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الرئيسية | سياسة | كوبا تُوفِد أول سفير إلى المغرب بعد قرابة أربعة عقود من القطيعة

كوبا تُوفِد أول سفير إلى المغرب بعد قرابة أربعة عقود من القطيعة

كوبا تُوفِد أول سفير إلى المغرب بعد قرابة أربعة عقود من القطيعة
هسبريس - يوسف لخضر
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:30

يدشن المغرب وكوبا مرحلة جديدة في علاقاتهما الدبلوماسية، فبعد قطيعة دامت قرابة أربعة عقود، حلّ سفير "بلاد الهافانا" إليو إدواردو رودريغيث بيردومو بالرباط، وقدم أوراق اعتماده، اليوم الثلاثاء، للسفير الكاتب العام لوزارة الخارجية، محمد علي الأزرق.

واختار ميغيل دياز كانيل، رئيس كوبا، تعيين سفير له في المملكة برتبة سفير مفوض فوق العادة، وهي أعلى مرتبة مقارنة بالسفير العادي. لكن إليو إدواردو رودريغيث بيردومو لن يقيم في الرباط، بل في باريس، حسب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية.

هذه المحطة تأتي استمراراً للدينامية الجديدة بين البلدين، والتي بدأت عقب زيارة تاريخية قام بها الملك محمد السادس إلى كوبا في أبريل 2017، توجت باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وهافانا، بعد قطيعة دامت 37 سنة.

وجاء تقديم السفير الكوبي أوراق اعتماده لدى الرباط، اليوم الثلاثاء في العاصمة، بعدما كان بوغالب العطار قدم أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة للمملكة المغربية بكوبا في 29 يونيو من السنة الماضية.

وتنهي هذه التطورات قطيعة دبلوماسية بين المغرب و"بلاد الهافانا" منذ عام 1980، خلال فترة حكم الراحلين الملك الحسن الثاني والرئيس الكوبي فيديل كاسترو، بسبب الدعم الكبير الذي تقدمه كوبا لجبهة "البوليساريو".

ولازالت كوبا إحدى الدول التي تدعم البوليساريو، لكن الرباط اعتمدت نهجاً جديداً يقوم على فتح علاقات جديدة مع الدول الداعمة للجبهة الانفصالية في إطار دبلوماسية استباقية ومنفتحة على شركاء ومجالات جغرافية جديدة.

وتظهر هذه السياسة الخارجية الجديدة للمملكة بشكل جلي في التعيين الأخير ليوسف العمراني، الذي كان مكلفاً بمهمة في الديوان الملكي، سفيراً للرباط في جنوب إفريقيا، وهي من الدول الداعمة بشكل كبير للبوليساريو، إضافة إلى كوبا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - زكرياء المغربي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:42
كوبا جنوب افريقيا الجزائر فنزويلا زيمبابوي سيبقون دائما أعداء بالنسبة للمغرب رغم تعيين السفراء وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدان
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2 - Ayoub الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:53
Enfin Cuba communiste de l'ancien dictateur Fidel Castro ( qui avait soutenu l'Algérie et le Polizbal ) a compris que le Sahara Marocain fait toujours partie de la nation Marocaine, Merci Raoul Castro
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0
3 - الحمداوي الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:06
كوبا أكبر داعم لجبهة البوليزاريو من حيث التمويل والتكوين والموقف السياسي ، وبعث العلاقات معها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأزمة الديبلوماسية المغربية الايرانية الأخيرة تمت بأوامر سعودية محضة ...
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4
4 - comme ça الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:16
الدولة التي ليس لها ممثل ديبلوماسي مع اخرى خصوصا لفترة تفوق السنة تعتبر دولة لا تعرف للحوار مزايا . وكل تاخير يعتبر سلبيا للدولة التي في حاجة لتحالف
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4
5 - نبيل المغربي الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:21
الكل بدأ ينفض عنه غبار فترة الحرب الباردة و خصوصا الدول التي انساقت وراء الوهم الشيوعي، حتى في معقل الانفصاليين بتندوف. الوهم وهم و لا مجال لخلق شىيء من لاشيء.
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1
6 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 29 غشت 2018 - 01:00
كوبا جنوب إفريقيا الجزائر فنزويلا الفييتنام لاتازال عدوة المغرب رغم تعيين سفرائها واجتماعاتها ما بين مسؤولي البلدين . نلاحظ أن كوبا وليبيا والجزائر وإيران وسوريا وفيتنام هي أكبر المؤيدين لجبهة البوليساريو خلال سنوات الحرب بين المغرب والجزائر والبوليساريو وربما حتى مصر في ذلك الزمن
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7 - Simmo الأربعاء 29 غشت 2018 - 01:01
سفير دولة كوبا في المغرب ومقيم في باريز. انا لم لم افهم شيئا بعد.
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