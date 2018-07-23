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الرئيسية | سياسة | العثماني: التوظيف وراء "مشاكل التعليم" .. والتعاقد لا يعني الهشاشة

العثماني: التوظيف وراء "مشاكل التعليم" .. والتعاقد لا يعني الهشاشة

العثماني: التوظيف وراء "مشاكل التعليم" .. والتعاقد لا يعني الهشاشة
هسبريس ـ يوسف لخضر (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:00

دافع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام مجلس النواب على اعتماد حكومته للتعاقد في قطاع التربية الوطنية، الذي لقي انتقادات شديدة، معتبراً أن "هذا القرار أفضل بكثير من خيار التوظيف المباشر".

وقال العثماني في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن "التعاقد لا يعني الهشاشة، لأنه يوفر شروط الدخول والترقية نفسَها، ولا فرق بين المتعاقد والموظف الآخر"، مضيفا أن "المغرب سيعتمده مستقبلاً في إطار اللاتمركز".

وأمام انتقادات كثيرة همّت تدبير قطاع التعليم من طرف النواب المنتمين للمعارضة، اعتبر العثماني أن التعاقد الذي اختارته حكومته "أحسن من التوظيف المباشر الذي كان يعتمد سابقاً عبر توظيف الناس مباشرة وإدخالهم من الشارع إلى القسم"، مبرزا أن المتعاقدين المشتغلين اليوم في التدريس "لديهم حظ من التكوين والتكوين المستمر".

واتهم العثماني الحكومات السابقة بالإضرار بالتعليم في المغرب، وقال إن "الحكومات التي اعتمدت التوظيف المباشر هي التي خلقت مشكلةً بالنسبة للتعليم"، في إشارة مبطنة إلى "حكومة عباس الفاسي" التي عرف عهدها أكبر نسبة توظيف مباشر.

وأثنى العثماني على حكومة سلفه عبد الإله بنكيران قائلا: "أهم ما قامت به هو المصادقة على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين وإخراج الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي تعتمد عليها الحكومة الحالية"، مضيفا: "لولا إجراءات الحكومة السابقة الواضحة، لما صوت الشعب لها من جديد ولا حظيت بثقة جلالة الملك".

ودعا العثماني، خلال الجلسة العمومية نفسها المخصصة لقطاع التربية الوطنية، إلى "التوقف عن التنقيص من دور المدرسة العمومية"، وقال إن "المدرسة العمومية المغربية خرّجت أطرا وكفاءات يفتخر بها المغاربة، والتلاميذ الذين درسوا فيها متفوقون ويثبتون جدارتهم في الكثير من المباريات الدولية".

واعتبر العثماني أن هناك "نقصًا وخصاصاً في التعليم لكن لا يجب أن يجرنا ذلك إلى التنقيص من قيمة المدرسة العمومية، لأن خطابنا هو الذي يضر بهذه المدرسة"، موجهاً في هذا الصدد تحية إلى "الذين يناضلون في سبيل الوطن ويبذلون مجهودات كبيرة يجب أن نعترف بها".

