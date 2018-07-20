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كُتّاب وآراء
الأصالة والمعاصرة: مساهمة الدولة في "تقاعد البرلمانيين" مرفوضة
كشف قيادي من الصف الأول في حزب الأصالة والمعاصرة، تعليقا على الجدل الدائر حول معاشات البرلمانيين، أن "مساهمة الدولة في صندوق تقاعد البرلمانيين ريع مرفوض لن يقبل به الحزب".
وأورد القيادي نفسه، الرافض كشف هويته، أن حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، نزل بكل ثقله داخل الحزب وبين أعضاء الفريقين البرلمانيين للتنظيم، في مجلسي النواب والمستشارين، لرفض مقترح القانون بهذا الخصوص.
وعمل بنشماش، يقول المتحدث ذاته، على دفع فريقي "البام" في المؤسسة البرلمانية إلى الرفض القاطع، وغير القابل للنقاش، للمقترح التشريعي السالف ذكره.
الأمين العام الوطني لـ"حزب الجرار" برر الموقف برفض الإبقاء على مساهمات الدولة في صندوق التقاعد الخاص بالبرلمانيين، واعتبار ذلك "ريعا مفضوحا يجب القطع معه بشكل نهائي بدل البحث عن الحلول الترقيعية".
"انسجاما مع موقفه الذي يعتبر مساهمة الدولة في صندوق تقاعد البرلمانيين ريعا وتبذيرا للمال العام، أكد الأمين العام أن حزب الأصالة والمعاصرة لن يقبل بالتفاوض تحت الطاولة حول الموضوع، كما يرفض أية توافقات تهدف إلى الإبقاء على الريع"، يؤكد مصدر هسبريس.
وشدد القيادي عينه على أن "البام" متشبث بمقترح القانون الذي تقدم به في مجلس المستشارين؛ والذي يلغي أي مساهمة للدولة، أو مساهمة من المال العام كيفما كان نوعها.
وينص هذا المقترح على أن يستفيد البرلماني من المعاش بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد على أساس مساهماته، التي حددها المقترح في 2900 درهم شهريا، تقتطع من تعويضاته.
ووفق مبادرة حزب الأصالة والمعاصرة فإن هذه المساهمة قابلة للرفع، كما يتم التوقف عن صرف المعاش في اليوم الموالي لتاريخ وفاة المستفيد، ولا يمكن أن ينتقل إلى الغير.
"حزب الأصالة والمعاصرة لن يقبل بأي مراجعة أو توافقات خارج الإطار الذي حدده في مقترح القانون الذي تقدم به فريقه بمجلس المستشارين"، يختم "القيادي البامي" تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
ارى ان ذلك هو ما يمنعهم من ممارسة اختصاصاتهم والتصويت الى جانب الحكومة وعدم معارضتها لضمان الاجر والتقاعد.
بمعنى البرلماني مجرد موظف عند الحكومة.
بالعكس كثرة الأحزاب عندنا هي اللي كتردنا اللور ...
حسيث مشغولين غير بالنقاشات الخاوية ... بهداك الحزب قال هاداك الحزب دار ...
سينغفورة يضرب بها المثل في تقدم الاقتصاد بعد أن كانت دولة فقيرة ..
من أسباب التقدم اشتغال رئيسها ليل نهار في جلب الإستثمارات واستفادة الشعب منها وكدلك يضرب من حديد على كل الفاسدين ...
وفي نفس الوقت كان ديكتاتوريا مع الأحزاب ولم يسمح سوى بالحزب الوحيد ليبعد البلاد عن النقاشات الخاوية
بيجيدي يقول حاجة ينوض البام أنا أعارض
البام يقول شي حاجة ينوض بيجيدي أنا أعارض
المسموح به وطنيا وهو 60 سنة اما قبل هدا السن فهو سرقة الشعب المغربي
راه احشومة او عيب ان البرلماني إجي للبرلمان باش يضمن مستقبلو فقط. اذا ماكانش مضمون من قبل، او خايف اعليه، يمشي إقلب على شي حاجة اخرى غير تمثيل الشعب.
الدولة تنتقد نفسها . أحزاب إدارية