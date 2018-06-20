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كُتّاب وآراء
الملك يتوعد رجال السلطة بالمسؤولية والمحاسبة
أعلنت وزارة الداخلية أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية قصد اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة.
وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه سيتم على ضوء ذلك اعتماد وتطبيق مسطرة جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات وإعمال مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وأبرزت الوزارة أنه سيتم كذلك تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
هل المسؤلين في الادارات المركزية ومقر الوزارات والمؤسسات العمومية بالرباط معفيين الى الأبد وهذا هو مكان الخلل .
بالاضافة الى رموز الفساد الانتخابي .
وما غير ذلك سوى كلام الاستهلاك
وهذه هي سمة الملكية على مر تاريخها
فالمغرب الكبير والتدخل الحازم السريع
ولو كره العملاء وأعداء الله والديانات السماوية والإسلام...
من.طرف.رجال.السلطة.وان.هناك.
تلاعب.بمصالح.الشعب.وانا.هناك.
المحسوبية.وزبونية.والرشوة.
والسفقات.المشبوهة.والتزوير.والغش.
والكدب.على.الملك.والشعب.وخيانة.الوطن.
يجب.اعتقال.من.دهبوا.الى.روسيا.من.اجل.
الفساد.بمال.الشعب.ومحاسبتهم.من.اين.لهم.
بهادا.ان.الشعب.يعاني.من.هد.المراهقين.
الشيوج.
أشعر بمبادرات نبيلة جديدة لإعادة الأمور إلى مجراها الصحيح بتحفيز التغيير التدريجي الرزين.
رجال السياسة عكس التقنوقراط لهم التزامات غير معلنة مع الأفراد و مع الجماعات (مصالح مشتركة) لا تنحصر داخل حزب معين بل تمتد لتلبي طموحات نخب تحسن استغلال الفرص (الخلافات التي تتطرق إليها الصحافة ما هي إلا خلافات شكلية لا تختلف عن المسرحيات). رجل السياسة مطالب باتخاذ قرارات شجاعة تحفز التغيير الإيجابي الذي يتبلور رويدا رويدا بإسناد دور القاطرة للتيقنوقراط. كانت البداية بإسناد دور قيادة التغيير للسيد عبد اللطيف الحموشي. حان الوقت لتقديم المشعل للسيد عبد الوافي لفتيت.
أما موظفو الداخلية فهم جهاز تنفيذ
لا يجب أن نجعلهم غاية وتتوقف عندهم
التقصير كما يظهر في مختلف المناسبات نجده في قطاعات أخرى لا يتم التعامل معها بنفس المبدأ
لك رب يحميك يا وطني
اشارة فقط الى ان الفساد المقصود بالمحاربة بعيد عن داءرة وزارة الداخلية والمنتسبين اليها ..رجاء مزيد من التركيز العادل في الاستهداف.
كل توصيات و القرارات لا أرى إلا ضدها على أرض الواقع.