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الرئيسية | سياسة | الملك يتوعد رجال السلطة بالمسؤولية والمحاسبة

الملك يتوعد رجال السلطة بالمسؤولية والمحاسبة

الملك يتوعد رجال السلطة بالمسؤولية والمحاسبة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:09

أعلنت وزارة الداخلية أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية قصد اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة.

وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه سيتم على ضوء ذلك اعتماد وتطبيق مسطرة جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات وإعمال مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.

وأبرزت الوزارة أنه سيتم كذلك تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - محمد المربع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:14
نتمنى تنزيل قرارات جلالة الملك إلى أرض الواقع
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109
2 - khaald الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:16
وكذلك المسؤولين لي مسافرين روسياعلى ظهر الشعب يتفرجو و ناسين الشعب .المرجو القبض عليهم جميعا في المطار طبعا
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221
3 - جمال لمدوخ الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:18
هذه اولى ثمار المقاطعة والبقية آتية المزيد من الصمود
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139
4 - مواطنة 1 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:19
اوى والخرين ، بلا كفاءة بلا محاسبة ؟ هاد الشي خصه يكون في كلشي ، حكومة وبرلمان ومنتخبون اولا . احنا شايفين غير شفارة عيني عينك ولا حسيب ولا رقيب ....
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102
5 - redos الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:20
عاش الملك نصره الله. عاش الشعب
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-54
6 - من الواد لهيه الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:20
المحاسبة يجب أن تبدأ من اﻷعلى لﻷسفل ....بداية من أصحاب اﻹمتيازات والتقاعدات الريعية ومقالع الرمال وأعالي البحار وباك صاحبي وصاني عليك وهاد المارشي ليك وهدا لي...وزيد..وزيد... أما المقدم...والشيخ...والخليفة...والقايد....هدوك راه تيلعب غير في الخاوي ....
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142
7 - أبو الجوهرتين الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:22
الم ياني الوقت للنظر في شريحة رؤساء الاقسام بالعمالات الذين يرسمون السياسات الإقليمية يشتغلون كماكينات لا تتوقف لقربهم من مصادر القرار لكنهم محرمون من المسؤولية لا لشيء لأنهم ولاد الشعب و ليسوا رجال سلطة في الوقت التي تمنح المسؤولية لرجال سلطة لا يعرفون عن أبجديات التسيير إلا القشور
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36
8 - بوجعران المدوخ الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:23
هذا اعتراف ضمني ان رجال السلطة لم يكونوا يوما تحت طاءلة القانون والمحاسبة ، أبشر متى جاء الإصلاح نفع
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50
9 - ssid espania الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:23
مادامت الحصانة موجودة فانه شئ لم يكن،
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52
10 - levoyageur الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:25
هدا هو الحق المحاسبة شيء ضروري و الكفاءة كدالك ، اعان الله جلالة الملك
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6
11 - ع-ع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:25
واخيرا ظهر الحق وزهق الباطل وهذه احدى مطالب الشعب المغربي الحر..اتمنى ان تطبق التعليمات الملكية بالفعل وليس بالقول .ربط المسؤولية بالمحاسبة.
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27
12 - amagous الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:29
on espere que les directives de SM seront appliquées.
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2
13 - سلام الصويري الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:30
المسائلة يجب ان تبدء من القمة وتشمل كل المستويات من اعلى السلطة الى أدناها وليس الصغار فقط .
هل المسؤلين في الادارات المركزية ومقر الوزارات والمؤسسات العمومية بالرباط معفيين الى الأبد وهذا هو مكان الخلل .
بالاضافة الى رموز الفساد الانتخابي .
وما غير ذلك سوى كلام الاستهلاك
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35
14 - الحكامة الجيدة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:34
نتمنى اعطاء خريجي المدرسة الوطنية للادارة بالرباط ما يستحقون من اهتمام فهم يقبعون في ادارات الدولة بدون مهام و هم ضحايا الاحزاب و الخيارات السياسية الفاشلة
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12
15 - س.س الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:36
هذا يجب أن يقع في كل القطاعات بدون استثناء، لا سيما التعليم والصحة وغيرهما. لماذا حصر الأمر على الداخلية وحدها?
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24
16 - .anass..... الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:36
التدخل المناسب في الوقت المناسب
وهذه هي سمة الملكية على مر تاريخها
فالمغرب الكبير والتدخل الحازم السريع
ولو كره العملاء وأعداء الله والديانات السماوية والإسلام...
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-14
17 - mohamed الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:36
