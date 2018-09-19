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الرئيسية | سياسة | وزارة أمزازي: مواد التعليم التقني تدرس بالفرنسية

وزارة أمزازي: مواد التعليم التقني تدرس بالفرنسية

وزارة أمزازي: مواد التعليم التقني تدرس بالفرنسية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 17:27

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن جميع مواد التعليم التقني تدرس باللغة الفرنسية، ولم يسبق لها أن خضعت للتعريب.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنها حريصة كل الحرص على احترام مقتضيات دستور المملكة وكذا الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، القاضية بإعطاء الأهمية القصوى للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، إلى جانب تعزيز التمكن من اللغات الأجنبية الأكثر تداولا.

وأورد البلاغ أن برنامج العمل الذي عرضه الوزير على أنظار الملك محمد السادس، ينسجم مع التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2018، التي تنص على: "وضع برنامج إجباري على مستوى كل مؤسسة لتأهيل الطلبة والمتدربين في اللغات الأجنبية لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات في كل مستويات التعليم، وخاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية".

وأضاف: "من هذا المنطلق، تم التأكيد في برنامج عمل الوزارة على ضرورة تعزيز التحكم في اللغات الأجنبية؛ وذلك من خلال اعتماد اللغات الأجنبية لتدريس بعض المواد، لا سيما العلمية والتقنية منها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - haykar الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 18:18
قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن جميع مواد التعليم التقني تدرس باللغة الفرنسية، ولم يسبق لها أن خضعت للتعريب.ماذا يعني هذا؟ هل سيعاد النظر في لغة التدريس بالنسبة للمواد التقنية أم ان الوزارة تحبد تدريسها باللغة الفرنسية!!!؟
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1
2 - معلق الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 18:21
العيب ليس في اللغات في حد ذاتها ولكن في من يتكلمها، تنهض اللغات و تسقط بأهلها، اللغة العربية كانت لغة العلم في الماضي و سوف تصبح من جديد إن شاء الله، لكن لبلوغ هذا الهدف لابد من تعلم اللغات الأخرى لنقل العلم و المعرفة، و هذا بالضبط ما فعله الغرب في الماضي مع العربية.

و أنصحكم بتعلم اللغة الإنجليزية لأنها لغة العلم حاليا، كنت آمل لو كانت هي مكان الفرنسية عندنا.
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4
3 - جونيمار الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 18:30
ترجمة الحالة المدنية البطاقة الوطنية التاريخ الشيكات كلشي مفرنس تطلقك العربية تقبضك فرنسا المواطن بين نارين بين بلاده التي تدك فيه ثقافة المستعمر صحة وفرحة المستعمر بلغته بتعلمها المغاربة من ذويهم عنوة يسمى استعمار بارد جل العلوم الفيزياية والطبية والرياصيات والفلك عربية وترجمت الى الانحليزية واصبحت اشهارا للماركات وطابع التصنيع سرقت حضارت المسلمين بفعل الحروب الارشيف هو استمرار الحضارة اسالوا اهل العلم ان كنتم لاتعلمون
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-3
4 - ص م الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 18:32
كفاكم كذبا ونفاقا
مدارس بدون أسوار
مدارس بدون حراسة
مدارس بدون مراحيض
اقسام بدون نوافد ولا أبواب
اقسام دون خزانات
طاولات مهترئة سبورات دون أقلام للكتابة الأستاذ وحده من يتكلف بشراء الأقلام
أستاذ يضل طيلة وقت العمل واقفا لا يملك كرسيا ولا مكتبا ........
ماخفي أعظم
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4
5 - الحسين الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 18:35
قرأت قبل أيام ان 95 في المائة من الفرنسيين يفضلون اللغة الإنكليزية على كل لغات العالم .وان اللغة الثانية التي تدرس في المدارس الحكومية الفرنسية هي اللغة الانجليزية.
والسؤال لما ذا نحن في المغرب مازلنا ندرس اولادنا اللغة الفرنسية في مدارسنا اذا كان الفرنسيين نفسهم متجهين إلى اللغة الإنكليزية.؟ سؤال حيرني فعلا .
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