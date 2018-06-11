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كُتّاب وآراء
الحكومة تحقق في "احتجاج مفبرك" ضد أخنوش بحضور الملك
استغل فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب سؤالا لفريق الأصالة والمعاصرة حول ظاهرة الاستيلاء على العقارات غير المحفظة بدون موجب حق، ليؤكد أن عملية الاستيلاء توجد كذلك في السياسة، معلنا رفضه لفبركة الاحتجاجات ضد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في مدينة طنجة بحضور الملك محمد السادس.
وخلال إشراف الملك محمد السادس يوم الخميس الماضي بطنجة على تدشين ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي الجديدين، لإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة - المدينة، الذي شهد رفع شعارات مناهضة لوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أحنوش، اتهم حزب التجمع الوطني للأحرار جهات، قال إنها معلومة، بتصوير مشهد لا علاقة له بالواقع.
وفي هذا الصدد، وضمن تعقيبه على وزير العدل، قال البرلماني مصطفى بايتاس إن "تابَّنْضيتْ والاستيلاء على أملاك الغير لا توجد فقط في العقارات، بل كذلك في السياسة"، مضيفا أن هناك "من يريد الاستيلاء على قيم وثوابت المغاربة".
وقال بايتاس، اليوم الاثنين في مجلس النواب، إن "ما وقع الأسبوع الماضي مخيف وخطير"، مضيفا: "في نشاط ملكي، يتم تجييش مجموعة من الأشخاص الذين لا يتعدون رؤوس الأصابع بهدف خلق الفتنة والبلبلة في المغرب عبر تصوير مشهد لا علاقة له بالواقع"، متسائلا: "إذا لم نوقر المؤسسة الملكية، ماذا تبقى لأن هذه ليست هي الأخلاق التي سيتعامل بها السياسيون في المغرب؟".
وفي مقابل اتهام بايتاس جهات "معلومة تريد خلق الفتنة في المغرب بالوقوف وراء فبركة الوقفة ضد أخنوش"، وتأكيده أن "التجمع قوي بقيادته وبأطره ولن يسمح لأي كان أن يعتبره حائطا قصيرا"، طالب بفتح تحقيق في ما وقع الذي "يعد خطرا كبيرا"، وفق تعبيره، منتقدا التوجه إلى المؤسسة الملكية في نشاط رسمي لإعطاء صورة مغلوطة وتوجيه الرأي العام.
"هذا أمر لن نسكت عليه، ونعتبر أنه موجه لنا بشكل مباشر. نقول هذا الكلام ونتحمل المسؤولية كاملة لأن الذي وقع خطير وهدفه إحداث وقيعة بين المغاربة وقيادة الأحزاب السياسية الوطنية"، يقول القيادي في حزب "الحمامة"، مضيفا أن تنظيمه "يحترم الهيئات، لكن الأشخاص الذين يصطادون في الماء العكر لن نسمح لهم بهذا الأمر"، داعيا "الدولة والحكومة إلى تحمل مسؤوليتها لأن اللعب لم يعد صغيرا، ولن ننساق في مواجهة هذا الأمر الذي يعتبر مكلفا".
ودعا الفريق النيابي لحزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري إلى الكف عن العبث، موردا أنه لن يقبل به وسيستمر في الدفاع عن قيادة الحزب، ولن يقبل هذه التصرفات التي وصفها بـ"الصبيانية التي وصلت إلى مستويات خطيرة"، مشددا على أن "المؤسسة الملكية هي للمغاربة كلهم، وليس لأي طرف دون آخر".
وفي تعقيبه على مداخلة البرلماني بايتاس، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن "ما حدث غير مقبول، ولا يمكن السماح به"، معلنا أن "الحكومة عبر الأجهزة الأمنية ستباشر التحقيقات في الموضوع، والقانون سيأخذ مجراه".
وأضاف أوجار أن "المغاربة تاريخيا يحيطون المؤسسة الملكية وأنشطة جلالة الملك بكثير من الوقار والهيبة والحرمة، ويجب الابتعاد عن المؤسسة الملكية"، متعهدا بأن الحكومة ستواصل التفاعل مع الإشكالات التي تواجه المغاربة من خلال مجموعة من الإجراءات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
اقسم لكم ان السمك مختفي في تازة لمدة يومين
#مقاطعون #
باختصار انا صاصوت للحزب الدي سيلغي موازين
أخنوش ارحل
تازة ليس لها بحر فلتاكل مما تنتج. الحكومة غير مسؤولة عن غياب السردين. بامكانك ان تتاجر فاذهب الى البيضاء اشتر ثم بع في تازة و اياك ان ترفع الاثمنة
؟.....؟............
شكرًا هسبريس عواشركم مبروكة.
الله-الوطن-الملك
فور مقتل السماك محسن فكري بالحسيمة.كل الذين نددوا بالجريمة طالبوا بفتح تحقيق مع رئيس القطاع ( الصيد البحري ) السيد عزيز لرفع الفساد والإحتكار الذي اوصل البلاد الى ماهي عليه اليوم.
قيل بنكيران خلف المقاطعة والآن يقال إلياس خلف الاحتجاح على أخنوش بطنجة.
ياسادة المسألة تتجاوز الأشخاص.إنه الواقع المر الذي يجب إيجاد حل شامل لتجاوزه.
والله كايضحكو على الشعب
يسحب ليهوم المغاربة حوالى بحالهوم
بغاو ينسيونا ف قضية الاستقالة بالاحتجاج على اخنوش
# مقاطعون #
الكل يكره هذا الرجل ...لقد كان قارون اكثر منك مالا فأهلكه الله لأنه طغى
لماذا لا يتم التحقيق في الفساد الضارب بعنف في البلاد
ماذا نفعل بهم و معهم ...؟
و الذين يريدون حل حزب التنمية ...!
ما العمل ضدهم ؟
اذا كان حائط البعض عاليا .... هل حائط الآخرين قصير ؟؟؟
يجب تخليق الحياة السياسية و الرفع من مستوى المنافسة التي يجب ان تبقى شريفة ... و ان (( لا نبخس الناس أشياءهم ..))
الان ، وقد اصبح الكل صحفيا و اصبح عالم التواصل عالما بلا سقف و وادا بلا قعر و بحرا بلا شاطئ اذا أضفنا اليه سوء النية و رداءة الأخلاق ... فماذا تبقى ...؟
التحريض الممنهج !
و النيل من سمعة الأشخاص !
و العبث بمقومات شعب بكامله !!!
هكذا لإشباع غرائز ليس الا ...
فليتذكر البعض ان الذي يزن بميزان غير متكافئ قد ياتي يوم يزن لنفسه بنفس الميزان ، و يضيع بنفسه بنفسه ..!!!
يجب البحث بطريقة نازهة وجدرية عن كل درهم خرج للخارج في ابناك أجنبية وإعادة للمغرب.
هل تعلمون أن مؤخرا دونالد ترومب أمر حكومات العالم بأن يخبرون إدارته عن كل دولار يملكه المهاجرون في بلدهم الاءم؟ وعمدت الحكومات بإيصال هذه المعلومات للمؤسسات الأمريكية وخصوصا مصلحة الضرائب؟!!!
هذا رئيس يحب بلده....
لتسحب الحصانة لكل مسؤول في الحكومة تلاعب بالمصالح القومية والأموال العامة، وليحاكموا أمام الشعب ثم ليسجنوا اذا ما تبت انهم اذنبوا
هذا هو الحق
هذه هي الديموقراطية الحقة
المحاكمة المباشرة والمنقولة على كل وسائل الإعلام