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الرئيسية | سياسة | بنشماش يصف "أحكام الريف" بالقاسية ويدعو إلى التجاوز والعفو‎

بنشماش يصف "أحكام الريف" بالقاسية ويدعو إلى التجاوز والعفو‎

بنشماش يصف "أحكام الريف" بالقاسية ويدعو إلى التجاوز والعفو‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:50

تفاعلا مع الأحكام الصادرة أمس في حق معتقلي حراك الريف، عبّر حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن أسفه الشديد تجاه الأحكام التي صدرت بحق المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف.

واعتبر بنشماش، في تصريح لهسبريس، أن الأحكام "قاسية جدا وغير متماشية مع ما راكمته بلادنا في المجال الحقوقي.. وباعتباري مواطنا خبر السجون وذاق عذاباتها، أسأل الله أن يلهم عائلات المحكوم عليهم الصغيرة والكبيرة الصبر الجميل".

وشدد المسؤول الحزبي على أن حزب الأصالة والمعاصرة، "الذي يعتز بانتسابه إلى الإرث الرمزي لمرجعية الأنصاف والمصالحة، كان ولا يزال يؤمن بأن بلادنا ليست في حاجة إلى تكبيل طاقاتها فيما لا يسهم بالمضي قدما على درب الإصلاح الشامل".

وتابع بأن "أن متطلبات ارتياد الآفاق الواعدة التي فتحتها هذه المرجعية وكرستها الوثيقة الدستورية الجديدة تقتضي تعبئة المجهود الوطني من أجل استكمال ورش الإنصاف والمصالحة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية".

وأكد بنشماش أن "البام" يثير الانتباه إلى المسؤولية المتقاسمة في "تسميم المناخ الذي أوصلنا إلى إصدار أحكام بهذه القساوة، بدءا بالانحرافات والتجاوزات التي ألحقت أضرارا بالممتلكات وببعض أفراد قوات الأمن التي لم تقم سوى بواجبها الوطني".

وزاد "هي انحرافات وتجاوزات كادت أن تخرج احتجاجات الريف عن إطار الدفاع عن مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة والزج بها في متاهات تصفية حسابات سياسوية، إلى التلكؤ الفاضح للحكومة في معالجتها بالجدية المطلوبة وبروح المسؤولية الوطنية العالية ولجوء بعض مكوناتها إلى تأزيم الموقف أكثر بإطلاق أوصاف وأحكام قدحية مجانية، وانتهاء بتقاعس هيئات الوساطة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، عن الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها في التأطير والتواصل مع الساكنة".

وأورد المسؤول السياسي على أن حرب "الجرار" يؤكد على الحاجة الملحة لاستخلاص الدروس من الحراك الاجتماعي، ويدعو جميع الفاعلين الى ضرورة الانخراط بقوة في النهوض بأوراش الإصلاح والتنمية المستدامة وبلورة السياسات العمومية اللازمة لذلك، بكل ما يقتضيه من يقظة ومسؤولية ومسائلة، مع الاحتكام للقانون ومتطلبات تقعيد المشروع المجتمعي الديمقراطي.

وختم بنشماش تصريحه بالتأكيد على أن الحزب المؤمن بقدرة الذكاء الجماعي الوطني على تغليب صوت الحكمة وإذكاء قيم التجاوز والصفح والعفو يعكف على دراسة كل الإمكانات المتاحة لطي هذه الصفحة والتفرغ لاستكمال مسيرة بناء وطن يتسع لجميع أبنائه.

