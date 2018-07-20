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الرئيسية | سياسة | الأصالة والمعاصرة: مساهمة الدولة في "تقاعد البرلمانيين" مرفوضة

الأصالة والمعاصرة: مساهمة الدولة في "تقاعد البرلمانيين" مرفوضة

الأصالة والمعاصرة: مساهمة الدولة في "تقاعد البرلمانيين" مرفوضة
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:00

كشف قيادي من الصف الأول في حزب الأصالة والمعاصرة، تعليقا على الجدل الدائر حول معاشات البرلمانيين، أن "مساهمة الدولة في صندوق تقاعد البرلمانيين ريع مرفوض لن يقبل به الحزب".

وأورد القيادي نفسه، الرافض كشف هويته، أن حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، نزل بكل ثقله داخل الحزب وبين أعضاء الفريقين البرلمانيين للتنظيم، في مجلسي النواب والمستشارين، لرفض مقترح القانون بهذا الخصوص.

وعمل بنشماش، يقول المتحدث ذاته، على دفع فريقي "البام" في المؤسسة البرلمانية إلى الرفض القاطع، وغير القابل للنقاش، للمقترح التشريعي السالف ذكره.

الأمين العام الوطني لـ"حزب الجرار" برر الموقف برفض الإبقاء على مساهمات الدولة في صندوق التقاعد الخاص بالبرلمانيين، واعتبار ذلك "ريعا مفضوحا يجب القطع معه بشكل نهائي بدل البحث عن الحلول الترقيعية".

"انسجاما مع موقفه الذي يعتبر مساهمة الدولة في صندوق تقاعد البرلمانيين ريعا وتبذيرا للمال العام، أكد الأمين العام أن حزب الأصالة والمعاصرة لن يقبل بالتفاوض تحت الطاولة حول الموضوع، كما يرفض أية توافقات تهدف إلى الإبقاء على الريع"، يؤكد مصدر هسبريس.

وشدد القيادي عينه على أن "البام" متشبث بمقترح القانون الذي تقدم به في مجلس المستشارين؛ والذي يلغي أي مساهمة للدولة، أو مساهمة من المال العام كيفما كان نوعها.

وينص هذا المقترح على أن يستفيد البرلماني من المعاش بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد على أساس مساهماته، التي حددها المقترح في 2900 درهم شهريا، تقتطع من تعويضاته.

ووفق مبادرة حزب الأصالة والمعاصرة فإن هذه المساهمة قابلة للرفع، كما يتم التوقف عن صرف المعاش في اليوم الموالي لتاريخ وفاة المستفيد، ولا يمكن أن ينتقل إلى الغير.

"حزب الأصالة والمعاصرة لن يقبل بأي مراجعة أو توافقات خارج الإطار الذي حدده في مقترح القانون الذي تقدم به فريقه بمجلس المستشارين"، يختم "القيادي البامي" تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - راي1 الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:22
لماذا لا تساهم كل حزب في تقاعد البرلمانيين الذين ينتسبون اليه .يكفي اضافة دراهم قليلة في الانخراط لحل هذه المشكلة.
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6
2 - زوزو الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:23
نعم الراى السديد ولم لا التشطيب على مجلس المستشارين والاكتفاء فقط بقلة قليلة من النواب مادام المستشارون يكررون ما يقوله النواب
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43
3 - يوسف الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:26
بصرف النظر عن نقاش تقاعد البرلمانيين والوزراء
ارى ان ذلك هو ما يمنعهم من ممارسة اختصاصاتهم والتصويت الى جانب الحكومة وعدم معارضتها لضمان الاجر والتقاعد.
بمعنى البرلماني مجرد موظف عند الحكومة.
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7
4 - العربي - العيون - الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:30
لقد اصاب فريق حزب الاصالة و المعاصرة حينما ذهب الى القطع النهائي مع معاشات البرلمانيين من مساهمة الدولة ، لانه اصلا العمل البرلماني خدمة تطوعية اختيارية وليست اجبارية لا تستوجب التعويض عنها اصلا، وان اي مطالبة بالمعاش تتعارض والخدمة التطوعية ، ناهيك على الا يجمع البرلماني بين معاشين او اكثر في نهاية المطاف، ثم انه من غير المعقول ان يشتغل البرلماني 5 سنوات تتوج براتب معاش 8000 درهم مدى الحياة في حين جندي او موظف يقضي ازيد من 30 الى 40 سنة ويحصل في الاخير على معاش 1500الى حدود 4000 درهم في اقصى الحالات فهل يستويان مثلا ، اللهم ان هذ منكر وفي الختام موفور شكر لحزب البام ولبلافريج على موقفهم الحاسم في هذه النقطة الاساسية المتعلقة بالقطع مع الريع والقطع مع المعاشات البرلمانية
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34
5 - غنضور مور الصور الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:30
فقط صراع مصالح وغايات. كل يفتي بفتوى بما يتناسب ومآربه .هذه قراءاتنا بعد كل التريتات.... . فقدت الثقة في الأحزاب هكذا إن كانت هناك اصلا ثقة .
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3
6 - صنطيحة السياسة الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:33
عندنا 34 حزب لاش صالحين ...

