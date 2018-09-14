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الرئيسية | سياسة | بنشماش: المستشارون يواكبون تفعيل توجيهات الملك

بنشماش: المستشارون يواكبون تفعيل توجيهات الملك

بنشماش: المستشارون يواكبون تفعيل توجيهات الملك
هسبريس من الرباط
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 14:05

أكد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن الغرفة البرلمانية الثانية "ستحرص على مواكبة وتفعيل كل التوجيهات التأطيرية التي تضمنها خطابا الملك بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، وفق موقعها وأدوارها الدستورية الجديدة".

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس المستشارين المخصص للاطلاع على التحضيرات المتواصلة لإنجاح الدخول البرلماني للسنة التشريعية 2018-2019، والتداول في عدد من القضايا المرتبطة باختصاصات المجلس على مستوى التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، والانفتاح على محيط المجلس وتدبير شؤونه الإدارية والمالية.

ووفق بلاغ صادر عن المجلس فقد توقف أعضاء المكتب، خلال هذا الاجتماع، على أهمية المشاريع ومقترحات القوانين التي سيتدارسها المجلس، وأنشطة اللجان البرلمانية، وكذا التقارير المحالة على المكتب، وقرر في هذا الشأن إحالة نسخة من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات على الفرق والمجموعات البرلمانية في أفق التحضير للجلسة المشتركة بين مجلسي البرلمان قصد الاستماع لعرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور.

كما تداول مكتب المجلس، وفق المصدر ذاته، في تقارير ومواعيد الأنشطة الدبلوماسية البرلمانية، إذ عرض أجندة مشاركة مكونات المجلس في مختلف التظاهرات والمنتديات التي تنظمها المؤسسات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية الشريكة.

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