وقد أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاما بلغت 20 سنة من السجن النافذ في حق نشطاء الريف، حيث اعتبرها أغلب المتتبعين مبالغ فيها وتستوجب المراجعة السريعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - youssef الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:02
لو كنت شجاع لقد استقالتك بما انك غير قادر على الدفاع عن الحق
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90
2 - زكرياء.ن الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:11
أيُّ كلام معسول مُنَمَّق لن يزيد منسوب فقدان الثقة إلاّ ارتفاعا ! مَنْ مِنَ المغاربة لا يحس في دواخله بحرقة الامتهان؟!
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60
3 - مراقب الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:15
نعيش اوضاع جنوب افريقيا خلال حقبة الميز العنصري. ولاكنها ضريبة الحرية والانعتاق. سيخرجون من سجنهم مرفوعي الراس والخاسر الاكبر وحدة المغرب. هذه الاحكام ستعطي الحجة لمن كانوا يدفعون بالحراك نحو الانفصال وكان الزفزافي ضدهم. اما اليوم فسيقتنع الكثير انه لا مناص من تدويل القضية بعد فشل الدولة في حل المشكل. اخشى ان تتأس جبهة تنادي بتقرير المصير من اجل استقلال الريف
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51
4 - Maghribi hor amaghrabi ahori الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:15
المغرب يطبخ على نار هادئة و ستنفجر الاوضاع عاجلا أم اجلا
الدولة لا تنوي طي صفحة الماضي بل تعيد إحياء سنوات الجمر و الرصاص.
سوف يأتي يوم يحاسب فيه الشعب الأعزل كل الطغاة.
سجل يا تاريخ.
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79
5 - ابوهاجوج الجاهلي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:16
لماذا تطلب الصفح والعفو ان كان الدستور يخول للمغاربة حق التظاهر ؟
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48
6 - مغربي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:22
حقا ان اﻷحكام التي صدرت في حق معتقلي الحسيمة جاءت قاسية و قاسية جدا فلا بد من إعادة النظر في الحكم إستئنافيا مع أخد عين اﻹعتبار للتصرفات المتظاهرين و قيادتهم اثناء الحراك لما كانوا يهتفون من شعارات استفزازية و رفع رايات اكل عليها الدهر و شرب و كذلك التلويح بشارات ثلاثية اﻷصابع و كل هذا يدل على ان الحراك مان في الظاهر عن مطالب اجتماعية و هذا ما يطالب به جميع المغاربة من طنجة الى لكويرة بدون استثناء و الخزعبلات التي كانت في باطن الحراك الحسيمي و مطالب المستوردة من خارج المغرب و بتحريك من ايادي معروفة باوروبا و
بتمويلها باﻹضافة الى التحركات المشبوهة لوالد الزفزافي باوروبا فلا بد من التعميق القضائي فيها و لا ننسى كذلك بعض العناصر في حزب مغربي متورط في اثارة الفتنة و الذي (تكمش) اليوم بعد ان فضحت نواياه الخبيثة.
ولهذا نتمنى ان تكون احكام اﻹستئنافية عادلة و معقولة مع مطالب الفئات الشعبية و أسر المعتقلين و ابنائهم.
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-42
7 - abdo الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:22
فعلا هي أحكام قاسية لكن الرجال الاحرار هم من يأدي التمن في التهاية. نتمنى ان يتدخل الملك محمد السادس ليفرج على كافة سجناء الحسيمة في القريب العاجل إن شاء الله وترجع الامور إلى نصابها
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-23
8 - mouna الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:23
ا لسلام كليكم. لايجب المساس بالملكية. اطلب من الله تعالئ ان يحفظ ملكنا و بلادنا الغالية
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-47
9 - Mohammed bin abdellah الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:23
سيدي القاضي، لقد بايعنا ملكنا على السمع والطاعة لكي يحمي ملتنا و ديننا ووطننا. بايعناه سيدي، ليوفر لنا العيش الكريم ويصون انسانيتنا و بالعدل يحكمنا. قلدناه امورنا لكي يحمينا من الجهل والفقر والظلم.
سيدي القاضي، لا زلنا ننتظر حكمك العادل.....
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-38
10 - Afric الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:26
لا حول ولا قوة إلا بالله وداعا العدل في المغرب
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19
11 - Nabil الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:28
كيف تعلن خبرا سيّئا؟
عن طريق إعلان خبر أكثر سوءً (20 سنةً) يؤجج المشاعر و ردود الأفعال
ثم (عند الإستئناف) تعلن الخبر السيء الأصلي،
سيمّر كأنه انتصار!
Persuasion émotionnelle!
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12
12 - مواطنة الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:28
أحكام غير عادلة في خق شباب كل ذنبهم أنهم أحبو بلدهم طالبوا بالحد الأدنى للعيش الكريم..على المحكمة أن تحكم ببراءتهم...متى نرى مثل هذه الأحكام لا نراها في حق ناهبي المال العام و مراكمي الثروات بطرق غير مشروعة ...
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26
