فهاد التخلويض ديالهم!
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-361
3 - كابتن ماجد مقاطع الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:24
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. المسؤولين هم أهل الفتنة . ماشي الشعب ليبغى العيش الكريم. شادين مع شعب المداويخ الزكير .مقاطيعون إلى اﻷمام .
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278
4 - mohamed الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:24
بغينا هاد التحقيق يمشي لأبعد حد واللي كيلعب بالبلاد يتحاسب. الياس ولا غيرو لا يهم المهم اللي دار هاد الفعلة يتعاقب.
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-265
5 - samir الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:25
تحقيق في الصميم يأتي ليجيب عن عدد من الأسئلة..
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-241
6 - Computer Science الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:26
برلمانيون ووزراء دون المستوى .. معضمهم مفايتش bac +2 .. عاد حنا كنتسناو منهم النهوض بالبلاد والعباد .. البلاد غادا للهوية
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207
7 - بنت المملكة الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:26
لماذا لا تفتح الحكومة تحقيق في ما يخص الأموال التي اختفت من صناديق التنمية القروية و المخطط الأخضر بدون فبركة نحن اصلا نطالب برحيل هدا الحوت وتفكيك هده الحكومة الشبيهة بالمافية نهبونا حسبي الله ونعمة الوكيل
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294
8 - خالد الدار البيضاء الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:27
لماذا يريدون الزج بالمؤسسة الملكية في صراع سياسي!! أن يصل الأمر برئيس جهة من المفروض فيه أنه يكن الاحترام للملك، فيجب أن يكون هناك زلزال آخر يطيح بمن تكردع من على رأس حزب سياسي، ويحط السوارت ديال أهم ثاني جهة بالمغرب اقتصاديا، لأنه غير مسؤول بتاتا ملي تيدير هاد لفعايل...نطالب بتحقيق معمق وليس در الرماد في العيون..
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-178
9 - مغربي الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:27
بدل ميفكو مشاكل المغاربة داينها في الخوا الخاوي
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165
10 - Fook الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:27
سنواصل طلب ارحل اخنوش وبدون مراوغات صبيانية . .
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223
11 - عابر سبيل الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:29
لو كانت فيكم ذرة من الشجاعة يا نوام الأمة لتسألتم حول مصير 1700 مليار سنتيم
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207
12 - afoulki الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:29
لماذا لم يتم التحقيق اصلا في هده الضجة في العالم الأزرق قبل ان تصل الى ما هي عليه الان
#مقاطعون #
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117
13 - مغربي الجنسية الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:29
....الذي شهد رفع شعارات مناهضة لوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أحنوش، اتهم حزب التجمع الوطني للأحرار جهات، قال إنها معلومة، بتصوير مشهد لا علاقة له بالواقع.??...... هل هي شعارات صادرة عن الحاضرين أم أن الأمر لا يعدو أن يكون فبركة فهمونا؟؟؟؟
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41
14 - ماسين الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:30
البام إقتنعت بأن لن يكون لها نصيب في الإنتخبابات المقبلة الفاهم يفهم
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24
15 - hicham الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:31
ضروري خاص محاسبة المتورطين، لأن المؤسسة الملكية متنلعبوش معاها...بغيتي تلعب لعب مع قرانك..أما الملك وهيبته راه هي لي مأمنة اابلاد...ياك ما باغين يردونا سوريين نمشيو نطلبو فشوارع دول أخرى...حذار من ألاعيب شخص الكل يعرف معدنه، واسؤلوا من حضر لمسيرة ولد زروال ستعرفون من هو!
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-115
16 - Hamido الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:31
لماذا إقحام الملك في كل شيء؟الاحتجاج على شخص أمام الملك ليس عيبا بل هي رسالة أوصلها بعض لمداويخ إلى الملك أن المغاربة ضاقو درعا بالتجمع وكبيرهم الدي علمهم الافتراء على المغاربة.حزب لمداويخ(فرع طنجة)أراد أن يوصل رسالته لملكه وليست له وسيلة لدالك ورأى أن زيارة طنجة لا تعوض فاغتنم الفرصة.كفى من المزايدات لأن هده السنة ستشهد نهاية كل الأحزاب التقليدية .
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96
17 - meilleur الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:31
اين وصل تحقيق طنطان و الريف و 17 مليارو...لكلام طويل.