وتعهد رئيس الحكومة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للإعداد المبكر للدخول المدرسي والجامعي والتكويني المقبل، على مختلف المستويات التي يتطلبها حسن تدبير هذه العملية، سواء في ما يتعلق بتأهيل بنيات الاستقبال وتعزيز الموارد البشرية، أو ما يهم تطوير الجوانب البيداغوجية، أو ما يرتبط بتحسين الدعم الاجتماعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - حاميدو الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:20
والله أكبر طوفان جرف هذا الشعب هو حكومتكم في نسختها السابقة و الحالية أما المغرب فكان بألف خير قبل مجيئكم.
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9
2 - رشيد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:21
لا أنت و لا عباس و لا أي حكومة بيدها اتخاد قرارات بهذا الحجم.. حتى لو جات حكومة اليابان تخدم فالمغرب ما غادي تغير حتى حاجة ! باراكا ما تضحكو على الشعب.. أنتم ممثلون في مسرحية "وهم الديمقراطية" تقنعون بها الشعب أنكم تسيرون شؤونه و تقنعون به الحكومات الأخرى و الأجهزة الدولية أننا دولة مؤسسات و الواقع أننا ضيعة كبيرة أو شركة خاصة في أفضل الحالات .. لسنا بالنسبة لكم سوى أرقام...
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22
3 - amine الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:21
التوظيف بالتعاقد في ميدان التعليم مفيد جدا لمردودية الأستاذ، و لتفادي التراخي و التقاعس عن أداء المهمة
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-9
4 - عبدالكريم القنطاري الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:22
اولا حكومة عباس الفاسي هي حكومة تم اختيارها من طرف جلالة الملك ولم يصوت عليها الشعب ورغم دلك لم تصل الى الاحتقان الموجود اليوم بسبب حكومة العدالة التنمية التي اصبح الاحتقان يعم جميع الميادين دون استتناء بسبب سياسة نشبع كرشي عاد نشوف كرش الشعب
ثانيا قطاع التعليم اليوم اصبح مهزلة بكل المقاييس اي استقرار تتحدث عليه و اي تكوين الكل في عبث و الضحية اكيد التلميذ المغلوب على امره الذي اصبح يشبه فأر تجارب في المختبرات النووية في دول الاتحاد السوفياتي ؛ عذرا سيدي هناك سياسة واحدة من خلال هدا التعاقد المشؤوم هو قتل التعليم العمومي بشكل نهائي و الحكم على ابناء الشعب المقهور بأن يظلو جهلاء .
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7
5 - INGÉNIEUR AU CANADA الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:22
كلام العثماني غير صحيح فهو يشارك في الظلم و النفاق و الحكرة للشعب المغربي المحكور
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9
6 - adil tadili الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:24
ميدان التعليم وجب ضبطه ، فهناك أساتذة لا ضمير لهم ، لا يقدمون أي إضافة للتلميذ ، عكس تدريسهم للمدارس الخاصة يقدمون كل التضحيات و يقومون بعمل ممتاز
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2
7 - mohammed الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:31
التوظيف المباشر الذي تنتقده يا العثماني أملاه الربيع العربي الذي أوصلكم للحكم. لو كنتم مكان حكومة عباس الفاسي آنداك ما كنتم لتتجرؤوا و تستبيحوا المواطن كما تفعلون الآن
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5
8 - ابوزيد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:31
العمل بالتعاقد في جميع القطاعات لا يضمن المستقبل .لأن مشروعاتك المستقبلية كشراء سيارة او منزل او الزواج لتكوين عائلة مثلا تبقى مرهونة بالعقد .فإن لم يتم تجديده تنتهي أحلامك.
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5
9 - H MEN الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:31