13 - محمد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:29
الجاني و المتعدي ينال عقابه الجهنمي اولا في الدنيا قبل الاخرة بالمرض المزمن الذي خصه به الله وحده اما عذاب الاخرة فحدث و لا حرج.انه الخوف من الزفزافي الرجل الشهم بامتياز.
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8
14 - هماندوزي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:35
عوض أن ينتقد السيد بنشماس الأحكام التي صدرت في حق ما يعرف بالزفزافي ومن معه كان أولى أن يتدخل لوضع حد للتصرفات الطاءشة والغير المحسوبة لزعيم الحراك حينما كان يسب ويقذف بكلام ناب مواطنين مغاربة سواء كانوا عاديين أو رموز دون حشمة وحينما تجرأ بجاهليته على وقف خطبة الجمعة كما أوصى بلطجيته بتهديد وضرب كل مواطن لم يشاركه في تظاهراته كالتجار أو أناس عاديين الزفزافي أخذ نصيبه من السجن كاملا بدون نقص أو زيادة واقول للمداويخ الذين ينتقدون الأحكام انكم لم تعرفوا التهم الحقيقية التي حوكم من أجلها الزفزافي .
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-18
15 - Ali ben Ali الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:40
الكلام المعسول الذي يدهن الزبد فوق الخبز بكثير من الحذر والخوف لن يجدي شيئا، لقد اخترت معسكرك ياسيدي، معسكر الكرسي الوثير والنعمة الفائضة على حساب إخوتك في الريف، فهنيئا لك الغنيمة، ومرحى لنا نحن بالسجن. كان أحراك أن تستقيل تضامنا مع إخوانك، وإلا، فما كان أحسن لك أن تلتزم بالصمت كسائر الفئران التي تسبح بحمد السلطة....
ولكن التاريخ يسجل ياأخي...
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2
16 - كليب الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:42
النظام. المساج وصل انا غير خواف ما نقدرش نطالب بحقي
غادي تمرمدوني و تقيسوا كرامتي .ولكن عندي حل هو نهاجر نمشي عند الكفار .سمعت عليهم بزاف على أنهم فيهم الخير عليكم
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2
17 - مواطن الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:43
و الفوضى العارمة الدين أحدثوها و عدم الإنصات بأن الكل تفهم ما يطالبون به و القوات التي جندت خلال شهور لحماية ممتلكات الناس و الدولة ليست بقاسية أظن أن بعض الأحزاب تريد أن تركب فوق هدا الحكم أين كانت هده الأحزاب و لمادا تصلح إدا كانت لا تمثل الشعب
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-8
18 - Isam الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:48
احكام قاسية أحكام ديكتاتورية احكام استعمارية وكأنه المقيم العام الدي أصدر هده الأحكام في وجه الثوار المغاربة الاحرار ...... القضاء مسيس وليس منزه ....وكان وزارة الداخلية هي التي حكمت عليهم وهي فعلا وزارة الداخلية التي حكمت حتى المشرملين والمجرمين وناهبي المال العام لم تصدر في حقهم مثل هدا احكام....هده احكام سياسية ....احكام لن تزيد الى في إشعال النار ...هده الأحكام هي وسمة عار في وجه كل مغربي ....انا ملكي
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5
19 - باينتي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:48
اميناتو حيدر تعلنها امام العالم ومن قلب الصحراء بانها مع البوليزاريو ومع انفصال الصحراء و ترفع علمها؛ لامحاكمة ولا اعتقال ولاحتى توبيخ.
الزفزافي يعلن انه مع الملكية ومع وحدة الاراضي المغربية.يعتقل,يحاكم,ويسجن.
الى متى ستمارس على المغاربة هذه الانتقاءية.الصحراوي له حقوق اكثر من باقي المغاربة الذين يمارس عليهم. و يأتي واحد يقولك المغاربة سواسية امام القانون؛
أم أن الدولة تعترف ضمنيا أن الققانون المغربي يسري فقط على المغاربة الأقحاح
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6
20 - Anir الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:53
السلطة المخزنيه باحكامها الجائرة هذه تجاوزت كل الخطوط الحمراء ووضعت البلاد في خطر محدق
لا يمكن السكوت عن الضلم ولا يمكن أن نقبل بسجون تزمامارت ولا بجلادها.
اما انت يبنشماس فكان عليك أن تستقيل على الأقل احتجاجا على من ينكلو بأبناء منطقتك وعلى جلاديهم بدلا من أن تشتغل معهم.
أعلم أن التاريخ لا يرحم. والسلام
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3
21 - الفيزا ولباسبور الأربعاء 27 يونيو 2018 - 16:06
اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير اردوغان يحب شعبه والشعب يحب اردوكانه وعندنا المخزن يكره الشعب والشعب يكره المخزن يحب ان نعلم أن السفينة بدأت تغرق والمخزن يتفرج ويحسبنا مداويخ اول عقلو عليها بعدا واش هذي محكمة تل أبيب ولا محكمة كازا لحكمات عليهم
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0
22 - متتبع الأربعاء 27 يونيو 2018 - 16:11
أسأل الله أن يلهم عائلات المحكوم عليهم الصغيرة والكبيرة الصبر الجميل .. حق التضاهر نعم، حق التخريب لا و ألف لا .. على الدولة الحكم بأقصى العقوبات الممكنة في إيطار القانون على كل المخربين و هم كثر في بلادنا .. و التوفيق من عند الله.
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