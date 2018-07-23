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كُتّاب وآراء
العثماني: التوظيف وراء "مشاكل التعليم" .. والتعاقد لا يعني الهشاشة
دافع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام مجلس النواب على اعتماد حكومته للتعاقد في قطاع التربية الوطنية، الذي لقي انتقادات شديدة، معتبراً أن "هذا القرار أفضل بكثير من خيار التوظيف المباشر".
وقال العثماني في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن "التعاقد لا يعني الهشاشة، لأنه يوفر شروط الدخول والترقية نفسَها، ولا فرق بين المتعاقد والموظف الآخر"، مضيفا أن "المغرب سيعتمده مستقبلاً في إطار اللاتمركز".
وأمام انتقادات كثيرة همّت تدبير قطاع التعليم من طرف النواب المنتمين للمعارضة، اعتبر العثماني أن التعاقد الذي اختارته حكومته "أحسن من التوظيف المباشر الذي كان يعتمد سابقاً عبر توظيف الناس مباشرة وإدخالهم من الشارع إلى القسم"، مبرزا أن المتعاقدين المشتغلين اليوم في التدريس "لديهم حظ من التكوين والتكوين المستمر".
واتهم العثماني الحكومات السابقة بالإضرار بالتعليم في المغرب، وقال إن "الحكومات التي اعتمدت التوظيف المباشر هي التي خلقت مشكلةً بالنسبة للتعليم"، في إشارة مبطنة إلى "حكومة عباس الفاسي" التي عرف عهدها أكبر نسبة توظيف مباشر.
وأثنى العثماني على حكومة سلفه عبد الإله بنكيران قائلا: "أهم ما قامت به هو المصادقة على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين وإخراج الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي تعتمد عليها الحكومة الحالية"، مضيفا: "لولا إجراءات الحكومة السابقة الواضحة، لما صوت الشعب لها من جديد ولا حظيت بثقة جلالة الملك".
ودعا العثماني، خلال الجلسة العمومية نفسها المخصصة لقطاع التربية الوطنية، إلى "التوقف عن التنقيص من دور المدرسة العمومية"، وقال إن "المدرسة العمومية المغربية خرّجت أطرا وكفاءات يفتخر بها المغاربة، والتلاميذ الذين درسوا فيها متفوقون ويثبتون جدارتهم في الكثير من المباريات الدولية".
واعتبر العثماني أن هناك "نقصًا وخصاصاً في التعليم لكن لا يجب أن يجرنا ذلك إلى التنقيص من قيمة المدرسة العمومية، لأن خطابنا هو الذي يضر بهذه المدرسة"، موجهاً في هذا الصدد تحية إلى "الذين يناضلون في سبيل الوطن ويبذلون مجهودات كبيرة يجب أن نعترف بها".
وتعهد رئيس الحكومة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للإعداد المبكر للدخول المدرسي والجامعي والتكويني المقبل، على مختلف المستويات التي يتطلبها حسن تدبير هذه العملية، سواء في ما يتعلق بتأهيل بنيات الاستقبال وتعزيز الموارد البشرية، أو ما يهم تطوير الجوانب البيداغوجية، أو ما يرتبط بتحسين الدعم الاجتماعي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
ثانيا قطاع التعليم اليوم اصبح مهزلة بكل المقاييس اي استقرار تتحدث عليه و اي تكوين الكل في عبث و الضحية اكيد التلميذ المغلوب على امره الذي اصبح يشبه فأر تجارب في المختبرات النووية في دول الاتحاد السوفياتي ؛ عذرا سيدي هناك سياسة واحدة من خلال هدا التعاقد المشؤوم هو قتل التعليم العمومي بشكل نهائي و الحكم على ابناء الشعب المقهور بأن يظلو جهلاء .
أما ولاد الشعب اللي غيقريو ولاد شعب، سربك معاهم المسائيل بالتعاقود، خليهم يحظيو الداراري واحد عامين و لا ربعة، زيدهم لشاريع من جديد، و جيب متعاقدين غيرهم يحظيو الدراري، و غادي الأمور بالصلاة و السلام على النبي، و لهلا يخطينا عباقرة ديال حزب العدالة و التنمية، الواحد ما عارافش آش كنا حنا المغاربة غنديري بلا بيكم ؟!!!
(أعتذر من القراء على كتابة التعليق باللهجة الدارجة، لم أجد أفضل منا للتعبير عن هكذا مقال، أجدها الآن أكثر بلاغة البلاغة من أي كلمات باللغة العربية الفصحى).
4000 درهم اللي كتعطيو ها للأساتذة وتكرفسوهم عليها ... فرنسا كتخلصها غير في شوماج
الحكومة كتكدب عليكم ... اللي هلك الميزانية هي الرواتب الضخمة اديال الموظفين السامين و خدام الدولة
عندنا 2000 مؤسسة شبه عمومية مديرين اديالها كتعينهم الحكومة و كتخلص هم بين 5 مليون و 25 مليون في الشهر ....
هاد المؤسسات أغلبهم يمكن الاستغناء عليه و يدوز وها لموضفين غير ب 5000 درهم في الشهر
زعما ما عرفتش كيفاش المسؤولين اديالنا كيقدرو يجيو هم النعاس في الليل ... وهوما عارفين هاد المنكر كامل ... زعما رآه البيجيدي كان كيعطيو دروس في المساجد على تقوى الله والزهد في الدنيا وعدم الكدب ....
اااشريف وقع ليهم ???
المغرب بعتوه بارخص الأثمان لأوروبا وأمريكا واللي شاطئ بعتوه لمولانا الشكارة في المغرب
وهاد الشي كامل حيث المغربي ما كاينش اللي يدافع عليه
لاتقول لي ليس في القنافد املس.اعرف ذلك جيدا،لكن والحق يقال فرغم مرحلة التحول الصعبة ورغم العراقيل الكبيرة فهذا الحزب ابان عن نظافته التامة.
وكم تكفيكم وتكفيهم من الحكومات كي نصدق مكرهم؟
انتم كالاصنام بل أشد، من ضلالتكم، وتضليلكم .
كونوا او لا تكونوا ؛ فلم تعد كينونتكم، ولا كينونتهم تهمنا ،كما تعليمكم وتزويركم وبلادتكم يهموننا.
لقد طفح الكيل سنكون لكم بالمرصاد حتى يلغى تقاعظ الوزراء والبرلمانيون
وراكم وراكم والزمن طويل
إن أهم شيؤ
كان التوظيف المباشر فرصة لابناء الشعب الذي كدح في الدراسة لسنوات طوال
الان جل الشباب عاطل اين الوظيفة يا حزب النفاق و الكذب.
كان التوظيف المباشر لاصحاب الشواهد العليا الوكتراه و الماستر ولكن مع حكومتكم لم تعد لا وظيفة بالمباراة و لا بالتعاقد .
اين مناصب الشغل !!!
حكومة فاشلة ورئيس فاشل و حزبكم فاشل استغل سداجة المغاربة