التكوين المهني والتقني هو المستقبل ,في المانيا يتم توجيه ثلثي تلاميذ الاعدادي الى التكوين المهني
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3
10 - شيخ الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:33
حتي لا يبقى قطاع التعليم كالكرة بين ارجل الحكومات المتعاقبة يجيب خلق مندوبية سامية للتعليم خارجة عن رءاسة الحكومة وبهذايمكنها تدبير القطاع بصفة مستمرة
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11 - سعدون الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:33
إذا كانت الحكومة ترى بأن التوظيف بالتعاقد احسن حل في نظرها لماذا يطبق التعاقد على الوزراء والبرلمان؟ خدم سالي الله يعاون
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12 - منير الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:34
اذا استمر الحال سيتحول المغرب من اطار دولة الى اطار شركة ذي اسهم ...
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3
13 - أستـــ الإجتماعيات ـــــــاذ الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:37
نتوما لي جات معاكم تنتاقضو التوظيف و توقفو في البرلمان بوجه مبشور، ضاحك ناشط، عاجبك الحال، واقف تحت رجليك واحد يخدم عليك و يكب الماء في الكاس ليكم، نعام أسي، عمر حلمت بعز بحال هاذا ؟!!!
أما ولاد الشعب اللي غيقريو ولاد شعب، سربك معاهم المسائيل بالتعاقود، خليهم يحظيو الداراري واحد عامين و لا ربعة، زيدهم لشاريع من جديد، و جيب متعاقدين غيرهم يحظيو الدراري، و غادي الأمور بالصلاة و السلام على النبي، و لهلا يخطينا عباقرة ديال حزب العدالة و التنمية، الواحد ما عارافش آش كنا حنا المغاربة غنديري بلا بيكم ؟!!!
(أعتذر من القراء على كتابة التعليق باللهجة الدارجة، لم أجد أفضل منا للتعبير عن هكذا مقال، أجدها الآن أكثر بلاغة البلاغة من أي كلمات باللغة العربية الفصحى).
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14 - امازيغي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:37
حزب تجار الدين سبب ما يعيشه قطاع التعليم كيف تقول دون خجل ان المتعاقد والرسمي لا إختلاف بينهم اين حق الانتقال واين عدة حقوق أخرى أشهدو ان حزب الندالة واللاتنمية من وجه الضربة القاضية للتعليم بفعل التعاقد تراقبوا أسوأ الرتب
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15 - رفاعي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:38
حكومة الندالة والتعمية تبيع الوهم وتضحك على الدقون فهي من سنت التقاعد فحكومة عباس الفاسي وظفت بالمباشر ولكن هؤلاء خضعوا لتكوين يناهز الشهر فضلا عن بعض التكوينات هنا وهناك .مع العلم أن حاملي الشهادة هؤلاء لم يرفضو اي تكوين. و حكومة الندالة والتعمية وظفت بالتعاقد فوجي 2016 و2017 الذين خضعوا لتكوين لمدة 3 ايام وتتبجح بأن التقاعد ناجح . فهل يعقل ان نسند لاستاد متعاقد خضع لتكوين لمدة 3 ايام قسما ليشرف عليه. فرئيس الحكومة يقارن بين تكوين المتعاقدين ويعتبروه تكوينا جيدا رغم انه لم يدوم سوى 3 أيام ويعتبره افضل من التوظيف المباشر لأنه جاء بأطر أتت من الشارع. انه الوهم والضحك على الدقون ودغدغة المشاعر وتغليط الرأي العام الذي يفتقد الى معلومات صحيحة ودقيقة حول الموضوع .
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16 - عبدالله الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:39
التعليم هو تحدي المغرب ويجب على جميع مكونات الشعب لأن التعليم ليس مشكل الحكومة ...يجب على الاسر والاطفال والمجتمع المدني والاعلام والجماعات المحلية والمتطوعون و الامن أن يضعوا التعليم في أولوياتهم اذا اردنا النهوض بمستوى التعليم.
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17 - صنطيحة سياسة الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:39
باراكا من الكدوب ...

