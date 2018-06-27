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كُتّاب وآراء
بنشماش يصف "أحكام الريف" بالقاسية ويدعو إلى التجاوز والعفو
تفاعلا مع الأحكام الصادرة أمس في حق معتقلي حراك الريف، عبّر حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن أسفه الشديد تجاه الأحكام التي صدرت بحق المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف.
واعتبر بنشماش، في تصريح لهسبريس، أن الأحكام "قاسية جدا وغير متماشية مع ما راكمته بلادنا في المجال الحقوقي.. وباعتباري مواطنا خبر السجون وذاق عذاباتها، أسأل الله أن يلهم عائلات المحكوم عليهم الصغيرة والكبيرة الصبر الجميل".
وشدد المسؤول الحزبي على أن حزب الأصالة والمعاصرة، "الذي يعتز بانتسابه إلى الإرث الرمزي لمرجعية الأنصاف والمصالحة، كان ولا يزال يؤمن بأن بلادنا ليست في حاجة إلى تكبيل طاقاتها فيما لا يسهم بالمضي قدما على درب الإصلاح الشامل".
وتابع بأن "أن متطلبات ارتياد الآفاق الواعدة التي فتحتها هذه المرجعية وكرستها الوثيقة الدستورية الجديدة تقتضي تعبئة المجهود الوطني من أجل استكمال ورش الإنصاف والمصالحة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية".
وأكد بنشماش أن "البام" يثير الانتباه إلى المسؤولية المتقاسمة في "تسميم المناخ الذي أوصلنا إلى إصدار أحكام بهذه القساوة، بدءا بالانحرافات والتجاوزات التي ألحقت أضرارا بالممتلكات وببعض أفراد قوات الأمن التي لم تقم سوى بواجبها الوطني".
وزاد "هي انحرافات وتجاوزات كادت أن تخرج احتجاجات الريف عن إطار الدفاع عن مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة والزج بها في متاهات تصفية حسابات سياسوية، إلى التلكؤ الفاضح للحكومة في معالجتها بالجدية المطلوبة وبروح المسؤولية الوطنية العالية ولجوء بعض مكوناتها إلى تأزيم الموقف أكثر بإطلاق أوصاف وأحكام قدحية مجانية، وانتهاء بتقاعس هيئات الوساطة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، عن الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها في التأطير والتواصل مع الساكنة".
وأورد المسؤول السياسي على أن حرب "الجرار" يؤكد على الحاجة الملحة لاستخلاص الدروس من الحراك الاجتماعي، ويدعو جميع الفاعلين الى ضرورة الانخراط بقوة في النهوض بأوراش الإصلاح والتنمية المستدامة وبلورة السياسات العمومية اللازمة لذلك، بكل ما يقتضيه من يقظة ومسؤولية ومسائلة، مع الاحتكام للقانون ومتطلبات تقعيد المشروع المجتمعي الديمقراطي.
وختم بنشماش تصريحه بالتأكيد على أن الحزب المؤمن بقدرة الذكاء الجماعي الوطني على تغليب صوت الحكمة وإذكاء قيم التجاوز والصفح والعفو يعكف على دراسة كل الإمكانات المتاحة لطي هذه الصفحة والتفرغ لاستكمال مسيرة بناء وطن يتسع لجميع أبنائه.
وقد أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاما بلغت 20 سنة من السجن النافذ في حق نشطاء الريف، حيث اعتبرها أغلب المتتبعين مبالغ فيها وتستوجب المراجعة السريعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
الدولة لا تنوي طي صفحة الماضي بل تعيد إحياء سنوات الجمر و الرصاص.
سوف يأتي يوم يحاسب فيه الشعب الأعزل كل الطغاة.
سجل يا تاريخ.
بتمويلها باﻹضافة الى التحركات المشبوهة لوالد الزفزافي باوروبا فلا بد من التعميق القضائي فيها و لا ننسى كذلك بعض العناصر في حزب مغربي متورط في اثارة الفتنة و الذي (تكمش) اليوم بعد ان فضحت نواياه الخبيثة.
ولهذا نتمنى ان تكون احكام اﻹستئنافية عادلة و معقولة مع مطالب الفئات الشعبية و أسر المعتقلين و ابنائهم.
سيدي القاضي، لا زلنا ننتظر حكمك العادل.....
عن طريق إعلان خبر أكثر سوءً (20 سنةً) يؤجج المشاعر و ردود الأفعال
ثم (عند الإستئناف) تعلن الخبر السيء الأصلي،
سيمّر كأنه انتصار!
Persuasion émotionnelle!
ولكن التاريخ يسجل ياأخي...
غادي تمرمدوني و تقيسوا كرامتي .ولكن عندي حل هو نهاجر نمشي عند الكفار .سمعت عليهم بزاف على أنهم فيهم الخير عليكم
الزفزافي يعلن انه مع الملكية ومع وحدة الاراضي المغربية.يعتقل,يحاكم,ويسجن.
الى متى ستمارس على المغاربة هذه الانتقاءية.الصحراوي له حقوق اكثر من باقي المغاربة الذين يمارس عليهم. و يأتي واحد يقولك المغاربة سواسية امام القانون؛
أم أن الدولة تعترف ضمنيا أن الققانون المغربي يسري فقط على المغاربة الأقحاح
لا يمكن السكوت عن الضلم ولا يمكن أن نقبل بسجون تزمامارت ولا بجلادها.
اما انت يبنشماس فكان عليك أن تستقيل على الأقل احتجاجا على من ينكلو بأبناء منطقتك وعلى جلاديهم بدلا من أن تشتغل معهم.
أعلم أن التاريخ لا يرحم. والسلام