بالعكس كثرة الأحزاب عندنا هي اللي كتردنا اللور ...

حسيث مشغولين غير بالنقاشات الخاوية ... بهداك الحزب قال هاداك الحزب دار ...

سينغفورة يضرب بها المثل في تقدم الاقتصاد بعد أن كانت دولة فقيرة ..

من أسباب التقدم اشتغال رئيسها ليل نهار في جلب الإستثمارات واستفادة الشعب منها وكدلك يضرب من حديد على كل الفاسدين ...

وفي نفس الوقت كان ديكتاتوريا مع الأحزاب ولم يسمح سوى بالحزب الوحيد ليبعد البلاد عن النقاشات الخاوية

بيجيدي يقول حاجة ينوض البام أنا أعارض
البام يقول شي حاجة ينوض بيجيدي أنا أعارض
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10
7 - Anim الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:35
يجب محاربة جميع انواع الريع و الاحتكار؛ كما يجب ترشيد نفقات المؤسسات الحكومية عديمة المردودية.
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10
8 - Driss الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:37
والله إلى عيقتو البرلمان التقاعد البرلمان التقاعد البرلمان التقاعد والله عار عيينا من هاد الموضوع تتركون المواضيع الحساسة في البلاد وتتحدثون عن بطونكم وانتم لا تستحقون هذه المعاشات بعد خدمة اربع سنوات لأن هذا يسمى لصوصية وسرقة أموال الشعب الله ياخد فيكم الحق (انه يمهل ولا يهمل ).
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5
9 - hassia الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:37
قرار جيد لأن صندوق التقاعد تأمين وكل يجنى ماستتمر فه بالنقط.أما التعدر أن بعض الوزراء والنواب فقراء فالصندق ليس الهلال الأحمر أو التعاون الوطنى
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7
10 - مواطن الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:38
موقف مشرف بالفعل من حزب البام ومن هنا يجب ان نبدء بتغييير العقليات ونبد كل ما هو ريع لاننا كلنا مغاربة ومادام شهد شاهد من اهلها بالتوفيق .
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6
11 - pere الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:39
لا تقربو اموال الشعب التقاعد ممكن ولكن حتى سن
المسموح به وطنيا وهو 60 سنة اما قبل هدا السن فهو سرقة الشعب المغربي
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0
12 - مواطن الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:43
أنا كمواطنين لا اعتبر البرلماني يمارس مهنة حتا يمكن أن يتقاظى عليها اجر أو معاش يكفيه فقد تعويضات التنقل
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10
13 - Azzouz الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:45
بدون مزايدة. هذا موقف متوازن بغض النظر عن الجهة التي صدر عنها يعتبر الناىءب البرلماني كاي مواطن نشيط يقتطع جزء من تعويضاته على سبيل الادخار يسترجعها دون اضافة مساهمة الدولة عكس الموظف ويتوقف راتب المعاش حال وفاة المستفيد. هذا لا يمس موارد الدولة بشكل اضافي. اتمنى ان يصمد هذا الراي اما المزايدة من طرف الحزب الاغلبي والانفراد براي مخالف ثم التراجع والتخلي عنه والالتحاق بالمصوتين لصالح راي الحلفاء في الاغلبية الحكومية فهذا ان حصل يثير الغثيان لانه لا يحترم ذكاء المواطنين. اتمنى ان يتجنب المسؤولون الاساليب الملتوية ويتبنوا مواقف واضحة يدافعون عنها بصدق ويتجنبوا التلاعب بعواطف الناخبين وايتبلادهم.