4000 درهم اللي كتعطيو ها للأساتذة وتكرفسوهم عليها ... فرنسا كتخلصها غير في شوماج

الحكومة كتكدب عليكم ... اللي هلك الميزانية هي الرواتب الضخمة اديال الموظفين السامين و خدام الدولة

عندنا 2000 مؤسسة شبه عمومية مديرين اديالها كتعينهم الحكومة و كتخلص هم بين 5 مليون و 25 مليون في الشهر ....

هاد المؤسسات أغلبهم يمكن الاستغناء عليه و يدوز وها لموضفين غير ب 5000 درهم في الشهر

زعما ما عرفتش كيفاش المسؤولين اديالنا كيقدرو يجيو هم النعاس في الليل ... وهوما عارفين هاد المنكر كامل ... زعما رآه البيجيدي كان كيعطيو دروس في المساجد على تقوى الله والزهد في الدنيا وعدم الكدب ....

اااشريف وقع ليهم ???

المغرب بعتوه بارخص الأثمان لأوروبا وأمريكا واللي شاطئ بعتوه لمولانا الشكارة في المغرب

وهاد الشي كامل حيث المغربي ما كاينش اللي يدافع عليه
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18 - القادري الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:40
أختلف مع السيد العثماني ومع سلفه في الكثير من القضايا بل وحتى في المرجعية لكن أؤيده على طول الخط فيما يخص التشغيل بالتعاقد لأنه أحد الوسائل التي من شأنهـا التقليل من الغش والتقاعس في العمل ، غير أنني أتمنى أن تشمل هـذه المقاربة في التشغيل التعليم العالي بل وكل القطاعات
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19 - Wislani الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:41
تعاقد مع الاستاذ بينه وبين الوزارة ..ينقصه التكوين والتكوين المستمر ...فكيف سيحقق التكوين هدفه في مدة محدودة وقصيرة ...
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20 - الزايغ الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:41
العدالة والتنمية افضل من الاحزاب الموجودة حاليا ان صوتت سأصوت لصالحها.
لاتقول لي ليس في القنافد املس.اعرف ذلك جيدا،لكن والحق يقال فرغم مرحلة التحول الصعبة ورغم العراقيل الكبيرة فهذا الحزب ابان عن نظافته التامة.
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21 - ساءضل ارقب وعدها الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:41
احنا اللي جبناها لروسنا.واش ابحال هدا النوع من المسؤولين الباطل ويدافعون بكل شراسة على اعمالهم الباطلة.مع التبجح وتخراج العينين.باقيين شي واحد غادي ينتاخب اعليهم.قلناها من وقت لبلوكاج الحكومي. باننا سنمر بسنوات عجاف والله يستر من الاتي.كيفما كان الحال.ولا ينكرها الا جاحد.اتزادت للعامل والمستخدم في 2011من 300الى1000درهم وهي االي باقيين عايشين بها في تقاعدنا ايام بطل النجاة.
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22 - السنوسي الليثي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:43
كم يكفيك يا العثماني من الخطابات كي نصدقك؟
وكم تكفيكم وتكفيهم من الحكومات كي نصدق مكرهم؟
انتم كالاصنام بل أشد، من ضلالتكم، وتضليلكم .
كونوا او لا تكونوا ؛ فلم تعد كينونتكم، ولا كينونتهم تهمنا ،كما تعليمكم وتزويركم وبلادتكم يهموننا.
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23 - متتبع الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:43
التعاقد قرار فوقي املاه عليكم البنك الدولي وليس توجه حكومي اسي العثماني. هذه الحكومة وسابقاتها ليست إلا بيادق في رقعة شطرنج.أما التعاقد فهو اكبر فضيحة حصلت في التعليم.وانا ابن الميدان و أعي ما اقول.
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24 - حسن.ق الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:44
أود راكم تتعلوا السياسة في شعب اليتامى عفوا اسي العثماني المداويخ الذين إنتخبوكم...
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25 - تعليم وجهل الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:45
منذ صغرنا (السبعينات) ونحن نسمع على إصلاح التعليم فدرسنا وتخرجنا وتوظفنا ومنا من تقاعد ومنا من قضى نحبه ومنا من ينتظر. وتعلمنا في تراجع وتدهور مستمر. رحم الله تعلمنا ينتج الامين والبطالة.
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26 - هبيل الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:47
العجب العجاب تدافعون عن التعاقد وتناضلون بما أوتيتم من قوة عن تقاعدكم
لقد طفح الكيل سنكون لكم بالمرصاد حتى يلغى تقاعظ الوزراء والبرلمانيون