آمين.وعلى رأسهم المسؤولون الذين لايلتحقون بعملهم الا عند العاشرة صباحا والمواطن المسكين ينتظر المسؤول من اجل توقيع شهادة عادية.
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12
18 - مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:38
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل وارتحل الذي يبذل المجهودات الجبارة و التضحيات الجسام من اجل جعل المغرب في المصافي دول متحضرة متقدمة متطورة بشتى المجالات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية بالريادة الراءدة بالجميع المقاييس اقر بها الاصدقاء و الاشقاء و حتى الاعداء رغم الاكرهات و التحديات على راسها القضية الصحراء المغربية .
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-12
19 - mouktadi abderrazak الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:40
أتمنى من خدام الدولة والوزراء والبرلمانيون كل ناهب للمال العام ان يحاسب وتكون المصلحة العليا للوطن فوق كل شيء
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16
20 - مواطن.رقم.34مليون الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:41
هادا.دليل.على.ان.هانك.تقصير.واسع.
من.طرف.رجال.السلطة.وان.هناك.
تلاعب.بمصالح.الشعب.وانا.هناك.
المحسوبية.وزبونية.والرشوة.
والسفقات.المشبوهة.والتزوير.والغش.
والكدب.على.الملك.والشعب.وخيانة.الوطن.
يجب.اعتقال.من.دهبوا.الى.روسيا.من.اجل.
الفساد.بمال.الشعب.ومحاسبتهم.من.اين.لهم.
بهادا.ان.الشعب.يعاني.من.هد.المراهقين.
الشيوج.
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5
21 - محمد بلحسن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:41
تعليمات جلالة الملك نصره الله و أطال في عمره تجد الآذان الصاغية عند التقنوقراط.
أشعر بمبادرات نبيلة جديدة لإعادة الأمور إلى مجراها الصحيح بتحفيز التغيير التدريجي الرزين.
رجال السياسة عكس التقنوقراط لهم التزامات غير معلنة مع الأفراد و مع الجماعات (مصالح مشتركة) لا تنحصر داخل حزب معين بل تمتد لتلبي طموحات نخب تحسن استغلال الفرص (الخلافات التي تتطرق إليها الصحافة ما هي إلا خلافات شكلية لا تختلف عن المسرحيات). رجل السياسة مطالب باتخاذ قرارات شجاعة تحفز التغيير الإيجابي الذي يتبلور رويدا رويدا بإسناد دور القاطرة للتيقنوقراط. كانت البداية بإسناد دور قيادة التغيير للسيد عبد اللطيف الحموشي. حان الوقت لتقديم المشعل للسيد عبد الوافي لفتيت.
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-14
22 - متابع عن قرب الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:41
العدل، التعليم، الصحة، المالية هذا هو المفروض إصلاحه
أما موظفو الداخلية فهم جهاز تنفيذ
لا يجب أن نجعلهم غاية وتتوقف عندهم
التقصير كما يظهر في مختلف المناسبات نجده في قطاعات أخرى لا يتم التعامل معها بنفس المبدأ
لك رب يحميك يا وطني
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10
23 - mohasimo الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:46
سيدنا عطيهوم وسمعهوم على ودنيهم حنا معاك في الحق, الشعب راه مقهور من الحكومة ومن البرلمان وللي مبغاش يحشم عطيه علاش تيقلب.
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-7
24 - محمد لمدوخ الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:51
يجب توجيه هذا الكلام الى المسءولين الحقيقين وليس الى صغار المنفذين. تعبنا من قول المسءولية والمحاسبة تبدا من الاعلى .
اشارة فقط الى ان الفساد المقصود بالمحاربة بعيد عن داءرة وزارة الداخلية والمنتسبين اليها ..رجاء مزيد من التركيز العادل في الاستهداف.
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9
25 - مواطنة حرة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:51
الله يحفظ سيدنا المنصور بالله وبجعل له في كل خطوة سلامة بهذه التعليمات المولوية ستحقق طلبات الشعب وينتهي الظلم وعدم اللمبلاة والوجهيات والرشوة ومحاسبة المفسدين ...ووووو شعرنا الله الوطن الملك... عاش الملك محمد السادس.
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-4
26 - omar01 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:55
وأبرزت الوزارة أنه سيتم كذلك تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية. إلى هادي صعيبة عليكم
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1
27 - أبو آدم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:59
نتمنى إعادة هيكلة مؤسسة القضاء أولا وقبل كل شيء لما يحدث فيها من ظلم وتلاعبات وهضم الحقوق عن طريق الرشاوي عيني عينك ولمن تشتكي أيها المواطن الضعيف . لك الله يا وطني .
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1
28 - متتبع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:00
الملك دائما ينادي بالاصلاح . فهل من مجيب ؟ اذا لم يكن هناك تاديب وعقاب كما هو في الدول الديموقراطية ستبقى دار لقمان على حالها وستبقى تعليمات الملك يستانسون بها تحت قبة البرلمان .
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0
29 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:04
عاش الملك عاش الشعب عاش المغاربة الاحرار البرائة حشومة على المسؤولين اتقو الله في شعبكم
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0
30 - الجماعي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:06
يجب إعادة النظر في تعيين خلفاء القياد لا يمكن إسناد مهمة خليفة قائد لموظف ذو مستوى ثانوي تاهلي وإقصاء موظف مجاز
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0
31 - طنجاوي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:06
لي اليقين أنه سيحدث العكس.
كل توصيات و القرارات لا أرى إلا ضدها على أرض الواقع.
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