بعد رفض "مسيرة اليسار" .. "الجماعة" تدعم معتقلي الريف من الرباط

هسبريس- عبد الإله شبل

قررت جماعة العدل والإحسان الرد بقوة على أحزاب اليسار والقوى الديمقراطية من خلال مسيرة كبرى، الأحد المقبل، في العاصمة الرباط.

ومن المنتظر أن تنزل "جماعة عبد السلام ياسين"، من خلال تنظيماتها، في المسيرة التضامنية مع معتقلي حراك الريف الذين أدينوا بعقوبات سجنية بلغت قرابة ثلاثة قرون في مجموعها.

ذلك ما أكده بشكل ضمني حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في تصريح لهسبريس؛ مبرزا أن ذلك سيكون من خلال التنسيقيات التي تجاوبت مع نداء المسيرة، والتي تعد "الجماعة" جزء منها.

وقال المتحدث نفسه: "لقد تم التجاوب مع النداء من طرف تنسيقيات الحراك الشعبي، وهيئة دعم الحراك بالدار البيضاء وجبهة الرباط ضد الحكرة، وهي تنسيقيات نحن جزء منها".

ولفت متتبعون للطريقة التي يتم التضامن بها مع معتقلي الريف الانتباه إلى أن "الجماعة تريد الرد على رفاق نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، الذين رفضوا مشاركة الظلاميين في مسيرة 8 يوليوز بالدار البيضاء"، بتعبيرهم.

وتسعى العدل والاحسان، من خلال هذه المسيرة، إلى تبيان حجم القوى اليسارية والعدد الباهت الذي ظهرت به في مسيرة الأحد الماضي بمدينة الدار البيضاء.

وسبق للجماعة أن أكدت، على لسان بناجح، أن عدم مشاركتها في مسيرة البيضاء يرجع بالأساس إلى أنها "لم تتلق أي دعوة للتنسيق في المسيرة، ومن اختار صيغة أخرى للانفراد فذلك شأنه والأمر يخصه".

كما شددت على أن "القضايا المجتمعية من هذا القبيل ليست للانفراد والاحتكار، فهي قضايا تحتاج إلى عمل مشترك وهو ما ندعو إليه. ومن اختار عير ذلك الأسلوب، فذلك شأنه".

ومباشرة بعد "مسيرة 8 يوليوز"، دعت كل من "لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء" و"مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء" إلى "مسيرة وطنية شعبية" يوم الأحد 15 يوليوز الجاري في الرباط.

وشهدت "العاصمة الاقتصادية"، نهاية الأسبوع المنصرم، مسيرة دعت إليها عدة تنظيمات حزبية ونقابية وحقوقية ومدنية يسارية، على رأسها أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب النهج الديمقراطي، للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي "حراك الريف".

ولم تستطع التنظيمات اليسارية حشد عدد كبير من أنصارها، مع غياب للتنظيم المحكم؛ إذ لم يتجاوز عدد المشاركين في المسيرة خمسة آلاف شخص بحسب المنظمين، فيما قدرت مصادر مستقلة عددهم بألفي متظاهر.