باختصار انا صاصوت للحزب الدي سيلغي موازين
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85
18 - Ben Lebsir الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:32
ا لمغاربة حكارة ويحتقرون من يحثرمهم لابد من قوانين لرضع هده الامراض النفسية التي تهدد الوطن والمغاربة الاحرار
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-80
19 - محمد الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:32
ليسو أشخاص يعدون على رؤوس الأصابع بل أخنوش أصبح شخص غير مرغوب فيه من طرف الكل لأنه أصبح رمزا للإغتناء غير المشروع .
أخنوش ارحل
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93
20 - Ahmed H الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:33
تازي حر
تازة ليس لها بحر فلتاكل مما تنتج. الحكومة غير مسؤولة عن غياب السردين. بامكانك ان تتاجر فاذهب الى البيضاء اشتر ثم بع في تازة و اياك ان ترفع الاثمنة
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-49
21 - khalid lbidaoui الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:33
السلآم عليكم هادشي بحال شي عافية يالاه بدأت تشتعل ان لم تتنازلو وتعطون الشعب حقه المهضوم من وقت الاستعمار ...حقيقة لازلنا فيه والدينا خرجوا النصارى صراحة او ندموا ......الان الدور عليكم فعليكم تدارك الموقف قبل فوات الاوان ........



؟.....؟............
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39
22 - مغربي حر الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:33
واااا نودو جمعو راسكم...باراكا من نفاق......من سيقيل اخنوش اذا لم يقله الملك.......اي حاجة كتوقع في المغرب ..كنلسقو ليها شعار محزب....حسبي الله و نعم الوكيل فيكم فهاد الأيام المباركة ....
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24
23 - abd 1 الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:35
هذه والله اعلم ستكون سابقة في تاريخ المغرب ان يتم فتح تحقيق لان شعارات رفعت ضد وزير وحقيقة لا اعلم باي سند قانوني سيتم الامر ان تناسينا الجانب الحقوقي طبعا .
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33
24 - المتتبع الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:36
لا افهم تعليق حزب الاحرار على ما وقع اثناء تدشين الملك محمد اليادس نصره الله حينما ردد جمهور من طنجة "اخنوس ارحل * وما العيب في ءلك هل تناسى الاحرار ان شرارة عزل البصري انطلقت من طنجة حين زيارة الملك الهمام لها حيث ردد الطنجاويون " البصري سير فحالك* ماهذا هل يريد حزب الاحرار الجام الافواه والحناجر
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46
25 - محسن الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:38
الحكومة لاش غادي تحقق ما عليها غير تخرج للشارع وسط المواطنين و تسولهم واش داك الشخص اللي سميتو ( أخنوش ) مرغوب فيه فالحكومة كوزير ولا لا...؟ و الجواب راه واضح وضوح ماشي غي الشمس وضوح الطبعة السوداء فالثوب الأبيض.
شكرًا هسبريس عواشركم مبروكة.
الله-الوطن-الملك
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29
26 - لا عدالة لالا تنمية الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:39
السيد اخنوش رجل محترم يقوم بعمله على اكمل وجه اتمنى ان تسند له وزارة الصحة او التعليم ليتم تحريكها والدفع بها الى الامام لأنه الرجل المناسب في المكان المناسب والباجدة والاخوان لا يروقهم عمله لأنه يفضح عجزهم عن التسيير ويبين حقيقة انهم مختصون في تعديب الشعب وخير دليل زيادة الساعة المشؤومة التي يعدب بها حزب بن زيدان المغاربة قاطبتا والزيادات لم تشمل الساعة فقط بل كل المواد ظدا في قدرة الشعب الشراءية بيجيدي ديييكاج راك تفرشتي ولا أنصحك بالتفكير حتى ان ترشح بعض تجار الدين من مناصريك
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-45
27 - ع.بلمقدم الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:40
الشعب يريد رحيل أخنوش. ملايين التعليقات، ولم تفهموا بعد ؟
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38
28 - حسن الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:43
استغل فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب سؤالا لفريق الأصالة والمعاصرة حول ظاهرة الاستيلاء على العقارات غير المحفظة بدون موجب حق، ليؤكد أن عملية الاستيلاء توجد كذلك في السياسة، معلنا رفضه لفبركة الاحتجاجات ضد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في مدينة طنجة بحضور الملك محمد السادس. دخلوا شعبان في رمضان لان ظاهرة الاستلاء على الاملاك و اقتصاد الريع هو اوكسجين للاحزاب السلطوية المغاربة يحترمون ملكهم بدون مقابل اما اخنوش و وووووووووفهم يحبون المال و مصالحهم الشخصية
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8
29 - السلطة و المجتمع الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:44
الأمن ديالكم .و القضاء ديالكم . و الإقتصاد ديالكم. و حنا عندنا السجن و المقهى و الجامع
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12
30 - Laila الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:44
تحقيق لابد منه لايقاف مثل هد التصرفات الصبيانية
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-22
31 - ربيعة الرباطية الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:44
اذن اصبح اخنوش شخصية 'مقدسة' لايجب على اي كان المطالبة برحيله وإلا سيكون الرمي في السجن مصيره !!! ياله من سبب غبي لاجله يفتح تحقيق رسمي في حين الملايير من الدراهم المختلسة من جيوب المغاربة يتمتع بها شردمة من مختلسي المال العام. انا فعلا اعجب لبلادة سياسيي هذا الوطن !