وراكم وراكم والزمن طويل
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27 - Mounir الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:49
هناك أساتذة متعاقدين فوج 2016 من لائحة الانتظار لم يجتازو بعد التكوين في مديرية مراكش في حين سلمت لهم مهام التدريس لهذا الموسم الدراسي 2017-2018 دون الخضوع لأي تدريب مسبق، الأساتذة لم تسوى وضعيتهم الإدارية ولا المالية مع الشكوى في كثير من الأحيان واللجوء إلى آكادمية مراكش آسفي دون الوصول إلى حل ، لأن الأشكال في مراكز التكوين كونها لم تستوعب الكم الهائل من الأساتذة . نتمنا الوصول إلى حل على المدى القريب.
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28 - بلالب الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:51
عليكم بالاتحاد والمقاطعة عن امتحان لتعقود بالتعليم
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29 - علي آيت واحي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:53
التوظيف بالتعاقد هو أساس معضلة التعليم لكون المغربي المتعاقد مع المخزن لا يثق في "السلطات التربوية " التي تعتبره أجنبيا و غريبا لأن حقه في العمل مكفول طبقا للقانون.. فكيف يمكن المتعاقد أن يعمل بجد و هو مهدد بالطرد.
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30 - مكناسي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:54
الله ياخد الحق في صاحب فكرة التوظيف بالتعاقد واصلاح التقاعد وموعدنا سنة 2021 انشاء ستنطفئ مصباح مشؤوم على الشعب المغربي
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31 - Moustakim الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:56
لما صوت عليها الشعب! لاتنسى السيد الوزير ان اكثر من %70 الدين يحق لهم التصويت قاطعوا او اصواتهم ملغات تعبيرا منهم عن سخطهم وتدمرهم من السياسات الحكوميةالفاشلة في جل القطاعات وضرب القدرة الشرائية للمواطن من تجميد للاجور والزيادة في الاسعار ...الخ. إدا استتنينا الدين صوتوا للاحزاب الاخرى فما هي النسبة التي تبقت لكم؟
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32 - موحا موركان الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:57
جميل. كثيرا هي مخرجات هده الحكومة من التقاعد إلى التعاقد وسنرى إن كان فيه خيرا فالوقت هو من سيحكم. فقط ما يحز في أنفسنا هو الكره الدي يكنه البعض في الحكومة تجاه الموظفين وكأنهم عقدة لهم فيلعبون دائما على أسطوانة 7000 درهم كمعدل الأجر بينما هي نتاج لعمل 20 أو 30 سنة من العمل وهو نفس المبلغ الدي يتقاضاه البرلماني في التقاعد بعد ولاية واحدة فقط. هدا من جهة ومن جهة أخرى فليعلم هؤلاء أن دلك الموظف يقتسم ربع أو ثلث أجرته مع والديه العاجزين أو إخوته العاطلين.
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33 - رقم مغربي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:59
من قال لك يا سيد العثماني بان التوظيف المباشر هو الدي اضر بالتعليم؟ لمادا الهروب الى الامام؟ لمادا هدا التجني على من قضوا معظم حياتهم في المدرسة؟ اليست هناك اسباب وعوامل عديدة ومتنوعة ساهمت ولا زالت في انحطاط وانحدار هدا القطاع الحيوي كما هو شان القضاء والادارة بصفة عامة؟ هل اصلاح التعليم يتم عن طريق الكلام المنمق والشعارات الفضفاضة؟ كيف تريدون اصلاح التعليم لا سيما في التعليم الابتدائي الدي يعرف اكتظاظا يعرقل السير الحسن للعملية التعليمية والتربوية ناهيك عن تعدد المستويات؟ الا تعلم يا سيد العثماني ان هناك من يدرس اربع مستويات عربية وفرنسية؟ هل البرامج الحالية والتي يتم تغييرها كل وقت وحين مناسبة؟ وهل عدد الساعات الاسبوعية مفيد للعملية التعليمية؟ الا يصاب التلميد والمدرس بالعياء والضجر؟ لا نلوك على اقوالك لانك بكل بساطة لست في الميدان فسال اهل مكة فهم ادرى بشعابها.
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34 - Richien الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:01
ما على الأستاد المتعاقد سوى تطوير مهاراته وتنمية كفاءته التربوية وذلك بالبحت والتكوين الداتي حتى يفرض وجوده، لا بالشعارات الفارغة"فرض علي التعاقد" مع العلم أنه إطلع على العقد وبنوده ومنها البند الرابع .
إن أهم شيؤ
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35 - البدوي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:03