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5
14 - دول الغت المعاشات الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:46
دول الغت المعاشات و معروفة لا داعي لذكرها و انتم تجادلون في ابقاءها او الغاءها الله يدينا فالضو
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15 - محمد الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:49
ان ما يتسلمه البرلمانيون هم تعويضات فقط. اما ان تقتطع منهم مساهمات معاشاتهم، فهذا يعني ان حتى هذه التعويضات مضخمة يجب النقص منها.
راه احشومة او عيب ان البرلماني إجي للبرلمان باش يضمن مستقبلو فقط. اذا ماكانش مضمون من قبل، او خايف اعليه، يمشي إقلب على شي حاجة اخرى غير تمثيل الشعب.
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0
16 - Alemdar الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:59
يقول ان الدولة لن تدفع سنتيما واحدا للتقاعد...هذا القول مجرد مغالطة فمن اين تاتي اجور و ميزانية البرلمانيين؟اليس من ميزانية الدولة ومن عرق المواطنين؟؟ليس لنا الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
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17 - Mohsin الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:59
الإطالة والمعاصرة .
الدولة تنتقد نفسها . أحزاب إدارية
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0
18 - اصابة الهدف الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:03
لقد اصاب البام الهدف هذه المرة وفعلا هي نقطة هامة تحسب له ضد الاحزاب الاخرى التي فظلت الركون الى مصالحها الشخصية،اتمنى ان نرى حزبا وطنيا وغيور على هذا الشعب المقهور ولو انه بنسبة كبيرة لا ثقة في الاحزاب لان الدولة العميقة لا ترخص الا للاحزاب التي تعلم علم اليقين انها مروضة طبقا للاجندات المسطرة سابقا.
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2
19 - الوطني النغترب الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:10
شكرًا استادي عبد الحميم احترمتك ف المدرجات وإزلتها احترمك وانت في قبة المستشارين رجل ريفي حر ولا أتكلم بمفهوم الجهوية او الشوفينية فأنا صحراوي أمازيغي عربي مغربي وطني حر كفى من سرقة أموال الغلبة تحت دراىع الريع و الجشع
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20 - رشيد- تطوان الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:11
يجب أن لا يكون هناك أجور للبرلمانيين وإنما تعويضات تشمل الإقامة والنقل والأكل والملبس وما إلى غير ذلك من مستلزمات طيلة الفترة البرلمانية، فالتعويضات الخاصة لايترتب عليها معاش، فالترشح للانتخابات هو تطوع لخدمة الصالح العام، ومن لا يرى في نفسه هذا الاستعداد فليبتعد ويترك المكان لغيره ، فلا يعقل أن هذا الوطن لم يعد يوجد فيه إلا الانتهازيون وأباطرة الريع .
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21 - عاااااااااااااااااااااااااااجل الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:11
هاد البرلمانيين وهاد الاحزاب اغلبيتهم كلهم اميين وهادو هما لي تيعجبو لفرنسا تحطهوم فهاد المناصب باش يسيرو المغرب ههههههههه
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