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23
32 - ايت السجعي الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:45
ليس من الصحي شخصنة السياسة وهذا ما يقوم به مجموعة من الوافدين على الحقل السياسي كما تتم شخصنة المقاطعة وتصبح مقاطعة المنتوج لأن الشركة المنتجة مملوكة لفلان او لعلان وهو مايعتبر ضحكت على ذقون المغاربة فالذي يملك معطيات ضد شخص ما ما عليه الا ان يقدمها للقضاء أما العدميون الذين لا يعجبهم العجاب ولا صيام رجب فتقول لهم أن المغاربة أذكى من أن يتم استغباؤهم بهذه السهولة.
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-9
33 - مقاطعون الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:46
اقسم بالله العظيم لو كانت عنده ذرة واحدة من الكرامة ميزيد حتى دقيقة واحدة ولاكن الغالب الله حتى قط ما يهرب من دار العرس
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19
34 - الناصيري الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:51
المؤسسة الملكية محترمة ولا نريد درسا في الاحترام المهم عند الشعب هو مشكلهم مع الحكومة التي لا أخلاق لها ولم تحترم الشعب الذي صوت عليها وتنصلت من كل التزاماتها ووعودها الحطومة فاشلة ونصبت على المواطنين حتى تمكنت من الوصول الى دفة الحكم.
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5
35 - farid الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:52
مازلتم تلتزمون الصمت إزاء مطالبنا ،وإصرارنا على المقاطعة مستمر ،فالحكومة لم تعد تمثلنا،ولا أي حزب ،ننشد التغيير ،وتطبيق المحاسبة ،فليس الشعب سبب ماآلت إليه الأحوال ،نفذ صبرنا وهرمنا مع آمالنا،صوتنا للمقاطعة
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10
36 - الموساوي لاهاي الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:52
الذين قاطعوا منتوجات أخنوش لاشك أنهم قاطعوا صاحب المنتج أيضا.إذا نادوه بالرحيل فهذا تحصيل حاصل لا يحتاج إلى تواطؤ أحد.
فور مقتل السماك محسن فكري بالحسيمة.كل الذين نددوا بالجريمة طالبوا بفتح تحقيق مع رئيس القطاع ( الصيد البحري ) السيد عزيز لرفع الفساد والإحتكار الذي اوصل البلاد الى ماهي عليه اليوم.
قيل بنكيران خلف المقاطعة والآن يقال إلياس خلف الاحتجاح على أخنوش بطنجة.
ياسادة المسألة تتجاوز الأشخاص.إنه الواقع المر الذي يجب إيجاد حل شامل لتجاوزه.
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4
37 - # مقاطعون # الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:53
فين وصل الملف ديال الداودي كاليك قدم الاستقالة هههه
والله كايضحكو على الشعب
يسحب ليهوم المغاربة حوالى بحالهوم
بغاو ينسيونا ف قضية الاستقالة بالاحتجاج على اخنوش
# مقاطعون #
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4
38 - مواطن الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:54
علاش مادارش تحقيق نهار اخنوش دار بلوكاج للحكومة 6 اشهر ? واحد 1700 مليار درهم فين مشات ? علاش اللي ميدارش عليها حتى هي تحقيق ?? هد اخنوش راه باغي يحكم
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5
39 - طه امين الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:55
ا واه الحكومة تفتح تحقيق ما داراش حتى بنكيران ايام ولايته الرىءاسية عندما وقعت مهزلت ولد زروال المغربة راهم عارفين كل شيئ ولكن باقي ماتولدش شي مسؤول كبير باش يقول للملك الحقيقة المرة التي نعلم جيدا من يغامر بامن دولة بسبب مواقفه الغير الصائبة
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3
40 - karim الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:57
ألم تقولوا أن الفيديو مفبرك !!!! ألان الأحتجاج هو المفبرك، عجيب أمركم إن كان لكم ضمير .