التعليم في المغرب غرق في متاهات كتابات تربوية وضيعة تجتر ذاتها وتدور حول قضايا قتلت كلاما ونقاشا عند العامة في القطاع كتابات تجتر ديثا متجاوزا حول التعليم والبيئة والتعليم والقيم والتعليم والهدر والتعليم والسسيولوجيا و... و.. ما لا نهاية من الكلام في الكلام الذي بات بدون قيمة عملية هذا في غياب مشاريع عمل وابحاث بطبيعة عملية كما لدى مختبرات البحث في الدول المتقدمة التي تبيع وتسوق منتوجها الدول التي تعاني فيها المنظومات التربوية من المشاكل والتراجع والنتائج ...التعليم في المغرب في حاجة الى الى اجراءات عملية واصلاح على الارض ومراقبة الجميع وربط المسؤولية بالمحاسبة وتشغيل الجميع حتى لا يكون هناك الشاف والمتعلم في هذا القطاع فمثلا ماذا يقدم جيش المفتشين لهذا القطاع الاستراتيجي ولماذا هذه الفئة قليلة ومنتجة للافكار والبيداغوجيات في الدول المتقدمة بينما في المغرب هذه الفئة هي تعيش التقاعد واجترار المذكرات والبحث عن التعويضات.
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36 - streap tease الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:04
طبعا هو الوزير الاول ومن يستطيع ان يناقشه في القرار التي اتخده سابقه بكيران والدي طبق التوظيف بالتعاقد ..ثانيا الم تكن الدولة توظف بعد التكوين في مراكز جهوية للتربية ولمادا يكدب الوزير هكدا ويقول ان الدولة كانت توظف مباشرة من الشارع ..وادا كانت نيتكم حسنة في تحسين الوضعية المادية للمتعاقين بترقيتهم لمادا لاتوظفونهم كموظفين تابعين فعلا لوزارة التربية الوطنية ويسري عليهم ما يسري على باقي الموظفين التابعين للدولة .
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37 - mouktadi abderrazak الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:05
كل شيء يريدون خوصصته .اذن يجب خوصصة القضاء والصحة والامن وإن أمكن حتى الوزارات والبرلمان ولك الله ياوطني .
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38 - mowatine الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:08
ان اوقفتم التوظيف المباشر على ابناء الشعب و حللتموه على ابنائكم .
كان التوظيف المباشر فرصة لابناء الشعب الذي كدح في الدراسة لسنوات طوال
الان جل الشباب عاطل اين الوظيفة يا حزب النفاق و الكذب.
كان التوظيف المباشر لاصحاب الشواهد العليا الوكتراه و الماستر ولكن مع حكومتكم لم تعد لا وظيفة بالمباراة و لا بالتعاقد .
اين مناصب الشغل !!!
حكومة فاشلة ورئيس فاشل و حزبكم فاشل استغل سداجة المغاربة
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39 - سالم الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:09
حکومة الاستاد عباس الفاسی ولاجمیع من سبقها ولا من خلفها فیه الخیر للبلاد والعباد کاع اولاد عبد الواحد واحد لاشیء یدکره المواطن الا التفقیر والتهمیش والتحقیر ولا یرجی منکم خیرا لکن المواطن استغفلتمونه اما حسابکم سیکون عسیر نهایتکم الانتخابات المقبله ونامل ان تکون عاجلا ولیس اجلا
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40 - محمد نجيب ناجي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:09
التعليم ليس من صلاحياتك ولا من صلاحيات المخلوع بنزيدان فكلاكما بيدق لدى من بيده الحل والعقد وهو لا يريد شعبا متعلما وشبعانا، اعرف قدرك أيها الصغير الضئيل واصمت لأنك كلما فتحت دلقوشك تتطبز لها العين.
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41 - مهدي ميد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:09
الله علي حالة فين وصل المعلم بالمغرب وا قرينا للأجيال لا تستغرب مادام البرلماني يعتبر أحسن من المعلم بتقاعد مريح نضير تمثيلية وطنية من اجل الدفاع عن مصالح المواطن لكن التشريع المغربي يعتبرها وضيفة ريعية بامتياز تنخر المال العام في حين الأعمدة الأساسية لبناء أي دولة او أي مجتمع متقدم مزدهر تبتدا من جعل المعلم أسمى وضيفة وإن تكون له حصانة أن أردتم فعلا جيلا ودولة لها شأن لكن مادام هناك شمايت كمسؤلين لا تنتظر منهم سوى التهريج وتطبيل مازلت أؤكد لم تعد امهاتنا تلد رجالا لم تعد امهاتنا تلد رجالا لم تعد امهاتنا تلد رجالا فلنترحم جميعا علي أمتنا لماذا أقول هذا للآن المغرب هو البلد الوحيد اللذي ماضيه أحسن من حاضره نعم سبحان الله الدول تتقدم بالفكر ونحن نتقدم والعرب عموما بناطحات السحاب هههه
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42 - استاذة إعدادي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 20:14
اي تكوين تتحدث عنه التكوين عن بعد عبر الانترنيت لا يغني ولا يسمن من جوع المتعاقدون يفتقدون لكل مقومات القسم . اما من امتهن التعليم في السبعينات والتمانينات تلقوا تكوينا صارما خول لهم التحكم في الدرس والوقت والتهذيب للاخلاق التي افتقدتها المدرسة العمومية حاليا
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