"الأصالة والمعاصرة" يرسم خارطة طريق الدخول السياسي الجديد

هسبريس من الرباط

بمناسبة الدخول السياسي 2018 - 2019، بعث عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مذكرة إلى رئيس الحكومة، من أجل "عرض منظور ومقترحات الحزب المتعلقة بحزمة من التدابير ذات الطبيعة التشريعية والتنظيمية والإجرائية التي تُعتبر روافع ذات أولوية، ومساعدة على تحقيق الأهداف والتدابير المرحلية التي رسم معالمها الملك محمد السادس.

وجاء في المذكرة ذاتها أن هذه "المقترحات تتوخى إرساء ممارسة مستدامة للحوار بين الحكومة والمعارضة على غرار ما تجري به الأعراف والممارسات في الديمقراطيات الموطدة"، مضيفا أن "الحزب سيستخدم، من أجل إعمالها، كل آليات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، المتاحة له، كمعارضة برلمانية، بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة".

وعن أول المقترحات، أشارت المذكرة إلى أن "الحزب يقترح، في ما يتعلق بالشروط المؤسساتية القبلية لإعادة تحديد الاستراتيجية المندمجة للشباب، إيجاد الآليات الضرورية الهادفة إلى الاستحضار الدائم للطابع الأفقي لقضايا الشباب في السياسات العمومية لكل القطاعات الوزارية المعنية، وضرورات تأمين التقائية الاستراتيجيات المتعلقة بهذه الفئة العمرية، ويدعو إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كآلية للحوار والتشاور والمشاركة".

وفي ما يخص دعم الإجراءات والتدابير المتعلقة بمجال التكوين المهني، فإن الحزب يقترح تخصيص اعتمادات مالية إضافية لفائدة الجهات، عن طريق الصناديق الخصوصية والرفع من الموارد التي ترصدها الحكومة، من أجل تمكينها من ممارسة اختصاصها الذاتي المنصوص عليه في البند (ب) من المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمتمثل في إحداث مراكز جهوية للتكوين والمراكز الجهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل".

وورد في المذكرة ذاتها أن الحزب يقترح علاوة على ما قد تعتزم الحكومة القيام به من إجراءات، استثمار فرصة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019، من أجل تخفيض سعر الضريبة على الشركات التي يساوي أو يقل مبلغ ربحها الصافي عن 300000 درهم إلى ما دون 10 في المائة المطبقة حاليا، دعما للمقاولة الصغرى والمتوسطة".

واقترح حزب "الجرار" في السياق ذاته "إصدار القطاع الحكومي الوصي توجيها إلى مكتب تنمية التعاون بوضع خطة إرادية لتقوية الدعم التقني والإداري والقانوني للتحفيز على إنشاء التعاونيات في الجهات التي يقل فيها مجموع المنخرطين بالجهة، عن 50000 وهي فاس مكناس، الرباط- سلا- القنيطرة، طنجة- تطوان- الحسيمة، سوس- ماسة، العيون-الساقية الحمراء، كلميم واد نون، درعة تافيلالت، الداخلة واد الذهب.

واقترح "البام" "تنظيم لقاء وطني تشاوري خاص بالقطاع غير المهيكل، يكون مناسبة لكل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين للانكباب على الموضوع بروح تسعى إلى إبداع حلول جديدة وأنماط تدبير متقدمة، وإحداث آلية مؤسساتية، تشتغل وفق مقاربة تدبيرية متفردة وبحكامة مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، يعهد إليها بتتبع ومواكبة المقاولات خلال الثلاث سنوات الأولى بعد التأسيس".

وورد في المذكرة ذاتها أنه "فيما يخص قيام الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، يوصي الحزب رئيس الحكومة بتوجيه دورية إلى الإدارات العمومية تتضمن تحديدا لأجل لا يتجاوز متم يناير 2019 لأداء الإدارات المذكورة لما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، وبتنسيق الحكومة مع رؤساء الجماعات الترابية لتتبع وضعية أداء الجماعات الترابية لهذه المستحقات، وما قد يترتب عن ذلك من جزاءات".