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5
41 - مريم الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:57
و علاش ماحققوش هذاك العام فالمسيرة د الشوهة اللي دارت فكازا قبيل الانتخابات
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5
42 - الصنهاجي الاثنين 11 يونيو 2018 - 15:01
نظرا للشعبية الكبيرة التي يحضى بها هذا الإقطاعي بين الناس ..
الكل يكره هذا الرجل ...لقد كان قارون اكثر منك مالا فأهلكه الله لأنه طغى
لماذا لا يتم التحقيق في الفساد الضارب بعنف في البلاد
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5
43 - وعزيز الاثنين 11 يونيو 2018 - 15:08
و الذين ينعتون بنكيران بشتى انواع النعوت القبيحة ....!
ماذا نفعل بهم و معهم ...؟
و الذين يريدون حل حزب التنمية ...!
ما العمل ضدهم ؟
اذا كان حائط البعض عاليا .... هل حائط الآخرين قصير ؟؟؟

يجب تخليق الحياة السياسية و الرفع من مستوى المنافسة التي يجب ان تبقى شريفة ... و ان (( لا نبخس الناس أشياءهم ..))

الان ، وقد اصبح الكل صحفيا و اصبح عالم التواصل عالما بلا سقف و وادا بلا قعر و بحرا بلا شاطئ اذا أضفنا اليه سوء النية و رداءة الأخلاق ... فماذا تبقى ...؟
التحريض الممنهج !
و النيل من سمعة الأشخاص !
و العبث بمقومات شعب بكامله !!!
هكذا لإشباع غرائز ليس الا ...
فليتذكر البعض ان الذي يزن بميزان غير متكافئ قد ياتي يوم يزن لنفسه بنفس الميزان ، و يضيع بنفسه بنفسه ..!!!
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1
44 - Jimmy james الاثنين 11 يونيو 2018 - 15:10
انه لمن المنطق لحل الأزمة الاقتصادية والسياسية الراهنة في المغرب، أو على الأقل كخطوة أولى لحلها هو خلق لجنة غير منتمية لأي حزب، جماعة أو منظمة، ومن الأفضل أن تكون مكونة من الأجانب للبحث بشكل جدري عن المسؤولين المغاربة وخصوصا ذوو المناصب العسكرية والحكومية عن ثرواتهم، بناءا على مبدأ: من أين لك هذا. والأمر يجب ألا يتوقف عن من أين لك، بل يجب أن يمتد من أين لأختك وأخوك وأولادك وزوجتك كل هذا؟
يجب البحث بطريقة نازهة وجدرية عن كل درهم خرج للخارج في ابناك أجنبية وإعادة للمغرب.
هل تعلمون أن مؤخرا دونالد ترومب أمر حكومات العالم بأن يخبرون إدارته عن كل دولار يملكه المهاجرون في بلدهم الاءم؟ وعمدت الحكومات بإيصال هذه المعلومات للمؤسسات الأمريكية وخصوصا مصلحة الضرائب؟!!!
هذا رئيس يحب بلده....
لتسحب الحصانة لكل مسؤول في الحكومة تلاعب بالمصالح القومية والأموال العامة، وليحاكموا أمام الشعب ثم ليسجنوا اذا ما تبت انهم اذنبوا
هذا هو الحق
هذه هي الديموقراطية الحقة
المحاكمة المباشرة والمنقولة على كل وسائل الإعلام
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2
45 - ملاحظ الاثنين 11 يونيو 2018 - 15:11
قلنا ليكم بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة المواجهة المباشرة بين المؤسسة الملكية و الشعب، لأن المخزن ألغى أدوار كل المؤسسات الدستورية الوسيطة من أحزاب و نقابات...و كلنا يعرف دور هذه المؤسسات في حفظ علاقات متوازنة بين الحاكم و المحكوم...
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4
46 - متتبع الاثنين 11 يونيو 2018 - 15:18
....وانا اتتبع التعاليق التي كانت تخص اخنوش كانوا يقولون بان اخنوش هو الرجل المناسب للحكومة كرئيس ويعمل بجد وفي صمت ووووووو ولما دخل الحزب واستوزر مع حكومة القيل والقال والعشوائية في التسيير اصبح اخنوش راجل غير صالح ويهاجم بشتى الطرق....لاتم لا هادشي فيه ان......
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