ويرى الحزب، ضمن الأولويات أيضا، "رفع حصيلة الضريبة على الشركات المرصدة للجهات عن السنة 2019 من 4 إلى 8 في المائة ونسبة حصيلة الضريبة على الدخل المرصدة للجهات من 4 إلى 8 في المائة، والعمل على دمج الحسابات التالية المرصدة لأمور خصوصية والمسماة "صندوق التكافل العائلي"، و"صندوق دعم التماسك الاجتماعي"، و"صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري"، في حساب خصوصي واحد، بالنظر لتقارب أو تقاطع أو تكامل أهدافها ومجالات تدخلها، مع إعادة تحديد الأهداف المتعلقة بإحداث هذه الحسابات ضمن إطار أشمل لهندسة الأدوات المالية للدعم والحماية الاجتماعيتين".

ومن ضمن الأولويات التي سطّرها الحزب في مذكرته، "مساندة الأغلبية لمقترح قانون سيتم تقديمه، يرمي إلى إحداث مؤسسة عمومية جديدة للعمل الاجتماعي تدمج مؤسسة التعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية المحدثة، وكذا الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، ضمانا لتعضيد الموارد المتاحة، وتكامل الأهداف والتدخلات والشراكات، تحقيقا لنجاعة العمل الاجتماعي".

واسترسل المصدر: "في ما يرتبط بأجرأة التوجيه الملكي المتعلق بالإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، فإن الحزب، بالإضافة إلى أنه سيتقدم بمقترح قانون لمأسسة الحوار الاجتماعي، يقترح العمل على المدى القصير، على وضع إطار منهجي يمكن من استثمار آليات التشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات، وكذا آليات التخطيط الترابي التشاركي على المستوى الجهوي من أجل بناء منظومة ترابية للحوار الاجتماعي في تكامل مع المنظومة الوطنية قيد إعادة البناء".

واقترح الحزب "العمل على المدى القصير، على وضع إطار منهجي، يكون موضوع تشاور واسع مع الفرقاء المعنيين، بما في ذلك مكونات المعارضة البرلمانية، لشروط التكامل الوظيفي بين أدوار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأدوار مجلس المستشارين، وأدوار آليات التشاور وتسوية نزاعات الشغل الجماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وأدوار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وأدوار ومسارات الحوار الاجتماعي بما فيها مسارات الحوار الاجتماعي العام والقطاعي والاتفاقات الناتجة عنه".

وجاء ضمن مقترحات الحزب، "إدراج الموضوعات الجديدة التالية في أقرب موعد للحوار الاجتماعي: المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز في سياق العمل، والقضاء التام على تشغيل الأطفال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل، وتأهيل القطاع غير المهيكل le secteur informel، والقضايا البيئية المتعلقة بأعمال المقاولات، وحقوق العمال المهاجرين".

وفي ما يخص النقاش العمومي بشأن لغات التدريس، بحسب المذكرة، "فإن الحزب يذكر بضرورة أجرأة الحكومة لمضامين الرافعة الثالثة عشرة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وهي الرافعة المعنونة "التمكن من اللغات المدرسة وتنويع لغات التدريس".

ويذكر الحزب أيضا أن تفاعله مع مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين سيتم تبعا لدرجة انسجامه وقدرة مقتضيات مشروعه على إعمال استراتيجية الإصلاح 2015-2030 التي تشكل وثيقة تتضمن الإطار المرجعي للسياسات العمومية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، ويدعو الحزب إلى اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بإعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".

وجاء في نهاية المذكرة أن "الحزب سيتتبع، من موقعه في المعارضة البرلمانية، الإجراءات الحكومية المتخذة، سواء منها مشاريع القوانين أو النصوص التنظيمية أو السياسات العمومية، في مجال اللاتمركز الإداري، وتطوير الإطار القانوني للمراكز الجهوية للاستثمار ودعم الاستثمار والسياسات المتعلقة بالماء، وسيقوم بتقييمها وتقدير جدواها واقتراح بدائل لها عند الاقتضاء من هذا المنظور".